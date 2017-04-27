18:03 27 апреля

Минобороны Эстонии: Учения "Запад-2017" являются прикрытием для размещения российских войск в Белоруссии

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил агентству Рейтер, что Москва может использовать предстоящие совместные с Минском учения "Запад-2017" с целью разместить в Белоруссии своих военнослужащих передает РИА Новости

Как пояснил Цахкна, это мнение Эстонии и ряда других стран-членов НАТО основано на данных спецслужб. Он отметил, что число российских военных, которые теоретически могут остаться на территории Белоруссии, может составить несколько тысяч.

Минобороны Эстонии: Учения "Запад-2017" являются прикрытием для размещения российских войск в Белоруссии



Мы видим, что они делают с другой стороны границы ЕС-НАТО. (Российские) военные могут остаться там после "Запада-2017,
— отметил Цахкна.

Он добавил, что Эстония поделилась своими опасениями с союзниками по НАТО, отметив, что это не только его личное мнение, и что Эстония очень глубоко анализирует то, как Россия готовится к учениям "Запад-2017".




Использованы фотографии: yandex.ru/images›Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна
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Комментарии 29

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  1. cniza Сегодня, 16:03
    Он добавил, что Эстония поделилась своими опасениями с союзниками по НАТО, отметив, что это не только его личное мнение, и что Эстония очень глубоко анализирует то, как Россия готовится к учениям "Запад-2017".


    У них супер аналитики... уже в штаны наложили и побежали жаловаться.
    cniza
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:05
      это просто Маргус окно с зеркалом перепутал,да и дальтоник еще,наши звезды от залужных отличить не может))
      Ратник с пулеметом
      1. hirurg Сегодня, 16:13
        --Ты куришь?
        --Да.
        --Значит импотент.
        Примерно такая логика.(хотя курить вредно!)
        hirurg
      2. рич Сегодня, 16:15
        В отличии от эстонцев, белорусам чужая армия на своей территории не нужна. Они свою армию кормят, а не чужую. Помните такую фразу? А вот прибалты ее похоже забыли
        рич
        1. Монос Сегодня, 16:18
          Мы видим, что они делают с другой стороны границы ЕС-НАТО. (Российские) военные могут остаться там после "Запада-2017,

          А я не понял: это что за хрен пойми какая страна расположилась рядом с нашими учениями?
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:18
            Цитата: Монос
            А я не понял: это что за хрен пойми какая страна расположилась рядом с нашими учениями?

            Товарищ генерал , прикажите - уберём ! soldier
            bouncyhunter
            1. Монос Сегодня, 17:36
              Цитата: bouncyhunter
              Товарищ генерал , прикажите - уберём !

              Да. Вы уж, батенька, постарайтесь, подметите здесь. laughing
              Монос
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:39
                Цитата: Монос
                Да. Вы уж, батенька, постарайтесь, подметите здесь.

                Разрешите - я их из брандспойта ? Две атмосферы давления дам - как ветром сдует ! lol
                bouncyhunter
        2. birs Сегодня, 18:01
          А то, что существование страны Эстония является предлогом для размещения войск НАТО в Прибалтике, так тут все в порядке.
          birs
  2. грау Сегодня, 16:04
    Это им защитники голову отбили
    грау
    1. Чёрный Сегодня, 16:09
      Даже реагировать на их заявление не надо....наплевать и забыть
      Чёрный
      1. Верба Сегодня, 16:54
        Цитата: Чёрный
        Даже реагировать на их заявление не надо....наплевать и забыть

        Полностью ,поддерживаю ,много чести тормозам ещё о них говорить.
        Верба
  3. Pirogov Сегодня, 16:04
    Напоминают о себе ,что бы о них болезненных не забыли ?
    Pirogov
    1. МПК105 Сегодня, 16:19
      Дааааааа нннеееееее заааааабуууудууууут нааассссс,ээээээээээээээсстооооонцццеееееееееееее
      в. .
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:47
        Лёха , из той же оперы :
        bouncyhunter
  4. Александр романов Сегодня, 16:06
    Лучше наши вброс сделали ,что типа не исключаем проведения референдума в Эстонии ,о вхождении в состав России. Вот бы их пуканы трещали
    Александр романов
  5. Altona Сегодня, 16:06
    Учения "Запад-2017" еще не состоялись, а на территории Эстонии волшебным образом уже оказалась американская бронекавалерия. Причём задолго до наших учений. soldier
    Altona
  6. To be or not to be Сегодня, 16:08
    Хотел посмеяться ...но подумал ..не надо . так как данные форумов интернета используются разведками стран запада и сша как источник достоверной информации laughing laughing для доклада своим Президентам laughing
    To be or not to be
    1. Александр романов Сегодня, 16:14
      Цитата: To be or not to be
      так как данные форумов интернета используются разведками стран запада и сша как источник достоверной информации для доклада своим Президентам

      Мне Путин только ,что сказал,что через час нападем на Эстонию. Предаите Трампу ,пусть читает
      Александр романов
      1. To be or not to be Сегодня, 16:16
        laughing laughing Да тот уже знает - он в соседней палате
        To be or not to be
  7. Арон Заави Сегодня, 16:09
    А проблема в чем?
    Арон Заави
    1. cniza Сегодня, 16:12
      Цитата: Арон Заави
      А проблема в чем?


      Прибалтику будем завоевывать , а так все без проблем.
      cniza
  8. andr327 Сегодня, 16:09
    Все пропало, после учений бурятские кавалерийские дивизии начнут наступление на шпротию. Это война! ужас! belay
    andr327
  9. птс-м Сегодня, 16:16
    Прибалты,чи дрищут,чи прикалываются.Сами с НАТОй в хороводе гомиков крутятся,а глаз то косит налево.
    птс-м
  10. mikh-korsakov Сегодня, 16:16
    Цитирую: [/i]"Эстония очень глубоко анализирует то, как Россия готовится к учениям "Запад-2017"[i]. Молодцы эстонцы не просто глубоко анализируют, а о-о-о-чень глубоко. Так и надо анализировать, чтобы было глубоко, а то анализируют, как попало, понимаешь. Одна есть опасность слишком глубокий анализ многих привел в дурдом, Так я бы посоветовал эстонскому министру анализировать глубоко, но не очень, и лучше после чашки хо-о-о-рошего кофе.
    mikh-korsakov
  11. yehat Сегодня, 16:18
    насчет глубокого анализа у меня большие сомнения
    Потому что моветон - РФ захватит Прибалтику глуп до неприличия, а других причин они не могут назвать оставлять контингент в Беларуси.
    yehat
  12. Василенко Владимир Сегодня, 16:55
    наши войска где хотим там и размещаем, все несогласные идите на..., в... и ...
    Василенко Владимир
  13. bulbash70 Сегодня, 16:59
    если россияне захотят остаться,пусть остаются.я-не против!
    bulbash70
  14. Толстоевский Сегодня, 17:25
    догадались, гады
    Толстоевский
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