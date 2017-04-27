18:03 27 апреля

В Китае достраивается завод атомных подлодок

В конце года в КНР начнет работу крупнейший в мире крытый завод, принадлежащий судостроительному предприятию «Bohai Shipbuilding Heavy Industry Company» (BSHIC), сообщает Российская газета со ссылкой на Popular Science.



Завод по выпуску атомных субмарин в провинции Ляонин общей площадью 40 тысяч квадратных метров будет состоять из двух параллельных сборочных линий. Этого места достаточно, чтобы одновременно строить 4 подлодки. Закрытые помещения позволят работать «вне поля зрения журналистов, самолетов-разведчиков, спутников и прочих шпионов», пишет портал.


Согласно информации, основной продукцией завода станут атомные многоцелевые подлодки типа 095 с использованием технологий снижения шума.



Максимальная глубина погружения 110-метровой субмарины составит 450 м, подводная и надводная скорость ограничены 33 и 20 морскими узлами соответственно. «Подлодки получат 16 вертикальных пусковых устройств для крылатых противокорабельных ракет HY-4 с дальностью поражения до 500 км. Противолодочное вооружение составит шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов с боезапасом в 24 торпеды, а также противолодочные ракеты типа CY-3», – говорится в материале.

Использованы фотографии: BSHIC, Medico-MAX
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Комментарии 42

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  1. maxim947 Сегодня, 15:33
    Если честно то завидно, молодцы. Особенно нравится подход - все очень глобально и мощно.
    maxim947
    1. shans2 Сегодня, 15:36
      у нас 9 АПЛ в данный момент строится, 8 на стапелях одна на воде. Завидовать имеет смысл надводному кораблестроению, у нас его убили в ноль в 90-е, еще лет 10 восстанавливать, чтобы строить нормально можно было. P. S даже 10 строится, проекта ясень и борей, не считая всякие засекреченного назначения Белгороды и Хабаровски.
      shans2
      1. maxim947 Сегодня, 16:21
        Может слово "завидно" не совсем подходящее, но ощущения схожие есть. Новый завод, новая технологическая оснастка и оборудование, все новое, совсем по-другому работается. Разве это плохо?
        maxim947
      2. лаврентий павлович Сегодня, 16:33
        Китайцы молодцы. А у нас слишком много болтают, а делают преступно мало. С нашими чиновниками и за 50 лет ничего не восстановят, на бумаге все будет, а на деле ничего. Сколько время еще потребуется что бы доки для Кузнецова перестроить, где ремонтировать? Что не придумают, даже в производство еще не пустили, а на весь мир раструбят, Где секретность?
        лаврентий павлович
        1. 73bor Сегодня, 17:52
          У Китая всё проще, они строят для одного флота причём южного ,а мы строим для пяти флотов ,каждый из которых должен быть самодостаточным (практически не уступающие флотам соседей), причём все гипотетические ТВД изолированы, имеющие удалённые пункты базирования в довольно суровых условиях северных широт!
          73bor
    2. aleksfill Сегодня, 15:41
      Вспомните недавние циклопические техногенные происшествия, взрывы в Китае,
      города призраки...можно и глобально обмишуриться.
      aleksfill
      1. hirurg Сегодня, 15:55
        А что завидовать? Новому копиру?
        Взять хотя бы их новый авианосец-копия Кузнецова.
        Сложнее, гораздо сложнее делать более совершенные образцы.
        hirurg
        1. НасРать Сегодня, 16:01
          Цитата: hirurg
          А что завидовать? Новому копиру?
          Взять хотя бы их новый авианосец-копия Кузнецова.
          Сложнее, гораздо сложнее делать более совершенные образцы.


          Блажен, кто верует!

          Цитата: aleksfill
          Вспомните недавние циклопические техногенные происшествия, взрывы в Китае,
          города призраки...можно и глобально обмишуриться.


          А в этом что то есть...+
          НасРать
        2. Чёрный Сегодня, 16:05
          !! Вот достроят, наладят выпуск и птйдут штамповать...ао три юаня за пучок wassat
          Чёрный
        3. vadsonen Сегодня, 16:15
          Взять хотя бы их новый авианосец-копия Кузнецова.
          Сложнее, гораздо сложнее делать более совершенные образцы.

          Всё познаётся в сравнении. Сколько "более совершенных образцов" авианосцев построила Россия? Ах да, они же не нужны.
          vadsonen
          1. Pirogov Сегодня, 16:21
            Цитата: vadsonen
            Всё познаётся в сравнении. Сколько "более совершенных образцов" авианосцев построила Россия? Ах да, они же не нужны.

