Огненные залпы в Крыму: кадры учений артиллеристов ЧФ

В Крыму прошла контрольная проверка у артиллеристов Черноморского флота за зимний период обучения. На полигон вышли гаубицы, самоходки, ракетные установки, которые атаковали условного противника с закрытых и открытых позиций. С воздуха наступление прикрывали вертолеты. Они сопровождали колонны техники и наносили удары по побережью.