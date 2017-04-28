«Смерть демократии» в «Праве голоса»

Приходится удивляться иногда уровню дискуссии в наших политологических программах, например, в «Праве голоса» от 26.04.2017 о демократии. Нет, было сказано много верного, ещё больше очевидного, но ещё больше прозвучало абсурдных откровений.Виднейший наш либерал Надеждин изрёк, что демократия — это право народа «менять начальство». Каждый либерал имеет, конечно, право сказать глупость, но ведь присутствовавшие не указали на неё прямо и недвусмысленно, а пустились в глубокомысленные рассуждения о западных извращениях демократии. Другие восхищались её незыблемыми устоями в виде разделения властей, независимого суда, верховенства права и другими открытиями французского барона Шарля Монтескье, сделанными в канун Великой Французской революции, которая их все изваляла в крови и отринула…Однако, для нас и сегодня вопрос: демократия — это смена власти, или форма правления, остаётся неясным, несмотря на гекатомбы жертв, принесённых на алтарь демократии во всех её революциях и войнах, вплоть до «войны из пробирки» госсекретаря США Колина Пауэлла в Ираке и удара «Томагавками» Дональда Трампа по Сирии на основании видеосюжета «Белых касок» Аль-Каиды из соцсетей.По сути, Надеждин выступает за анархию, мать порядка, чтобы «сменить начальство» Владимира Путина. Для этого нужно устроить анархию какую-нибудь. Ведь если власть идёт сегодня — направо, а завтра — налево, а потом — наоборот, то очень скоро всем придёт анархия. Неважно, какая анархия, раз не прошла белоленточная болотная революция, но виновным за неё можно назначить старое начальство. А Надеждины будут новым начальством, во главе с американским послом в Москве, о чём он молчит.Мечтающие сместить Путина либералы договорились уже до «личной власти» Путина, что уже представляет из себя обвинительный приговор, или неопровержимое свидетельство того, что либеральный идиотизм существует! Причём он присутствует на федеральных каналах «режима личной власти».Демократия для наших либералов — это когда у власти Надеждины под водительством американского посла. Чуть ли не единственным противником демократии в студии программы оказался политолог Синельников, для него смертные грехи демократии заключаются в тотальной безответственности власти и в том, что она открывает дорогу к власти дуракам, здесь последовал намёк на президента Дональда Трампа. С этим тоже нельзя вполне согласиться, поскольку Трамп ещё и миллиардер.Либералы с упоением рисуют нам утопию с разделением властей от Монтескье, и требуют её осуществления. Запретный плод западной демократии, с разделением властей, сегодня уже не запретен и не сладок, явно видны его подлоги, мошенничество и откровенная ложь «денежных мешков» демократии. Но это не останавливает наших либеральных утопистов: они хотят сами удостовериться в язвах демократии, или хотя бы "сменить власть" Путина.Кстати, марксов коммунистический проект в Западной Европе начинался как либеральный проект, он возник как способ преодоления язв европейской буржуазной демократии, как построение взамен советской демократии, так что результат новой либеральной попытки «улучшить демократию» можно предсказать.Разделение властей, другие представительные органы, суды были и при монархиях, при Монтескье. Романтический француз полагал, что ситуация во власти качественно изменится, если монарха заменит демократическая урна для голосования. Якобы с помощью этой урны для бюллетеней к власти придёт народ! Какая безответственная наивность! Монарха сразу же заменил, путём «честного голосования», коллективный монарх — власть групп олигархов, но власть анонимная, в отличие от монарха, без десяти заповедей в душе, но с десятками ликов своих ставленников в представительных и иных органах власти. И поэтому власть абсолютно безответственная, поэтому при демократии возможен любой Пиночет, нацизм и гомосексуализм.Только власть олигархии при демократии, как и при монархии, не меняется, меняются ставленники властной олигархической группировки в представительных органах: премьеры, президенты, канцлеры. Однако, даже переход публичных функций к представителю другой олигархической группы, хотя бы и вполне родственной, вызывает острый конфликт в олигархической демократии, как в случае с президентом Дональдом Трампом. Слегка несистемный Трамп вызвал невиданный остракизм элит: они громогласно объявили Трампа «агентом Путина». Так что Трампу пришлось «Томагавками» доказывать, что он не «агент Путина», а вполне свой, буржуинский. И готов «стать в стойло».Вообще, о демократии всё сказали уже древние греки: демократия — это власть демагогов (ведущих народ), но потом греческие философы прокляли «демагогов» за последствия их власти, так что само слово «демагог» поменяло смысл с положительного на сегодняшний отрицательный. А демократии в Греции сменила власть диктаторов и олигархических республик. Мы сегодня повторяем путь древних греков: понятие «демократия» наполняется отрицательным смыслом, как когда-то понятие «демагог». Народ не может управлять сам собой, на деле, его всегда ведут за собой какие-нибудь демагоги, это знали уже Платон и Аристотель, но не знают сегодняшние политологи. Может быть потому, что сегодня демагоги находятся на содержании неких финансовых групп, или, по-старинному, «денежных мешков»?Владимир Путин здесь исключение, он явно не демагог и не ставленник олигархов, он сам их ставит, что вызывает затруднение Запада и наших западников в оценке его фигуры, и они просто навешивают на него ярлыки, как и на Дональда Трампа.Несмотря на все язвы демократической власти, говорить о смерти демократии — это нонсенс, но можно говорить о смерти демократической эпохи, в которой нам довелось жить, о смерти иллюзий о демократии, хотя окончание демократической эпохи сокрыто от нас в тумане будущего. Поскольку демократия как идея «власти народа», идеология — это способ легитимации власти после гильотинирования монархов, помазанников Божиих, когда божественная легитимация была упразднена ввиду отсутствия необходимости в такой гипотезе у просвещённых юристов и бакалейщиков. После просвещения их бароном Монтескье. Демократическая легитимация может быть как угодно плоха и бесчеловечна, но, пока не будет найден новый способ легитимации власти, она вечна.Интересный вопрос: что может прийти на смену демократии? Что лучше демократии? Тирания и власть олигархов, которые сменили демократии в Древней Греции? Возможно, где-то произойдёт и так, это уже произошло в США. Однако Древний Рим подсказывает, что лучшая форма государственной власти — это империя, она заместила все греческие формы власти и просуществовала тысячу лет! Это ли не доказательство её совершенства?