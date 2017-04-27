Переговоры об обмене пленными на Украине сдвинулись с мёртвой точки

Как и на предыдущих встречах, важное место в дискуссии в Минске заняли гуманитарные вопросы. В частности, сегодня дискуссия концентрировалась на освобождении лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Одной из задач в этой сфере является создание механизма верификации пожелания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения,

Очередной раунд переговоров представителей контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе дает надежду на осуществление в скором времени обмена пленными между сторонами конфликта, сообщает РИА Новости В последнее время стороны прорабатывали механизм верификации пожелания пленных остаться после освобождения на той территории, где они находились под стражей.сказал журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.По его словам, «стороны смогли согласовать процедурные вопросы, связанные с данным механизмом, и он должен заработать вскоре».Представители Киева подтвердили, что верификация списка пленных, отказавшихся возвращаться в Донбасс, состоится в ближайшие дни.«На 18 апреля 2017 года была запланирована верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Однако в связи с позицией ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) мероприятие было сорвано. По итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц», сообщила пресс-секретарь киевского представителя на переговорах Дарья Олифер.