            Вадсон Вы переживаете?
            Pirogov
            1. vadsonen Сегодня, 16:48
              К несчастью, прходится. Тут как новостей почитаешь, так мигрень начинается.
              vadsonen
              1. Pirogov Сегодня, 16:57
                Цитата: vadsonen
                К несчастью, прходится. Тут как новостей почитаешь, так мигрень начинается.

                Всё будет со временем . А на счёт авианосцев ,моё мнение они не так ,чтобы и нужны,а вот десяток полтора мощных эсминцев ,нужен и срочно .
                Pirogov
          2. hirurg Сегодня, 16:28
            -----Всё познаётся в сравнении. Сколько "более совершенных образцов" авианосцев построила Россия? Ах да, они же не нужны.
            Да не переживайте! Если что, на вашей улице точно будет праздник, и без авианосцев.
            hirurg
        4. Pirogov Сегодня, 16:24
          Цитата: hirurg
          А что завидовать? Новому копиру?
          Взять хотя бы их новый авианосец-копия Кузнецова.
          Сложнее, гораздо сложнее делать более совершенные образцы.

          Не нужно недооценивать китайцев . Судя по тому какие они строят Эсминцы ,им уже копиры ,практически не нужны.
          Pirogov
        5. donavi49 Сегодня, 16:43
          Не совсем копия. Другая надстройка (которая например позволяет поставить один самолет перед лифтом впереди, в отличии от Варяга/Кузи), оснащенная рабочими РЛС Type346A от 052D - в отличии от Марс-Пассата где победили переброс луча с полотна на полотно, так вылезло другое. Существенная перепланировка внутренних помещений. В целом подгон проекта полностью под требования НОАК.

          Плюс, Тип-002 будет иным - похожим на Саратогу, с катапультным стартом и котлами.

          И да, откуда они скопировали скажем этот корабль? А тут 64 тяжелых ракеты + РЛС Type346A + ближний контур с ракетной системой имеющей автономное наведение + куча всего вкусного...
          donavi49
          1. donavi49 Сегодня, 16:45
            Или этот, который строят также ударным темпом - 4 уже принято во флот. При этом, у него есть уникальная особенность - огромная док камера, идущая фактически на 2/3 длины (примерно до мачты).
            donavi49
    3. 3vs Сегодня, 15:54
      Вы по населению-то сравните!...
      Воевать с ними себе дороже - начнут в плен сдаваться по десять миллионов, чем кормить-то пленных будем... laughing
      3vs
  2. xetai9977 Сегодня, 15:33
    Ставят на поток? Слов нет. Работящий народ!
    xetai9977
    1. НасРать Сегодня, 15:34
      Цитата: xetai9977
      Ставят на поток?


      Ага ! Что бы весь мир поставить "на счетчик" bully

      Не стало СССР, появился КНР . А Россия откатывается к царским временам...
      НасРать
      1. рич Сегодня, 15:43
        А Россия откатывается к царским временам..
        Поправлю, Вас коллега: "Россию откатывают к царским временам". Причем и у нас на ВО таких полно стало
        рич
        1. НасРать Сегодня, 16:11
          спокойно, спокойно ребята ! сравниваем ... : bully
          Завод по выпуску атомных субмарин в провинции Ляонин общей площадью 40 тысяч квадратных метров будет состоять из двух параллельных сборочных линий.


          СЕВМАШ:
          Предприятие расположено на территории более 300 гектаров и объединяет в своей структуре более 100 подразделений.
          Предприятие располагает стапельными местами в крытых эллингах общей площадью более 100000 м². Возможности стапелей позволяют предприятию строить суда с шириной корпуса до 38 метров дедвейтом до 100 тысяч тонн, а различные плавучие технические сооружения и морские нефтедобывающие платформы достигают по длине и ширине 126 и высоты 100 метров. Вес конструкций достигает 85 тысяч тонн.
          После модернизации оборудования годовой объём листового проката, который способно переработать предприятие, возрос с 45 до 80 тысяч тонн.
          На предприятии трудится более 25-ти тысяч сотрудников.
          НасРать
          1. НасРать Сегодня, 16:36
            А вообще Китай сейчас в прорыв пошёл, пошёл, пошёл..

