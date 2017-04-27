18:07 27 апреля

Киев планирует провозгласить 2017-й годом Украинской повстанческой армии

Депутаты комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовали проект решения «О провозглашении 2017 года на территории Киева Годом украинской революции и Украинской повстанческой армии (УПА)*».
Об этом сообщает "RT" со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

В рамках Года УПА предлагается проводить соответствующие тематические информационные, учебно-воспитательные, культурно-художественные и другие мероприятия в учебных заведениях, провести ряд научно-практических конференций, организовать выставки архивных документов, вещественных памятников и фотоматериалов
— указывается в сообщении.

Киев планирует провозгласить 2017-й годом Украинской повстанческой армии



Как отмечает Киевский городской совет, документ разработан «в честь 100-летия начала Украинской национальной революции 1917—1921 годов». Также в этом году отмечается 75-я годовщина создания УПА.

Распространение правдивой информации об украинском национально-освободительном движении ХХ века является крайне важным для консолидации украинской нации, сохранения государственного суверенитета и национальной идентичности
— отметил автор проекта решения депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

Ранее МИД Украины выразил возмущение после того, как в Польше был демонтирован памятник воинам УПА.

УПА* - запрещена в России

Использованы фотографии: yandex.ru/images›УПА
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Комментарии 7

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  1. oleg-gr Сегодня, 17:58
    Какое убожество. Для этого и денег найдут. А жителям еще цены поднимут. За то, что живут в Куеве, должны доплачивать.
    oleg-gr
    1. rasputin17 Сегодня, 18:02
      Любые бандерлогские шабаши за счет народа который и так вогнали в полный ануас!!!
      rasputin17
    2. с-т Petrov Сегодня, 18:03
      нам тоже надо организовать такой празник. Так сказать контрпраздник из России с любовью

      с-т Petrov
  2. rasputin17 Сегодня, 18:04
    Парашник и его бандерлогское стадо приходящее! Вот только народу придется долго расплачиваться за этот вертеп!!
    rasputin17
  3. bubalik Сегодня, 18:05
    ,,,
    Киев планирует провозгласить 2017-й годом Украинской повстанческой армии

    ,,реконструкция "волынской резни" будет? belay
    bubalik
  4. LostCoast Сегодня, 18:07
    Через 10-15 лет на украине подрастут те,для кого эта ахинея будет не менее гармонична,чем байки про доброго дедушку-ильича для людей 50х-60х годов рождения.А в РФ тем временем будет пантеон героев типа колчака,патриотичного офицера белой армии маннергейма и мудрого радетеля земли русской святого страстотерпца николеньки,дубль два...Всё к тому и идёт
    LostCoast
  5. Монос Сегодня, 18:07
    И почему я не удивлён?
    Монос
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