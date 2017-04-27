18:09 27 апреля

Чёрное море. "Лиман" столкнулся с "Ашотом"

Командование ВМФ РФ сообщает об инциденте в Чёрном море. Речь идёт о столкновении исследовательского (среднего разведывательного) судна Черноморского флота РФ «Лиман» с судном «Ашот-7». Сообщается о том, что в результате столкновения «Лиман» получил пробоину, в которую хлынула вода.

Чёрное море. "Лиман" столкнулся с "Ашотом"


Сообщение пресс-службы главного военного ведомства приводит ТАСС :
27 апреля 2017 г. в 11:53 мск в юго-западной части Чёрного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.



В сообщении говорится о том, что пострадавших среди членов экипажа судов нет. Экипаж «Лимана» ведёт борьбу за живучесть.

В район инцидента направлены корабли ЧФ РФ. Кроме того, вылетела спасательная команда на самолёте Ан-26.

Средний разведывательный корабль «Лиман» строился на верфи польского Гданьска в качестве гидрографического судна и был введён в строй ВМФ СССР в конце 1970 года. В 1974 году был переведён с Балтфлота на Черноморский флот. После распада СССР получил бортовой номер 413. Участвовал в патрулировании в восточном Средиземноморье.

О том, под каким флагом шло судно "Ашот-7", не сообщается.

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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Комментарии 42

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  1. МПК105 Сегодня, 14:39
    Бараны,.ля...Слов нет...
    МПК105
    1. ВадимЖивов Сегодня, 14:41
      Да нет !!! Из них кто-то точно двойную сплошную пересек !!! feel
      ВадимЖивов
      1. xetai9977 Сегодня, 15:07
        Ашот. Многозначительное имя)))
        xetai9977
        1. Банный Сегодня, 17:23
          О том, под каким флагом шло судно "Ашот-7", не сообщается.
          Вах)))
          Банный
      2. русский молдаван Сегодня, 15:07
        Цитата: ВадимЖивов
        Да нет !!! Из них кто-то точно двойную сплошную пересек !!! feel

        Вам смешно а 15 моряков пропали fool
        русский молдаван
        1. МПК105 Сегодня, 15:13
          У Моряков работа такая.Фильм "Идеальный шторм" посмотрите-ШЕДЕВР...КАК Они на Волну пошли,Моряки...Там детей нет,ВСЕ прекрасно знают,что,выходя в Море,можно и не вернуться...
          МПК105
          1. русский молдаван Сегодня, 15:18
            Цитата: МПК105
            У Моряков работа такая.Фильм "Идеальный шторм" посмотрите-ШЕДЕВР...КАК Они на Волну пошли,Моряки...Там детей нет,ВСЕ прекрасно знают,что,выходя в Море,можно и не вернуться...

            А ну это меняет дело,ржем над чужим горем,к черту 15 морпехов ,главное чувство юмора
            русский молдаван
            1. МПК105 Сегодня, 15:22
              А ну это меняет дело,ржем над чужим горем,к черту 15 морпехов ,главное чувство юмора
              Цитата: русский молдаван
              В сообщении говорится о том, что пострадавших среди членов экипажа судов нет.
              Вы о чём?Читайте внимательнее-нет там пострадавших...Какие Морпехи???
              МПК105
              1. русский молдаван Сегодня, 15:29
                Цитата: МПК105
                А ну это меняет дело,ржем над чужим горем,к черту 15 морпехов ,главное чувство юмора
                Цитата: русский молдаван
                В сообщении говорится о том, что пострадавших среди членов экипажа судов нет.
                Вы о чём?Читайте внимательнее-нет там пострадавших...Какие Морпехи???

                Дай Бог ....Дай Бог что я прочитал фейк
                русский молдаван
        2. xetai9977 Сегодня, 15:18
          Ашот был под флагом Того
          xetai9977
    2. рич Сегодня, 14:43
      Чёрное море. "Лиман" столкнулся с "Ашотом"

