18:04 27 апреля

Минобороны РФ планирует модернизировать все стратегические бомбардировщики Ту-160

Все стратегические бомбардировщики Ту-160, которые сегодня находятся в боевом составе Воздушно-космических сил (ВКС) России, будут полностью модернизированы, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов во время посещения Казанского авиазавода, передает РИА Новости

Все 16 самолетов Ту-160, которые в строю, будут подвергнуты 100-процентной коренной модернизации. Это означает, что останется только планер. Все кабельное хозяйство, все бортовое оборудование будет демонтировано. Кроме того, будут модернизированы и самолеты Ту-22М3
— сказал он.

Минобороны РФ планирует модернизировать все стратегические бомбардировщики Ту-160



Он подчеркнул, что ресурса существующих Ту-160 полностью хватит до вступления в строй новых бомбардировщиков Ту-160М2, производство которых будет восстановлено в России.

Все это подтверждено соответствующими расчетами, проведены практические исследования основных конструкций корпуса. Эти исследования подтверждают, что прочностной запас очень высокий и ресурсный запас самолета Ту-160 практически безграничен
— сказал Борисов.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›стратегические бомбардировщики Ту-160
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Комментарии 28

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  1. НЕКСУС Сегодня, 17:15
    Все 16 самолетов Ту-160, которые в строю, будут подвергнуты 100-процентной коренной модернизации.

    А денег откуда возьмут? Очередного губернатора потрясут? Один треп,а дел никаких...потом отодвинут сроки до 25 века, но важно прокукарекать ведь.
    НЕКСУС
    1. рич Сегодня, 17:19
      А дело нужное
      рич
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:19
        Цитата: рич
        А дело нужное

        Не нужнее чем постройка Ельцин-центра .(сарказм)
        НЕКСУС
        1. рич Сегодня, 17:26
          Согласен Коллега, мы много еще чего первостепенной важности не построили - стадион в Питере, коммерческие элитные небоскребы в Москве. Единственное радует, что главные объекты для укрепления обороны мы уже построили - Ельцин-центр, копию Рейхстага и нано-центр. Теперь страна может спать спокойно
          рич
    2. Александр романов Сегодня, 17:21
      Цитата: НЕКСУС
      Один треп,а дел никаких..

      Вот от вас точно один треп,а люди работают
      Александр романов
      1. yehat Сегодня, 17:24
        как и Ельцин центр laughing
        yehat
      2. НЕКСУС Сегодня, 17:25
        Цитата: Александр романов
        Вот от вас точно один треп,а люди работают

        Уважаемый,люди работают,только последующие сдвиги сроков и заявления,что денег в казне нема для обороны страны -это и есть треп. А вы,пытаясь выглядеть умным, рассказываете о том,о чем понятие не имеете. Лучше расскажите,почему двигают сроки,и почему режут оборонные проекты,хотя перевооружение армии бюджетом вроде как предусмотренно...
        Или снова умничать не по делу будете?
        Ельцин-центр,Сколково с Чубайсом -это ведь стратегически важные обьекты для страны.Верно?
        НЕКСУС
        1. А1845 Сегодня, 17:33
          Цитата: НЕКСУС
          Ельцин-центр,Сколково с Чубайсом -это ведь стратегически важные обьекты для страны.Верно?

          а вот и забыли - роза-хутор на красной поляне!
          А1845
          1. с-т Petrov Сегодня, 17:58
            а вот и забыли - роза-хутор на красной поляне!


            бесполезная вещь?
            с-т Petrov
            1. А1845 Сегодня, 18:02
              Очень полезная! Утёрли нос лучшим курортам мира. И деньги нашлись, что характерно bully
              А1845
        2. Сухой_Т-50 Сегодня, 17:42
          Вы уже задрали со своим ельцин-центром,в каждой новости только и слышно про этот ельцин-центр!!!Если что-то не нравится-схемы изготовления СВУ есть в свободном доступе, и нечего ныть на весь интернет
          Сухой_Т-50
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:47
            Цитата: Сухой_Т-50
            Вы уже задрали со своим ельцин-центром,в каждой новости только и слышно про этот ельцин-центр!!!Если что-то не нравится-схемы изготовления СВУ есть в свободном доступе, и нечего ныть на весь интернет

            Сами то поняли чего нацарапали,уважаемый? Задрали его...Тут помимо Ельцин-центра таких обьектов по всей России вояется не одна сотня. Но космодром Восточный не получается достроить и выплатить людям законную зарплату.Зато браво борются с коррупцией.До того доборолись,что главного борца с коррупцией посадили.
            А теперь по делу...заявление об урезании оборонных заказов и разработок было? Было. Причина одна-ДЕНЕГ НЕТ. Вопрос-Откуда им взяться,если народные деньги идут на освоение нанотехнологий, увековечивание алкоголика-предателя,сахалинских губернаторов и тд?
            НЕКСУС
        3. cariperpaint Сегодня, 17:51
          а еще строят дома военные городки т .д. вам этот центр спать не дает?
          cariperpaint
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:53
            Цитата: cariperpaint
            а еще строят дома военные городки т .д. вам этот центр спать не дает?

