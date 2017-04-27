Яков Кедми о перспективе ввода войск ООН на Донбасс Сегодня, 11:16 Бывший глава израильской спец-службы "Натив" Якова Кедми прокомментировал новости о возможности ввода войск ООН на Донбасс. 1 Яков Кедми: НАТО перестанет существовать в течение года Яков Кедми: "Адмирал Кузнецов" охладит попытки "потеснить" Россию в Сирии Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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