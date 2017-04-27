Россия поступательно активизирует ВТС с государствами Латинской Америки

Участие представителей госкорпорации Ростех, Рособоронэкспорта, холдинга "Вертолеты России" и корпорации "Иркут" в международном аэрокосмическом салоне FAMEX-2017 в Мексике свидетельствует о том, что Россия поступательно активизирует военно-техническое сотрудничество со странами латиноамериканского региона,

При этом Россия прилагает значительные усилия по укреплению своих позиций на этом рынке, предлагая в отличие от других стран не только контракты на готовые системы, но и широкий спектр услуг по постгарантийному обслуживанию, поставке запчастей, ремонту, обучению персонала эксплуатации и техническому обслуживанию продукции военного назначения, модернизации и даже лицензионному производству высокотехнологичных образцов боевой техники,

Вместе с тем в центре внимания наших латиноамериканских друзей на протяжении многих лет остается российская авиационная и вертолетная техника, средства противовоздушной обороны и техника для сухопутных войск, при этом ко многим образцам внимание существенно возросло после успешных действий ВКС России в ходе антитеррористической операции в Сирии,