Он утонул...
Многочисленные поводы для шуток о флоте (с памятного военного парада украинских ВМС) давал, разве что, украинский катер «Прилуки». Шутки встали на конвейер, и потому, как только ракетный катер ВМСУ фигурировал в каких-либо сводках, сразу же появлялись колкости о том, что этот «тот самый, который сам себя на параде чуть не утопил». Нам отвечали колкостями о чёрном дыме «Адмирала Кузнецова» и «утопленных» при посадке двух истребителях из состава его авиационного крыла во время выполнения задач в Сирии.
На этом фоне продолжает воплощаться (по крайней мере, в официальных заявлениях) программа, по которой к 2020 году российская армия и флот будут перевооружены на 70%. До 2020 года остаётся не так много времени, как виделось изначально, и актуальность программы перевооружения становится всё более явной.
Повод для размышления об актуальности модернизации армии и флота «подкидывает» не только приближение натовской инфраструктуры к нашим рубежам и всё более одиозные заявления так называемых «партнёров», но и такие инциденты, как тот, который произошёл накануне. Туманный инцидент «по причине тумана» в Чёрном море.
Изначально всё выглядело даже комично. Российское исследовательское судно «Лиман» столкнулось с неким судом «Ашот-7» в юго-западной части акватории и получило пробоину. Так сообщили в пресс-службе Минобороны. Само название судна, с которым произошло столкновение «Лимана», действительно настраивало на определённую иронию. Однако с каждой новой минутой приходила уточняющая информация, которая говорила о том, что дело куда серьёзнее, нежели представляется из первых публикаций.
Пришли сообщения о том, что пробоина, полученная средним разведывательным кораблём «Лиман» Черноморского флота ВМФ РФ, находится ниже ватерлинии, и что экипаж «ведёт борьбу за живучесть». На этом фоне зарубежные источники сообщили, что 15 российских моряков якобы пропали без вести. Практически сразу же после этого турецкие СМИ вышли с сообщениями о том, что к месту столкновения двух кораблей (а это примерно в 40 км от пролива Босфор) направились спасательные суда береговой охраны Стамбула.
Выяснилось, что судно, с которым «Лиман» столкнулся, на самом деле носит название «Youzarsif H». По данным портала , проводящего мониторинг передвижения судов, «Youzarsif H» - это судно, предназначенное для перевозки скота, и двигавшееся в тот момент из румынского порта Мидия в иорданский «красноморский» порт Акаба, находящийся в нескольких километрах от израильского Эйлата.
63 российских военных моряка в ходе операции были спасены сотрудниками турецкой береговой охраны, ещё 15 – те самые, которых зарубежные СМИ поспешили записать в пропавшие без вести, были спасены экипажами самого «Youzarsif H», которое шло под флагом Тоголезской Республики. Примечательно, что через непродолжительное время после столкновения российский разведывательный корабль 1970 года постройки затонул. В то же время судно-скотовоз получило минимальные повреждения и после осмотра спокойно продолжило своё движение по маршруту.
В это время в Минобороны продолжали говорить о столкновении «Лимана» именно с судном «Ашот-7».
Портал MarineTraffic представляет схематический «репортаж» о месте столкновения и спасательной операции:
Публикация с «Youzarsif H» от 2013 года:
А это экстерьер того самого «скотовоза»:
Он же с другого ракурса:
Владельцем судна является ливанская компания Hammami Livestock. Это одна из крупнейших на Ближнем Востоке компаний, занимающихся перевозкой морем сельскохозяйственных животных.
Владелец «скотовоза» сообщает более подробную информацию о «Youzarsif H». Год постройки – 1977. В 2013 году судно прошло переоборудование, о чём свидетельствует то самое видео, которое опубликовано выше. Порт приписки – Ломе (Того). Длина – 81 м, ширина – более 13 м. Осадка 5,9 м. Одновременно способно перевозить около 1,5 тыс. голов скота.
Некоторые характеристики российского «Лимана»: длина 73,3 м, ширина 10,8 м (по другим данным – 11,2 м), осадка 3,9 м. Водоизмещение 1,56 тыс. тонн.
Как видно, превосходства в размерах «на порядок» - нет. В этой связи нанесение фатального ущерба военному кораблю на фоне незначительных повреждений судна под тоголезским флагом выглядит странно. Одной из причин случившегося названо то, что, двигаясь в тумане, гражданское судно носовой частью «распороло» боковую часть «Лимана». Это привело к тому, что «Лиман» принял на борт около 800 тонн воды и затонул.
