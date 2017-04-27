Крейсер «Варяг» прибыл в Камрань

В рамках визита тихоокеанцы встретятся с представителями командования ВМС Вьетнама и руководством народного комитета провинции Кханьхоа, примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу "Камрань". Также российские моряки осмотрят достопримечательности иностранного порта, проведут ряд совместных товарищеских матчей по футболу и волейболу с вьетнамскими моряками,

В четверг отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» прибыл во вьетнамский порт Камрань, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Отмечается, что корабли ТОФ выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля текущего года. «Он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев», – пояснили в пресс-службе.Во время этого похода российские корабли заходили в порт Пусан (Южная Корея) и порт Манила (Филлипины).«Основная цель похода – демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР», – говорится в сообщении.Ранее в порту Камрань находился пункт материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота (в 1979 году с вьетнамскими властями было подписано соглашение сроком на 25 лет). В 2001 году руководство РФ приняло решение не продлевать договор и досрочно эвакуировать ПМТО. Последние российские военнослужащие покинули Камрань в мае 2002 года.