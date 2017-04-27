Россия поступательно активизирует ВТС с государствами Латинской Америки
Москва наращивает военно-техническое сотрудничество со странами Латинской Америки, передает РИА Новости сообщение начальника управления департамента маркетинговой деятельности АО «Рособоронэкспорт» Александра Денисова.
В настоящее время корпорация сотрудничает со всеми государствами региона.
Сотрудничество осуществляется по самой широкой номенклатуре вооружения и военной техники.
По его словам, на FAMEX-2017 Россия представила более 160 образцов вооружения и техники.
Наиболее перспективной в регионе авиатехникой «Рособоронэкспорт» считает «учебно-боевой самолет Як-130, сверхманевренный истребитель семейства Су-30МК, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, а также боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные Ми-17В-5 и Ми-171Ш, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой "Ансат" и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2».
Участие представителей госкорпорации Ростех, Рособоронэкспорта, холдинга "Вертолеты России" и корпорации "Иркут" в международном аэрокосмическом салоне FAMEX-2017 в Мексике свидетельствует о том, что Россия поступательно активизирует военно-техническое сотрудничество со странами латиноамериканского региона,сказал Денисов, являющийся главой делегации компании на выставке FAMEX-2017, проходящей в Мексике.
В настоящее время корпорация сотрудничает со всеми государствами региона.
При этом Россия прилагает значительные усилия по укреплению своих позиций на этом рынке, предлагая в отличие от других стран не только контракты на готовые системы, но и широкий спектр услуг по постгарантийному обслуживанию, поставке запчастей, ремонту, обучению персонала эксплуатации и техническому обслуживанию продукции военного назначения, модернизации и даже лицензионному производству высокотехнологичных образцов боевой техники,отметил Денисов.
Сотрудничество осуществляется по самой широкой номенклатуре вооружения и военной техники.
Вместе с тем в центре внимания наших латиноамериканских друзей на протяжении многих лет остается российская авиационная и вертолетная техника, средства противовоздушной обороны и техника для сухопутных войск, при этом ко многим образцам внимание существенно возросло после успешных действий ВКС России в ходе антитеррористической операции в Сирии,сказал представитель корпорации.
По его словам, на FAMEX-2017 Россия представила более 160 образцов вооружения и техники.
Наиболее перспективной в регионе авиатехникой «Рособоронэкспорт» считает «учебно-боевой самолет Як-130, сверхманевренный истребитель семейства Су-30МК, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, а также боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные Ми-17В-5 и Ми-171Ш, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой "Ансат" и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2».
Использованы фотографии: www.russianhelicopters.aero
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