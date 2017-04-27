13:47 27 апреля

Украинский капитан: "Мы уничтожили бы российский Черноморский флот в труху"

Украинские СМИ продолжают интервьюировать военнослужащих армии и флота Украины (в том числе и бывших) на предмет «характера войны с Россией» и вопроса о том, «как добиться победы». На этот раз в числе интервьюируемых оказался первый зампред Союза офицеров Украины капитан первого ранга Евгений Лупаков. По словам Лупакова, Черноморский флот России давно был бы разгромлен, если бы у Украины были собственные подводные силы.

Украинский капитан: "Мы уничтожили бы российский Черноморский флот в труху"

Лупаков по центру


Из заявления капитана первого ранга Лупакова украинскому изданию «Обозреватель» :

Вот о чём нужно думать Украине в первую очередь. Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старьё, этот Черноморский флот в труху на выходе с базы.


После такого заявления человека, при котором в труху успели превратиться ВМС Украины, сложно говорить о том, что с составе Союза офицеров "незалужной" число адекватных людей превалирует. Видимо, Лупаков недавно пересмотрел фильм «ДМБ» с его эпизодом:



На этом фоне из Донбасса продолжают поступать сообщения о явном обострении ситуации. Командование ДНР, ссылаясь на данные разведки, сообщает о ротации ВСУ и нацбатов почти по всей линии соприкосновения - с передислокацией тяжёлой техники настолько близко к границам народных республик, насколько это для ВСУ возможно. В Новолуганское зашёл батальон «Айдар», составленный из радикалов. Ротация идёт от Горловки – южнее.

При этом продолжаются обстрелы территории ЛДНР. Сегодня утром ВСУ обстреляли автомобили с персоналом насосной станции Южнодонбасского водовода. Напомним, что накануне Киев стращал ЛНР и ДНР возможностью отключения воды.

Донецкое агентство новостей приводит сообщение представителя НМ ДНР:
Около 08:15 были обстреляны два автомобиля с нашими людьми — персоналом насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, — сказал собеседник агентства. — Один из автомобилей сильно поврежден, пулей также зацепило одну из сотрудниц, к счастью, только куртку порвало. Раненых и погибших нет.

Использованы фотографии: obozrevatel.com
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Комментарии 25

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  1. Kot3713 Сегодня, 13:28
    Вызываю психбригаду laughing
    Kot3713
    1. Zibelew Сегодня, 13:30
      А вот если бы у укропов был ядерный бластер... Да что там подлодки, Лупаков сразу бы звезду смерти загадывал и солнечную систему в страхе держал fellow
      Zibelew
      1. ser-pov Сегодня, 13:33
        А если бы у бабушки были я..ца, то она была бы дедушкой... Маразм крепчал и лодки наши быстры... fellow
        ser-pov
        1. Zibelew Сегодня, 13:36
          А если бы у этого капитана были сиськи, то он был бы женой капитана.
          Zibelew
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:45
            Гавкать из своей конуры - большого ума и смелости не надобно ! fool
            bouncyhunter
        2. Teberii Сегодня, 13:40
          "Жахнем и не раз,весь мир в труху, но потом."(ДМБ)
          Teberii
    2. сибиралт Сегодня, 13:40
      Ага. Одна уже обещала расстрелять Россию из атомного пистолета. laughing
      сибиралт
    3. Spartanez300 Сегодня, 13:44
      Нет пяти подлодок и мозгов , ту уж ничего не попишешь .
      Spartanez300
  2. Incvizitor Сегодня, 13:29
    если бы у Украины были собственные подводные силы.

    Так были же.

