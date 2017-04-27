21:48 27 апреля

Постпред США при ООН Никки Хейли призвала оказывать давление на Россию по Сирии

Давление на Россию необходимо для разрешения конфликта в Сирии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Ее слова приводит РИА Новости:

Многие из вас говорили, что мы должны оказать давление на сирийский режим, но это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим
— заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

Постпред США при ООН Никки Хейли призвала оказывать давление на Россию по Сирии



По ее словам, Москва "продолжает позволять им (властям Сирии) не допускать гуманитарную помощь".

В начале апреля Хейли заявила, что политическое урегулирование сирийского конфликта невозможно, пока у власти в стране остается президент Башар Асад.

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва будет противодействовать попыткам отказаться от политического урегулирования в Сирии и взять курс на смену власти в этой стране. Он подчеркнул, что не видит альтернатив выполнению резолюции 2254.
Совбез ООН принял резолюцию 2254 в декабре 2015 года. В ней содержится дорожная карта по урегулированию гражданской войны в Сирии. Резолюция предусматривает разработку новой конституции страны и проведение президентских выборов.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›постпред США при ООН Никки Хейли
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. d1m1drol Сегодня, 19:37
    На мозжечок пусть себе надавит. А то ж взяли моду жизни учить. Д.Б.
    d1m1drol
    1. Монос Сегодня, 20:24
      Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим

      Прав был, всё таки, С.Михеев. Надоело смотреть как наши занимают оборонительную позицию. Эти г... э... редиски постоянно делают провокационные вбросы, а мы только отбиваемся и оправдываемся. Надо оппонентов ставить в оборонительную позицию. Сказать, например: "Американцы завалили Украину ядерными отходами!", бросить на стол Хейли пробирку с ураном 235 и сделать морду кирпичом, потребовав ввести санкции в отношении США и Украины.
      Монос
      1. cniza Сегодня, 20:56
        Это напоминает специальный центр тестирования , как кто реагирует на действия США , а эта мадам не просто пустышка , но и очень глупа и она провалит им весь их "проект".
        cniza
        1. Alena Frolovna Сегодня, 21:38
          а эта мадам не просто пустышка , но и очень глупа


          А для чего им умные-то? С них спросить можно, а с глупцов-то что толку спрашивать. Хотя...

          Глупцы всё время возникают в самых неожиданных местах, в самое неподходящее время, чтобы разрушить ваши планы
          Глупец — самый опасный тип личности.
          Следствие:
          Глупец опаснее, чем бандит.

          Если бы люди только знали, что за каждое слово их призовут к ответу в День Суда,
          мир бы утих.
          Alena Frolovna
          1. Монос Сегодня, 21:45
            Вот мнение о России другого американца:
            Монос
      2. Офицер запаса Сегодня, 21:39
        Баба она, конечно, симпатичная. Но с мозгами все равно не дружит. Ну не ее это призвание - быть постпредом США. Страну позорит.
        Офицер запаса
  2. bouncyhunter Сегодня, 19:39
    Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим

    А нам нужно засунуть Матрасию под гидропресс , потому что она продолжает прикрывать бармалеев ! am Как вам такая мысль , мисс Хренли , ой .... , извините - Хейли , конечно ...
    bouncyhunter
    1. Svarog51 Сегодня, 19:49
      Вот, вот! Ошибочка в Ник к Хейли закралась. Вторую букву заменить бы ей,не скажу на какую. А когда Ник правильным станет, спросить: Ну и Хейли оказывать давление на Россию, может пора на себя взглянуть? lol
      Svarog51
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:55
        Цитата: Svarog51
        может пора на себя взглянуть?

        Да она зеркал боится ! belay
        bouncyhunter
        1. Svarog51 Сегодня, 20:08
          Не уж то не отражается? Вот ведь до чего нехватка кадров Америку довела. Паш, скажи по секрету, она кто - зомби, вампир или призрак? recourse feel
          Svarog51
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:12
            Цитата: Svarog51
            Паш, скажи по секрету, она кто - зомби, вампир или призрак?

