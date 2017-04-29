09:36 29 апреля

Равнение на Швейка

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Кто читал книгу о похождениях бравого солдата, хорошо знает, что в годы Первой мировой у чехов и словаков не было ни малейшего желания воевать за Австро-Венгрию, в чей состав они тогда входили. Не появилось оно и позже.

После обретения независимости в 1918 году Чехословакия обладала очень мощными ВС и ВПК. Однако армия страны не оказала никакого сопротивления ни вермахту в 1938-м, ни войскам Варшавского договора через 30 лет. После распада ОВД, а затем и ЧССР Прага и Братислава начали приводить свои ВС в естественное состояние, что, впрочем, совпало с общеевропейскими тенденциями.

Большая часть ВВТ ВС Чехии произведена в самой стране либо по советским лицензиям, либо на основе образцов из СССР. Но довольно много техники и собственно советского производства.


Сухопутные войска Чехии включают 7 бригад: 4-ю СБР (место дислокации – Жатец), 7-ю механизированную (Границе), 13-ю артиллерийскую (Йинце), 14-ю МТО и тылового обеспечения (Пардубице), 15-ю инженерную (Бехине), 31-ю РХБЗ (Либерец), 53-ю РЭБ (Опава).

Танковый парк состоит из 120 Т-72, в том числе 30 модернизированных в Чехии Т-72М4CZ. Кстати, они считаются самым совершенным вариантом этого многоликого танка. Имеется 250 БРМ (44 БРДМ-2РХ, 76 BPzV на базе БРМ-1, 109 итальянских LMV, 21 немецкая «Динго»), до 368 БМП (до 178 BVP-1/БМП-1, 173 BVP-2/БМП-2, 17 ОТ-90), 93 БТР (5 ОТ-64, 88 австрийских «Пандур» плюс 19 вспомогательных машин на его базе).

Артиллерия включает 86 САУ «Дана» и 93 миномета, в том числе 8 самоходных PRAM-S (на БМП-1). Имеется 3 новейших американских ПТРК «Джавелин».

В распоряжении частной чешской компании «Эскалибур» на хранении на территории страны для продажи за рубеж и использования в качестве источника запчастей имеется порядка 450 Т-72, 1166 BPzV, BVP-1 и ОТ-90, 202 САУ «Дана», 170 2С1, 99 орудий М-30, 63 Д-30, 177 Д-20, 54 РСЗО RM-70 и 33 БМ-21. Это бывшая техника ВС ЧССР и Венгрии.

ВВС Чехии состоят из трех авиабаз (21-й тактической авиации – Часлав, 22-й – Намнешть-над-Ославой, 24-й транспортной авиации – Прага-Кбели) и 25-й бригады ПВО (Страконице).

Равнение на Швейка Боевая авиация формально насчитывает 37 самолетов, фактически ее нет. Дело в том, что 14 истребителей JAS-39 (12 C, 2 D) принадлежат ВВС Швеции, а в Чехии находятся в аренде. До 23 штурмовиков собственного производства L-159 (17 A, 4-6 Т1, еще от 31 до 39 А на хранении, предназначены для продажи) можно лишь условно считать боевыми из-за низких ТТХ. Эти машины созданы на базе старых учебных L-39 (таковых в ВВС Чехии сейчас 11 – 7 C, 4 ZA, еще до 8 ZA, 3 V на хранении) и для современной войны совершенно не подходят. Транспортная авиация включает 4 испанских С-295, 2 Як-40 (и 1–2 на хранении), 2 А-319CJ, 1 CL-601, 10 L-410 (еще 2–4 на хранении). По одному Ан-2 и Ан-24, 4 Ан-26 находятся на хранении. Кроме вышеупомянутых 11 L-39, есть 9 также отечественных учебных самолетов Z-142С. Имеется 17 боевых (10 Ми-35, 7 Ми-24В, еще до 5 Ми-24Д и 7 Ми-24В на хранении), до 54 транспортных и многоцелевых вертолетов (10 польских W-3 «Сокол», 3 Ми-8, 27 Ми-17, до 6 Ми-2, 7–8 европейских ЕС135Т, еще до 18 Ми-2, до 7 Ми-8 и 1 Ми-17 на хранении).

Наземная ПВО включает 4 батареи (16 ПУ) ЗРК «Куб», 24 ЗРК «Оса», 16 ЗРК «Стрела-10», 47 шведских ПЗРК RBS-70.

После искусственного раздела Чехословакии, совершенного без учета мнения ее населения, Словакия получила 40 процентов техники ВС распавшейся страны и примерно такую же долю очень мощного ВПК. За истекшие 20 лет страна утратила большую часть военного и оборонного потенциала. Вступление в НАТО в 2004 году лишь ускорило этот процесс. ВС имеют на вооружении только советскую и собственную технику, за исключением 17 бронеавтомобилей из ЮАР и Италии.