    А серьёзно, думается они бы добровольно российскими стали. Подводники не ид.оты, чтобы за фашистскую хунту воевать.
    Incvizitor
  3. major071 Сегодня, 13:30
    Такую тему грех обойти. Накидал на скорую руку, так что сильно не ругайтесь! wink hi

    Эх, нам бы хоть пяток подлодок
    Да что там пять… Нам хоть одну!
    Тогда бы мы, где флот выходит
    Прям там, пустили их ко дну!
    Весь флот, всего одной торпедой
    С подлодки: - Товсь! По флоту -пли!
    И все! И сладкий миг победы!
    Потопли ихни корабли…
    У них ведь флот – дыра на дырке
    Труха в трухе, не счесть заплат
    Давно пропиты бескозырки
    Матросы пьяные лежат
    Ух, мы им, да на подлодке!
    Как всплыли б в бухте вечерком!
    И весь их флот! Прямой наводкой!
    На дно морское завернем!
    Эх, нам бы хоть пяток подлодок!
    Да что там пять… Нам хоть одну!
    И в мире б стало посвободней...
    Давай весло, уже гребу…
    wink drinks
    major071
    1. Ростовчанин Сегодня, 13:34
      Очередной шедевр от Майора! hi
      Ростовчанин
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:43
      Уже соскучиться успели по Вашему творчеству ! hi
      bouncyhunter
  4. Черный_Ватник Сегодня, 13:30
    "Мы уничтожили бы российский Черноморский флот в труху"

    А потом нас бы отпустило...
    Черный_Ватник
  5. Андрей 447 Сегодня, 13:31
    Очередные больные фантазии и мрии "воинов света".И вся эта жевачка от битых и обиженых на весь мир хо_хло_вояк для внутреннего пользования.
    Андрей 447
  6. Мар.Тира Сегодня, 13:33
    Цитата: Zibelew
    А вот если бы у укропов был ядерный бластер...

    Плохому танцору всегда что-то мешает,кроме скачек на майдане конечно.Ну вы все поняли,что я хотел сказать7
    Мар.Тира
  7. Masya Masya Сегодня, 13:36
    А как же... подводная лодка в степях Украины? wink

    Не ужели не поможет? recourse
    Masya Masya
    1. avg-mgn Сегодня, 13:45
      Так в том и проблема, что в степях. Придется, что б волоком не тащить, порезать помельче, со сборкой не заморачиваться - железки продать и пропить.
      avg-mgn
  8. sabakina Сегодня, 13:41
    Цитата: Kot3713
    Вызываю психбригаду laughing

    Психбригада беспомощна беспомощна. лучше Вспышкина.
    sabakina
  9. demo Сегодня, 13:41
    По словам Лупакова, Черноморский флот России давно был бы разгромлен, если бы у Украины были собственные подводные силы.

    Навеяло: "Если бы у бабушки был бы х.... нос, то она стала бы дедушкой".
    И вообще.
    Фамилию этого перца надо писать с приставкой "За".
    demo
  10. erudit 017 Сегодня, 13:43
    Да уж,таких надо держать подальше от спичек и острых предметов, мало ли, что ему голос в голове нашепчет.
    erudit 017
  11. skrabplus.ru Сегодня, 13:43
    дааааааааа...ЕСЛИ БЫ
    skrabplus.ru
  12. polev66 Сегодня, 13:45
    дак в чем дело, пусть строят... хотя без опыта дальше бочки с иллюминатором не получится
    polev66
  13. синоби Сегодня, 13:45
    Готовят население к очередной войнушке.То что нацбаты к передовой выдвинули,логично.От куева подальше,да и за лето их перемолотят изрядно.Нет у укров иного пути,как и дальше воевать.
    синоби
  14. 30 вис Сегодня, 13:45
    кто , б узнал о существовании этого " укро флотоводца " .. А так разговариваем о нём ! Развлекаемся ...А , свидомые воины света истово ему верят ! Были у украины под.лодки , были боевый корабли ..Всё промухали ! Порезали и пропили !
    30 вис
  15. Curious Сегодня, 13:46
    Очередная "доза" для хомячков. И после нее, как положено, хи-хи. ха-ха. И чем больше доза, тем дальше от реальности.
    Curious
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