      Хорошо хоть с Ашотом, а не с Айсбергом, Вайсбергом, Айзенбергом, или Рабиновичем. wink
      рич
      1. рич Сегодня, 14:46
        Интересно, под каким флагом шло судно "Ашот-7"
        рич
        1. HAM Сегодня, 14:50
          Конечно армянским,не сомневайтесь! laughing
          HAM
          1. Jovanni Сегодня, 15:08
            Тут была новость азербайджанцам бэтэры поставили новые, ну и ответка. laughing Семь Ашотов на одного нашего Лимана...
            Jovanni
        2. рич Сегодня, 14:51
          Здорово, Алексей. laughing Уже не в первый раз ставлю тебе плюс, и почему-то получается сразу пять плюсов. Колись, божий человек, ты походу не моряк, а какой-то засекреченный суперэлектронщик yes
          рич
          1. МПК105 Сегодня, 14:54
            good laughing laughing laughing Хакер Путинский-эт я просто стисняюся,а то давно в Гиниралисимусах был бы тута... wassat
            МПК105
            1. Svarog51 Сегодня, 15:00
              Алексей, hi
              Был такой анекдот в советские времена про Дорогого Леонида Ильича:
              Если бы я мог выговорить это слово (Генералиссимус), то я бы довно им стал, а так я просто Маршал. lol drinks
              Svarog51
              1. МПК105 Сегодня, 15:43
                good Царь...Просто ЦАРЬ... feelЗови меня так,Сергей,мне нравиться слово... hi drinks
                МПК105
                1. Svarog51 Сегодня, 15:52
                  Ох и нравятся мне, ЦАРЬ-БАТЮШКА, люди со здоровым чувством юмора. good Будем друзьями? drinks
                  Svarog51
                  1. МПК105 Сегодня, 16:02
                    Так мы-уже!!! drinks Здесь не так много людей с юмором дружат,могу ошибаться,конечно,Серёг-я здесь не так давно...Будем. drinks hi
                    МПК105
            2. doubovitski Сегодня, 15:09
              Цитата: МПК105
              good laughing laughing laughing Хакер Путинский-эт я просто стисняюся,а то давно в Гиниралисимусах был бы тута... wassat

              Чувствуется, отец в детстве тебя не лупил подзатыльниками, за то, что ломал язык и сюсюкал.
              Так сопливая привычка и осталась. Говнюк не вылеченный.
              doubovitski
      2. роман66 Сегодня, 14:49
        одни проблемы от Ашотов
        роман66
      3. Дамир Сегодня, 14:49
        ну так он же у нас Лиман!!!! это Титанику сильно не повезло.... а вот если выяснится что порт приписки Ашота в укропстане то перемоги и радости у скауасов будет не описать...
        Дамир
    3. maxim947 Сегодня, 14:50
      Случайность? Не думаю))) Это не первый за последнее время похожий инцидент.
      Что интересно случилось с предыдущими шестью ашотами?))
      maxim947
    4. To be or not to be Сегодня, 15:41
      "малыша " каждый норовит обидеть Держись Малыш!
      To be or not to be
  2. Маз Сегодня, 14:40
    Гибридная война в разгаре. А не протаранить ли нам авианосец США? Потом скажем - ошибка навигации
    Маз
    1. BlackMokona Сегодня, 18:00
      Чем предлагаете таранить 100 тысячетонный корабль?
      BlackMokona
  3. cniza Сегодня, 14:40
    27 апреля 2017 г. в 11:53 мск в юго-западной части Чёрного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.


    Такое бывает , что то либо не договаривают , либо просто нагоняют тумана.
    cniza
    1. Владимир 38 Сегодня, 14:42
      Ашот мог идти только под флагом Армении))
      Владимир 38
      1. Балу Сегодня, 14:45
        Ашот мог идти только под флагом Армении

        Может Янычарии?
        Балу
      2. Чёрный Сегодня, 14:46
        Цитата: Владимир 38
        Ашот мог идти только под флагом Армении))

        .....и то, если по заказу Псаки им свидомые выход к морю прорыли wassat
        Чёрный
        1. рич Сегодня, 14:58
          рич: Интересно, под каким флагом шло судно "Ашот-7"

          HAM: Конечно армянским,не сомневайтесь!

          В приципе очень похоже что Вы правы. Если верить Библии, ноев ковчег назывался "Ашот-1" yes
          рич
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:41
    Подробности... нужны подробности происшествия. what
    Тот же ЛЕХА
  5. Платов Сегодня, 14:42
    Ашотик пошел на таран)))))) Есть же джигит... laughing
    Платов
  6. kaschey Сегодня, 14:49
    Это был седьмой Ашот?
    А сколько их вообще - 30?
    Берегись Ашота....
    kaschey
  7. Altona Сегодня, 14:50
    Цитата: Владимир 38
    Ашот мог идти только под флагом Армении))

    --------------------
    Эээ, Гагик и Самвэл как там? Не пострадали?
    Altona
    1. АВП 518 Сегодня, 14:54
      Что то вспомнилось!
      АВП 518
  8. maai Сегодня, 15:04
    ..задание выполнено, следопыт выбыл.

    PS шпыняют со всех сторон, а они все "формулировки выдерживают".
    maai
  9. voyaka uh Сегодня, 15:38
    Затонул научный разведчик... sad Ашот-Лиман 1:0
    Но люди, слава Богу, спасены.
    voyaka uh
  10. Францисканец Сегодня, 15:51
    Вдумайтесь в цифры - 56 лет кораблю . Катили на укров с их старьев . а у самих такой же хлам плавает .
    Францисканец
    1. ВадимЖивов Сегодня, 18:08
      Прежде чем болтать море себе выкопай и утопись умник. А будешь на Россию наезжать ..... будешь плавать как вонючая субстанция
      ВадимЖивов
  11. san4es Сегодня, 16:24
    ..."Ашот-7" получил пробоину правого борта"
    Ашот! Ты неправ! Помеха справа! fool
    san4es
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