Минобороны Эстонии: Учения "Запад-2017" являются прикрытием для размещения российских войск в Белоруссии
Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил агентству Рейтер, что Москва может использовать предстоящие совместные с Минском учения "Запад-2017" с целью разместить в Белоруссии своих военнослужащих передает РИА Новости
Как пояснил Цахкна, это мнение Эстонии и ряда других стран-членов НАТО основано на данных спецслужб. Он отметил, что число российских военных, которые теоретически могут остаться на территории Белоруссии, может составить несколько тысяч.
Он добавил, что Эстония поделилась своими опасениями с союзниками по НАТО, отметив, что это не только его личное мнение, и что Эстония очень глубоко анализирует то, как Россия готовится к учениям "Запад-2017".
Как пояснил Цахкна, это мнение Эстонии и ряда других стран-членов НАТО основано на данных спецслужб. Он отметил, что число российских военных, которые теоретически могут остаться на территории Белоруссии, может составить несколько тысяч.
Мы видим, что они делают с другой стороны границы ЕС-НАТО. (Российские) военные могут остаться там после "Запада-2017,— отметил Цахкна.
Он добавил, что Эстония поделилась своими опасениями с союзниками по НАТО, отметив, что это не только его личное мнение, и что Эстония очень глубоко анализирует то, как Россия готовится к учениям "Запад-2017".
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна
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