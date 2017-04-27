Экс-главу антикоррупционного управления МВД генерала Сугробова приговорили к 22 годам колонии
РИА Новости сообщает о том, что сегодня в Мосгорсуде был вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерала Дениса Сугробова. Уголовное дело в отношении Сугробова было возбуждено более трёх лет назад по обвинению в превышении должностных полномочий, провокации взятки, организации и участии в преступном сообществе.
В ходе следствия было установлено, что Сугробов в составе преступной группы сотрудников ГУЭБиПК совершил не менее десятка тяжких преступлений.
Расследование в отношении Сугробова было завершено ещё в мае 2015 года, однако только сегодня суд вынес окончательный вердикт. Сугробов приговорён к 22 годам колонии. Обращает на себя внимание тот факт, что заседание суда проходило в закрытом режиме, так как в деле имелись документы особой важности под грифами «секретно» и «совершенно секретно».
Помимо Дениса Сугробова, по этому делу проходил и его заместитель – генерал-майор Борис Колесников. Суд прекратил уголовное дело в отношении Колесникова в связи с его смертью. Напомним, что Борис Колесников, по официальным сообщениям, покончил жизнь самоубийством. Он выпал из окна 6-го этажа здания СК РФ.
Адвокат Дениса Сугробова Адвокат Эдуард Исецкий заявил, что апелляционная жалоба на решение суда будет подана уже завтра.
Другие фигуранты дела получили сроки от 5 до 21 года колонии. В зале суда родственница одного из осуждённых заявила, что в России «даже убийц редко приговаривают к срокам больше 20 лет».
В ходе следствия было установлено, что Сугробов в составе преступной группы сотрудников ГУЭБиПК совершил не менее десятка тяжких преступлений.
Расследование в отношении Сугробова было завершено ещё в мае 2015 года, однако только сегодня суд вынес окончательный вердикт. Сугробов приговорён к 22 годам колонии. Обращает на себя внимание тот факт, что заседание суда проходило в закрытом режиме, так как в деле имелись документы особой важности под грифами «секретно» и «совершенно секретно».
Помимо Дениса Сугробова, по этому делу проходил и его заместитель – генерал-майор Борис Колесников. Суд прекратил уголовное дело в отношении Колесникова в связи с его смертью. Напомним, что Борис Колесников, по официальным сообщениям, покончил жизнь самоубийством. Он выпал из окна 6-го этажа здания СК РФ.
Адвокат Дениса Сугробова Адвокат Эдуард Исецкий заявил, что апелляционная жалоба на решение суда будет подана уже завтра.
Другие фигуранты дела получили сроки от 5 до 21 года колонии. В зале суда родственница одного из осуждённых заявила, что в России «даже убийц редко приговаривают к срокам больше 20 лет».
Использованы фотографии: https://asjust.ru
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