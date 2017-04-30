Китай продолжил традиции советского военного кораблестроения

Уже второй авианосец спущен на воду в КНР, и это вновь корабль, построенный по образу и подобию авианесущих крейсеров советских проектов. И хотя в состав ВМС Китая корабль войдет только через несколько лет, уже сейчас можно предположить, чем он будет отличаться как от российских, так и от американских аналогов.Новый авианосец флота КНР был спущен на воду в порту Далянь. Корабль планируется принять на вооружение в 2020 году – предстоящие три года он будет достраиваться и испытываться. Всего в ближайшие годы Китай планирует довести количество авианосцев до пяти. Второй китайский авианосец – первый корабль такого класса, построенный собственно в КНР.Первый китайский авианосец «Ляонин», в прошлом – советский тяжелый авианесущий крейсер «Варяг», заложенный в 1985 году на верфи в Николаеве. При разделе Черноморского флота корабль отошел Украине, а в 1998 году был продан китайской компании (как тогда сообщалось, для организации плавучего парка развлечений и казино).Теперь же отремонтированный и переоснащенный авианосец – флагман флота Народно-освободительной армии Китая, не так давно участвовавший в демонстрации мощи ВМС КНР близ спорных островов Южно-Китайского моря.«Грубо говоря, новый, второй авианосец – это китайская версия нашего тяжелого авианесущего крейсера проекта 11436, который «в девичестве» был «Варягом», – пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов.При строительстве нового корабля китайцы воссоздали конструкцию тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», но с использованием собственных материалов, пояснил эксперт. «Полностью их корпус. Немного изменена надстройка, с другой радиолокационной станцией», – указал Фролов. Радиоэлектронное оборудование, посадочное оборудование, силовая установка – все китайское.По мнению эксперта, «корабль более удачно скомпонован, в отличие от «Варяга», который китайцы немного переделывали». В частности, китайцы сняли с «Варяга» – «Ляонина» встроенный комплекс противокорабельных ракет «Гранит». «Любая переделка все-таки хуже, чем что-то, что было спроектировано изначально», – отмечает Фролов.«По числу самолетов, которые новый корабль может нести на борту, он сопоставим с «Ляонином», здесь каких-то сенсаций быть не может», – добавил эксперт.В частности, у нового корабля нет никаких принципиальных отличий по системе противовоздушной обороны с «Ляонином», пояснил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.Таким образом, можно сказать, что Китай продолжил и развил технологии и идеи строительства авианосцев, разработанные более чем сорок лет назад Советским Союзом.Однако если нынешний авианосец с «говорящим» названием проекта 001A создан по образцу «Варяга», то следующий корабль такого типа строится Китаем по совершенно новому, самостоятельному проекту. Ранее сообщалось, что третий авианосец может быть оснащен ядерной силовой установкой и несколькими паровыми катапультами.В сравнении с «Адмиралом Кузнецовым»Потенциал второго китайского авианосца будет выше, чем у «Адмирала Кузнецова», полагает Фролов. «За счет того, что это новый корабль, он не будет страдать от конструктивных и производственных недоработок, которые есть на «Кузнецове», – считает Фролов. – Как я уже сказал, у «Адмирала Кузнецова» есть встроенный комплекс противокорабельных ракет. Эксперты до сих пор гадают, будет ли этот комплекс демонтирован при модернизации и ремонте корабля».Недавно появлялась информация о том, что вместо старых «Гранитов» собираются поставить новые ракетные комплексы, отмечает Фролов. «Видимо, Минобороны не забрасывает концепцию универсального корабля, который может и применять ракеты, и принимать самолеты, – считает Фролов. – Если это так, то особенности «Адмирала Кузнецова» в сравнении со всеми авианосцами, которые есть в других странах, будут состоять именно в этом».Сразу можно указать на проблемы китайского корабля и нашего «Адмирала Кузнецова» – это отсутствие элементов радиолокационного дозора, поэтому возможности противовоздушной обороны весьма ограничены, отметил, в свою очередь, Константин Сивков. Если у российского корабля есть 4 вертолета К-31 радиолокационного дозора и это в значительной степени решает вопросы при предупреждающем обнаружении воздушного противника, у Китая полноценных вертолетов радиолокационного дозора нет.Кроме того, у нашего авианосца также более совершенная гидроакустика, имеется собственная гидроакустическая станция, отмечает Сивков.По оценке Сивкова, в целом можно сказать, что «наш авианосец на 10–15% превосходит китайский». Если сравнивать китайский корабль с американскими авианосцами, то «по ударным возможностям это где-то 30–35% от возможностей авианосца США, полагает Константин Сивков. По решению задач противовоздушной обороны – это примерно 20%, по борьбе с подводными лодками – примерно 60% от американских, подытожил эксперт.Тихоокеанский флот ВМС США располагает 6 авианосцами. Это «Нимиц» и пять кораблей аналогичного класса: «Карл Винсон» (флагман ударной группы, маневрировавшей у берегов Кореи), «Джон Стеннис», «Джордж Вашингтон», «Авраам Линкольн» и «Рональд Рейган». 5 из 6 авианосцев, в том числе «Карл Винсон», входят в состав 3-го флота, прикрывающего Тихоокеанское побережье. Один – «Джордж Вашингтон» – входит в состав 7-го флота, базирующегося в Японии.«Китайский флот – второй после американского, по каким-то аспектам он сопоставим с японским и превосходит все остальные флоты», – полагает военный эксперт Андрей Фролов. По его оценке, флот КНР превосходит и российский Тихоокеанский флот, «может быть, за исключением подводной компоненты». «У нас там больше атомных подлодок, и их качественные характеристики превышают китайские. Но многие АПЛ сейчас находятся в ремонте», – отмечает эксперт.США, очевидно, испытывают явную обеспокоенность ростом китайского присутствия в Тихом океане. Признаком этого можно считать появившиеся с начала прошлого года сообщения о желании Пентагона пересмотреть Положение о структуре флота (FSA). Проект пересмотренного FSA предполагал увеличение численности кораблей ВМФ с 308 до 355 единиц. Этот же пункт – увеличить численность кораблей до 350 – содержался и в предвыборной программе Дональда Трампа. По мнению экспертов, одна из главных причин планов по увеличению флота – необходимость упреждающего маневра в противостоянии с Китаем.«Но поскольку китайский авианосец будут еще достраивать и войдет он в строй только к 2020 году, баланс сил в Тихоокеанском регионе это пока еще не меняет», – полагает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. Но в перспективе Китай, нарастив число боевых кораблей, рассчитывает «решать более разнообразные задачи в прилегающих к Китаю морях западной части Тихого океана, повысить возможности для успешных операций против Тайваня в Южно-Китайском море», подчеркнул эксперт.Китайские корабли, по сравнению с американскими, имеют меньшие возможности, согласился собеседник, но они предназначены для других задач. «Они не будут использоваться по всему миру, это больше для действий в прилегающих к Китаю морях», – резюмировал Кашин.