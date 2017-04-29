Купол над Минобороны

Новые цифровые технологии позволяют значительно сократить пространственный, временной и информационный разрыв между войсковыми формированиями и органами управления. А дистанционное бесконтактное воздействие на всю глубину оперативного построения противника становится главным способом достижения цели операции. Какова в этих условиях специфика применения средств РЭБ? На этот и другие вопросы «Военно-промышленного курьера» ответил начальник войск РЭБ Вооруженных Сил РФ генерал-майор Юрий Ласточкин.– Юрий Илларионович, чем, на ваш взгляд, характеризуется современный этап развития радиоэлектронной борьбы, какие направления особенно актуальны?– Внедрение современных радиоэлектронных технологий в системы управления силами и средствами ВС ведущих зарубежных стран – составная часть реализации концепции быстрого глобального удара. Это, как и принятая в ВС США Доктрина ведения боевых действий в едином информационном пространстве, существенно повышают уровень угроз военной безопасности Российской Федерации, коренным образом меняют характер и содержание вооруженной борьбы.Повышение роли РЭБ определяется самой задачей дезорганизации управления войсками и оружием противника путем радиоэлектронного поражения. Надо отчетливо сознавать, что появилась новая область противоборства – информационно-телекоммуникационное пространство. Спектр задач войск РЭБ значительно расширяется. Эффект применения перспективных средств РЭБ по результативности сравним с высокоточным огневым поражением. На это нацеливают и концептуальные документы в области радиоэлектронной борьбы, утвержденные президентом РФ. Военно-политическое руководство страны придает большое значение совершенствованию системы РЭБ как одного из важнейших элементов обеспечения национальной безопасности. Сегодня радиоэлектронная борьба – сложнейший интеллектуально-технический компонент, особенно в гибридных конфликтах. Это в свою очередь требует создания принципиально новых средств, способных эффективно нейтрализовать технологическое и информационное преимущество противника.– У нас основу боевого компонента системы радиоэлектронной борьбы составляют войска РЭБ, созданные в 2009 году. Что они собой представляют?– Наши войска предназначены для радиоэлектронного поражения объектов противника и комплексного контроля мероприятий противодействия техническим средствам разведки, радиоэлектронной защиты своих войск. Состоят из органов управления, соединений, воинских частей и подразделений различного подчинения. Силы и средства РЭБ входят в состав стратегической системы радиопомех, Единой системы комплексного технического контроля (КТК), комплектов частей РЭБ военных округов, объединений и соединений видов и родов войск ВС РФ.В настоящее время основные силы и средства сосредоточены в Сухопутных войсках, ВКС и ВМФ, составляющих межвидовые группировки военных округов. В ВДВ мы представлены подразделениями РЭБ в десантных соединениях. В РВСН – подразделениями КТК в каждой ракетной армии, дивизии, на полигоне. С 2014 года задачи дежурства по РЭБ решают силы и средства радиоподавления в округах.– Каковы приоритетные направления развития системы вооружения РЭБ?– Совершенствование техники РЭБ должно быть сбалансированным. Есть традиционный подход. Он предполагает расширение номенклатуры объектов воздействия, сокращение типажа средств РЭБ, унификацию, повышение защищенности от высокоточного оружия, мобильности и модернизационного потенциала. В инновационном плане я бы выделил пять направлений:развертывание управляемых полей радиоподавления на территории противника на основе унифицированных малогабаритных модулей разведки и постановки помех, доставляемых с помощью БЛА;создание средств поражения мощным электромагнитным излучением на основе применения специализированных боеприпасов и мобильных комплексов;разработка техники программного воздействия на высокоорганизованные системы управления путем нарушения доступности, целостности и конфиденциальности информации;внедрение средств имитации ложной радиоэлектронной обстановки и дезинформация систем управления войсками и оружием противника;повышение уровня информационной обеспеченности органов (пунктов) управления РЭБ, совершенствование алгоритмов поддержки принятия решений за счет единого контура управления силами и средствами.Реализация этих направлений развития системы вооружения приведет к повышению объема задач, решаемых РЭБ.– Это в боевых условиях, как я понимаю. А какие задачи решают войска РЭБ в мирное время, в том числе ваше управление?– На Управление начальника войск РЭБ ВС РФ возложена функция главного радиочастотного органа Минобороны России, решающего широкий спектр задач. Это обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, международно-правовая защита военных радиоэлектронных средств (РЭС), планирование использования радиочастот и конверсии радиочастотного спектра.