18:07 27 апреля

Экс-главу антикоррупционного управления МВД генерала Сугробова приговорили к 22 годам колонии

РИА Новости сообщает о том, что сегодня в Мосгорсуде был вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерала Дениса Сугробова. Уголовное дело в отношении Сугробова было возбуждено более трёх лет назад по обвинению в превышении должностных полномочий, провокации взятки, организации и участии в преступном сообществе.

Экс-главу антикоррупционного управления МВД генерала Сугробова приговорили к 22 годам колонии


В ходе следствия было установлено, что Сугробов в составе преступной группы сотрудников ГУЭБиПК совершил не менее десятка тяжких преступлений.


Расследование в отношении Сугробова было завершено ещё в мае 2015 года, однако только сегодня суд вынес окончательный вердикт. Сугробов приговорён к 22 годам колонии. Обращает на себя внимание тот факт, что заседание суда проходило в закрытом режиме, так как в деле имелись документы особой важности под грифами «секретно» и «совершенно секретно».

Помимо Дениса Сугробова, по этому делу проходил и его заместитель – генерал-майор Борис Колесников. Суд прекратил уголовное дело в отношении Колесникова в связи с его смертью. Напомним, что Борис Колесников, по официальным сообщениям, покончил жизнь самоубийством. Он выпал из окна 6-го этажа здания СК РФ.

Адвокат Дениса Сугробова Адвокат Эдуард Исецкий заявил, что апелляционная жалоба на решение суда будет подана уже завтра.

Другие фигуранты дела получили сроки от 5 до 21 года колонии. В зале суда родственница одного из осуждённых заявила, что в России «даже убийц редко приговаривают к срокам больше 20 лет».

Использованы фотографии: https://asjust.ru
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Комментарии 56

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  1. Монос Сегодня, 16:28
    Другие фигуранты дела получили сроки от 5 до 21 года колонии.

    Не, ну так-то Путин, конечно, погряз в коррупции.... winked
    Монос
    1. maxim947 Сегодня, 16:29
      Сейчас Медведев в тренде laughing
      maxim947
    2. с-т Petrov Сегодня, 16:33
      В зале суда родственница одного из осуждённых заявила, что в России «даже убийц редко приговаривают к срокам больше 20 лет».


      даже представить не могу что можно было натворить, чтоб за коррупцию в РФ дали 22 года.

      Чертяка наверное причинил большой ущерб

      с-т Petrov
      1. De Laert Сегодня, 16:41
        В статье написано, что он в составе преступной группы совершил не менее десятка тяжких преступлений. Так что срок дали не только за взятки, а за эти тяжкие.
        De Laert
      2. Монос Сегодня, 16:42
        Цитата: с-т Petrov
        даже представить не могу что можно было натворить, чтоб за коррупцию в РФ дали 22 года.

        Обещал молчать, вот и получил 22 года. В противном случае тоже в полёт ушёл бы.
        Монос
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:29
          Обещал молчать, вот и получил 22 года.


          wassat чего стоят обещания таких персонажей прижатых к стене. их проще валить. имхо

          поторговаться за 10 лет он бы был не против - факт.
          с-т Petrov
          1. Монос Сегодня, 17:38
            Цитата: с-т Petrov
            поторговаться за 10 лет он бы был не против - факт.

            Дык, для этого УДО существует.
            Монос
      3. demo Сегодня, 16:56
        Что не понятно?
        Он НЕ ДЕЛИЛСЯ!
        За крысятничество дали 22.
        А так бы дали лет 7. Условно.
        demo
      4. Станислав Сегодня, 17:23
        Цитата: с-т Petrov
        Чертяка наверное причинил большой ущерб
        сам себе противодействуя.
        Станислав
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:30
          сам себе противодействуя.


          я уже вижу его довольное лицо - как он жене втирает об очередном "как я уделал это государство" и принес домой лишний лям

          а тут такая накладочка в почти что четверть века wassat
          с-т Petrov
      5. saturn.mmm Сегодня, 17:28
        Цитата: с-т Petrov
        Чертяка наверное причинил большой ущерб

        Не делился.
        saturn.mmm
    3. aleksfill Сегодня, 16:39
      С кем поведёшься - того и наберёшься, но за эти годы, а их уже 17 с "друзьями"
      можно было и определиться - кто из ХУ...
      aleksfill
      1. Александр романов Сегодня, 16:49
        Дадут 3 года за коррупцию,куча недовольных. Дают 22,опять таже куча недовольных. Чё вам надо вообще,вы сами определитесь
        Александр романов
        1. tiredwithall Сегодня, 16:51
          Цитата: Александр романов
          Чё вам надо вообще,вы сами определитесь

          Определились: хотим порядка.
          tiredwithall
          1. Александр романов Сегодня, 17:00
            Цитата: tiredwithall
            Определились: хотим порядка.

