Очередной этап предательства: «украинцы» уже не хотят быть «украинцами»

Большие катастрофы всегда складываются из маленьких бед. Точно так же, как гигантская мозаика из мелких фрагментов. Но не всегда за маленькими бедами видны большие катастрофы. Точно так же, как не всегда за деревьями виден лес. Когда люди долгие годы живут в условиях конца света в отдельно взятой стране, этот локальный армагеддон воспринимается ими как нечто обыденное и само собой разумеющееся. Индивид, страдающий хроническим заболеванием, привыкает к своему болезненному состоянию, даже если с каждым годом ему становится хуже, а дно могилы – ближе. Для него мучительное угасание – неотъемлемая составляющая существования.Недавно мне на глаза попала короткая путевая заметка известного галичанского писателя Юрия Андруховича. Она как раз о конце света в отдельно взятой стране. Эдакая художественная зарисовка с натуры унылой обыденности украинского армагеддона.Скажу откровенно, Андрухович – дрянь человек. И литератор – посредственный. Одним словом – типичный несвежий «галицай» с ярко выраженной нравственной ущербностью, психологической закомплексованностью и доктринёрской зацикленностью. Но он и интересен как шаблонный вариант «свидомого украйинця». Я о нём в своё время даже статью написал – «Элиминация андруховычей».Но в этот раз его опус обращает на себя внимание как красочно описанный элемент большой украинской катастрофы, которую сам наблюдатель до конца не осознаёт. Андрухович «шершавым языком плаката» описал «бегство крыс с тонущего корабля», выпукло отобразив в своей заметке то, как типичный «украинец» легко, непринуждённо, а главное – сознательно, стремится стать неукраинцем, прилагая к этому немало усилий.Почему он это делает? Потому что это выгодно. Да, да по нашим временам т.н. «украинцам» выгодно превращаться в неукраинцев, чтобы обрести лучшую родину. Сейчас для граждан Украины, спешно и в массовом порядке покидающих «нэзалэжну», понятие «лучшая родина» является крайне актуальным. Жизненная философия многих из них умещается в одной простенькой фразе: «спасибо этому дому, пойдём к другому». И хоральные СУГС-вопли этой философии не мешают точно так же, как и двоемыслие. Патриотизм «пэрэсичных украйинцив» – это кружева на шёлковых трусиках, которые символизируют их лучшую неукраинскую жизнь, на лучшей неукраинской родине. С точки зрения «пэрэсичного» хитрована, только «дурэнь» будет и дальше оставаться «укранцем», когда вся Украина неумолимо накрывается «медным тазом» под протяжный вой трембит, выдувающих реквием.Если человек смог демонстративно отказаться от своей ментальной, культурной и языковой сущности, чтобы стать «украинцем», то он сможет без труда отказаться от чего угодно и стать кем угодно. Поэтому жизнь очень многих «украинцев» – это непрерывная череда предательств во имя личной выгоды. Был русским. Стал «украинцем». Ну и что? Манкурты украинства обладают удивительной приспосабливаемостью, а их душа – поразительной гибкостью. Неудивительно, что многие особо сообразительные «украинцы» уже сейчас решают, кем им сейчас выгоднее быть.Понятное дело, что для Польши новоиспечённые «поляки» из числа украинских манкуртов – приобретение не самое лучшее, но ведь кому-то же надо в польских краях драить унитазы и выгребать навоз из свинарников. Вот поэтому и позволяют поляки «малэнькым хитрованам» из Украины безнаказанно хитрить, отбрасывая свою национальную идентичность, как ящерица отбрасывает свой хвост. Польский социальный организм их со временем переварит, тем более, что душа, вечно ищущих выгоду хитрованов, склонна к ассимиляции.Времена такие. Каждый спасается как может. В индивидуальном порядке. (Коллективное спасение уже невозможно.) В условиях стремительно идущей ко дну «нэньки» все средства хороши. Да и неприлично сейчас быть «украинцем». Даже позорно. А главное – невыгодно. Это главный итог 25 лет «нэзалэжности». Поэтому торопятся бывшие русские, а теперь нынешние «украинцы» получить карту поляка и стать поляками.На «Альтернативе» по данному вопросу уже публиковались материалы. Но сухая статистика и анализ не каждому интересны. А вот художественная зарисовка с натуры будет интересна всем. Ведь любопытно увидеть, как выглядит очередное предательство «украинцев», которое со временем могут объявить «подвигом».В общем, даю слово Юрию Андруховичу, безжалостно переведённому мной на «кляту москальську мову»…Едут из Черновцов. Из Снятина едут. И из Коломыи. Последние досаживаются во Франике.Всё, до Львова остановок больше не будет. Это утренний региональный экспресс. Между Фраником и Львовом – никакой остановки, всё. Кто сел, тот успел.Я за ними наблюдаю. Сначала так только, мимоходом. И, надо честно сказать, вскользь. Далее – с каждым разом с большим интересом.