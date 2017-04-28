17:03 28 апреля

«Смерть демократии» в «Праве голоса»

Приходится удивляться иногда уровню дискуссии в наших политологических программах, например, в «Праве голоса» от 26.04.2017 о демократии. Нет, было сказано много верного, ещё больше очевидного, но ещё больше прозвучало абсурдных откровений.



Виднейший наш либерал Надеждин изрёк, что демократия — это право народа «менять начальство». Каждый либерал имеет, конечно, право сказать глупость, но ведь присутствовавшие не указали на неё прямо и недвусмысленно, а пустились в глубокомысленные рассуждения о западных извращениях демократии. Другие восхищались её незыблемыми устоями в виде разделения властей, независимого суда, верховенства права и другими открытиями французского барона Шарля Монтескье, сделанными в канун Великой Французской революции, которая их все изваляла в крови и отринула…


Однако, для нас и сегодня вопрос: демократия — это смена власти, или форма правления, остаётся неясным, несмотря на гекатомбы жертв, принесённых на алтарь демократии во всех её революциях и войнах, вплоть до «войны из пробирки» госсекретаря США Колина Пауэлла в Ираке и удара «Томагавками» Дональда Трампа по Сирии на основании видеосюжета «Белых касок» Аль-Каиды из соцсетей.

По сути, Надеждин выступает за анархию, мать порядка, чтобы «сменить начальство» Владимира Путина. Для этого нужно устроить анархию какую-нибудь. Ведь если власть идёт сегодня — направо, а завтра — налево, а потом — наоборот, то очень скоро всем придёт анархия. Неважно, какая анархия, раз не прошла белоленточная болотная революция, но виновным за неё можно назначить старое начальство. А Надеждины будут новым начальством, во главе с американским послом в Москве, о чём он молчит.

Мечтающие сместить Путина либералы договорились уже до «личной власти» Путина, что уже представляет из себя обвинительный приговор, или неопровержимое свидетельство того, что либеральный идиотизм существует! Причём он присутствует на федеральных каналах «режима личной власти».

Демократия для наших либералов — это когда у власти Надеждины под водительством американского посла. Чуть ли не единственным противником демократии в студии программы оказался политолог Синельников, для него смертные грехи демократии заключаются в тотальной безответственности власти и в том, что она открывает дорогу к власти дуракам, здесь последовал намёк на президента Дональда Трампа. С этим тоже нельзя вполне согласиться, поскольку Трамп ещё и миллиардер.

Либералы с упоением рисуют нам утопию с разделением властей от Монтескье, и требуют её осуществления. Запретный плод западной демократии, с разделением властей, сегодня уже не запретен и не сладок, явно видны его подлоги, мошенничество и откровенная ложь «денежных мешков» демократии. Но это не останавливает наших либеральных утопистов: они хотят сами удостовериться в язвах демократии, или хотя бы "сменить власть" Путина.

Кстати, марксов коммунистический проект в Западной Европе начинался как либеральный проект, он возник как способ преодоления язв европейской буржуазной демократии, как построение взамен советской демократии, так что результат новой либеральной попытки «улучшить демократию» можно предсказать.

Разделение властей, другие представительные органы, суды были и при монархиях, при Монтескье. Романтический француз полагал, что ситуация во власти качественно изменится, если монарха заменит демократическая урна для голосования. Якобы с помощью этой урны для бюллетеней к власти придёт народ! Какая безответственная наивность! Монарха сразу же заменил, путём «честного голосования», коллективный монарх — власть групп олигархов, но власть анонимная, в отличие от монарха, без десяти заповедей в душе, но с десятками ликов своих ставленников в представительных и иных органах власти. И поэтому власть абсолютно безответственная, поэтому при демократии возможен любой Пиночет, нацизм и гомосексуализм.