            Так не бросаи окурки мимо урны
            Александр романов
            1. Б.Т.В. Сегодня, 17:47
              Цитата: Александр романов
              Так не бросаи окурки мимо урны


              Приветствую, Александр! Ты предлагаешь " невозможное". " Стонать" в интернете, о том, как всё плохо и кругом беспорядок, гораздо " интеллектуальнее", чем взять и сделать что- нибудь полезное.
              Б.Т.В.
          2. Монос Сегодня, 17:12
            Цитата: tiredwithall
            Определились: хотим порядка.

            Если вы имеете ввиду такой порядок, как в Европе, то не надо. Нам, вообще, порядок и стабильность противопоказаны, тонус теряем, остроту ситуации не улавливаем. А мы сильны своей непредсказуемостью. Это все признают. smile
            Монос
        2. Владимир 38 Сегодня, 17:10
          Ну почему, этот случай правильный показательный! Вот Димона бы посадили вместе с Сердюковым и тогда точно, решили бороться)
          Владимир 38
          1. vadsonen Сегодня, 17:42
            Даму по закону нельзя (президентом был - не преследуется). Да и как подельника посадить?
            vadsonen
        3. Vita VKO Сегодня, 17:18
          Цитата: Александр романов
          Дадут 3 года за коррупцию

          За коррупцию больше 10 лет не дают.
          восьми подсудимым вменяется 21 эпизод, а сами документы собраны в 393 тома. Потерпевшими признаны более 30 человек, среди которых топ-менеджеры столичного «Аэроэкспресса» и других крупных фирм, а сумма материальных претензий составила 218 млн рублей. Обвинения очень серьезны – организация преступного сообщества, превышение служебных полномочий, провокация взятки, фабрикация доказательств.
          Главный эпизод в его деле – попытка дачи взятки в $10 тыс заместителю руководителя 6-ой службы 9-го управления ФСБ Игорю Демину, который в своем ведомстве параллельно занимался теми же самыми вопросами, что и мвдэшный генерал. Этот факт наводит на мысль, что 2 силовые структуры негласно контролируют крупный бизнес и должны неизбежно конфликтовать между собой за пальму первенства.

          Самое странное, что несмотря на огромный ущерб, и конфискованного имущества у него только паковочное место. Ну дослужится до генерала и тупо передавать пачку денег конкурирующей организации это совсем уже лохатрон.
          Vita VKO
          1. Александр романов Сегодня, 17:24
            Цитата: Vita VKO
            За коррупцию больше 10 лет не дают.

            Вы еще петицию составьте,что бы ему срок скостили.Дали-значит заслужил.
            Александр романов
            1. Vita VKO Сегодня, 17:34
              Цитата: Александр романов
              Дали-значит заслужил.

              Не зря говорят в России от сумы и тюрьмы не зарекайся. Не следует идеализировать правосудие, там проблем очень много.
              Vita VKO
    4. рич Сегодня, 16:56
      Еще один борец с коррупцией пал в неравной схватке hi
      рич
      1. Станислав Сегодня, 17:34
        Цитата: рич
        пал в неравной схватке
        Самый опасный враг - внутренний. Начальник комитета по противодействию коррупции не смог победить коррупционера в себе, даже не противодействовал походу, там игра в одни ворота была.
        Станислав
        1. рич Сегодня, 17:43
          Да уж скажем Сугробов - это не Александр Дмитриевич Цюрупа
          Алекса́ндр Дми́триевич Цюру́па — большевик, советский государственный и партийный деятель. В 1917—1921 — заместитель наркома и нарком продовольствия РСФСР. Инициатор введения в стране продовольственной диктатуры. Вошел в историю тем, что на посту наркома продовольствия принципиально отказывался получать для себя усиленную наркомовскую пайку, а получал пайку обычного совслужащего низшей категории. И призывал к этому всех членов лениского правительства
          рич
  2. tiredwithall Сегодня, 16:28
    Истинное лицо демократической власти. Обвинения тяжки, но все секретно, а главное скандал, скандал...
    tiredwithall
    1. Станислав Сегодня, 17:37
      Цитата: tiredwithall
      главное скандал
      Для кого что. Для вас, как вы пишете, главное - это скандал, а другие просто радуются хорошим новостям. Не буду мешать вам скандалить...
      Станислав
  3. Pirogov Сегодня, 16:28
    Так бы всех этих ,зажравшихся чинуш.
    Pirogov
    1. Чёрный Сегодня, 16:42
      Отлично........ВОР должен сидеть в тюрьме.....Пусть теперь лес лобзиком пилит....это ведь не просто вор и казнокрад. Он ещё и невиновным дюдям жизни ломал...ЖЕЛАТЕЛЬНО БЕЗ ПРАВА НА УДО.
      Чёрный
      1. Верба Сегодня, 16:51
        Цитата: Чёрный
        ЖЕЛАТЕЛЬНО БЕЗ ПРАВА НА УДО.