            Ж/д Вокзал- мега сооружение:
            НасРать
      2. игорка357 Сегодня, 15:47
        И не говорите,назад ага..с её Ясенями и Бореями,с Цирконами и Ярсами,с С-400 и С-500,с Т-14 и Т-50..да и с освоением Арктических просторов тоже назад шагаем,армия приходит в унылость,солдатики голодные и в рваном обмундировании,учения уже лет десять не проводим..бяда-бяда!!!!
        игорка357
      3. МПК105 Сегодня, 15:48
        Да как бы не дальше...В царские времена с нами считались... hi
        МПК105
  3. Altona Сегодня, 15:44
    Молодцы, не то, что наши дряхлеющие оптимизаторы из 90-х, мудрый стабилоносец и премьер с блокадой мозга.
    Altona
  4. Svarog51 Сегодня, 15:45
    Вот бы нам такой на Дальнем Востоке построили. Нам бы тоже пригодился. Эх, мечты, мечты.
    Svarog51
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:48
      Серёга , всему своё время ... wink
      bouncyhunter
      1. Svarog51 Сегодня, 15:54
        Паш, время нынче дОрого, поэтому и хочется быстро. drinks
        Svarog51
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:37
          Быстро только кролики плодятся . wink
          bouncyhunter
  5. pupsik Сегодня, 15:48
    Цитата: НасРать
    Цитата: xetai9977
    Ставят на поток?

    Ага ! Что бы весь мир поставить "на счетчик" bully
    Не стало СССР, появился КНР . А Россия откатывается к царским временам...

    Как голосовали, так и живёте!
    А вообще Россия в основном всегда плохо жила, так что жить как в "царские времена" это для неё норма. Скрепитесь, товарищи!
    pupsik
    1. Александр романов Сегодня, 16:11
      Цитата: pupsik
      Скрепитесь, товарищи!

      Мы тебе не товарищи
      Александр романов
  6. voyaka uh Сегодня, 15:50
    Обалдеть! У них заводы по площади - в пол-Израиля.
    Зарядят по 4 АПЛ каждые 3-4 года - американские адмиралы
    сядут на заседание, заплачут ...и застрелятся! crying
    voyaka uh
    1. BlackMokona Сегодня, 15:56
      Наоборот, откроют шампанское, устроят праздник. После вытрезвления, наденут маску страха, и побегут в конгресс за новыми триллионами на противодействие.
      BlackMokona
    2. 100502 Сегодня, 16:05
      Китай нащивает мышцу и настанет день когда он её попробует на соседях
      100502
    3. Александр романов Сегодня, 16:16
      Цитата: voyaka uh
      Обалдеть! У них заводы по площади - в пол-Израиля.

      И народу на нем работает миллиона 3
      Александр романов
    4. donavi49 Сегодня, 16:38
      Ну как они клепают 052D - еще недавно только головной принимали, уже 6 эсминцу номер присваивают, а 12 вывели к достроечной стенке.
      donavi49
  7. Altona Сегодня, 15:58
    Цитата: pupsik
    Как голосовали, так и живёте!
    А вообще Россия в основном всегда плохо жила, так что жить как в "царские времена" это для неё норма. Скрепитесь, товарищи!

    --------------------------------
    Тебе плохо станет, если мы "скрепимся". Жить вообще не сможешь.
    Altona
  8. JBlack Сегодня, 16:34
    Новые рабочие места, новые заводские цеха и предприятия, выпуск наукоемкой и нужной продукции, увеличение производительности и обороноспособности страны, грамотное руководство ( сменяемое каждые 10 лет, по моему, поправьте если не так), рост ввп и вложение в производство, гигантские инвестиции и куча заводов по мимо этого ( только частных, чего нет у нас), молодцы, Китай как и США - это пример ( разнополярный в идеологии, но в финансах одинаковый) величия и целеустремленности, вере в себя и свои идеалы, серьезно, восхищаюсь. Пожалуйста не надо про нашу страну, я ее тоже люблю, но на фоне этих стран и их будущего, только вздыхать остается
    JBlack
  9. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:36
    Данный Завод в КНР представляет для США большую опасность, чем МП НОАК в 100 000 человек и насыпные острова в Южно-Китайском море....
    Теперь США будут гадать чьи ПЛА шарятся у Гаваев РФ и КНР?
    А если построят канал в Никарагуа, то китайские ПЛА и в Атлантике появятся...
    DOCTOR ZLO
  10. reeston Сегодня, 16:56
    Цитата: DOCTOR ZLO
    Данный Завод в КНР представляет для США большую опасность, чем МП НОАК в 100 000 человек и насыпные острова в Южно-Китайском море....
    Теперь США будут гадать чьи ПЛА шарятся у Гаваев РФ и КНР?
    А если построят канал в Никарагуа, то китайские ПЛА и в Атлантике появятся...

    В Атлантику и без канала в Никарагуа дойдут.
    reeston
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:09
      В районе Фолклендов их засекут британские РЛС слежения за подводной обстановкой, а от о. Вознесения их будут вести американские "Орионы"....
      DOCTOR ZLO
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