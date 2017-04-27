Минобороны РФ планирует модернизировать все стратегические бомбардировщики Ту-160
Все стратегические бомбардировщики Ту-160, которые сегодня находятся в боевом составе Воздушно-космических сил (ВКС) России, будут полностью модернизированы, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов во время посещения Казанского авиазавода, передает РИА Новости
Он подчеркнул, что ресурса существующих Ту-160 полностью хватит до вступления в строй новых бомбардировщиков Ту-160М2, производство которых будет восстановлено в России.
Все 16 самолетов Ту-160, которые в строю, будут подвергнуты 100-процентной коренной модернизации. Это означает, что останется только планер. Все кабельное хозяйство, все бортовое оборудование будет демонтировано. Кроме того, будут модернизированы и самолеты Ту-22М3— сказал он.
Он подчеркнул, что ресурса существующих Ту-160 полностью хватит до вступления в строй новых бомбардировщиков Ту-160М2, производство которых будет восстановлено в России.
Все это подтверждено соответствующими расчетами, проведены практические исследования основных конструкций корпуса. Эти исследования подтверждают, что прочностной запас очень высокий и ресурсный запас самолета Ту-160 практически безграничен— сказал Борисов.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›стратегические бомбардировщики Ту-160
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