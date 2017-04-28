Самоходная артиллерийская установка «Тип 99» (Япония)



САУ "Тип 99" на полигоне, 21 октября 2014 г. Фото МО Японии



Бронемашина в походном положении. Фото Wikimedia Commons



"Тип 99" на танкодроме. Фото Military-today.com



Самоходки на показательных мероприятиях. Фото МО Японии



Транспортер боеприпасов "Тип 99". Фото Thaimilitaryandasianregion.wordpress.com



Парадный расчет самоходок, 8 апреля 2014 г. Фото МО Японии



Стрельба на большую дальность. Фото Military-today.com



Батарея ведет огонь по учебной цели. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://military-today.com/

http://army-guide.com/

http://deagel.com/

http://zonwar.ru/

В середине семидесятых годов прошлого века Сухопутные силы самообороны Японии получили новейшую 155-мм самоходную гаубицу «Тип 75». Эта боевая машина отвечала существующим требованиям и могла решать все поставленные задачи. Более того, такая техника до сих пор остается в частях, продолжает службу и является самой массовой в своем классе. Тем не менее, еще в середине восьмидесятых годов японское командование посчитало, что сухопутной артиллерии требуются новые бронемашины с более мощным вооружением. Подобные предложения вскоре привели к появлению САУ «Тип 99».Работы по созданию нового образца самоходной артиллерии стартовали в 1985 году. К этому времени Сухопутные силы самообороны успели получить большой опыт эксплуатации существующих машин «Тип 75» и сделать определенные выводы. При всех своих преимуществах в виде высокой мобильности и огневой мощи, имеющийся в войсках образец не был лишен недостатков. Основные претензии касались вооружения и оснащения боевого отделения. Так, военных перестало устраивать имеющееся 155-мм орудие со стволом длиной 30 калибров, не позволявшее получить заметный прирост дальности стрельбы. Средства управления огнем тоже подверглись критике как устаревшие и не удовлетворяющие новым требованиям.В 1985 году военное ведомство Японии сформировало требования к новой САУ, предназначенной для замены существующей машины «Тип 75». В соответствии с техническим заданием, оборонная промышленность должна была создать гусеничную боевую машину с традиционной для японских самоходок компоновкой. Основным оружием этого образца должна была стать 155-мм пушка со стволом длиной 52 калибра. Расчет поправок, наведение орудия и т.п. процессы предлагалось осуществлять с помощью современной системы управления огнем.Как и в случае с предыдущими проектами, разработку новой техники поручили сразу двум компаниям, имеющим определенный опыт в оборонной отрасли. Головным подрядчиком по новому проекту была назначена компания «Мицубиси». На стадии проектирования в ее обязанности входила разработка шасси и всех его комплектующих. Кроме того, в дальнейшем эта организация должна была отвечать за окончательную сборку техники. Башню, боевое отделение, вооружение и различное иное оснащение должна была создать компания Japan Steel Works. Следует отметить, что подобная кооперация уже использовалась в одном из предыдущих проектов САУ, и неплохо зарекомендовала себя.В силу тех или иных причин проектные работы серьезно затянулись. Создание проекта новой самоходки продолжалось до 1992 года. В общей сложности на разработку проекта было потрачено около семи лет и 5 миллиардов иен. Завершение проектирования позволило получить разрешение на строительство опытной техники. В том же 1992-м году стартовала сборка первого прототипа. Готовый образец передали на испытания, по результатам которых должен был решаться вопрос о принятии на вооружение и серийном производстве.По-видимому, проект новой САУ оказался слишком сложным для японской промышленности, что привело к специфическим последствиям. Испытания и доводка опытной техники серьезно затянулись и продолжались почти до самого конца девяностых годов. Тем не менее, за долгие годы проверок и доработок промышленности и военным удалось выявить и устранить все относительно серьезные недостатки существующего проекта. Благодаря этому Сухопутные силы самообороны могли рассчитывать на получение доведенного образца с высокими характеристиками и минимумом сохраняющихся проблем.Все необходимые работы по новому проекту были завершены в 1999 году. Вскоре военное ведомство издало приказ о принятии новой техники на вооружение, после чего появился заказ на серийное производство. В соответствии с имеющимися традициями наименования сухопутной бронетехники, новейшая самоходная гаубица получила обозначение по году принятия на вооружение – «Тип 99».В соответствии с требованиями заказчика и существующими тенденциями в области самоходной артиллерии был определен общий облик перспективной машины. Самоходка «Тип 99» должна была иметь ту же архитектуру, что и ее предшественники. Предлагалось использование гусеничного бронированного шасси с передним расположением моторного отсека и кормовым боевым отделением. Орудие следовало помещать во вращающейся башне. Такая архитектура техники уже использовалась в нескольких предыдущих проектах, однако на этот раз к машине предъявлялись особые требования, прямо связанные с характеристиками длинноствольной пушки.