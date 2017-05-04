На связи с «Царицей полей»

Важнейшей предпосылкой тактической и оперативной результативности войск в годы Первой мировой войны была четко функционирующая связь между двумя главными родами войск – пехотой и артиллерией. Связь артиллерии с пехотой в годы Первой мировой войны осуществлялась посредством телефонной связи, оптической сигнализации и установкой передовых наблюдательных пунктов. Телефонная связь в маневренной войне шла, согласно требованиям устава, от артиллерии к начальнику соответствующего боевого участка; в позиционной же войне она имела двойную конфигурацию: шла от дивизионов (батарей) в штаб пехотного полка и от батареи через передовой наблюдательный пункт - к командиру пехотных батальона или роты.Оптическая связь выражалась в передаче сигналов с помощью цветных ракет, фонарей (ночью) или флагов (днем). Она имела целью предупреждение артиллерии о внезапной атаке боевого участка, о газовой атаке, о пределах продвижения своей пехоты во время наступления. Угрожаемый участок и характер угрозы обозначались заранее – согласованным количеством и цветом этих оптических сигналов.В некоторых случаях применялись гелиографы и прожектора, а также «аэропланы связи». Их задачей было информирование общевойскового командования и артиллерии о положении первой линии пехоты в бою. Аэропланы общались с пехотой с помощью ракет, пехота же обозначала свое расположение сигнальными щитами (полотнищами).Ил. 1. Карточка-донесение, сброшенная с аэроплана.Беспроволочный телеграф имел большое значение как для оперативной, так и для тактической связи. В германской и французской армиях радиостанции превратились в неотъемлемую принадлежность не только штабов фронтов и армий, но и штабов корпусов, дивизий, артиллерийских частей. Часто применялись полевые радиостанции, перевозившиеся на нескольких конных повозках или автомобилях и имевшие высокие складные антенны высотой до 40-ка метров и радиус действия до 300-400 км. В России к началу 1916 года в штабах фронтов и армий появляются автомобильные радиостанции с дальностью действия от 400 до 150 км, а для кавалерийских штабов - с дальностью до 50 км. Однако, применение радиотелеграфии не проникло в толщу русской армии, ограничившись лишь задачами обслуживания штабов крупных войсковых единиц.2. Полевая автомобильная радиостанция русской армии.3. Русская радиостанция кавалерийского образца. Кавказский фронт, май 1916 г.К концу 1916 г. Россией был сделан за границей заказ на легкие переносные радиостанции с целью снабжения ими частей артиллерии и авиации. Однако этим мерам полностью сбыться было не суждено.Нашла свое место на войне и акустическая связь, с успехом применявшаяся французами во время верденских боев. Акустические аппараты представляли собой металлические рожки с мундштуками, которые могли вибрировать и, следовательно, издавать звуки - под давлением сжатого углекислого газа, находившегося в особых бутылях и соединенного с рожком каучуковыми трубками. При нажатии аппарат издавал два разнотоновых звука, различимых среди шума боя и слышимых на расстоянии не менее полукилометра.Во время операции под Верденом, французы также с успехом применяли и военно-голубиную почту - и не только для тактической, но и для боевой связи, в частности для связи: 1) боевой линии со штабами; 2) боевой линии с артиллерией; 3) наблюдательных пунктов со штабами и с артиллерией.Помимо упомянутых видов связи во время подготовки и проведения боевой операции от артиллерийских частей (бригады, дивизиона) к командирам полков (в штабы) прикомандировывались офицеры, устанавливавшие телефонную связь со своими частями – так называемые делегаты или агенты связи.Наиболее характерным и важным видом связи артиллерии с пехотой явилась организация передового наблюдения, вылившегося в создание передовых артиллерийских наблюдательных пунктов. Они применялись не только на дивизионных, но и на батарейных боевых участках. Главной целью передовых наблюдательных пунктов было освещение незаметных или плохо заметных с командирского наблюдательного пункта подступов к своим окопам, а следовательно, и корректура стрельбы по ним.Передовые артиллерийские наблюдательные пункты, естественно, совпадали с расположением наблюдательных пунктов командиров рот или батальонов. Таким образом удовлетворялось требование тесной связи артиллерии и пехоты – для взаимной ориентировки и помощи.Кроме того, располагаясь, как правило, на наиболее ответственном и угрожаемом участке, передовые артиллерийские наблюдательные пункты, являлись передовыми органами артиллерийской разведки и наблюдения.Обычной тактикой германцев в периоды затишья был систематический обстрел окопов так называемого сближенного участка (то есть находящегося вплотную к окопам противника) огнем минометов и бомбометов - особенно по ночам. В периоды, предшествовавшие немецким атакам, эти сближенные участки становились непосредственными объектами воздействия для траншейной артиллерии противника. Таким образом, на передовые наблюдательные пункты ложилась и задача выявить действующие неприятельские орудия, обнаружившие себя в ходе ночной стрельбы, - для их последующего уничтожения.