Украинский капитан: "Мы уничтожили бы российский Черноморский флот в труху"

Лупаков по центру

Вот о чём нужно думать Украине в первую очередь. Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старьё, этот Черноморский флот в труху на выходе с базы.

Около 08:15 были обстреляны два автомобиля с нашими людьми — персоналом насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, — сказал собеседник агентства. — Один из автомобилей сильно поврежден, пулей также зацепило одну из сотрудниц, к счастью, только куртку порвало. Раненых и погибших нет.