Актуальность этих задач определяется в первую очередь тем, что в стране все активнее внедряются передовые зарубежные радиотехнологии в полосах частот, исторически используемых РЭС военного и государственного управления. Возникают предпосылки появления непреднамеренных помех данным РЭС. Следствием может стать срыв решения задач по обеспечению безопасности государства.Специалисты УНВ РЭБ отстаивают интересы Минобороны России на международном и национальном уровне, участвуя в работе Международного союза электросвязи (всемирные и региональные конференции радиосвязи), Государственной комиссии по радиочастотам, других организаций, определяющих пути развития радиосвязи в мире и у нас.Для контроля использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости РЭС военного и государственного управления на постоянной основе привлекаются подразделения КТК. Особое внимание значимым государственным мероприятиям, таким как саммит АТЭС, петербургские международные экономические форумы, XXII Олимпийские и XI Параолимпийские зимние игры, в ходе которых вопросы решались в комплексе с контртеррористическими задачами.– В последнее время много говорят о прослушивании телефонов, компьютерных атаках, взломах электронной почты и других способах хищения конфиденциальной информации. Каким образом в МО РФ решается задача противодействия иностранным техническим разведкам?– Разрабатываются и вводятся в эксплуатацию новые комплексы для защиты информации по наиболее информативным физическим полям ее утечки через технические каналы. Примером может служить разработанный в интересах войск РЭБ и успешно прошедший в 2016 году государственные испытания комплекс «Заслон-РЭБ». Он предназначен для гарантированного блокирования всех возможных каналов утечки конфиденциальной информации и создания «купола информационной непроницаемости» над объектами Минобороны России. Изделие полностью автоматизировано, обладает гибкой архитектурой, обеспечивает контроль всех видов мобильной связи и передачи данных на территории защищаемых объектов.– Такие задачи отрабатываются на учениях?– Количество проведенных тактико-специальных учений подразделений и частей РЭБ за последние четыре года выросло вдвое. Особое внимание уделяется объективному контролю их эффективности. Для этого привлекаются испытательные комплексы Научно-исследовательского испытательного института (радиоэлектронной борьбы) ВУНЦ ВВС «ВВА» и Межвидового центра подготовки и боевого применения войск РЭБ.Практическую апробацию перспективных способов применения новейших средств РЭБ удалось организовать в ходе специального исследовательского учения войск РЭБ ВС РФ «Электрон-2016». Представьте, что мероприятия подобного масштаба не проводились в стратегическом звене с 1979 года. Войска впервые отработали на практике создание группировки РЭБ на стратегическом направлении, обеспечили проведение военно-технических экспериментов, подготовленных специалистами НИО МО. Важнейшим результатом стали рекомендации органам военного управления по организации взаимодействия, предложения в уставные документы.– Опыт Сирии показал, что весьма высокую эффективность при ведении разведки и нанесении точечных огневых ударов сегодня демонстрируют многофункциональные БЛА. Что можно противопоставить этой угрозе? Каков уровень автоматизации процессов боевого управления?– В вооруженных силах более 30 государств находятся в эксплуатации, созданы или разрабатываются БЛА свыше 500 типов. Противодействие им в ВС РФ осуществляется с использованием средств ПВО и РЭБ. Но на сегодня фактически единственный способ эффективной борьбы с малоразмерными БЛА – средства РЭБ.Разрабатываемые и принятые на снабжение ВС РФ АСУ существенно увеличивают степень использования боевых возможностей РЭБ за счет интеграции данных радиоэлектронной обстановки в едином информационном пространстве и значительного сокращения циклов управления. Я бы сказал, что наряду с войсками ПВО мы является лидерами в данной области.В Управлении начальника войск РЭБ развернут и функционирует Ситуационный центр. Завершена автоматизация управления в соединениях РЭБ, то есть она теперь сквозная – от руководителей высшего звена до исполнительных элементов. В ближайшие годы планируем завершить интеграцию ресурсов РЭБ в Единое информационное пространство ВС РФ и тем самым обеспечить возможность использования всех данных об оперативной и радиоэлектронной обстановке, которой располагают органы военного управления и взаимодействующие с ними федеральные структуры исполнительной власти.– Российская «оборонка» с 2014 года под санкциями. Как вы оцениваете реальные возможности предприятий ОПК по производству техники РЭБ в свете указов президента РФ о достижении 70-процентной оснащенности войск современными образцами вооружения к 2020 году?– Санкции ударили почти по всем предприятиям ОПК. Однако к настоящему времени негативное влияние на разработку и производство серийной техники, полагаю, сведено практически к минимуму. Проблема импортозамещения успешно решается.