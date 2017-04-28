10:07 28 апреля

Провокации 2 мая в Одессе: СБУ говорит «нет», СМИ говорят «да». Чего ждать?

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Чем ближе к дате 2 мая, тем больше взглядов начинает привлекать к себе Одесса. С большим удовольствием начинают муссировать тему 2 мая по обе стороны информационного фронта.



Две категории патриотов, «у-патриоты» (украинские) и «ура-патриоты» (российские) вещают как под копирку. Только у первых провокациями будет руководить, естественно, Путин, у вторых — «бандеровцы» и «правосеки». Но суть одна: по мнениям, которые активно тиражируются в СМИ и в особенности в соцсетях, 2 мая Одесса снова станет ареной чего-то неприятного, если не трагичного.


Нагнетание истерии еще не достигло своего пика, но уверенно идет к нему.

У-патриотов еще можно понять. Почему бы не попиариться лишний раз, не выкрикнуть громко на тему «ща придем и сепаров размажем». Главное — крикнуть погромче. Но здесь есть нюансы. О них чуть ниже.

А вот что разжигает наших, понять сложно. Но можно. И вывод складывается не очень приятный. После ознакомления со всей этой истерией, со ссылками на активистов-«правосеков» и националистов самого мельчайшего пошиба, просто хочется по-человечески спросить:

Господа, ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК НУЖНО, чтобы в Одессе что-то произошло?

Чтобы можно было постить и перепащивать фото и видео, публиковать мнения и интервью на тему, упиваться очередной трагедией? Вам это нужно?

Откровенно уже тошнит от «ура-патриотов», «незабывших-непростивших» из всяческих ресурсов в основном с прилагательным «русский» в названии. Больше напоминающих стадо упырей, исходящих слюной от одной возможности попировать на костях.

Мало того, что вся эта истерия выглядит откровенно идиотски, так еще и дает возможность коллегам у-патриотам на той стороне говорить о том, что Россия реально мечтает отхапать Одессу.

Но оставим наших уракряклов продолжать свой нелегкий труд в борьбе с нацизмом и фашизмом на Украине и вернемся в Одессу.

Естественно, прежде чем рассуждать на тему того, будет что-то 2 мая, или нет, я пообщался с умными людьми. Может, кому-то это покажется странным, но в Одессе таких людей хватает.

И что мы имеем?

1. СБУ говорит, что ни о каких готовящихся акциях им не известно.

Что ж, это можно рассматривать двояко. И как то, что акций не готовится, и как то, что готовятся, но СБУ либо не знает, либо делает вид, что не знает.

Однако вероятность того, что отдельно взятые организмы не смогут себя удержать от подвигов, есть. Но тут уже тема не СБУ, а другого ведомства.

2. Власти утверждают, что беспорядков не допустят.

Это заявление интереснее, тем более что 10 апреля репетиция прошла. И вполне себе успешно. Здесь надо понимать всю обстановку в городе в целом.

Первый раз нацики устроили одесскую Хатынь лишь потому, что власти в Киеве этого хотели, а одесская элита была совсем не против. А теперь нацистские низы может и хотят, но верхи не велят, так как реально могут потерять все нажитое непосильным трудом.

У местной элиты нет мотивации, чтобы повторять то, что было 2 мая 2014 года. Тогда они сохранили себя, пожертвовав земляками. Сейчас потрясений не предвидится. Более того, как раз сегодня потрясения и не нужны. Ни Одессе, ни Киеву.

Киеву — в особенности. В 2014 году Порошенко у власти не было, и сегодня президент Украины как раз и будет демонстрировать твердость власти за счет угоманивания желающих «размазать сепаров». Размазывать надо не в Одессе, и это понятно. И Мукачево, кстати, тоже вполне себе подтверждение этого.

Сегодняшний руководитель Одессы Степанов — ставленник Порошенко. Но ставленник непростой. В отличие от одиозного популиста Саакашвили, он устраивает и Порошенко, и хозяев Одессы. Скажем так, разумный, другого слова нет, компромисс между Порошенко и Ангертом, Аднаном, Музалевым, Кауфманом-Грановским и прочими, с другой стороны.

Скажете, марионетка? Соглашусь. Особенно если вдумчиво изучить его послужной список. Но вышвырнутый из ОГА Януковичем, Степанов «свой» сегодня. И вполне нормально будет делать то, что ему скажут руководители. Скажут разогнать 2 мая всех пришедших на Куликово поле — разгонит. Скажут загнать нациков под норы — сделает это с не меньшим рвением и старанием.

Вот на днях Горсовет Одессы учудил с переименованием переименованных улиц при Саакашвили. Аплодировал. Проспект Жукова вместо проспекта небесной сотни — это надо иметь железные тестикулы, знаете ли. На свято же замахнулись.

