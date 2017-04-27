13:50 27 апреля

Россия поступательно активизирует ВТС с государствами Латинской Америки

Москва наращивает военно-техническое сотрудничество со странами Латинской Америки, передает РИА Новости сообщение начальника управления департамента маркетинговой деятельности АО «Рособоронэкспорт» Александра Денисова.

Россия поступательно активизирует ВТС с государствами Латинской Америки


Участие представителей госкорпорации Ростех, Рособоронэкспорта, холдинга "Вертолеты России" и корпорации "Иркут" в международном аэрокосмическом салоне FAMEX-2017 в Мексике свидетельствует о том, что Россия поступательно активизирует военно-техническое сотрудничество со странами латиноамериканского региона,
сказал Денисов, являющийся главой делегации компании на выставке FAMEX-2017, проходящей в Мексике.


В настоящее время корпорация сотрудничает со всеми государствами региона.

При этом Россия прилагает значительные усилия по укреплению своих позиций на этом рынке, предлагая в отличие от других стран не только контракты на готовые системы, но и широкий спектр услуг по постгарантийному обслуживанию, поставке запчастей, ремонту, обучению персонала эксплуатации и техническому обслуживанию продукции военного назначения, модернизации и даже лицензионному производству высокотехнологичных образцов боевой техники,
отметил Денисов.

Сотрудничество осуществляется по самой широкой номенклатуре вооружения и военной техники.

Вместе с тем в центре внимания наших латиноамериканских друзей на протяжении многих лет остается российская авиационная и вертолетная техника, средства противовоздушной обороны и техника для сухопутных войск, при этом ко многим образцам внимание существенно возросло после успешных действий ВКС России в ходе антитеррористической операции в Сирии,
сказал представитель корпорации.

По его словам, на FAMEX-2017 Россия представила более 160 образцов вооружения и техники.

Наиболее перспективной в регионе авиатехникой «Рособоронэкспорт» считает «учебно-боевой самолет Як-130, сверхманевренный истребитель семейства Су-30МК, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, а также боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные Ми-17В-5 и Ми-171Ш, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой "Ансат" и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2».

Использованы фотографии: www.russianhelicopters.aero
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Комментарии 6

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  1. рич Сегодня, 13:14
    России давно пора "закрепиться" в Латинской Америке...
    рич
    1. Шукшин Сегодня, 13:21
      Парой-тройкой военных баз с хорошим ПВО, для отражения возможных атак со стороны .....Пакистана.
      Шукшин
      1. рич Сегодня, 13:26
        Шутки-шутками а на западных рубежах России начинается строительство зон ПРО для защиты России от возможной массовой ракетной атаки со стороны Беларуси(!!!?) soldier
        рич
      2. JBlack Сегодня, 13:29
        Для пары тройки баз нужны деньги, а их нет, главное чтобы опять давать в долг. Только за нал или адекватное имущество, хватит братской дружбы, только деньги, а обещаний про базы и нло это не нам.
        JBlack
      3. К0щей Сегодня, 13:38
        Шукшин, по мне лучше вложить такие деньги в свой подводный флот с ракетами с ябч. это гораздо эффективней на мой взгляд.
        К0щей
    2. костя андреев Сегодня, 13:42
      Цитата: рич
      России давно пора "закрепиться" в Латинской Америке...

      ну вот как картоху пасодим, после майских и начнём!

      интересно как латинские страны расплачиваться будут? а почему не перечислены эти страны? может быть уровень стран как у Венесуэлы!
      Хочу напомнить, что рядом с данными странами есть одна страна с неслабым ВПК, ВС, спецслужбами и экономикой. и она не допустит того, что бы её корову доил кто то другой!!! Думаю, что новость не о чём!!!
      костя андреев
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