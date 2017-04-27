Чёрное море. "Лиман" столкнулся с "Ашотом"

27 апреля 2017 г. в 11:53 мск в юго-западной части Чёрного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

Командование ВМФ РФ сообщает об инциденте в Чёрном море. Речь идёт о столкновении исследовательского (среднего разведывательного) судна Черноморского флота РФ «Лиман» с судном «Ашот-7». Сообщается о том, что в результате столкновения «Лиман» получил пробоину, в которую хлынула вода.Сообщение пресс-службы главного военного ведомства приводит ТАСС В сообщении говорится о том, что пострадавших среди членов экипажа судов нет. Экипаж «Лимана» ведёт борьбу за живучесть.В район инцидента направлены корабли ЧФ РФ. Кроме того, вылетела спасательная команда на самолёте Ан-26.Средний разведывательный корабль «Лиман» строился на верфи польского Гданьска в качестве гидрографического судна и был введён в строй ВМФ СССР в конце 1970 года. В 1974 году был переведён с Балтфлота на Черноморский флот. После распада СССР получил бортовой номер 413. Участвовал в патрулировании в восточном Средиземноморье.О том, под каким флагом шло судно "Ашот-7", не сообщается.