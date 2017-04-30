Пристрелка «Беркута»

Полигон Капустин Яр больше известен как место запуска первых ракет Сергея Павловича Королева. Здесь «оперялись» Р-1, Р-2, Р-5 и многие другие. Но КапЯр сыграл огромную роль и в развитии отечественных зенитно-ракетных комплексов, испытания которых также проводились на этом полигоне.Именно здесь 26 апреля 1952 года начались первые стрельбы ЗРК С-25. Ракета В-300, разработанная в КБ Семена Лавочкина, была запущена по реальной цели – самолету-мишени. В то время еще не существовало радиоуправляемых крылатых машин, поэтому экипаж Ту-4 после выхода на боевой курс покидал борт с помощью парашютов. Стрельбы проводились до 18 мая и прошли успешно. Все пять самолетов-мишеней были сбиты.Первый день испытаний стал днем рождения нового оружия – зенитного ракетного, способного уничтожать воздушные цели в любых погодных условиях, днем и ночью, с высокой эффективностью.Система С-25 («Беркут») создавалась кооперацией конструкторских бюро, НИИ и предприятий под началом КБ-1. Во главе проекта стояли Серго Берия, Павел Куксенко, Александр Расплетин. Принятая на вооружение в 1955 году система включала 22 РЛС дальнего обнаружения и 56 ЗРК, расположенных двумя кольцами вокруг Москвы. К слову, в разговоре со Сталиным Куксенко отмечал, что строительство противовоздушной обороны столицы по сложности сопоставимо с ядерным проектом.За шестьдесят с лишним лет, прошедших с момента первого испытания ЗРК, этот вид вооружений стал знаковым для отечественной оборонной промышленности. Современные комплексы С-300 мечтают заполучить многие страны. А развитие «трехсотки» – ЗРС С-400 «Триумф» обладает еще более совершенными техническими характеристиками.