            Как старый охотник на нечисть заявляю : упырь ! yes
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 20:20
              Может серебрянная пуля поможет? Или только осиновый кол? Если кол, то куда его вставлять? winked Паш, мне такие не попадались, потому и интересуюсь. belay
              Svarog51
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:26
                Цитата: Svarog51
                Может серебрянная пуля поможет? Или только осиновый кол?

                Серебро нонче экономить надобно , потому - кол .
                Цитата: Svarog51
                Если кол, то куда его вставлять?

                Гусары , молчать !!! laughing Да в сердце забить , есессна . wink
                bouncyhunter
                1. Svarog51 Сегодня, 20:29
                  Я тихонько спрошу - а сердце у упырей где, ежели оно имеется. В чём я лично очень сомневаюсь. request
                  Svarog51
                  1. cniza Сегодня, 20:59
                    Вы потешаетесь , а они продолжают своё грязное дело и им плевать на всех , лишь бы получить свой гешефт.
                    cniza
                  2. bouncyhunter Сегодня, 21:00
                    Цитата: Svarog51
                    Я тихонько спрошу - а сердце у упырей где, ежели оно имеется. В чём я лично очень сомневаюсь. request

                    Открою секрет - мотор у них имеется там же где и у нас , а не там где некоторые подумали . wink
                    bouncyhunter
                    1. Svarog51 Сегодня, 21:07
                      Ну если
                      не там где некоторые подумали .
                      тогда без
                      Гусары , молчать !!!
                      действительно не обойтись. good
                      Svarog51
                2. vovanpain Сегодня, 21:00
                  Цитата: bouncyhunter
                  Гусары , молчать !!! Да в сердце забить , есессна

                  Высшим шиком у колосажателей было,что бы острие кола вышло из языка, yes Ведьма сама напрашивается. feel
                  vovanpain
                  1. bouncyhunter Сегодня, 21:05
                    laughing
                    Цитата: vovanpain
                    Высшим шиком у колосажателей было,что бы острие кола вышло из языка, yes Ведьма сама напрашивается.

                    Вот и Заслуженный Мастер Спорта Международного Класса по борьбе с нечистью и Многократный Чемпион Мира по забиванию колов появился ! drinks Маэстро , браво ! laughing laughing
                    bouncyhunter
                    1. vovanpain Сегодня, 21:47
                      Цитата: bouncyhunter
                      Вот и Заслуженный Мастер Спорта Международного Класса по борьбе с нечистью и Многократный Чемпион Мира по забиванию колов появился !

                      Паша,ты меня с кем то путаешь,мастера по изгнанию нечисти с сайта и забиванием в баню,это мдераторы и администраторы,а мы все грешники,участники. fellow
                      vovanpain
              2. Смог Сегодня, 20:49
                Цитата: Svarog51
                серебрянная пуля поможет? Или только осиновый кол

                Конечно осиновый кол средство проверенное, но с такими контрольный в голову серебряной пулей никогда не помешает. После осинового кола, естствно laughing
                Тут ведь как-
                Смог
                1. Svarog51 Сегодня, 20:56
                  Паша сказал, что драгметаллы вещь дорогая, как ядрёная бонба. Может её сначала чесночным соком опрыскать? Не всё же ей Шанелью№5 пользоваться. laughing
                  Svarog51
                  1. Смог Сегодня, 21:08
                    Цитата: Svarog51
                    Может её сначала чесночным соком опрыскать

                    Чеснок конечно хорошо, но он больше супротив вампиров, а это упырюга более высокого пошиба.Хотя на первом этапе чеснок пойдет. lol Но дальше надо думать..... :recourse
                    :
                    Смог
                    1. Svarog51 Сегодня, 21:28
                      Костя, я ж из Иваново - город невест. Скажу больше - мне это не помогло. Всё равно женился. feel lol
                      Svarog51
        2. Jovanni Сегодня, 20:13
          Цитата: bouncyhunter
          Да она зеркал боится !

