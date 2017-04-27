13:53 27 апреля

Яков Кедми о перспективе ввода войск ООН на Донбасс

Бывший глава израильской спец-службы "Натив" Якова Кедми прокомментировал новости о возможности ввода войск ООН на Донбасс.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. shura7782 Сегодня, 12:32
    Как говориться: Ни отниять, ни добавить!
    shura7782
  2. лигр Сегодня, 13:36
    Соловьёв и Кедми, два врага народа славянского, рассуждают о судьбе славян, очень не хватает дыма крематориев за окнами, когда уже отремонтирут и запустят печи на полную мощность.
    лигр
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