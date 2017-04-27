Украинский капитан: "Мы уничтожили бы российский Черноморский флот в труху"
Украинские СМИ продолжают интервьюировать военнослужащих армии и флота Украины (в том числе и бывших) на предмет «характера войны с Россией» и вопроса о том, «как добиться победы». На этот раз в числе интервьюируемых оказался первый зампред Союза офицеров Украины капитан первого ранга Евгений Лупаков. По словам Лупакова, Черноморский флот России давно был бы разгромлен, если бы у Украины были собственные подводные силы.
Из заявления капитана первого ранга Лупакова украинскому изданию «Обозреватель» :
После такого заявления человека, при котором в труху успели превратиться ВМС Украины, сложно говорить о том, что с составе Союза офицеров "незалужной" число адекватных людей превалирует. Видимо, Лупаков недавно пересмотрел фильм «ДМБ» с его эпизодом:
На этом фоне из Донбасса продолжают поступать сообщения о явном обострении ситуации. Командование ДНР, ссылаясь на данные разведки, сообщает о ротации ВСУ и нацбатов почти по всей линии соприкосновения - с передислокацией тяжёлой техники настолько близко к границам народных республик, насколько это для ВСУ возможно. В Новолуганское зашёл батальон «Айдар», составленный из радикалов. Ротация идёт от Горловки – южнее.
При этом продолжаются обстрелы территории ЛДНР. Сегодня утром ВСУ обстреляли автомобили с персоналом насосной станции Южнодонбасского водовода. Напомним, что накануне Киев стращал ЛНР и ДНР возможностью отключения воды.
Донецкое агентство новостей приводит сообщение представителя НМ ДНР:
Лупаков по центру
Из заявления капитана первого ранга Лупакова украинскому изданию «Обозреватель» :
Вот о чём нужно думать Украине в первую очередь. Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старьё, этот Черноморский флот в труху на выходе с базы.
После такого заявления человека, при котором в труху успели превратиться ВМС Украины, сложно говорить о том, что с составе Союза офицеров "незалужной" число адекватных людей превалирует. Видимо, Лупаков недавно пересмотрел фильм «ДМБ» с его эпизодом:
На этом фоне из Донбасса продолжают поступать сообщения о явном обострении ситуации. Командование ДНР, ссылаясь на данные разведки, сообщает о ротации ВСУ и нацбатов почти по всей линии соприкосновения - с передислокацией тяжёлой техники настолько близко к границам народных республик, насколько это для ВСУ возможно. В Новолуганское зашёл батальон «Айдар», составленный из радикалов. Ротация идёт от Горловки – южнее.
При этом продолжаются обстрелы территории ЛДНР. Сегодня утром ВСУ обстреляли автомобили с персоналом насосной станции Южнодонбасского водовода. Напомним, что накануне Киев стращал ЛНР и ДНР возможностью отключения воды.
Донецкое агентство новостей приводит сообщение представителя НМ ДНР:
Около 08:15 были обстреляны два автомобиля с нашими людьми — персоналом насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, — сказал собеседник агентства. — Один из автомобилей сильно поврежден, пулей также зацепило одну из сотрудниц, к счастью, только куртку порвало. Раненых и погибших нет.
Использованы фотографии: obozrevatel.com
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