        А вот это уже ,наверно к сожалению фантастика.
        Верба
      2. Jovanni Сегодня, 16:59
        Цитата: Чёрный
        ЖЕЛАТЕЛЬНО БЕЗ ПРАВА НА УДО.

        И очень желательно с конфискацией...
        Jovanni
  4. Комментарий был удален.
  5. Spartanez300 Сегодня, 16:36
    Только надолго ли , вот в чем вопрос , там наверное и амнистия не за горами .
    Spartanez300
  6. НЕКСУС Сегодня, 16:41
    Это только такой идиотизм может быть в России...посадить главного борца с коррупцией,за коррупцию. fool
    НЕКСУС
    1. dauria Сегодня, 16:53
      .посадить главного борца с коррупцией,за коррупцию


      Ещё смешнее, если главного борца с коррупцией посадили за то, что вовремя не поделился. wink Эх, бедолага, может не с теми боролся ? Говорили ему - Гаишиков и преподавателей тряси, дальше не лезь. laughing
      dauria
      1. Владимир 38 Сегодня, 17:11
        Что то мне подсказывает, что в любого из правительства можно посадить за коррупцию, может за исключением Лаврова и Шойгу
        Владимир 38
        1. oleole97 Сегодня, 17:42
          В нашей стране исключений нет.....
          oleole97
          1. Киса77 Сегодня, 18:02
            А в какой стране есть? В украине или сша? Или ещё в какой Не подскажите?
            Киса77
  7. Чёрный Сегодня, 16:49
    Цитата: с-т Petrov
    Чертяка наверное причинил большой ущерб
    Еще...

    Эта мразь дела фабриковала, против невиновных
    Чёрный
  8. Jovanni Сегодня, 16:54
    Экс-главу антикоррупционного управления МВД генерала Сугробова приговорили к 22 годам колонии

    А как же нам теперь 22 года без начальства с коррупцией биться? Беда...
    Jovanni
  9. JBlack Сегодня, 16:56
    Глава антикоррупционного ведомства, министр экономического развития, главы регионов и губернаторы, мэры, главы госкомпаний, боже может уже хватит - введите полную конфискацию имущества и счетов, у ВСЕХ родственников и других причастных лиц, проверяют даже друзей в вконтакте ( пока не докажут что это заработано, со справками, или следствие не установит само), плюс 2 статьи за которые надо давать пожизненное коррупция и неуплата налогов, к черту терроризм и даже госизмена, все эти гады уничтожат нашу страну куда эффективнее чем любой террорист или предатель. Подчиняться этот орган должен парламенту напрямую, для облегчения процедуры проверки чиновников и других лиц, облегчить процедуру принятия решения, 25% голосов парламента, чтобы всякое Едро не наложила право вето, как с медведом было. Потом, после проверки ( даже тайной, если доказала возможность коррупционной схемы), возбуждение дела, с немедленным взятием под стражу, ни каких домашних арестов, отчет парламенту в открытом виде по каждому делу ( надо будет, будут сидеть там сутками, им деньги за это платят), разделить коррупционную составляющую дел, где взятка 1000р одно, где 1000000 и больше другое, отчет парламенту по особо крупным лично на трибуне парламента, по остальным письменный доклад, дать возможность парламенту проводить проверки ведомства без уведомления, включая тайные и провокационные. Допуск сотрудников этого ведомства должен быть максимальным, хоть в 3 ночи на дачу к премьеру, хоть в 5 вечера к президенту на ужин.
    JBlack
  10. сорок восьмой Сегодня, 17:04
    Читал давно, что его посадили за то, что взял в разработку генералов ФСБ. Информация утекла и его самого разработали, в отместку.
    На задержании целая санта-барбара развернулась, подробностей не упомню.
    Нам конечно остается только гадать, как все было на самом деле.
    Сам я за что купил, за то и продаю, хоть мог и переврать прочитанное. Давно это было.
    сорок восьмой
    1. Владимир 38 Сегодня, 17:13
      Ну то что они там меж собой пирог делят - это факт, по этому не удивлюсь что так и было
      Владимир 38
    2. Doliva63 Сегодня, 17:33
      Всё так. Как фсбшников за жабры взял, так и началось.
      Doliva63
  11. orado Сегодня, 17:07
    Богу- богово, а Кесарю- кесарево!
    orado
    1. V.ic Сегодня, 17:46
      Цитата: orado
      Богу- богово, а Кесарю- кесарево!