Сухопутные войска включают 1-ю (штаб – в Топольчанах) и 2-ю (Прешов) механизированные бригады. На вооружении – 30 танков Т-72М, до 35 БРМ BPsV и 10 итальянских LMV, более 150 БМП (95 BVP-2, до 60 BVP-1), около 100 БТР и бронеавтомобилей (до 60 ОТ-90, 14 «Татрапан» и еще 56 других машин на его базе, 7 южноафриканских RG-32M), 16 колесных САУ «Зузана», 19 гаубиц Д-30, 6 минометов M-1982 и 93 82-мм миномета, 26 РСЗО RM-70, 425 ПТРК «Малютка» и «Штурм», 48 ЗРК «Стрела-10», 200 ПЗРК (136 «Стрела-2», 64 «Игла»). На хранении для продажи за рубеж и в качестве источника запчастей может находиться до 200 Т-72, 34 ВРsV, 204 BVP-1, 90 ОТ-90, 119 САУ «Дана», 29 гаубиц Д-30, 8 РСЗО RM-70 и 9 БМ-21.

ВВС страны имеют на вооружении 12 истребителей МиГ-29АС (в том числе 2 учебно-боевых МиГ-29УБС), еще 4, в т. ч. 1 УБ, на хранении, 9 транспортных самолетов L-410 (еще до 7, в т. ч. 2 Ан-26 и 1 Ан-24, на хранении), 4 учебных L-39СМ (еще 2 и 2 L-39V на хранении) и 4 учебно-боевых L-39ZAM (3 на хранении). В строю 14–15 многоцелевых Ми-17 (в том числе 4 спасательных) и 3 Ми-2 (еще до 14 на хранении). Все 11 боевых вертолетов Ми-24 (5 Д, 6 В) на хранении, как и 9 многоцелевых Ми-8.

Наземная ПВО включает 1 дивизион ЗРС С-300ПС, 4 батареи ЗРК «Квадрат».

В составе Варшавского договора ВС Венгрии были самими слабыми. На начало 90-х имелось 1345 танков, 1720 БМП и БТР, 1047 артсистем, 110 боевых самолетов, 39 боевых вертолетов. Естественно, все это было советского производства. С 1999 года страна входит в НАТО. При этом на вооружении вся та же советская техника, только ее стало гораздо меньше. Будапешт в очень непростых отношениях с соседями, где имеются значительные венгерские меньшинства: Сербией, Румынией, Украиной, Словакией. Интересно, что Румыния и Словакия как бы союзники Венгрии по НАТО и ЕС.

Сухопутные войска включают 5 и 25-ю пехотные бригады, два полка (43-й связи и обеспечения управления, 64-й тыла), три батальона (34-й спецопераций, 37-й инженерный, 93-й РХБЗ). На вооружении – 32 танка Т-72 (еще 44 на хранении), 584 БТР-80 (в том числе 178 БТР-80А, также имеется 14 инженерных машин на шасси БТР-80), 31 гаубица Д-20, 50 советских минометов 37М и 96 испанских М-08, 113 ПТРК «Фагот» (еще 276 на хранении). Есть техника, снятая с баланса ВС, она предназначена для экспорта либо используется как источник запчастей. Это, по максимальным оценкам, 5 танков Т-72 и 1009 Т-55, 420 БМП-1, 55 БТР-80, 75 САУ 2С1 и 5 2С3, 186 орудий М-30, 50 Д-1, 94 Д-20, 105 минометов М-120 и 270 2Б11, 43 РСЗО БМ-21.

ВВС включают 59-ю (в ее состав входят все самолеты) и 86-ю (все вертолеты) авиабазы, 12-й зенитно-ракетный (все наземные средства ПВО) и 54-й радиотехнический полки.

На вооружении ВВС всего 14 боевых самолетов – шведские JAS-39 «Грипен» (12 C, 2 D), причем формально они, как и чешские «собратья», в лизинге (кроме одного JAS39D, в состав ВВС Швеции эти истребители никогда не входили и были изготовлены специально для Венгрии). На хранении – 25 МиГ-29 (из них 6 УБ), 8 Су-22, 46 МиГ-21. МиГ-29 выставлены на продажу, остальные ожидают утилизации. Имеются 5 транспортных Ан-26, 10 учебных Як-52 (15 L-39ZO на хранении), 12 многоцелевых Ми-8 (еще до 22 на хранении) и 7 Ми-17. На хранении находятся 18 боевых вертолетов Ми-24 (4–5 Д, 7–8 В, 6 П).

Наземную ПВО составляют 16 ЗРК «Куб» (по-видимому, уже небоеспособные) и 94 ПЗРК: 49 «Игла», 45 «Мистраль».

