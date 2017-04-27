Постпред США при ООН Никки Хейли призвала оказывать давление на Россию по Сирии

Многие из вас говорили, что мы должны оказать давление на сирийский режим, но это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим

Давление на Россию необходимо для разрешения конфликта в Сирии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Ее слова приводит РИА Новости: — заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.По ее словам, Москва "продолжает позволять им (властям Сирии) не допускать гуманитарную помощь".В начале апреля Хейли заявила, что политическое урегулирование сирийского конфликта невозможно, пока у власти в стране остается президент Башар Асад.Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва будет противодействовать попыткам отказаться от политического урегулирования в Сирии и взять курс на смену власти в этой стране. Он подчеркнул, что не видит альтернатив выполнению резолюции 2254.Совбез ООН принял резолюцию 2254 в декабре 2015 года. В ней содержится дорожная карта по урегулированию гражданской войны в Сирии. Резолюция предусматривает разработку новой конституции страны и проведение президентских выборов.