      Вот только не надо Гундяева с Путиным сюда...
      V.ic
  12. Чёрный Сегодня, 17:10
    Цитата: Spartanez300
    Только надолго ли , вот в чем вопрос , там наверное и амнистия не за горами .

    Амнистия на особо тяжкие вродебы не распространяется....хотя я у нас уже ничему не удилюсь
    Чёрный
  13. Altona Сегодня, 17:11
    Цитата: tiredwithall
    Истинное лицо демократической власти. Обвинения тяжки, но все секретно, а главное скандал, скандал...

    --------------------------------------
    Какая то фигня у нас с "коррупционными борцами".Все как на подбор: Захарченко, Вороненков, Сугробов. Может пора в консерватории что то менять? winked
    Altona
  14. ALLxANDr Сегодня, 17:12
    22 года... это смерти подобно.. видать действительно что-то серьезное успели натворить! В Китае вон миллиардера казнили: http://trinixy.ru/125606-v-kitae-kaznili-milliard
    era-lyu-hanya-4-foto.html
    ALLxANDr
    1. Маз Сегодня, 17:41
      Дай бог чтоб они хотя бы по пять лет отсидели. или УДО сделают или по амнистии выпустят.
      Маз
      1. Околоточный Сегодня, 17:52
        22 года - это преступление из категории особо тяжких. Сколько было амнистий такие под них не попадали. А нет, вру, вроде 1995 году, к 50-летию Победы была амнистия за такие преступления для фронтовиков. А так нет.
        Околоточный
  15. uporov65 Сегодня, 17:12
    Если крупняк в сеть полез, то на 9 Мая жди большую амнистию. Народная примета.
    uporov65
  16. Machete Сегодня, 17:33
    Ну чего вы расшумелись? За коррупцию больше 10 лет не дают, не дают...
    Может, и не дают.
    Вы статью дочитали? Его посадили за организацию преступной группировки и более 30-ти преступлений. Это, как раз, и потянет на 22 года.
    Machete
  17. Маз Сегодня, 17:40
    Жаль смертную казнь отменили, а может договориться с Китаем -пусть там вышку приводят в исполнение?
    Маз
  18. Околоточный Сегодня, 17:48
    В 2016г. "Новая газета" размещала своё расследование по этому факту. Картина вырисовывалась совершенно иной. В пользу той версии говорит и закрытый характер судебных заседаний.
    Околоточный
  19. Love is Сегодня, 17:52
    Громкий срок. Есть вариант отсидеть пару лет и выйти по удо или амнистии и тихо уехать к сокровищам.
    Love is
  20. V.ic Сегодня, 17:59
    Камрады, а ВЫ внимательно статью читали?
    (С)Суд прекратил уголовное дело в отношении Колесникова в связи с его смертью. Напомним, что Борис Колесников, по официальным сообщениям, покончил жизнь самоубийством. Он выпал из окна 6-го этажа здания СК РФ.

    Вот только официально не было сказано насколько "это" было добровольно... Всё прямо как у Тимура Султановича записано:
    "Обстановка неспокойна, психиатры сбились с ног.
    А народ сигает в окна, нажимает на курок.
    Люди злы как прокуроры, дух печального конца.
    От тоски у всех запоры и землистый цвет лица"
    Тимур Шаов "Боремся с депрессией".
    V.ic
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