В Китае достраивается завод атомных подлодок
В конце года в КНР начнет работу крупнейший в мире крытый завод, принадлежащий судостроительному предприятию «Bohai Shipbuilding Heavy Industry Company» (BSHIC), сообщает Российская газета со ссылкой на Popular Science.
Завод по выпуску атомных субмарин в провинции Ляонин общей площадью 40 тысяч квадратных метров будет состоять из двух параллельных сборочных линий. Этого места достаточно, чтобы одновременно строить 4 подлодки. Закрытые помещения позволят работать «вне поля зрения журналистов, самолетов-разведчиков, спутников и прочих шпионов», пишет портал.
Согласно информации, основной продукцией завода станут атомные многоцелевые подлодки типа 095 с использованием технологий снижения шума.
Максимальная глубина погружения 110-метровой субмарины составит 450 м, подводная и надводная скорость ограничены 33 и 20 морскими узлами соответственно. «Подлодки получат 16 вертикальных пусковых устройств для крылатых противокорабельных ракет HY-4 с дальностью поражения до 500 км. Противолодочное вооружение составит шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов с боезапасом в 24 торпеды, а также противолодочные ракеты типа CY-3», – говорится в материале.
Завод по выпуску атомных субмарин в провинции Ляонин общей площадью 40 тысяч квадратных метров будет состоять из двух параллельных сборочных линий. Этого места достаточно, чтобы одновременно строить 4 подлодки. Закрытые помещения позволят работать «вне поля зрения журналистов, самолетов-разведчиков, спутников и прочих шпионов», пишет портал.
Согласно информации, основной продукцией завода станут атомные многоцелевые подлодки типа 095 с использованием технологий снижения шума.
Максимальная глубина погружения 110-метровой субмарины составит 450 м, подводная и надводная скорость ограничены 33 и 20 морскими узлами соответственно. «Подлодки получат 16 вертикальных пусковых устройств для крылатых противокорабельных ракет HY-4 с дальностью поражения до 500 км. Противолодочное вооружение составит шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов с боезапасом в 24 торпеды, а также противолодочные ракеты типа CY-3», – говорится в материале.
Использованы фотографии: BSHIC, Medico-MAX
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