          Знать они в них не отражаются... request
          Jovanni
        3. Смог Сегодня, 20:39
          Цитата: bouncyhunter
          Да она зеркал боится !

          Трескаются зеркала то, от такой красоты не земной..........
          Смог
      2. ALLxANDr Сегодня, 20:14
        Вторая буква "У"? :) Нет?
        ALLxANDr
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:24
          Цитата: ALLxANDr
          Вторая буква "У"? :) Нет?

          Бинго !!! good laughing
          bouncyhunter
        2. Svarog51 Сегодня, 20:32
          Александр, тихо! А то губы не миновать. wink Ещё тише - Паша прав, БИНГО! good
          Svarog51
      3. Смог Сегодня, 20:27
        Цитата: Svarog51
        Вторую букву заменить бы ей,не скажу на какую.

        Вы наверное имели ввиду букву на которую начинается территория страны У, не к ночи будь помянута.
        тогда уж надо писать раздельно Хей ли. А можно и без второго слога.
        Смог
        1. Svarog51 Сегодня, 20:46
          Абсолютно верно, Константин. hi drinks Прошу разрешения в личку обратиться для дальнейшего знакомства. Рекомендация от bouncyhunter в наличии. soldier
          Svarog51
          1. sabakina Сегодня, 20:53
            Вообще, буква У в русском языке имеет настолько универсальное значение, что военные могут отдавать приказы в доли секунды. Это вам не аглицкий, где после получения приказа надо ещё свериться и инструкцией.
            sabakina
            1. Смог Сегодня, 21:00
              Цитата: sabakina
              то вам не аглицкий, где после получения приказа надо ещё свериться с инструкцией.

              А .ули с ней сверяться! С инструкцией этой soldier
              Смог
              1. sabakina Сегодня, 21:04
                Как бы сказать.....Русские в случае ЧП действуют по инструкции, американцы в случае ЧП читают инструкцию, как надо действовать. Нам буквы У и Х заменяет всю инструкцию. (шутка).
                sabakina
                1. Cat Man Null Сегодня, 21:33
                  Цитата: sabakina
                  ... в случае ЧП читают инструкцию, как надо действовать...

                  good laughing good
                  Cat Man Null
          2. Смог Сегодня, 20:57
            Цитата: Svarog51
            Прошу разрешения в личку обратиться

            Сергей!О чем разговор.
            Смог
            1. sabakina Сегодня, 21:09
              Однажды Розембаум выступал в колонии. И стал петь "Как здорово, что все мы здесь, сегодня собрались". Только на полпесне он понял, что это не то место, где "здорово собираться". У Вас чё, других песен нет?
              sabakina
            2. Svarog51 Сегодня, 21:12
              Принято! soldier Уже написАл. feel Розенбаум тоже нравиться: "Что же ты, зараза, хвост нам привела, лучше бы ты сразу, падла, умерла!" (Это я к теме поста) drinks
              Svarog51
            3. vovanpain Сегодня, 21:37
              Цитата: Смог
              О чем разговор.

              Вы там не увлекайтесь особо то, feel Завтра рабочий день все таки. fellow
              vovanpain
  3. d1m1drol Сегодня, 19:39
    Кстати оскал такой же как у Джона Керри. Я бы предположил, что они кровные родственники повязанные кровью bully
    d1m1drol
    1. Чёрный Сегодня, 19:57
      Цитата: d1m1drol
      Кстати оскал такой же как у Джона Керри. Я бы предположил, что они кровные родственники повязанные кровью bully

      Да уж...шла бы помогла Джону коров пасти под Далласом laughing
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 21:19
        Цитата: Чёрный
        Да уж...шла бы помогла Джону коров пасти под Далласом

        В качестве вожака стада ? wassat
        bouncyhunter
  4. Bronevick Сегодня, 19:40
    Куда давить то уже? И так всё выдавили.
    Bronevick
  5. sabakina Сегодня, 19:43
    потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим

    Нууу, мы как бы в бою всегда прикрываем друзей, а слабых защищаем.

