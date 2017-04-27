Минобороны РФ планирует модернизировать все стратегические бомбардировщики Ту-160

Все 16 самолетов Ту-160, которые в строю, будут подвергнуты 100-процентной коренной модернизации. Это означает, что останется только планер. Все кабельное хозяйство, все бортовое оборудование будет демонтировано. Кроме того, будут модернизированы и самолеты Ту-22М3

Все это подтверждено соответствующими расчетами, проведены практические исследования основных конструкций корпуса. Эти исследования подтверждают, что прочностной запас очень высокий и ресурсный запас самолета Ту-160 практически безграничен