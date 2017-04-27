Минобороны Эстонии: Учения "Запад-2017" являются прикрытием для размещения российских войск в Белоруссии

Мы видим, что они делают с другой стороны границы ЕС-НАТО. (Российские) военные могут остаться там после "Запада-2017,

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил агентству Рейтер, что Москва может использовать предстоящие совместные с Минском учения "Запад-2017" с целью разместить в Белоруссии своих военнослужащих передает РИА Новости Как пояснил Цахкна, это мнение Эстонии и ряда других стран-членов НАТО основано на данных спецслужб. Он отметил, что число российских военных, которые теоретически могут остаться на территории Белоруссии, может составить несколько тысяч.— отметил Цахкна.Он добавил, что Эстония поделилась своими опасениями с союзниками по НАТО, отметив, что это не только его личное мнение, и что Эстония очень глубоко анализирует то, как Россия готовится к учениям "Запад-2017".