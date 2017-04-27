13:48 27 апреля

Переговоры об обмене пленными на Украине сдвинулись с мёртвой точки

Очередной раунд переговоров представителей контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе дает надежду на осуществление в скором времени обмена пленными между сторонами конфликта, сообщает РИА Новости .

Переговоры об обмене пленными на Украине сдвинулись с мёртвой точки


В последнее время стороны прорабатывали механизм верификации пожелания пленных остаться после освобождения на той территории, где они находились под стражей.


Как и на предыдущих встречах, важное место в дискуссии в Минске заняли гуманитарные вопросы. В частности, сегодня дискуссия концентрировалась на освобождении лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Одной из задач в этой сфере является создание механизма верификации пожелания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения,
сказал журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, «стороны смогли согласовать процедурные вопросы, связанные с данным механизмом, и он должен заработать вскоре».

Представители Киева подтвердили, что верификация списка пленных, отказавшихся возвращаться в Донбасс, состоится в ближайшие дни.

«На 18 апреля 2017 года была запланирована верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Однако в связи с позицией ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) мероприятие было сорвано. По итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц», сообщила пресс-секретарь киевского представителя на переговорах Дарья Олифер.

Использованы фотографии: http://job-sbu.org
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Комментарии 11

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  1. dik-nsk Сегодня, 11:46
    интересно.. а как доказывать будут, что сам решил остаться? подпись кровью?
    dik-nsk
    1. Чёрный Сегодня, 11:54
      Они уже 10000 раз сдвигались.....об успехе переговоров можно будет говорить когда факт обмена свершится.
      Чёрный
      1. tiredwithall Сегодня, 11:56
        Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз.
        tiredwithall
        1. avg-mgn Сегодня, 12:47
          Не совсем понятно, а точнее непонятно вовсе - что за позиция у ЛДНР? Я так понимаю - возвращать должны по месту прописки. Кто знает суть расхождений (ни чего толком не нашел).
          avg-mgn
      2. рич Сегодня, 12:15
        Надежда Савченко опубликовала списки украинских пленных, которые по ее данным находятся в плену в ЛДНР. Всего в списках — 129 человек. Также Савченко сообщила, что Украина разыскивает еще 494 своих военнослужащих, которые пропали без вести.
        рич
    2. рич Сегодня, 12:14
      А как обсуждался этот обмен с обоих сторон
      начали за здравие, кончили за упокой
      рич
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:12
    Как происходит обмен пленными неоднократно показывали в прямом эфире. Украинская сторона постоянно идет на подлог и откровенный обман. Мало того пленные ВСУшники выглядят намного здоровее и у питание тех кого передает Украина.
    rotmistr60
    1. Лелёк Сегодня, 12:26
      Цитата: rotmistr60
      Украинская сторона постоянно идет на подлог и откровенный обман.


      Привет. Этот вопрос стоит в числе первых в минских соглашениях и ранее "замыливался" Киевом, но на последней встрече встал ребром и принялся (со скрипом) к исполнению вероятнее всего с заявлениями ПАСЕ:
      Лелёк
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:35
        Привет. hi ну, что же очередная зрада для Порошенко. Вот только он ее прокомментирует в нужном ему русле, как это было неоднократно.
        rotmistr60
        1. Лелёк Сегодня, 12:58
          Цитата: rotmistr60
          Вот только он ее прокомментирует в нужном ему русле, как это было неоднократно.


          Ну, так... . Иначе бы он не был Вальцманом с кликухой "порох" (как сказал Леонид Ройсман с кликухой "Лёня Длинный")
          Лелёк
    2. Екатерина II Сегодня, 13:39
      Цитата: rotmistr60
      неоднократно показывали в прямом эфире

      каждая сторона показывает что возвращает
      Цитата: rotmistr60
      намного здоровее

      чем получает.
      Обычный элемент инфовойны.
      И рассказы о ужасах плена двух сторон есть на видео.
      Чем скорее обменяют, тем лучше.
      Тоже немаловажно(это еще и пункт МС)
      Вероятно тоже будет элемент инфовойны с этой верификацией(мол силой заставляют подписать согласие о оставлении на территории плена)
      Екатерина II
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