Их много – с два вагона наберется. Видимо, их ежедневно примерно столько же. Они разного возраста, разного пола и телосложения. Что их объединяет – это, прежде всего, схожесть с какими-то не очень настоящими, а скорее кинокомедийними студентами, которые за пять минут до экзамена, дико волнуясь, лихорадочно повторяют всё, чего всё равно вызубрить уже не успеют. Кажется, ещё немного – и они начнут обмениваться шпорами и подсказками.Они едут в консульство Республики Польша. У каждого из них решающее собеседование для получения карты поляка. Украинцы массово захотели стать поляками. А это, хочешь не хочешь, требует усилий. Идут последние приготовления к решающим собеседованиям. Звучат вслух памятные исторические даты: битва под Грюнвальдом, Люблинская уния, Конституция 3 мая. Если бы так старательно изучали свою историю, то, может, и не было бы необходимости в карте поляка, зло думается мне. Хотя я в душе не изоляционист, но слышу его самопроизвольное пробуждение. То есть в душе я все-таки изоляционист?! Господи! Вот и Щерек (Земовит Щерек – известный польский журналист, писатель и переводчик, автор книги «Придёт Мордор и нас съест, или Тайная история славян» – А.В.), говорят, в недавнем номере «Polityki» вспоминает, что у меня «националистические выходки». Это потому, что мне «Волынь» не нравится. Жаль только, что родные националисты все равно, сука, этого не оценят.Но довольно об этом. Я продолжаю наблюдение за соискателями карты поляка сыновьями и дочерьми моего украинского народа.Кроме истории Польши, все зубрят римско-католический катехизм. Экзаменатор консульства в этом смысле строгий. Обязательно спросит, ходишь в костел и как часто. Поскольку мало ему, супостату, услышать «та ходзе кожну нєдзєлю, пан», то может огорошить требованием прочитать наизусть pacierzа («Отче наш» по-польски – А.В,). И только наиболее находчивые умом сообразят, что речь идёт о банальном отченаш. Правда, в польском переводе. И тут начинается искусство – правильно прочитать отченаш на польском.История, религия. А литература? Неужели они сейчас начнут цитировать наизусть «Крымские сонеты» Мицкевича? А если «Ogniem i mieczem»?Был бы пьяный, думается мне, то встал бы и на весь вагон заорал из Тараса Григорьевича: «Если бы вы учились так, как надо, то и мудрость бы была своя!» Но быть пьяным в девять утра я ещё не привык, поэтому с особенно циничной трезвостью наблюдаю за развитием этого глубоко пародийного действа.Люди ищут себе родину. Та, которая считалась таковой до сих пор, не оправдывает ожиданий. Стоит её поменять на соседнюю. Тем более, соседняя не против, а очень даже за. Но на что она, идиотка, при этом рассчитывает?Точнее – на кого. На этих моих спутников с регионального экспресса, массовых соискателей карты поляка? Но лучше бы вы принимали миллионами тех сирийцев, которых так боитесь! (Это я так мысленно к польскому правительству). Это таких, как эти здесь в поезде, вы собираетесь ассимилировать? Укрепить с их помощью генетику? Отбелить расу? Вернуть государственность od morza do morza?Вопрос, конечно, кто кого. В смысле – кто кого дурит. Нет, не так прямолинейно – кто кем воспользуется. Поляки украинцами – для разрастания нации, пополнения рабочей силы, улучшения экономики и (чем чёрт не играет!) возвращения территорий? Или украинцы поляками – для проникновения к их благам, зарплатам, европейским бумагам, пропускам, трудоустройствам? Чтобы, получая свои заоблачные 800 долларов в месяц, жить себе и не тужить, на досуге смотреть тот самый 95-й квартал, слушать ту же попсу и в заднице иметь все те балтийско-черноморские фантазии? То есть вести себя по-нашему, нормально, хоть и с картой поляка в заднем кармане?Ладно. Будем считать, что это игра. Игра в карты с поляками.И здесь мои соболезнования братской Польше. Она засела играть с партнерами крайне ненадежными. Недаром же их любимая игра называется дураком.В тот же вечер – так уж получилось, потому что случайностей не бывает – случайно читаю «Dziennik. Gazeta Prawna». Из газетного материала следует, что в Польше работают 1 200 000 украинцев. И это не удивляет. Но появляются и новые для меня моменты: «Рядовой мигрант из Украины – молодой, имеет в среднем 33 года (так и хочется крикнуть – твой возраст, Иисус Христос, – Ю. А.). В предыдущие годы средний возраст составлял 42».Мы помолодели в Польше, говорю себе не без горечи. Это дома мы стареем.Однако этого мало. Потому что дальше так: «Из среды более миллиона мигрантов преобладают...» ВНИМАНИЕ! «...жители восточных областей Украины»!Братья и сестры, хочется мне кричать. И вы, дорогие жители востока?! Вы ещё большие предатели, чем мы, галичане?!Но чтобы закончить всю эту филиппику как-то позитивнее, доцитирую из той же газеты «Украинцы-мигранты хорошо образованны (почти 38% имеет диплом вуза) и чрезвычайно трудолюбивы (в среднем украинцы работают 54 часа в неделю)».Трудолюбивые и образованные, и все гениальные, такие, что свернули бы горы, думается мне. И почему бы им, таким хорошим, не работать и по 72 часа в неделю, спасая Польшу? Только бы не Украину.