09:35 29 апреля

Наш лесовоз, вперед лети

25 апреля Корейская народная армия отметила 85-летие. Отсчет ведется со дня объединения партизанских формирований Страны утренней свежести, сражавшихся против японских оккупантов. Современную боевую мощь КНА продемонстрировала на грандиозном военном параде в Пхеньяне, посвященном 105-летию «вечного президента» КНДР Ким Ир Сена.

Экзальтированные зарубежные политологи да и некоторые завсегдатаи отечественных ток-шоу до сих пор под впечатлением. Между тем трудно избавиться от мысли, что это театрализованное представление похоже на военные парады времен позднего Хрущева и раннего Брежнева. Тогда миру, а в первую очередь Вашингтону среди многого прочего демонстрировались устрашающего вида системы вооружений, так и не поступившие ни в войска, ни во флот, например ЗРК «Даль», МБР ГР-1, муляжи никогда не грузившихся в шахты подводных лодок БРПЛ и т. д. (подробнее – «Блефовать так на параде»).

Особый восторг или, наоборот, страх у эмоциональных телезрителей вызвали самоходные пусковые установки (СПУ) того, что северокорейцы решили показать в качестве мобильных комплексов МБР. Северокорейский ПГРК образца 2017 года, напоминающий наш «Тополь-М» или «Ярс», представляет собой уже третий вариант некой стратегической ракетной системы, размещаемой на приобретенных в изначальном качестве лесовозов китайских внедорожных многоосных спецшасси «Ваньшань» WS51200 и переоборудованных уже в КНДР. Сами эти тяжеловозы (в количестве, по некоторым данным, восьми штук) являются подражанием белорусским большегрузам семейства «Волат».


Первый вариант с открыто перевозимой ракетой, известной под корейским наименованием «Хвасон-13» («Марс-13») и западным KN-08, вызвал саркастические оценки экспертов в части обеспечения прочности внеконтейнерной МБР при перемещении СПУ вне дорог. Второй вариант представлял собой уже что-то в транспортно-пусковом контейнере (ТПК), названное западными аналитиками KN-14. На последнем же параде контейнер имел существенно увеличенную длину. Кроме того, были продемонстрированы и СПУ с МБР в ТПК на полуприцепах, буксируемых седельными тягачами типа МАЗ. Об успешных испытаниях этих ракетных изделий сведений нет, и нужно иметь в виду, что все подобные пуски четко фиксируются службами слежения США, Южной Кореи, Японии (да и РФ) с получением телеметрической информации. Возможно, северокорейцы и пытаются создать подвижные ракетные комплексы (вероятно, ограниченной межконтинентальной дальности), но говорить об их оперативном развертывании рановато. Так что на парадах в Пхеньяне демонстрируются скорее всего мистификации, что преследует с одной стороны – духоподъемные цели, а с другой – направлено на троллинг США и их тихоокеанских союзников.

Изрядные эмоции вызвали и БРПЛ «Пукгыксон-1» («Полярная звезда-1»), точнее – их парадные макеты. «Пукгыксон-1» с подводным стартом, предназначенная для дизельных ракетных субмарин типа «Горэ» («Кит»), уже с переменным успехом проходит испытания, в том числе пусками с борта пока, видимо, единственной ПЛ этого типа. Создание «Пукгыксон-1» стало, вне сомнений, крупным успехом северокорейского ракетостроения, но до появления дееспособных морских подводных стратегических ядерных сил КНДР еще далековато. Название «Полярная звезда» является прямым вызовом США – ведь их первая БРПЛ тоже так называлась (Polaris). Да и внешне «Пукгыксон-1» (во всяком случае то, что провезли на параде) получилась довольно похожей на американскую ракету рубежа 50–60-х годов.

Наш лесовоз, вперед лети В парадном строю проползли и тяжелые гусеничные СПУ с БРСД «Пукгыксон-2», наземным вариантом лодочной ракеты. Испытания начались недавно, и до настоящего времени результаты еще не показывают ожидаемой дальности 2500–3000 километров. Причем не исключено, что «Пукгыксон-2» окажется в боевом строю раньше своей морской «сестры». На опубликованных ЦТАК кадрах пуска «Пукгыксон-2» видно, что из ТПК ракета выбрасывалась методом минометного старта. Если минометный старт внедрен и в отношении «Пукгыксон-1», это говорит о том, что северокорейские «Поларисы» – твердотопливные, хотя есть точка зрения: в основу их конструкции положены решения, реализованные при создании советской жидкостной БРПЛ Р-27 образца 1968 года (чьи компоновочные схемы и основные массогабаритные характеристики сегодня доступны в открытых источниках).

Нужно отметить, что применение лодочной БР в наземном варианте давно опробовано китайцами, еще в 80-е годы приспособившими БРПЛ «Цзюйлан-1» («Большая волна-1») для стратегических дорожно-мобильных ракетных комплексов «Дунфын-21» («Восточный ветер-21»).

Вместе с довольно известным стратегическим (средней дальности) ПГРК «Хвасон-10» (в Южной Корее и на Западе приняты наименования Nodong-B и Musudan), также, как предполагается, разработанным на основе Р-27 (но только в наземном варианте), северокорейцы на этот раз показали на аналогичной СПУ (шасси типа МАЗ-547) некий комплекс с новой БРСД – скорее всего таким же парадным фейком, как и странные фальшборта, прикрывшие колеса самохода.

Чем северокорейцы действительно изумили, так это показом своего варианта советской оперативно-тактической ракеты Р-17 в модификации с увеличенной дальностью пуска Scud-ER (название, принятое на Западе) на гусеничной СПУ, скомпонованной по образцу древних, периода второй половины 50-х – начала 60-х годов советских же стартовых агрегатов 8У218 (для Р-11М – предшественницы Р-17) и 2П19 (для первых Р-17). Основная разница здесь в том, что наши СПУ были созданы на базе САУ ИСУ-152, а северокорейские – на шасси основного боевого танка серии «Чхонма-215/216». Это уже даже не reverse engineering, обычный для КНДР (как и для КНР), а вообще какой-то retro engineering.

Сама парадная ракета Scud-ER тоже выглядела примечательно – с приляпанными к головной части треугольными «аэродинамическими рулями» по типу отделяющейся самонаводящейся ГЧ американской БРСД «Першинг» II. Эксперты намек, конечно, поняли, но убедить их в том, что северокорейцы смогли создать отделяемую маневрирующую ГЧ к своей вариации на тему Р-17 (у которой в привычном исполнении ГЧ не отделяется), удалось едва ли. Как известно, единственным вариантом Р-17 с отделяющейся ГЧ является советская опытно-экспериментальная ОТР с оптическим самонаведением 8К14-1Ф усовершенствованного комплекса «Аэрофон», причем ее ГЧ никак не похожа на ГЧ северокорейского Scud-ER. Разумеется, и ликвидированный по советско-американскому договору РСД-РМД «Першинг» II – это, как говорится, из другой оперы. Такими технологиями КНДР не располагает.

Зато российскую тактическую противокорабельную ракету X-35 у северокорейцев с применением все того же reverse engineering скопировать получилось. Конечно, вряд ли по качественному уровню она полностью соответствует невесть через какие руки попавшему в КНДР оригиналу. Ракета, возможно имеющая национальное наименование «Кымсон-3» («Венера-3»), устанавливается на новых ракетных катерах на воздушной подушке типа «Нонго» и строящихся корветах типа «Нампхо». На пхеньянском же параде впервые были показаны оснащенные «Кымсон-3» (четыре ТПК) самоходные береговые ракетные комплексы на гусеничном шасси танка «Чхонма-215/216». Таким образом, в дополнение к уже развернутым в ВМФ КНДР мобильным береговым ПКРК северокорейского и китайского производства с ракетой по типу устаревшей советской П-15 появились собственные аналоги российского ПКРК «Бал» (правда, наш на колесном шасси и несет вдвое больше ракет, чем северокорейский). Однако, прогресс! Но в целом вряд ли это повысит шансы на успех ВМФ КНДР в прямом столкновении с 7-м флотом США, ВМС Южной Кореи и Японии.

Прокатила перед гостями парада и зенитно-ракетная техника собственного дизайна. Это уже известные мобильные зенитно-ракетные комплексы большой дальности «Пхенгае-5» (известные под условным западным обозначением KN-06) на основе китайского «Хунци-9» («Красный флаг-9»), в свою очередь в значительной мере скопированного с российского С-300П. Следует отметить, что демонстрация на военных парадах в Пхеньяне комплекса KN-06 как-то уже вызвала оживленную дискуссию среди экспертов. Некоторые склонны объяснять северокорейские успехи в создании KN-06 – если это не макеты (а возможно и такое) – получением соответствующих комплектующих и документации от Ирана, который, возможно, сам приобрел в свое время китайский комплекс «Хунци-9» (экспортное обозначение FD-2000). СПУ ЗРК «Пхенгае-5» с двумя ТПК для ЗУР создана на удлиненном шасси самосвала «Тэбаксан-96» – лицензионного аналога КамАЗ-55111. На этом же шасси размещена и РЛС подсвета и наведения по типу нашей 30Н6.

Наконец, следует отметить и показанные на параде самоходные маловысотные ЗРК ближнего действия «Стрела-10М3», полученные, надо полагать, контрабандным путем (в чем, следует признать, северокорейские спецслужбы изрядно поднаторели). Но если ранее эти ЗРК демонстрировались КНДР в оригинальном варианте, то на этот раз вместо «родных» ТПК с ЗУР 9М333 на СПУ-мотолыгах (шасси МТЛБ) обнаружились восьмизарядные пакеты явно под собственный вариант ЗУР от ПЗРК типа «Хвасон-чон» (на основе лицензионных советских комплексов «Стрела-2М» или «Игла-1»). Полученный со «Стрелами-10М3» боекомплект был скорее всего ничтожным, и пришлось придумывать что-то свое.
Автор: Константин Чуприн
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/36428


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Комментарии 9

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:26
    ... а мерикатосовская АУГ где-то в районе ипении... если сами ипенцы не врут...
    a.s.zzz888
  2. Астарт Сегодня, 06:31
    Этим дешевым аффторам-писулькам что платят за такую ахинею?
    Астарт
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:44
      Цитата: Астарт
      Этим дешевым аффторам-писулькам что платят за такую ахинею?

      чтоб порадовать "романовых"... yes
      Mystery12345
      1. сибиралт Сегодня, 07:21
        Парады без доли блефа не бывают. Иначе, какой в них смысл?
        сибиралт
        1. rotmistr60 Сегодня, 07:39
          Вы абсолютно правы. И автору не стоило на этом акцентировать внимание (правда написал, что и у нас муляжи на параде были). На то и парад, чтобы потенциальный противник потом долго анализировал то, что увидел.
          rotmistr60
    2. 0255 Сегодня, 09:20
      Цитата: Астарт
      Этим дешевым аффторам-писулькам что платят за такую ахинею?

      Опять 25 - чуть какая статья не вписывается в мировоззрение фаната Кима, то она проплачена госдепом США lol Диванные чучхеисты, вы действительно думаете что армия КНДР сможет противостоять Америке только при помощи силы чучхе?
      0255
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:05
    Резюме: голь на выдумки хитра. Не имея больших ресурсов, тем не менее создаёт ощущения опасной и непредсказуемой силы laughing Армия КНДР имеет высокие боевые и моральные кондиции. А качество оружия... Хочу напомнить, что трёхлинейка времён "боксерского восстания" в Китае убивает с такой же неотвратимостью - как и новейшая "пукалка". А во времена бомбардировок Югославии были публикации о том, что запасы высокоточного оружия - бомб и ракет - были сильно истощены, и высокотехнологичным самолетам пришлось бросать "чугуний", со значительно сниженной эффективностью.
    Горный стрелок
  4. Maximillian von Adelheid Сегодня, 07:26
    автор сией писанининки, явно окромя пневматки 4,5мм в своих заднеприводных лапках не не держал...
    Maximillian von Adelheid
  5. Старый26 Сегодня, 08:28
    Цитата: Астарт
    Этим дешевым аффторам-писулькам что платят за такую ахинею?

    А в чем вы ахинею видите? Не поделитесь? В принципе вполне приемлимый отчет о технике, демонстрировавшейся на параде. Единственный ляп по моему мнению это идентификация ракеты на гусеничном тягаче с ракетой SCUD-ER. Эта ракета имеет совершенно другой внешний вид. А так все более менее. И насчет аварийных пусков - тоже. В частности тот самый "Пуккыксонг-2" на гусеничном шамсси летал дважды. Один раз удачно, второй - 16 апреля - неудачно.
    Так что вполне нормальный обзор

    Цитата: Maximillian von Adelheid
    автор сией писанининки, явно окромя пневматки 4,5мм в своих заднеприводных лапках не не держал...

    очень информативный ответ. Что вас в писанине этого автора не удовлетворяет? Есть ли какие-то характерные замечания? Или только так, бла-бла
    Старый26
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