Из сообщения РИА Новости :
Что на себя обращает внимание? Российский исследовательский (средний разведывательный) корабль «Лиман» принимал участие в проведении разведывательной деятельности у берегов Сирии. В феврале вёл наблюдения за военно-морскими учениями НАТО «Sea Shield 2017». На его борту – радиолокационная система корабельного базирования «Дон», принятая на вооружение в ВМФ СССР 60 лет назад. На «Лимане» - гидроакустическая станция ГАС «Бронза», аппаратура радио- и радиоэлектронной разведки "Ротор-Н", "Вахта-М", "Вахта-10", "Вахта-12", МРР-1-7, "Виток-АК", "Визир-М", "Узел", "Кайра". Это из известного. На самом деле набор оборудования для проведения разведки «Лиманом» находится под грифом «секретно» - по вполне понятным причинам. Однако и части этого «открытого» набора, даже если по каким-то его элементам давно плачет качественная модернизация, вполне должно было хватить, чтобы даже в тумане обнаружить приближение практически любого крупного судна. Ведь ливанский скотовоз под тоголезским флагом вряд ли в 2013 году после переоборудования получил технологии «стелс»...
А если верить другим источникам (включая турецких метеорологов), то в районе столкновения погода и вовсе была ясная. И это вызывает ещё больше вопросов о причинах столкновения разведывательного корабля ЧФ РФ и грузового судна. Если «видел» и пытался предупредить об опасном сближении, а этот то ли «Ашот», то ли «Youzarsif H» не реагировал, то что мог противопоставить «Лиман» - стрельбу из стрелкового? Ну, не «Иглой» же по скотовозу...
Официальная информация появится только после опроса командованием флота и следственными структурами моряков с «Лимана», вот только не стоит ожидать, что все подробности инцидента в 20 морских милях от Стамбула сразу же станут достоянием общественности. Тем более что корабль совсем не простой, даже при учёте того, что шёл ему – работяге – 5-й десяток.
Ну и задавать официальным представителям командования флота вопрос о том, что произошло с "Лиманом" в Чёрном море, практически бессмысленно, так как общий ответ вряд ли выйдет за рамки названия этого материала.
Главное, люди целы.
На этом фоне продолжает воплощаться (по крайней мере, в официальных заявлениях) программа, по которой к 2020 году российская армия и флот будут перевооружены на 70%. До 2020 года остаётся не так много времени, как виделось изначально, и актуальность программы перевооружения становится всё более явной.
Повод для размышления об актуальности модернизации армии и флота «подкидывает» не только приближение натовской инфраструктуры к нашим рубежам и всё более одиозные заявления так называемых «партнёров», но и такие инциденты, как тот, который произошёл накануне. Туманный инцидент «по причине тумана» в Чёрном море.
Изначально всё выглядело даже комично. Российское исследовательское судно «Лиман» столкнулось с неким судом «Ашот-7» в юго-западной части акватории и получило пробоину. Так сообщили в пресс-службе Минобороны. Само название судна, с которым произошло столкновение «Лимана», действительно настраивало на определённую иронию. Однако с каждой новой минутой приходила уточняющая информация, которая говорила о том, что дело куда серьёзнее, нежели представляется из первых публикаций.
Пришли сообщения о том, что пробоина, полученная средним разведывательным кораблём «Лиман» Черноморского флота ВМФ РФ, находится ниже ватерлинии, и что экипаж «ведёт борьбу за живучесть». На этом фоне зарубежные источники сообщили, что 15 российских моряков якобы пропали без вести. Практически сразу же после этого турецкие СМИ вышли с сообщениями о том, что к месту столкновения двух кораблей (а это примерно в 40 км от пролива Босфор) направились спасательные суда береговой охраны Стамбула.
Выяснилось, что судно, с которым «Лиман» столкнулся, на самом деле носит название «Youzarsif H». По данным портала , проводящего мониторинг передвижения судов, «Youzarsif H» - это судно, предназначенное для перевозки скота, и двигавшееся в тот момент из румынского порта Мидия в иорданский «красноморский» порт Акаба, находящийся в нескольких километрах от израильского Эйлата.
