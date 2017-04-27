13:48 27 апреля

Огненные залпы в Крыму: кадры учений артиллеристов ЧФ

В Крыму прошла контрольная проверка у артиллеристов Черноморского флота за зимний период обучения. На полигон вышли гаубицы, самоходки, ракетные установки, которые атаковали условного противника с закрытых и открытых позиций. С воздуха наступление прикрывали вертолеты. Они сопровождали колонны техники и наносили удары по побережью.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 11:24
    Пусть укропы наблюдают и на ус мотают .
    Spartanez300
Картина дня