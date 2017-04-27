18:08 27 апреля

Крейсер «Варяг» прибыл в Камрань

В четверг отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» прибыл во вьетнамский порт Камрань, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Крейсер «Варяг» прибыл в Камрань


В рамках визита тихоокеанцы встретятся с представителями командования ВМС Вьетнама и руководством народного комитета провинции Кханьхоа, примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу "Камрань". Также российские моряки осмотрят достопримечательности иностранного порта, проведут ряд совместных товарищеских матчей по футболу и волейболу с вьетнамскими моряками,
говорится в релизе.


Отмечается, что корабли ТОФ выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля текущего года. «Он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев», – пояснили в пресс-службе.

Во время этого похода российские корабли заходили в порт Пусан (Южная Корея) и порт Манила (Филлипины).

«Основная цель похода – демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР», – говорится в сообщении.

Ранее в порту Камрань находился пункт материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота (в 1979 году с вьетнамскими властями было подписано соглашение сроком на 25 лет). В 2001 году руководство РФ приняло решение не продлевать договор и досрочно эвакуировать ПМТО. Последние российские военнослужащие покинули Камрань в мае 2002 года.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 24

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  1. parafoiler Сегодня, 14:48
    Сами вы "Кармань" ( см. заголовок статьи) ... Учите географию или заостряйте своё внимание при написании.
    parafoiler
    1. tiredwithall Сегодня, 14:56
      корабли ТОФ выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля текущего года

      Вы так и не поняли сути - все это первоапрельская шутка. Там еще где-то должен быть Кореец.
      tiredwithall
      1. рич Сегодня, 15:08
        Корабли ТОФ прибыли во вьетнамский порт Камрань, их основная цель – провести несколько товарищеских матчей по футболу и волейболу с вьетнамскими моряками. Флагман ТОФ "Варяг" сопровождается морским танкером "Печенга". recourse

        Судя по этой логике, на "Печенге" прибыли футбольные болельщики
        рич
        1. Галеон Сегодня, 15:42
          Еще надо обязательно сходить на шашлыки на французскую батарею, нацарапать на амерских укреплениях "Варяг"-2017" в добавок к прежним надписям и похмелиться drinks гуаньчжоуским пивком в поселке Камрань. Это будет по полной программе.
          Галеон
    2. Дамир Сегодня, 15:07
      так это почти норма... опечаток полно....
      Дамир
  2. БАБА ШУРА Сегодня, 14:48
    Не понял, куда прибыл?
    БАБА ШУРА
  3. фигвам Сегодня, 14:48
    Крейсер «Варяг» прибыл в Кармань

    Исправьте заголовок!)))
    фигвам
    1. Чёрный Сегодня, 15:01
      Цитата: фигвам
      Крейсер «Варяг» прибыл в Кармань

      Исправьте заголовок!)))

      Да чё вы парней сдаёте. Специально так написали, шобы враги с ума сбежали в поисках где Кармань wassat
      Чёрный
      1. рич Сегодня, 15:12
        Хоть бы компасы для ВМФ приобрели, а то опять на весь мир опозорились. Шли в Камрань, а прибыли в Кармань. winked Наверно как всегда по пути у местных дорогу спрашивали sad
        рич
        1. Svarog51 Сегодня, 15:24
          Дмитрий, hi Это особисты флотские подкорректировали, чтоб супостаты не догадались. Наши все поняли о чем речь идёт, а "партнёры" до сих пор Лимпопо ищут. lol Теперь вот ещё "Кармань" нужно искать, кто его знает, что эти русские там затеяли. Вдруг опять товарищеский матч по перетягиванию каната организуют. wink
          Svarog51
  4. Инок Сегодня, 14:49
    Прибыл в Карман. История идет по спирали.
    Инок
    1. МПК105 Сегодня, 14:52
      Намекаете,что сейчас не трагедия будет,а фарс...?Корейца-то с Ним нет... hi
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:57
        Цитата: МПК105
        Корейца-то с Ним нет...

        Да , "Печенга" как-то на канонерскую лодку не очень похожа ...
        bouncyhunter
        1. Чёрный Сегодня, 14:59
          Печенег бензином торгует, Варяг крышует, wassat
          Чёрный
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:05
            Цитата: Чёрный
            Печенег бензином торгует, Варяг крышует

            Нормальный расклад - барыжат по-тихому ... wassat
            bouncyhunter
          2. МПК105 Сегодня, 15:07
            А если серьёзно,мужики-я не понимаю подобную демонстрацию Флага Андреевского-один...СОВСЕМ ОДИН...Корабль,..р знает где-ОДИН...Хотят повторения истории?Так натовцы легко это устроят нам,с удовольствием своим...
            МПК105
            1. Чёрный Сегодня, 15:10
              Да я.думаю, обычный учебно-боевой поход.
              Чёрный
            2. bouncyhunter Сегодня, 15:30
              Лёх , эк тебя понесло-то . Паранойей попахивает . Ничего с "Варягом" не случится , будь спок ! yes
              bouncyhunter
      2. рич Сегодня, 15:15
        МПК105: Намекаете,что сейчас не трагедия будет,а фарс...?Корейца-то с Ним нет...
        Кореец сейчас занят. К войне с США готовится. Ему сейчас не до футбола
        рич
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:05
      Т.е. можно сказать, что "Варяга" вьетнамцы прикарманили?:)
      Андрей из Челябинска
      1. рич Сегодня, 15:26
        Классный каламбур у Вас, Андрей, получился. Респект и уважуха laughing
        вьетнамцы прикарманили "Варяга" в ...Карманье good
        рич
  5. Jovanni Сегодня, 15:15
    Да, пока матрасы свои армады к КНДР стягивают, а китайцы почти каждый месяц чего-нибудь на воду спускают, наши пацаны на "Варяге" по всему Дальнему Востоку и Юго-Восточной Азии носятся, флаг демонстрируют. И лишь "Печенга" скрашивает им одиночество. Гадство...
    Jovanni
  6. Altona Сегодня, 15:19
    Цитата: фигвам
    Крейсер «Варяг» прибыл в Кармань

    Исправьте заголовок!)))

    -------------------------
    По аналогии, в Далянь(Дальний). laughing
    Altona
  7. merhy Сегодня, 17:30
    вспомнилась шутка:
    умер создатель Т9. пусть ему земля будет пуховиком
    :)
    merhy
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