Да, тут же Степанов бросился в атаку, дескать, «здесь не все так однозначно». Тем не менее, это тоже показатель. И показатель именно того, что Одесса не такой уж и прокиевский город, как бы не утверждали даже на наших страницах некоторые оголтелые ура-патриоты.

Но сегодня весь вопрос именно в том, что Киеву абсолютно не нужен еще один очаг напряженности. Тем более, такой большой, как Одесса.

Стоит ли реально ждать того, что все пройдет мирно? Не стоит.

Нацики есть, и они никуда не денутся. И 2 мая, и 9 мая они выползут из нор. Но говорить о том, что они смогут устроить что-то глобальное, никто не берется. Скорее всего, все будет в обычном шакальем стиле: покидаются бутылками и камнями, повыкрикивают оскорбления и угрозы. Возможно, будут даже столкновения в местах, где не будет полиции (дворы и подворотни).

Но массовых беспорядков не будет, а если и будут, то власти однозначно станут их пресекать. Народные волнения сегодня власти Украины себе не могут позволить, даже под маркой патриотизма.

Так что легионов нацистов не ожидается. Равно как и полчищ путинских провокаторов. День 2 мая в Одессе будет сложным и напряженным, но так как в Киеве не все расстались с мозгами в головах, да и в Одессе тоже, есть общее мнение, что этот день закончится не так, как три года назад.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 6
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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:44 Новый
    Роман!Нам это не нужно, но, зная общую ситуевину на в укроине, просто подсознательно понемаешь что без провокации там не обойдется! !!Не дадут всякие "секи "людям мирно возложить цветы, провести небольшой, или пусть даже и большой траурный митинг, ибо не для того в 14ом году овоща прогнали, чтобы сейчас вдруг все пошло вспять именно из за разрешения на митинги, из за переименования улиц назад!
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    Изгоняющий либероидов
    1. сибиралт Сегодня, 09:21 Новый
      Автор прав - Одесса должная выстрелить.
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      сибиралт
  2. Ольгович Сегодня, 08:29 Новый
    Откровенно уже тошнит от «ура-патриотов», «незабывших-непростивших» из всяческих ресурсов в основном с прилагательным «русский» в названии
    .
    Странная фраза. Неужели надо забыть-простить, чтобы не провоцировать нациков? Где и кто призывает "идти в бой"? Никто. Боятся провокаций со стороны нацистов во время памятных мероприятий-и это естественно, они и были в 2015 и 2016.
    Мало того, что вся эта истерия выглядит откровенно идиотски, так еще и дает возможность коллегам у-патриотам на той стороне говорить о том, что Россия реально мечтает отхапать Одессу.


    "Одесса-русский город"-эта фраза из прошлой статьи автора об Одессе.
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    Ольгович
  3. Башибузук Сегодня, 08:40 Новый
    А отчего уже вторая публикация на тему провокации беспорядков в Одессе.
    Или не провокации.
    -Отдельные товарищи- ...охотно верю. Также охотно поверю, что эти отдельные лично служат в СБУ, замами начальников оперативно-планирующих спецоперации отделов. И, не боясь греха, распространяют нужные им сведения.
    Не понимаю только самого посыла статьи. Для чего? Понагнетать? Так ведь мы и так уже - нагнетенные, ой, нагнутые....ой, ну, в общем, озабоченные.
    Вообще-то, думается мне, что обычная милиция там все-таки скажет людям - во избебжание, так сказать, эксцессов, сидите лучше по домам.
    Ну а у которых пружинка в заднице - добро пожаловать на развлекуху. И тут уже воля вольная любому, что выбрать.
    У нас все ровно то же самое - правоохранители. и остальные -развлекатели- призывают ровно к противоположному.
    А потом детишек хапают (справедливо, кстати) - а Россию опять поливают дерьмецом.
    Почему на Украине, в Одессе не может быть так же?
    Вольному - воля.
    ....
    А масса ошибок в эссе - зашкаливает: перепащивает - кто знает, что это за слово?; "загнать нациков под норы " - кто объяснит смысл сия действа? Как воров в законе под нары загоняли наслышан - а вот под норы....
    и сущий жемчуг словесности - УГОМАНИВАЕТ.......до сих пор слово это на языке катается...карамель, блин.
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    Башибузук
    1. Rivares Сегодня, 09:59 Новый
      Цитата: Башибузук
      и сущий жемчуг словесности - УГОМАНИВАЕТ.

      Ну я знаю такое слово. Нормальное русское слово.
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      Rivares
  4. Тринадцатый Сегодня, 09:03 Новый
    Украина европейская страна в плане законности и прав человека " переплюнула" всех, абсолютно всех.
    Никто, ни одна страна в мире не сможет себе позволить вот так, за здорово живешь сжечь заживо в режиме онлайн 50 человек.
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    Тринадцатый
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