            А вам видимо это воровство и наглые ложь и лицемерие властей прибавляет сна...
            НЕКСУС
            1. cariperpaint Сегодня, 17:56
              мне сиренево.и я не смешиваю разные бюджеты. у мо он свой а федеральный или еще какой к этой теме отношения не имеют
              cariperpaint
              1. НЕКСУС Сегодня, 18:01
                Цитата: cariperpaint
                мне сиренево.

                Вот именно.
                НЕКСУС
      3. НЕКСУС Сегодня, 17:35
        Цитата: Александр романов
        Вот от вас точно один треп,а люди работают

        Чего замолчали,болезный? Внемлю вашей осведомленности и мудрости.
        НЕКСУС
    3. 73bor Сегодня, 17:26
      Тут и про ПАК ДА информация прошла ,для кого такую хрень пишут интерестно? Это очередной раз доказывает что корреспонденты это люди которые верят каждому встречному-поперечному и пишут противоречивые статьи !
      73bor
    4. okko077 Сегодня, 17:26
      Модернизировать самолёты приходиться ещё и для того, чтобы они были исправны. Старые системы не только устарели ,но к ним нет запасных блоков. всё уникально и ограничено..Это модернизация вынужденная., иначе хоть списывай самолёты....А насчёт "безграничного ресурса" дядя Борисов загнул...Самолёт с изменяемой геометрией крыла очень нересурсная машина...
      okko077
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:33
        Цитата: okko077
        Модернизировать самолёты приходиться ещё и для того, чтобы они были исправны. Старые системы не только устарели ,но к ним нет запасных блоков. всё уникально и ограничено..Это модернизация вынужденная., иначе хоть списывай самолёты....А насчёт "безграничного ресурса" дядя Борисов загнул...Самолёт с изменяемой геометрией крыла очень нересурсная машина...

        Это все надо было делать еще "вчера",а не сопли жевать. Созрели!Слава Богу! А сколько заявлений было до этого?
        Какие громкие заявления про ПАК ДА звучали...а теперь двигают сроки. А почему?А потому что очередная компания губернаторов решила себе яхт новых понастроить или дома на Маями купить...тьфу.
        Стыд то какой!В САМОМ БОГАТОМ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И БОЛЬШОМ ГОСУДАРСТВЕ В МИРЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЕНЕГ НЕТ!
        НЕКСУС
        1. cariperpaint Сегодня, 17:54
          вы бредите или просто температура? пак да это разработка с нуля. ее все равно бы сдвинули тем более 160 выпускать собрались. зачем два стратега сразу нужно? при чем тут губеры и деньги мо? чего все в одну кучу мешать?
          cariperpaint
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:59
            Цитата: cariperpaint
            вы бредите или просто температура? пак да это разработка с нуля. ее все равно бы сдвинули тем более 160 выпускать собрались. зачем два стратега сразу нужно? при чем тут губеры и деньги мо? чего все в одну кучу мешать?

            Если все равно бы сдвинули,чего трепали о постройке первого ПАК ДА к 20 году? Это раз.Второе,парк стратегов у нас не молодой,и основа его не Лебеди,а Медведи,которые строились окурат в 50-е...давайте еще лет сто полетаем на 95-х...модернизировать то можно до посинения,было бы желание.Верно?
            А про губернаторов и деньги ,это как раз все туда же...меня например очень возмутило ,что работники,о которых Романов так красноречиво тут говорит,дожили до того,чтоб ,строя стратегически важный объект страны,в прямом эфире попросили,чтоб им зарплату выплатили...
            Или оборонщики по вашему святым духом питаются?
            НЕКСУС
            1. cariperpaint Сегодня, 18:02
              простите. я в психиатрии полный ноль. мне сказать на это нечего
              cariperpaint
  2. Aleks_2 Сегодня, 17:23
    боже,как громко звучит.....аж все самолеты ту-160......которых чуть более 1 эскадрильи)))))пишите хотя бы, оставшиеся и чудом сохранившиеся
    Aleks_2
    1. Machete Сегодня, 17:28
      А вы полностью модернизируйте все 16 этих огромных птичек. От них останется лишь один старый планер. Даже эти модернизации растянутся чуть ли не на 10 лет.
      Machete
  3. А1845 Сегодня, 17:23
    Похоже, что это надолго...
    сначала модернизируем 160-е
    когда они исчерпают свой безграничный ресурс, перейдем на 160М2
    ну а после, помолясь, возьмемся за ПАК-ДА..
    А1845
  4. Александр War Сегодня, 17:30
    MCIS-2017 «ПРО: влияние на глобальную и региональную безопасность» — 3 дискуссия на MCIS-2017 Больше видео http://colonelcassad.livejournal.com/3384772.html
    #comments
    Александр War
  5. Ирек Сегодня, 17:35
    На нашем заводе будут делать , у меня там тесть нач.цеха работает.
    Ирек
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