Военный потенциал трех стран – бывших частей великой империи – ничтожен с тенденцией к дальнейшему ослаблению. Остатки советской техники постепенно утекают в горячие точки Азии и Африки, замены им нет. По географическим обстоятельствам все указанные страны в гораздо меньшей степени, чем Польша и Балтия, затронуты антироссийской истерией. Более того, Словакия и Венгрия входят в число «адвокатов Москвы» внутри ЕС и НАТО. Говорить о какой-то угрозе России с их стороны просто неприлично.
Автор: Александр Храмчихин
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/36423


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Комментарии 9
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  1. Астарт Сегодня, 06:26 Новый
    Чешское оружие всегда ценилось в мире, но вот о "героических, отважных Чешских солдатах" что то не слышал (есть два исторических исключения, но это было давно)
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    Астарт
    1. Арон Заави Сегодня, 09:02 Новый
      Цитата: Астарт
      Чешское оружие всегда ценилось в мире, но вот о "героических, отважных Чешских солдатах" что то не слышал (есть два исторических исключения, но это было давно)

      Ну кто ищет тот найдет.
      Несколько тысяч бойцов и командиров 1-Армейского корпуса награждены советскими и чехословацкими орденами и медалями. Шестеро бойцов удостоены звания Героя Советского Союза: надпоручик Отакар Ярош, капитан Антонин Сохор, капитан Рихард Тесаржик, подпоручик Иосиф Буршик, поручик Степан Вайда, генерал армии Людвик Свобода. Шесть бойцов удостоены звания Героя Чехословацкой Социалистической Республики: генерал армии Людвик Свобода, генерал армии Карел Клапалек, подполковник Йозеф Коль, капитан Франтишек Врана, капитан Венделин Опатрны, надпоручик Рудольф Ясиок.
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      Арон Заави
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:29 Новый
    Более того, Словакия и Венгрия входят в число «адвокатов Москвы» внутри ЕС и НАТО. Говорить о какой-то угрозе России с их стороны просто неприлично.

    ... ну дай то Бог, что это так и будет...
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    a.s.zzz888
    1. Ольгович Сегодня, 07:46 Новый
      Цитата: a.s.zzz888
      Более того, Словакия и Венгрия входят в число «адвокатов Москвы» внутри ЕС и НАТО. Говорить о какой-то угрозе России с их стороны просто неприлично.

      ... ну дай то Бог, что это так и будет...


      И правильно поступают: денег больше потратят на действительно нужные проекты.
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      Ольгович
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:29 Новый
    Словацкие части во времена ВОВ немцы даже не пытались использовать на передовой. В отличие от венгров. Это было чистое зверьё, в Воронежской области их хорошо запомнили. Наши солдаты венгров в плен - не брали! Да и сражения на территории Венгрии были весьма кровопролитными.
    Удивительно, как изменилось отношение венгров к России. Неужели в ЕС не так уютно? laughing
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    Горный стрелок
    1. попандопуло Сегодня, 07:38 Новый
      Цитата: Горный стрелок
      Неужели в ЕС не так уютно

      Ну на работе мои начальники трансвестит и педераст, и помимо функциональных обязанностей надо внимательно следить за сохранностью собственной задницы. Дома соседи слева -семейство арабов на 14,5 немытых рыл, которые воруют всё, что плохо лежит, и курят всё от гашиша до порошка от клопов включительно, справа - лиловый негр с вечной эрекцией, плотоядно следящий не только за моей женой и дочерью, но и за моей собачкой. Сомнительный уют. lol
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      попандопуло
      1. Владимирец Сегодня, 08:02 Новый
        Цитата: попандопуло
        Ну на работе мои начальники трансвестит и педераст, и помимо функциональных обязанностей надо внимательно следить за сохранностью собственной задницы. Дома соседи слева -семейство арабов на 14,5 немытых рыл, которые воруют всё, что плохо лежит, и курят всё от гашиша до порошка от клопов включительно, справа - лиловый негр с вечной эрекцией, плотоядно следящий не только за моей женой и дочерью, но и за моей собачкой. Сомнительный уют.

        Это страшно. laughing
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        Владимирец
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:28 Новый
    Словакия и Венгрия входят в число «адвокатов Москвы» внутри ЕС и НАТО

    Адвокатов, не адвокатов, но иногда смотрят на мир трезвым взглядом. Чего не скажешь про чехов, часть которых так "болеют" за "демократию" на Украине, что даже кушать не могут.
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    rotmistr60
  5. к174ун7 Сегодня, 08:38 Новый
    Бравый солдат Швейк, на гражданке продавал дворняг, выдавая их за породистых псов, вначале рванулся защищать Австро-Венгерскую империю. Эта империя была в то время прообразом первобытного евросоюза и НАТО. При этом Швейк ни от кого не скрывал, что он i.d.i.o.t. , подтверждая это справкой. Но оказавшись на войне все его стремления сводились к добыче пропитания и болтовне с земляками. В конечном итоге оказавшись в русском плену, Швейк с сотоварищи считал что ему крупно повезло остаться живым. Потомки Швейка, пройдя славный путь от первобытного евросоюза австро-венгерского типа, до современного немецко-французского, в плане выживания, могут смело равняться на своего хитрого и ушлого предка.
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    к174ун7
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