Только власть олигархии при демократии, как и при монархии, не меняется, меняются ставленники властной олигархической группировки в представительных органах: премьеры, президенты, канцлеры. Однако, даже переход публичных функций к представителю другой олигархической группы, хотя бы и вполне родственной, вызывает острый конфликт в олигархической демократии, как в случае с президентом Дональдом Трампом. Слегка несистемный Трамп вызвал невиданный остракизм элит: они громогласно объявили Трампа «агентом Путина». Так что Трампу пришлось «Томагавками» доказывать, что он не «агент Путина», а вполне свой, буржуинский. И готов «стать в стойло».

Вообще, о демократии всё сказали уже древние греки: демократия — это власть демагогов (ведущих народ), но потом греческие философы прокляли «демагогов» за последствия их власти, так что само слово «демагог» поменяло смысл с положительного на сегодняшний отрицательный. А демократии в Греции сменила власть диктаторов и олигархических республик. Мы сегодня повторяем путь древних греков: понятие «демократия» наполняется отрицательным смыслом, как когда-то понятие «демагог». Народ не может управлять сам собой, на деле, его всегда ведут за собой какие-нибудь демагоги, это знали уже Платон и Аристотель, но не знают сегодняшние политологи. Может быть потому, что сегодня демагоги находятся на содержании неких финансовых групп, или, по-старинному, «денежных мешков»?

Владимир Путин здесь исключение, он явно не демагог и не ставленник олигархов, он сам их ставит, что вызывает затруднение Запада и наших западников в оценке его фигуры, и они просто навешивают на него ярлыки, как и на Дональда Трампа.

Несмотря на все язвы демократической власти, говорить о смерти демократии — это нонсенс, но можно говорить о смерти демократической эпохи, в которой нам довелось жить, о смерти иллюзий о демократии, хотя окончание демократической эпохи сокрыто от нас в тумане будущего. Поскольку демократия как идея «власти народа», идеология — это способ легитимации власти после гильотинирования монархов, помазанников Божиих, когда божественная легитимация была упразднена ввиду отсутствия необходимости в такой гипотезе у просвещённых юристов и бакалейщиков. После просвещения их бароном Монтескье. Демократическая легитимация может быть как угодно плоха и бесчеловечна, но, пока не будет найден новый способ легитимации власти, она вечна.

Интересный вопрос: что может прийти на смену демократии? Что лучше демократии? Тирания и власть олигархов, которые сменили демократии в Древней Греции? Возможно, где-то произойдёт и так, это уже произошло в США. Однако Древний Рим подсказывает, что лучшая форма государственной власти — это империя, она заместила все греческие формы власти и просуществовала тысячу лет! Это ли не доказательство её совершенства?
Автор: Виктор Каменев


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. Мар.Тира Сегодня, 15:07
    Как же уже достали все эти термины.Демократия,капитализм,социализм.Жить надо по совести.У муравьёв самое развитое социальное общество.Потому что ни не знают всех этих форм,и Древнего Рима.Вот у кого надо учится.
    Мар.Тира
    1. venaya Сегодня, 15:53
      Цитата: Мар.Тира
      Как же уже достали все эти термины. Демократия, ...

      Совершенно согласен! Сплошная путаница: путают одну из форм правления в рабовладельческой "Древней Грециии", поначалу рабовладельческих Соединённых Штатах (государств, стран) и достаточно внятным термином НАРОДОВЛАСТИЕ. На Руси в древности народовластие осуществлялось "Копным правом", то есть когда люди собирались скопом и решали насущные проблемы, у казаков от этого времени остался термин "Казачий круг" - ведь это тоже всё формы народовластия. Похоже нам просто запрещают говорить на своём родном языке, чтобы всех и всё основательно запутать, другого варианта объяснения пока не вижу.
      venaya
      1. Николай С. Сегодня, 16:07
        Цитата: Мар.Тира
        Надеждины будут новым начальством, во главе с американским послом в Москве

        Вот, интересно, чей Боря кадр. По мне так Владислава Суркова (Асланбека Дудаева) bully . Смачно он кинул Прохорова с выборами. Но не удивлюсь, если Боря, как Евно Азеф, у всех берёт.