    По ее словам, Москва "продолжает позволять им (властям Сирии) не допускать гуманитарную помощь".

    Будьте добры, говорите по медленней, я записываю. Так где говорите, это колонны с гуманитарной помощью не пущають в Сирию?
    sabakina
  6. PValery53 Сегодня, 19:45
    А почему же С.В. Лавров не призвал мировое сообщество к давлению на США для урегулирования в Сирии? - Надо же постпреда США ставить на предусмотренное для неё место?! - Что за возмутительное поведение американцев в Совбезе ООН?
    PValery53
    1. lapsha Сегодня, 20:09
      А зачем ему давить на своих детей, друзей и партнеров??? lol
      lapsha
  7. Черный_Ватник Сегодня, 19:50


    Э, крашенная, в глаза мне смотри!
    Черный_Ватник
    1. Vita VKO Сегодня, 20:24
      Цитата: Черный_Ватник
      Э, крашенная, в глаза мне смотри!

      Vita VKO
  8. behemot Сегодня, 19:54
    гопота поганая! вас мразот жидовских давить надо. США спонсор мирового терроризма.
    behemot
  9. Flinky Сегодня, 20:05
    На анус себе надави, псина.
    Flinky
    1. ALLxANDr Сегодня, 20:31
      Реально ржунемогу!!! В точку! laughing good
      ALLxANDr
  10. dedBoroded Сегодня, 20:06
    Увы, только языком и на ту точку , которую в приличном обществе поминать не принято, тууда и давите!
    dedBoroded
  11. muhomor Сегодня, 20:11
    Я почему-то не удивлён. Опять во всём Россия виновата! fellow Скоро появиться новый тезис-надо убрать Росссию из геополитики. И всем будет счастье. yes
    muhomor
  12. ALLxANDr Сегодня, 20:12
    Кому гуманитарку поставляете уже видели! Скучно, девочки!
    ALLxANDr
    1. Александр Степанович Сегодня, 20:21
      Интересно. Почему они все такие красивые?
      Александр Степанович
      1. ALLxANDr Сегодня, 20:27
        Писать хочет, потому и глаза грустные, а по протоколу выступать пора!
        Так сказать, мем - "тот самый момент, когда захотелось пи-пи"
        ALLxANDr
  13. Товарищ Глебов Сегодня, 20:26
    Извините за грубость, но по моему, на эту даму никто давненько не оказывал "давления" в койке, вот она и бесится.
    Товарищ Глебов
    1. Dym71 Сегодня, 21:12
      Цитата: Товарищ Глебов
      Извините за грубость, но по моему, на эту даму никто давненько не оказывал "давления" в койке, вот она и бесится.

      В Овальный кабинет её, жучку полосатую, как Монику Левински - на "доклад" к шефу!
      Dym71
  14. ARES623 Сегодня, 20:31
    Пора на совете безопасности выдвинуть прямое обвинение США в поддержке террористических организаций и потребовать санкций от ООН к этой стране. Реального результата не будет, заставить США встать в оборонительную позу можно и нужно. Когда-то надо прямо вслух произнести то, о чем Европа боится даже подумать.
    ARES623
  15. Киса77 Сегодня, 20:33
    Военные сил специальных операций США были убиты в ходе провальной операции против террористов ИГИЛ в Афганистане.
    Об этом сообщило медиа-крыло группировки «агентство Amaq», а затем подтвердили в Пентагоне.
    Военнослужащие попали в засаду в провинции Нангархар в восточной части Афганистана.
    На данный момент в Минобороны США признали двоих убитых и одного раненого.
    Столкновения продолжалось около 60 минут, завершившись эвакуацией вертолетов с ранеными и убитыми. Боевики обнаружили на месте приземления вертолетов много крови.
    Бомбардировщик ВВС США после провала операции подверг район интенсивной бомбардировке. По данным арабских СМИ, погибли и ранены около 100 мирных жителей, в основном женщины и дети. Террористы американские убили около 100 мирных жителей, что на это скажет эта ники (слово п
    Киса77
  16. APASUS Сегодня, 20:39
    По ее словам, Москва "продолжает позволять им (властям Сирии) не допускать гуманитарную помощь"

