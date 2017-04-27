Киев планирует провозгласить 2017-й годом Украинской повстанческой армии
Депутаты комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовали проект решения «О провозглашении 2017 года на территории Киева Годом украинской революции и Украинской повстанческой армии (УПА)*».
Об этом сообщает "RT" со ссылкой на сайт Киевского городского совета.
Как отмечает Киевский городской совет, документ разработан «в честь 100-летия начала Украинской национальной революции 1917—1921 годов». Также в этом году отмечается 75-я годовщина создания УПА.
Ранее МИД Украины выразил возмущение после того, как в Польше был демонтирован памятник воинам УПА.
УПА* - запрещена в России
Об этом сообщает "RT" со ссылкой на сайт Киевского городского совета.
В рамках Года УПА предлагается проводить соответствующие тематические информационные, учебно-воспитательные, культурно-художественные и другие мероприятия в учебных заведениях, провести ряд научно-практических конференций, организовать выставки архивных документов, вещественных памятников и фотоматериалов— указывается в сообщении.
Как отмечает Киевский городской совет, документ разработан «в честь 100-летия начала Украинской национальной революции 1917—1921 годов». Также в этом году отмечается 75-я годовщина создания УПА.
Распространение правдивой информации об украинском национально-освободительном движении ХХ века является крайне важным для консолидации украинской нации, сохранения государственного суверенитета и национальной идентичности— отметил автор проекта решения депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.
Ранее МИД Украины выразил возмущение после того, как в Польше был демонтирован памятник воинам УПА.
УПА* - запрещена в России
Использованы фотографии: yandex.ru/images›УПА
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