        Старая фотография. Узнали?
        Еврейский мальчик в очках на фото - это Боря. Фото сделано в те времена, про которые он говорит, что было так плохо, что даже не было колбасы. Докладываю. По крайней рядом с местом на снимке в магазинах колбасы было завались с утра до ночи - сортов пять. Да и прочего тоже. Согласитесь, что пять сортов съедобной колбасы всё же лучше, чем пятьдесят сегодняшней. Которую ешь как разминируешь - то ли сразу концы отдашь, то ли поживешь ещё немного.
        Николай С.
  2. рич Сегодня, 15:12
    «Смерть демократии» в «Праве голоса»

    Да само «Право голоса» уже давно превратилось в смерть телевизионных информационно-политических проектов. Изжила себя передача окончательно. Превратилась в "Пусть говорят". Одни и те-же президенты эфимерных, ими самими выдуманных, институтов и академий собраются и с умным видом обсуждают все мировые проблемы. Прямо полит-многостаночники какие-то
    рич
    1. enhansment Сегодня, 15:15
      И не только эта передача, а вообще все. Политический Дом-2, не более.
      enhansment
  3. Al1977 Сегодня, 15:19
    Бабаян производит впечатление умного человека, не буйного, в отличии от первого канала.
    А так..ключевое слово в этом это ШОУ. Шоу любителей "всем показать кузькину мать".
    Al1977
  4. Maugli Сегодня, 15:29
    Сам уже давно не смотрю эту шнягу... Одно да потому... И присоединяюсь к бойкоту КоФФтуна... Приглашаете? Вот сами ему и платите и сами с ним ДиСкУтИрУйТе...Так как любой россиянин ему лысую хрень в трусы забьет...
    Maugli
  5. Al1977 Сегодня, 15:29
    Вообще эти шоу себя изжили, уровень "экспертов" настолько уже низкий...просто фриков каких то зовут...с обоих сторон. Нормальные люди туда не ходят...да и почти не смотрят.
    Al1977
  6. Смог Сегодня, 15:31
    Интересный вопрос: что может прийти на смену демократии?

    Ну если по либералу Надеждину судить, то охлократия.Другого не дано
    Смог
  7. erudit 017 Сегодня, 15:38
    под демократией понимается олигархия, никакой человек не выиграет выборы без значительных средств и работы политтехнологов а это доступно только олигархам (ну или их ставленикам)!
    erudit 017
  8. iouris Сегодня, 15:39
    Российское ТВ воду в ступе толчёт уже несколько лет. За это время можно было подготовить хотя бы одного политолога, который способен одним эффектным ударом уложить в прямом эфире евронациста, и юридическую базу, позволяющую его посадить за пропаганду нацизма и русофобию. Вместо этого ежедневно демонстрируется бессилие.
    iouris
  9. Виктор Каменев Сегодня, 15:58
    Термины и историю желательно знать, и "Право голоса" свою миссию выполняет, смотрю её с интересом, а что касается уровня - так что имеем, то имеем, других политологов и историков у нас нет, как говорил товарищ Сталин, берегите, что есть, дальше будет хуже, судя по успехам нашего образования и силе интернет-знаний.
    Виктор Каменев
    1. Sirocco Сегодня, 16:50
      Цитата: Виктор Каменев

      Термины и историю желательно знать,

      Думаю не только знать историю, но и либералов типа Надеждина, Гозмана, Амнуэля. На счет того что нужно приглашать этих персонажей или нет, думаю нужно. Они сами себя топят своим словесным поносом. Затем удивляются что нет у них популярности среди населения России. А нам есть что с чем сравнить, так сказать прививка, как майдан на Украине.
      Sirocco
  10. P0LYM Сегодня, 16:55
    Всем уже давно, со времён древних греков и римской империи, пора понять, что демократия это всего лишь - технология выборов... и боле нихрена... Есть две совершенно бредовых и нереализуемых идеи, которые вдалбливают в мозг каждого члена стада... это - демократия (как "власть народа") и либерлизм... именно этим двум ложным ценностям отведена главная роль в манипулировании сознанием толпы. именно за них пролили больше всего крови своей и чужой... и еще не мало прольют... да-да... не за богатство и не за женщин, как принято думать...
    P0LYM
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