Специально для САУ «Тип 99» компанией «Мицубиси» было разработано бронированное гусеничное шасси с необходимыми характеристиками. В его конструкции использовались определенные идеи и решения, заимствованные из иных проектов. Кроме того, применялись некоторые готовые комплектующие. Одновременно с этим должны были присутствовать серьезные отличия, обусловленные весом всей машины и параметрами отдачи. В частности, характерной чертой нового шасси стала увеличенная длина, повлекшая за собой применение соответствующей ходовой части.Шасси самоходки «Тип 99» получило сварной броневой корпус с передним трансмиссионным отсеком, позади которого поместили моторное отделение (у левого борта) и рабочее место водителя (справа). Все прочие объемы отдавались под боевое отделение. Машину оснастили сравнительно тонкой гомогенной алюминиевой броней, способной защитить экипаж только от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов. Подобную защиту получил как корпус, так и башня.Корпус САУ отличается достаточно простой формой, образованной крупными ровными панелями. Лобовая проекция прикрыта тремя листами разных размеров. Верхний установлен с большим наклоном назад, средний незначительно завален вперед, а узкий нижний обеспечивает правильное соединение лба корпуса с днищем. У бортов на нижних листах имеются литые кожухи бортовых передач. Корпус имеет развитые надгусеничные ниши, образованные вертикальными бортами и горизонтальной крышей. Кормовой лист размещен вертикально.Использование крупного и мощного орудия привело к необходимости создания башни с соответствующими параметрами. Башня получила наклонный лобовой лист с крупной центральной амбразурой. Позади лобового листа предусматриваются два скошенных скуловых и наклонный участок крыши. Основная часть бортов устанавливается с небольшим наклоном внутрь, кормовой лист – вертикально. Сверху башня закрыта горизонтальной крышей.В левом отсеке корпуса бронемашины помещается шестицилиндровый дизельный двигатель «Мицубиси» 6SY31WA мощностью 600 л.с. Забор воздуха для охлаждения силовой установки осуществляется через крупную вентиляционную решетку в верхнем лобовом листе. Решетки для отвода воздуха и выхлопная труба размещаются на левом борту корпуса. Бронемашина оснащается автоматической трансмиссией, передающей крутящий момент на ведущие колеса переднего расположения.В связи с использованием крупного и тяжелого орудия в проекте новой самоходки пришлось предусмотреть ходовую часть с соответствующими параметрами. Шасси САУ «Тип 99» получило по семь сдвоенных обрезиненных опорных катков малого диаметра на каждом борту. Используется индивидуальная торсионная подвеска. Кроме того, две передние и две кормовые пары катков оснащены дополнительными гидравлическими амортизаторами. Предусматривается использование передних ведущих и кормовых направляющих колес. Верхняя ветвь гусеницы лежит на трех поддерживающих роликах.В центральной амбразуре лба башни размещена подвижная маска, предотвращающая повреждение отдельных агрегатов орудийной установки или боевого отделения. Вместе с орудием на цапфах помещен кожух небольшой ширины, выполненный в виде элемента цилиндра. Спереди к нему присоединено продолговатое устройство близкого к квадратному сечения, необходимое для защиты противооткатных устройств. В связи с большими размерами орудия части маски значительно выступают перед лобовым листом башни.В качестве главного оружия новой самоходки была выбрана нарезная пушка калибра 155 мм, разработанная и выпускаемая компанией «Джапан Стил Уоркс». Орудие имеет ствол длиной 52 калибра, оснащенный развитым дульным тормозом и гидравлическими противооткатными устройствами. Эжектор отсутствует. Около двух третей ствола прикрыто теплозащитным кожухом. В транспортном положении именно на кожух устанавливается хомут удерживающего устройства, предотвращающий перемещения и повреждения ствола. По имеющимся данным, конструкция башни и систем наведения орудия позволяет вести огонь в любом направлении при углах возвышения до 60-65°.155-мм орудие использует выстрелы раздельного заряжания. По некоторым данным, используются механизмы для автоматической подачи снарядов и зарядов в камору. В течение определенного времени самоходка может показывать скорострельность до 6 выстрелов в минуту. При длительной стрельбе этот параметр может сокращаться вдвое. Допускается использование всех существующих 155-мм боеприпасов, соответствующих стандартам НАТО. В зависимости от поставленной задачи и иных факторов, самоходка может использовать возимый боекомплект, а также принимать выстрелы с грунта или с подвозчика боеприпасов «Тип 99».