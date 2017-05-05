Четыре осады Аинтаба

Малоизвестный турецкий городок Аинтаб лежал в бассейне Евфрата в 40 километрах к западу от реки. В 40-ка же км юго-восточнее Аинтаба проходила железная дорога Аллепо - Багдад. Будучи административным центром санджака, Аинтаб имел большое военное значение, так как расположен на узле больших дорог: на юг и юго-запад через Киллис и Катма в Алеппо; на северо-запад в Мараш; на восток через Бириджик (на Евфрате) в Урфу; на юг и юго-восток к железнодорожным мостам через реки Саджур и Евфрат.Население аинтабского санджака состояло из турок (90%), курдов, армян, черкесов (переселившихся с Кубани после завоевания русскими северо-западного Кавказа) и небольшого количества евреев. В 1914 г. в самом городе Аинтабе насчитывалось 80 тыс. жителей, в 1919 г. 55 тысяч и в 1920 г. - 28 тысяч. Иностранное влияние в Аинтабе чувствовалось достаточно сильно: англичане, французы и американцы имели здесь целый ряд учебных заведений, благотворительных приютов и госпиталей. Любопытно отметить, что Америка, будучи одной из самых удаленных от Турции стран, вела в Аинтабе наиболее сильную пропаганду и имела наибольшее влияние. При наличии рядом с самими САСШ Канады, Мексики и Южной Америки, более естественных путей направления американских филантропии и пропаганды, деятельность американцев в Аинтабе должна была бы заставить призадуматься европейских политиков: одним ли излишком денег и добродетельности объяснялась заботливость янки о жителях аинтабского санджака?Говоря о причинах, вызвавших военные действия в районе Аинтаба, необходимо вспомнить перемирие, заключенное турками 31-го октября 1918 г. на острове Мудрос. По условиям этого перемирия весь данный санджак должен был остаться под властью турок. Но Антанта включила в условия документа пункт № 7, на первый взгляд безобидный: союзникам предоставлялось право занятия стратегически важных пунктов, обеспечивающих их безопасность в случае беспорядков в регионе. После подписания перемирия англичане определили стратегически важные пункты, и, в январе 1919 г., несмотря на настойчивые протесты турок, заняли Аинтаб, а затем Мараш и Урфу. Французский подполковник Абади объясняел это тем, что у англичан просто было много кавалерии, для которой требовались хорошие стоянки и фураж.Вместе с тем англичане ограничились лишь военной оккупацией и не вмешивались во внутреннее управление, оставив прежние турецкие администрацию и полицию. Это в значительной степени успокоило турок.Весна и лето 1919 г. прошли спокойно. В октябре 1919 г., после дипломатических переговоров между Францией и Англией, было решено, что в Сиро-Киликии английские войска будут сменены французскими. Известие об этом очень взволновало турок, которые в этой смене увидели признак того, что оккупация будет продолжена на неопределенный срок, а также потому, что система французской оккупации в корне отличалась от английской: англичане не вмешивались во внутреннее управление, а французы придерживались противоположной схемы. Не привыкшие выпускать из своих рук то, что им хоть однажды удалось захватить, англичане были раздосадованы вынужденной эвакуацией и потребовали от французов немедленной смены своей администрации, угрожая уйти, не дождавшись преемников. Этим они сильно подвели своих союзников, т. к. у французов не было под рукой достаточного количества войск - что англичане прекрасно знали. Допустить антракт между двумя оккупациями было опасно для местного христианского населения, и было нежелательным для французов - турки гораздо неохотнее подчинились бы новым хозяевам. Поэтому французы были вынуждены в целях оккупации прибегнуть к помощи Армянского легиона. Это особенно оскорбило турок, привыкших видеть в армянах своих рабов. Таким образом, 29-го октября 1919 г. французы получили аинтабский санджак вместе со встревоженным и возбужденным населением.Интересно, что когда французские авиаторы Пуле и Бенуа летели на аэроплане через Турцию в Австралию, турки, рассчитывая, что летчики не знают турецкого языка, написали на их аэроплане лозунги следующего содержания: «Поднимайте восстание. Не будьте такими подлецами как сирийцы». Самолет выступил как своеобразное средство агитации.Печальные последствия имела и обычная галантность французов, неудачно примененная к турецкой женщине, у которой 2 французских солдата подняли на лице покрывало - это еще больше взбудоражило турок: сын оскорбленной женщины бросился на французов и был убит.