63 российских военных моряка в ходе операции были спасены сотрудниками турецкой береговой охраны, ещё 15 – те самые, которых зарубежные СМИ поспешили записать в пропавшие без вести, были спасены экипажами самого «Youzarsif H», которое шло под флагом Тоголезской Республики. Примечательно, что через непродолжительное время после столкновения российский разведывательный корабль 1970 года постройки затонул. В то же время судно-скотовоз получило минимальные повреждения и после осмотра спокойно продолжило своё движение по маршруту.
В это время в Минобороны продолжали говорить о столкновении «Лимана» именно с судном «Ашот-7».
Портал MarineTraffic представляет схематический «репортаж» о месте столкновения и спасательной операции:
Публикация с «Youzarsif H» от 2013 года:
А это экстерьер того самого «скотовоза»:
Он же с другого ракурса:
Владельцем судна является ливанская компания Hammami Livestock. Это одна из крупнейших на Ближнем Востоке компаний, занимающихся перевозкой морем сельскохозяйственных животных.
Владелец «скотовоза» сообщает более подробную информацию о «Youzarsif H». Год постройки – 1977. В 2013 году судно прошло переоборудование, о чём свидетельствует то самое видео, которое опубликовано выше. Порт приписки – Ломе (Того). Длина – 81 м, ширина – более 13 м. Осадка 5,9 м. Одновременно способно перевозить около 1,5 тыс. голов скота.
Некоторые характеристики российского «Лимана»: длина 73,3 м, ширина 10,8 м (по другим данным – 11,2 м), осадка 3,9 м. Водоизмещение 1,56 тыс. тонн.
Как видно, превосходства в размерах «на порядок» - нет. В этой связи нанесение фатального ущерба военному кораблю на фоне незначительных повреждений судна под тоголезским флагом выглядит странно. Одной из причин случившегося названо то, что, двигаясь в тумане, гражданское судно носовой частью «распороло» боковую часть «Лимана». Это привело к тому, что «Лиман» принял на борт около 800 тонн воды и затонул.
Из сообщения РИА Новости :
Чтобы избежать гибели людей, командир принял решение покинуть судно и пересесть на спасательные плоты.
Что на себя обращает внимание? Российский исследовательский (средний разведывательный) корабль «Лиман» принимал участие в проведении разведывательной деятельности у берегов Сирии. В феврале вёл наблюдения за военно-морскими учениями НАТО «Sea Shield 2017». На его борту – радиолокационная система корабельного базирования «Дон», принятая на вооружение в ВМФ СССР 60 лет назад. На «Лимане» - гидроакустическая станция ГАС «Бронза», аппаратура радио- и радиоэлектронной разведки "Ротор-Н", "Вахта-М", "Вахта-10", "Вахта-12", МРР-1-7, "Виток-АК", "Визир-М", "Узел", "Кайра". Это из известного. На самом деле набор оборудования для проведения разведки «Лиманом» находится под грифом «секретно» - по вполне понятным причинам. Однако и части этого «открытого» набора, даже если по каким-то его элементам давно плачет качественная модернизация, вполне должно было хватить, чтобы даже в тумане обнаружить приближение практически любого крупного судна. Ведь ливанский скотовоз под тоголезским флагом вряд ли в 2013 году после переоборудования получил технологии «стелс»...
А если верить другим источникам (включая турецких метеорологов), то в районе столкновения погода и вовсе была ясная. И это вызывает ещё больше вопросов о причинах столкновения разведывательного корабля ЧФ РФ и грузового судна. Если «видел» и пытался предупредить об опасном сближении, а этот то ли «Ашот», то ли «Youzarsif H» не реагировал, то что мог противопоставить «Лиман» - стрельбу из стрелкового? Ну, не «Иглой» же по скотовозу...
Официальная информация появится только после опроса командованием флота и следственными структурами моряков с «Лимана», вот только не стоит ожидать, что все подробности инцидента в 20 морских милях от Стамбула сразу же станут достоянием общественности. Тем более что корабль совсем не простой, даже при учёте того, что шёл ему – работяге – 5-й десяток.
Ну и задавать официальным представителям командования флота вопрос о том, что произошло с "Лиманом" в Чёрном море, практически бессмысленно, так как общий ответ вряд ли выйдет за рамки названия этого материала.
Главное, люди целы.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://defendingrussia.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти