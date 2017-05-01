Скрип авианосца

Ремонт единственного российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» – одна из важнейших задач для военного флота РФ и судостроителей. Несколько лет назад ТАВКР не воспринимался жизненно необходимым для ВМФ России, но после успешного боевого похода к берегам Сирии поддержание корабля в рабочем состоянии, его модернизация вошли в приоритет.Перспективный российский атомный авианосец, призванный заменить «Кузнецова», пока в тумане. Поэтому неудивительно, что как только ТАВКР после первого боевого похода пошел к родным берегам, в СМИ появились сообщения о предстоящем ремонте флагмана. После прихода корабля в Мурманск, по данным «Военно-промышленного курьера», на его борту побывала специальная комиссия. Она оценила объем работ и их стоимость.Задача стоит большая: не просто отремонтировать крейсер, но и провести полноценную модернизацию, такую, чтобы «Адмирал Кузнецов» смог прослужить десятки лет, обладая при этом мощным ударным потенциалом.По предварительным данным, все обходилось более чем в 65 миллиардов рублей. Из них 30 миллиардов выделялись на проведение опытно-конструкторских работ. Но сейчас появилось сообщение, что финансирование значительно сократят. Как указывают неназванные источники, ассигнуется 40 миллиардов рублей.Идеи модернизировать «Адмирала Кузнецова» начали появляться у военных моряков и кораблестроителей еще в начале 2000-х. Но дальше проектов дело не пошло, поскольку требовались серьезные затраты на проведение необходимых работ и отсутствовало подходящее место, где их можно полноценно провести.«Адмирал Кузнецов» – самый большой корабль в российском ВМФ. Размеры не позволяют ему базироваться в Североморске. Поэтому основное время ТАВКР стоит в Мурманске «у стенки» судоремонтного завода. Там же осуществляется поддержание его технической готовности.Сложности с полноценным ремонтом сказалась и на боевой службе единственного российского авианосца. До недавнего времени корабль раз в год отправлялся в дальний поход: пройдя из Мурманска и подымив вдоль европейских берегов, через Гибралтар и Средиземное море, «Адмирал Кузнецов» отмечался в районе Тартуса. «Оттолкнувшись» от сирийского берега, авианосец с сопровождением возвращался домой. Такой поход занимал несколько месяцев. В перерывах между «ближневосточными турами» корабль изредка выбирался на неделю для учений в районе полигонов Северного флота. Как говорят моряки, «ходил по местным помойкам».Конечно, для флагмана российского Военно-морского флота такой режим нельзя назвать хорошим. Но увеличить количество боевых служб можно было лишь после полноценного среднего ремонта. Фактически это по силам только северодвинскому Севмашу, для чего корабль надо завести в бассейн предприятия. Но как раз с этим – серьезные технические трудности. Для такой операции требуется расширить ворота – «Адмирал Кузнецов» просто не проходит через них. Достаточно вспомнить, как заводили в бассейн Севмаша более «худой» индийский авианосец «Викрамадитья»: сложнейшая проводка потребовала максимальной отдачи всех участников. Корабль прошел, но между его бортами и стенками было всего несколько метров. Малейшая ошибка, и не избежать самых печальных последствий.Поэтому еще недавно в калькуляцию на модернизацию «Кузнецова» в обязательном порядке включались земляные работы на Севмаше. Ведь без бассейна кораблестроительного завода не удастся провести ремонт и модернизацию двигательной установки, заменить систему аэрофинишеров. Сомнительно, что получится поменять и радиолокационные комплексы корабля, элементы системы ПВО, обновить ангарную палубу.Но если недавние сообщения о ремонте «Кузнецова» верны, то проводить его планируют на 82-м СРЗ. В Рослякове стоит уникальный плавучий док ПД-50. Его размеры позволяют завести туда не только подводные лодки, но и крупные корабли, такие как ТАВКР «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий».При этом в главном командовании ВМФ России не скрывают, что на заводе можно провести только доковый ремонт – то есть корпусные работы и покраску, заменить донно-забортную арматуру. Сейчас на авианесущем крейсере планируют отремонтировать электромеханическую часть, главную двигательную установку, модернизировать взлетно-посадочный комплекс. Вооружение авианосца должно пополниться пусковыми установками ракет «Калибр-НК» и «Оникс».Все работы рассчитаны на два с лишним года. Как их провести в узком плавучем доке – большой вопрос. Нужны мощные стационарные подъемные краны, подъездные железнодорожные пути. Ведь для модернизации придется вскрывать корпус корабля, вытаскивать узлы и агрегаты, вес которых достигает сотен тонн. Потом подвозить новое оборудование, ставить на место снятые механизмы и заделывать корпус.Между тем выбор 82-го СРЗ объясняется тем, что сейчас Севмаш выполняет сложнейшую кораблестроительную программу. На заводе строятся атомные ракетоносцы проектов «Борей» и многоцелевые «Ясени». А в бассейне уже стоит на модернизации крейсер «Адмирал Лазарев» (проект 11442 «Орлан-М»). Несмотря на циклопические размеры заводского бассейна, обоим крейсерам там не поместиться.И ждать вывода «Орлана-М» не получится. Российский авианосец уже исчерпал заложенный ресурс. По данным «ВПК», перед прошлогодним боевым походом корабль посетила специальная комиссия кораблестроителей. Она продлила паспортный срок службы ТАВКР «со скрипом».Сумма в 40 миллиардов рублей говорит о том, что в ходе ремонта кораблестроители, как смогут, поменяют движительно-рулевой комплекс. Там, где не надо вскрывать корпус, заменят отдельные узлы силовой установки и частично – посадочную систему. Но главный «удар» придется на ракетный комплекс. Установить универсальные пусковые установки не бог весть какая проблема, они относительно невелики. Современная технология позволяет отказаться от полного демонтажа старых ПУ противокорабельных ракет «Гранит».Сомнительно, что в ходе ремонта получится радикально поменять радиолокационную группу «Адмирала Кузнецова». Ведь нужно серьезно «перекроить» надстройку корабля, а в плавучем доке это вряд ли получится.Избранным объемом работ и объясняется снижение стоимости модернизации «Адмирала Кузнецова» с 65 до 40 миллиардов рублей.Но что в итоге получит наш ВМФ?Несомненно, ударные возможности ТАВКР значительно вырастут. Сочетание авиагруппы Су-33 и МиГ-29КР плюс вооружение «Калибрами» и «Ониксами» дают кораблю уникальную возможность по проекции силы вдали от российских берегов.Но главными проблемами «Адмирала Кузнецова» были его ГЭУ и топливные цистерны. Провести их полноценный ремонт вряд ли получится, можно только говорить о восстановлении технической готовности. Надолго ли ее хватит, остается большим вопросом.