В качестве примера того значения, которое сыграли передовые наблюдательные пункты, можно привести события во время зимне-весеннего периода 1915 - 1916 гг. - в период позиционной борьбы за мест. Сопанов на р. Икве под г. Кременцом. Левый фланг русской 3-й пехотной дивизии на протяжении более полутора километров находился в непосредственной близости от противника, сближаясь до 30-ти шагов с вражескими окопами. Русская пехота по ночам постоянно несла потери от минометного и бомбометного огня противника. Германцы же, соорудив перед окопами специальные сетки, обеспечили себя от ответного минометного огня.1-я батарея 3-й артиллерийской бригады, выставив в окопах второй линии в 80 - 100 шагах от противника опытных передовых наблюдателей, неизменно оказывала помощь своей пехоте. Схема действий артиллеристов выглядела следующим образом: 1) внезапно начинался огонь траншейных орудий противника; 2) следовали просьбы по телефону от пехоты артиллеристам о немедленной помощи; 3) осуществлялось открытие огня батареей с корректурой каждого выстрела с передового наблюдательного пункта; 4) наблюдалось немедленное и полное прекращение траншейного огня неприятеля; 5) начинался обстрел стрелявшей русской батареи неприятельской артиллерией - причем с трех направлений.Имея огромное значение при любой ночной стрельбе, особенно при ведении заградительного огня, передовые артиллерийские наблюдательные пункты приобретали особое значение при перемещении пехоты вперед. Своим продвижением они компенсировали тяжелый период неизбежного разрыва зрительной, а следовательно, и огневой связи артиллерии со своей пехотой. Так, контратака противника (силой до пяти полков) при поддержке многочисленной артиллерии на занятые частями 3-й пехотной дивизии высоты 120.1 и 109 на восток от дер. Онышковц (к западу от г. Кременца) в 3 часа 30 минут 26-го мая 1916 г., была отбита во многом благодаря артиллерийскому огню, обеспеченному действиями передовых наблюдателей с указанных высот.При решении специальных боевых задач, требующих детального наблюдения, - таких как, например, проделывание проходов в проволочных заграждениях противника, передовые артиллерийские наблюдательные пункты также играли важную роль. Несмотря на хорошую видимость заграждений с командирского наблюдательного пункта, передовое наблюдение давало командиру сведения о процессе разрушения объекта.Одним из ярких примеров такой работы передовых наблюдательных пунктов явилось их содействие прорыву укрепленной полосы противника у дер. Сопанов 22-го мая 1916 г. Прорыв полосы обороны, за неделю до этого признанной специальной контрольной комиссией недоступной для фронтального удара, был осуществлен силами полков 3-й пехотной дивизии при поддержке лишь двух легких батарей, горной батареи и взвода легких гаубиц.Наконец, передовые артиллерийские наблюдательные пункты содействовали общему целеуказанию – то есть единообразному пониманию как пехотой так и артиллерией цели своих действий.С развитием позиционной войны огромное значение приобрела аэрофотосъемка - войсковые части, до командиров батальонов и батарей включительно, снабжались соответствующими схемами (в масштабе 500 метров в дюйме) укреплений противника, разграфленными на квадраты. Непрерывное наблюдение за полем боя днем и ночью делало артиллерию (в лице комплекса ее наблюдательных пунктов - командирских, передовых, иногда и боковых), монополисткой в вопросах нахождения и определения местоположения целей. По мере накапливания данных, эти схемы повторно литографировались и рассылались по частям – с учетом всех последних дополнений.Тем не менее, взаимоотношения пехоты с артиллерией часто все же вызывали затруднения. В целях устранения этого недопонимания реализовывалась следующая схема.Для изучения и пристрелки данного батарее участка, после тщательной ориентировки, к телефону вызывался начальник участка со схемой - ему сообщалось о предстоящей пристрелке и передавалась просьба о выполнении наблюдения, причем, если место наблюдения не совпадало с передовым пунктом, к нему назначался для ориентировки опытный наблюдатель.Во время проведения пристрелки участка, после окончания пристрелки каждой цели, начальнику участка по телефону сообщались результаты. Благодаря передовому наблюдению устанавливалась единообразность понимания цели и возможность своевременного и точного предупреждения об изменении обстановки.Передовые артиллерийские наблюдательные пункты также выполняли роль как морального фактора, так и справочно-ориентирного пункта для пехоты.Именно сочетание всех средств связи – телефона, ракет, фонарей, агентов связи имело ключевое значение в деле взаимодействия артиллерии с пехотой. Но артиллерийские передовые наблюдательные явились тем механизмом, который смог на практике эффективно решать весь сложный спектр задач связи, стоявший перед обоими родами войск.