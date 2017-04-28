Полный шлях или как Литва белорусскую оппозицию приручила

За прошедший год строительство «Белорусской атомной электростанции» в Гродненской области стало одним из главных вопросов, обсуждаемых властями Республики Беларусь и Литвы. Прошедшая накануне в Минске оппозиционная акция «Чернобыльский шлях» стала очередной попыткой Вильнюса оказать давление на соседа в затянувшемся споре.На днях в столице Беларуси прошло ежегодное шествие представителей оппозиции, приуроченное к годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В мероприятии приняли участие не более 400 человек. Примечательно, что митинг, участники которого до недавнего времени собирались почтить память погибших в Чернобыле, сегодня все больше приобретает статус политического инструмента.Одним из главных требований оппозиции к действующему руководству стала остановка строительства АЭС в городе Островце и введение моратория на возведение атомных электростанций на всей территории республики с целью недопущения повторения событий 1986 года. При этом оппозиционные силы предпочли не афишировать другие причины, вызвавшие у них повышенный интерес к строительству ядерной установки.Напомним, двумя месяцами ранее организаторы протестных движений в стране приняли участие в дискуссии «О ближайшем будущем и демократическом переустройстве в Беларуси», состоявшейся в литовском парламенте. Как отметил ряд белорусских СМИ, поездка в Вильнюс позволила оппозиционерам заручиться поддержкой политического истеблишмента Литвы, что, в свою очередь, открывает новые тропинки к западным грантам.Учитывая, что строительство атомной электростанции в Гродненской области является для литовского руководства насущной проблемой, ультиматум оппозиции Белоруссии к властям можно рассматривать как стремление поддержать нового партнера, который похоже не в состоянии решить вопрос в свою пользу.Как известно, политики Литвы регулярно выступают с критикой строящейся АЭС в Островце. Ярким тому примером служат заявления главы литовского МИД Линаса Линкявичюса, который неоднократно выражал обеспокоенность относительно безопасности белорусского стратегического объекта. Кроме того, периодически Вильнюс переходит от критики к действию. Так, в конце 2015 года политики заявили о намерении отключиться к 2025 году от энергетической системы БРЭЛЛ, объединяющей объекты электроэнергетики Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы.Резюмируя, можно констатировать, принципиальная политическая позиция литовского руководства обусловлена намерением не допустить усиления энергетического влияния в регионе Москвы и Минска, так как масштабный проект будет реализовываться совместно белорусской и российской сторонами. Кроме того, запуск ядерной установки лишает Вильнюс даже теоретических шансов на финансирование строительства Висагинской АЭС.В рассмотренной ситуации напрашиваются два однозначных вывода.Во-первых, нельзя не отметить, оппозиционные силы Белоруссии в очередной раз доказали, что проблемы простых граждан их волнуют только при наличии к ним интереса со стороны западных стран.Во-вторых, прошедшее оппозиционное мероприятие отчасти можно расценивать как попытку вмешаться во внутреннюю политику другого государства. Как бы то ни было, приближение даты запуска первого реактора на новой АЭС свидетельствует, что помешать планам Республики Беларусь у литовских властей осталось не так много шансов, чего нельзя сказать о белорусско-литовских отношениях, испортить которые у Вильнюса будет еще много попыток.