Использование длинного ствола позволило заметно повысить основные характеристики огня в сравнении с существующей техникой. При применении стандартного осколочно-фугасного снаряда 155-мм орудие способно показывать дальность стрельбы до 30 км. Использование активно-реактивного снаряда позволяет довести этот параметр до 36-38 км. Не исключается возможность применения современных корректируемых боеприпасов, способных показывать высокую точность попадания.В экипаж самоходки входят четыре человека. В правой части корпуса помещается механик-водитель, имеющий собственный люк с набором смотровых приборов. Трое других членов экипажа находятся в боевом отделении. Справа от пушки размещены наводчик и командир. Заряжающий помещается в левой части отделения. Над местами командира и заряжающего предусматриваются люки в крыше. Две пары бортовых люков находятся в скуловых и бортовых листах башни. Также для посадки может использоваться крупный кормовой люк корпуса, предназначенный, в первую очередь, для подачи снарядов. Обитаемые отсеки машины оснащены системой защиты от оружия массового поражения.На командирском люке размещена пулеметная установка, предназначенная для самообороны. На легкой поворотной конструкции, обеспечивающей круговое наведение, устанавливаются крепления для пулемета и броневой щиток. Защищаться от атак противника предлагается при помощи крупнокалиберного пулемета M2HB. Боекомплект – несколько сотен патронов в лентах.Боевая машина «Тип 99» отличается крупными габаритами. Длина самоходки с пушкой вперед достигает 11,3 м, ширина – 3,2 м, высота по крыше – 4,3 м. Боевая масса – 40 т. При удельной мощности порядка 15 л.с. на тонну САУ способна развивать скорость не более 15 км/ч. Запас хода определен в 500 км. Имеется возможность подъема на 30-градусные склоны или на 90-см стенку. Машина пересекает рвы шириной до 2 м. Без подготовки возможно пересечение брода глубиной до 1,2 м.Самоходная артиллерийская установка «Тип 99» была принята на вооружение Сухопутных сил самообороны Японии в 1999 году, и вскоре появился заказ на производство первых серийных машин. В 2000 году компании Mitsubishi и Japan Steel Works построили первую партию такой техники в составе семи машин. В течение нескольких следующих лет был подписан ряд новых контрактов, в соответствии с которыми строилось не более нескольких самоходок в год. Тем не менее, даже имея ограниченные финансовые возможности, японское военное ведомство смогло заказать значительное количество новой бронетехники.К настоящему времени, по разным данным, было построено не менее 110-115 боевых машин «Тип 99». Все они поступили в войска и используются артиллерийскими частями нескольких соединений Сухопутных сил самообороны. Выпуск такой техники продолжается, однако войска получают лишь по несколько машин в год. Имеющиеся темпы производства позволили заметно обновить парк самоходной артиллерии, однако пока ситуация не позволяет полностью заменить машины старых моделей.На момент появления САУ «Тип 99» законодательство Японии запрещало производство вооружений и военной техники для экспортных поставок. В связи с этим ни одна зарубежная страна не смогла заказать подобные машины. Единственным заказчиком и эксплуатантом бронемашин «Тип 99» до сих пор остаются японские Сухопутные силы самообороны. Текущая ситуация не позволяет предполагать, что в будущем японские самоходки смогут попасть в зарубежные армии.Законодательство также накладывает самые серьезные ограничения на применение Сил самообороны. В связи с этим все имеющиеся бронемашины «Тип 99» эксплуатируются только на территории Японии и участвуют исключительно в учебно-боевых мероприятиях. Вероятность применения такой техники в ходе реального конфликта стремится к нулю.Одной из целей проекта, в результате которого появилась САУ «Тип 99», было создание нового образца самоходной артиллерии с повышенными характеристиками, выгодно отличающегося от существующей техники. В перспективе новые машины даже могли постепенно заменить имеющиеся. Тем не менее, проект столкнулся с некоторыми трудностями. На разработку, испытания и доводку техники ушло почти полтора десятилетия, а после ее принятия на вооружение промышленности так и не удалось освоить по-настоящему массовый выпуск. Как следствие, самоходки «Тип 75» и «Тип 99» до сих пор эксплуатируются параллельно, а текущая ситуация не позволяет провести полную замену более старых образцов.Однако необходимо отметить, что на данный момент самоходка «Тип 99» является самым новым и совершенным представителем своего класса, созданным в Японии. Одновременно с этим такая техника пока не может претендовать на звание самой массовой. Так или иначе, пусть даже и с определенным опозданием, японские Силы самообороны смогли получить современную самоходную артиллерийскую установку с достаточно высокими характеристиками. Насколько известно, замена существующих «Тип 99» пока не планируется, их эксплуатация будет продолжаться и в обозримом будущем.