    Дайте ссылку на то ,какую сумму США выделили для помощи мирному населению Сирии.Может я что то путаю ,но как то не приходилось видеть гумконвоев из США,только боеприпасы
    APASUS
    1. Wiskar Сегодня, 21:22
      Цитата: APASUS
      Дайте ссылку на то ,какую сумму США выделили для помощи мирному населению Сирии.Может я что то путаю ,но как то не приходилось видеть гумконвоев из США,только боеприпасы



      http://www.interfax.ru/world/530238

      США пообещали выделить еще $364 млн на гуманитарную помощь для Сирии

      Всего Америка выделила на предотвращение гуманитарного кризиса в Сирии с момента начала конфликта $5,9 млрд

      США планируют выделить свыше $360 млн в качестве гуманитарной помощи для Сирии, заявила во вторник помощник госсекретаря США по вопросам населения, беженцев и миграции Энн Ричард.

      "Сегодня я c гордостью рада объявить, что США выделят более чем $364 млн в качестве дополнительной гуманитарной помощи для людей, пострадавших от войны в Сирии", - сказала она на брифинге в госдепе.

      Ричард пояснила, что таким образом общая сумма, которую США выделили на предотвращение гуманитарного кризиса в Сирии с момента начала конфликта, превысила $5,9 млрд.

      Ричард отметила, что помимо гуманитарной помощи Сирии, США готовы оказать поддержку странам, граничащим с ней.

      "Средства, которые мы предоставляем, также предназначены для поддержки сообществ в соседних странах, которые так великодушно приютили у себя сирийских беженцев", - сказала помощник госсекретаря.
      Wiskar
      1. APASUS Сегодня, 21:39
        Цитата: Wiskar
        Всего Америка выделила на предотвращение гуманитарного кризиса в Сирии с момента начала конфликта $5,9 млрд

        А вот что пишет американская пресса
        По данным Госдепартамента, США выделили 210 млн долларов для оказания гуманитарной помощи жителям Сирии, пострадавшим от конфликта, и сирийским беженцам. Эта помощь передается через ООН и иные международные агентства, а также через НКО.
        В частности, США передали Детскому фонду ООН 75 тыс комплектов зимней одежды и 320 тыс одеял. Всемирная продовольственная программа и Комиссар ООН по делам беженцев при поддержке Соединенных Штатов оказывают продовольственную помощь более, чем 500 тыс человек, обеспечивая доступ к чистой питьевой воде для 10 млн.
        Финансируемые США медицинские службы оказали помощь более, чем 410 тыс сирийцев и провели более 22 тыс хирургических операций.

        Но в этом материале есть пару очень знатных кусков
        США также направили примерно 50 млн долларов для невооруженных групп сирийской оппозиции: целью этого является поддержка единства сирийского народа и ускорение темпов перехода к демократии.

        Мы работаем с другими государствами в деле дальнейшей изоляции режима и поддерживаем призыв сирийского народа к отставке президента Асада».

        Собственно не удивлюсь если в гуманитарную помощь из США может оказаться включена сумма помощи бабаям,ведь для американцев они головы режут за демократию
        APASUS
  17. dojjdik Сегодня, 20:45
    ошарашкина контора оон защищает только израильских и американских евреев-на остальных им наплевать
    dojjdik
  18. keeper03 Сегодня, 20:56
    Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим
    А нам нужно оказать давление на США, потому что США продолжает прикрывать ИГИЛовский режим ! angry
    keeper03
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