За годы сложилась устойчивая кооперация по двум основным направлениям: разработка, серийное изготовление техники РЭБ и системы управления войсками. Предприятия, которые этим занимаются, объединены в два концерна: «Созвездие» и «Радиоэлектронные технологии». Обе интегрированные структуры динамично развиваются, находят нестандартные технические решения, внедряют и осваивают новые технологии, представляют военным инициативные разработки. Все это, а также успешное выполнение ГПВ и ГОЗ на протяжении многих лет позволяет утверждать, что к 2020 году войска РЭБ будут оснащены современными и перспективными образцами вооружения не менее чем на 70 процентов.Наличие в рэбовской кооперации двух интегрированных структур не означает, что другие предприятия, желающие создавать высокоэффективную технику, не могут выступать ее разработчиками и серийными изготовителями. Яркий пример – ООО «Специальный технологический центр», который реализует ряд инновационных вариантов развития системы вооружения и представляет свои инициативно разработанные образцы для опытной эксплуатации.– Если говорить о перспективных изделиях, то каковы результаты и в чем проблемы?– Государственные испытания как бы перебрасывают мост между деятельностью НИО МО РФ, предприятий ОПК и эксплуатацией ВВСТ в войсках, боевой работой. За последние три года было проведено более 30 различных видов испытаний техники РЭБ на эффективность (изделия «Борисоглебск-2», «Лорандит-М», «Палантин», «Былина» и др.), РЭС на радиоэлектронную защиту, наземного вооружения и летательных аппаратов на заметность. В целом образцы показывают достаточно высокую эксплуатационную пригодность.Но проблемы, конечно, есть – и научно-технические, и организационные. В ближайшее время предусмотрены серьезные вложения в модернизацию действующей экспериментально-испытательной базы. На полигоне НИИИ (РЭБ) запланировано создание испытательного комплекса оценки радиолокационной и оптической заметности перспективных образцов авиатехники и вооружения в условиях полета. Работы предусмотрены ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года» и ГОЗ (ОКР «Егорьевец В», «Лаборант»). Организовано взаимодействие с ЦНИРТИ имени академика Берга.По ОКР «Егорьевец В» прошли госиспытания комплекса климатического оборудования. Дооснащение им экспериментально-испытательной базы позволит проводить полный цикл различных проверок с единых системных позиций, оперативно, с высокой степенью достоверности.– Советский научно-технический задел, как известно, давно исчерпан. Какой потенциал наработан за последнее время?– Головная организация в этой сфере – НИИИ (РЭБ) ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина». Направления научно-производственной деятельности охватывают всю проблематику РЭБ – от разработки концептуальных и нормативно-правовых документов до сопровождения работ на всех стадиях жизненного цикла техники. Кроме того, на федеральном уровне НИИИ (РЭБ) осуществляет информационно-аналитическое обеспечение работы НТС ВПК РФ и Межведомственной комиссии по планированию и координации развития системы РЭБ. А также является базовой организацией межведомственного координационного НТС по проблемам развития системы РЭБ.Основу научного потенциала института составляют девять динамично развивающихся военно-научных школ в составе 19 докторов и более 130 кандидатов наук. Исследования проводятся в тесном взаимодействии с центральными органами военного управления, службами РЭБ всех видов (родов) ВС РФ и военных округов, заказывающими и научно-исследовательскими организациями МО РФ, структурами исполнительной власти, предприятиями ОПК. Обеспечивается полный цикл исследований «идея» – «макетирование» – «испытания». Пример плодотворного сотрудничества – организация тесного взаимодействия НИИИ (РЭБ) ВУНЦ ВВС «ВВА» (Воронеж) с академическими Институтами теоретической и прикладной электродинамики (Москва), информатики и автоматизации (Санкт-Петербург) в форме «виртуальных» совместных лабораторий, положения о которых утверждены президентом РАН и начальником Генерального штаба.Значимым результатом стала система поддержки принятия решений для идентификации БЛА, обеспечивающая выбор оптимального способа радиоэлектронного поражения. Реализация инновационных решений снижения заметности летательных аппаратов пятого поколения уменьшит потери самолетов в современной войне.Весь комплекс мероприятий строительства войск РЭБ существенно увеличит их вклад в завоевание превосходства в управлении, применении оружия. Объем эффективно выполняемых задач на различных стратегических направлениях возрастет в два – два с половиной раза и к 2020 году достигнет 85 процентов. Это в свою очередь станет основой эффективной наземно-воздушной системы РЭБ, способной нивелировать технологическое преимущество противника в воздушно-космической сфере и информационно-телекоммуникационном пространстве.