После этого начали бесследно исчезать армяне. Армяне начали убивать турок. Турки отвечали на это избиением армян. 1-го февраля 1920 г. были убиты 4 американца, ехавшие на автомобиле из Алеппо в Аинтаб. Затем начинаются нападения на транспорты и их прикрытия. Недостаточно сильные прикрытия уничтожаются турками до последнего человека. Телеграфное сообщение было прервано.В феврале в Марате, после 3-х недельного уличного боя, французы были вытеснены из города, оставив в руках турок до 150-ти пленных. При отступлении гибнет до 2-х тысяч армян - от холода и голода. 10-го марта был разграблен американский Красный крест - при участии конвоировавших его турецких жандармов. Положение изолированных французских гарнизонов становится очень тяжелым. Американцы, несмотря на потраченные ими в Турции деньги, третируются неблагодарными турками наравне с французами.Наконец, 1-го апреля турки начинают первую осаду Аинтаба. В начале осады в католических церкви и монастыре укрылось до 400 безоружных христиан. Более суток их защищал один французский вестовой: он разложил на окнах разных этажей несколько винтовок, высунув их стволы наружу. Перебегая от окна к окну, он поддерживал частый огонь. Турки поддались на этот обман и решили, что здание защищает сильный гарнизон.Первая осада продолжалась лишь до 16-го апреля, когда подошедшими французскими войсками гарнизон был деблокирован. Тем не менее, за турками осталась вся турецкая часть города вместе со старинной цитаделью. Французы заняли армянский и курдский кварталы, турецкий и американский госпитали, католическую церковь, американский колледж и т. д. Между турецким и армянским кварталом противников разделяло пространство в ширину улицы. Вскоре французские войска ушли из Аинтаба, и его гарнизон опять был предоставлен собственным силам.Турки немедленно окружили христианскую часть города, и начинается вторая осада (30 апреля – 23 мая 1920 г.). Кроме горных и 105-мм орудий, турки пустили в ход пулеметы, ручные гранаты и керосиновые огнеметы.В первые же дни они овладевают южным укреплением и уничтожают весь его гарнизон. Французы тщательно охраняют аэродром – но его территория простреливается насквозь. В находящейся за Евфратом Урфе французский гарнизон, после 2-х месячной осады, оставшись без воды, пищи и патронов, выговаривает себе свободный выход из города. Но в пути он был предательски атакован и наполовину уничтожен, а остатки взяты в плен.Колонна французских войск, посланная в Аинтаб, была отбита турками, но 23-го мая другая колонна пробивается в город. Осада прекратилась, но враждебные действия продолжились.28-го мая аэроплан приносит весть о заключении в Ангоре перемирия.29-го июля турки неожиданно возобновляют обстрел и наносят французам большие потери. Начинается 3-я осада (29 июля – 10 августа 1920 г.). Турки имеют большое преимущество в артиллерии – у французов остается одно 75-мм орудие (второе уничтожено преждевременным разрывом боеприпаса). Временами положение французов становится критическим. Французские пулеметы пытаются восполнить нехватку артиллерии, но целый пулеметный взвод был уничтожен одним турецким снарядом. К счастью, турецкая артиллерия не пробила проходов в проволочных заграждениях. Французы удерживаются, проявляя большую доблесть.Причем турки обстреливают даже Красный крест.Гарнизон не имеет связи со штабом дивизии. Телеграфная связь отсутствует, но, наконец, отозвалась морская станция в Александретте. Туркам удается сбить антенну, но осажденные ее восстанавливают.Последнее французское орудие постоянно меняет позиции, чтобы скрыть от неприятеля, что оно одно. Выручают пулеметы, ведущие даже навесной огонь.Наконец 10 августа подходит помощь. Гарнизон, несмотря на свою слабость и потери, делает вылазку и атакует упорно защищающихся турок.Французы побеждают - и гарнизон деблокирован.11-го августа начинается осада турецкой части города французскими силами – 4-я осада. Турки упорно защищаются. Французы не рискуют штурмовать город и в начале 1921 г. серьезно пострадали от суровых морозов. Наконец турки, вследствие наступившего голода, 9-го февраля 1921 г. были вынуждены сдаться.Во время четырех осад Аинтаба только что разбитая Турция проявила неожиданную жизнеспособность и продемонстрировала большой моральный подъем. Турецкое, черкесское и курдское население, не имевшее специального военного обучения, взявшись за оружие, показало высокие военные качества.Таким образом, вступившие в Аинтаб в 1919 г., французы (причем во всеоружии современной техники - до танков включительно) были не в силах справиться с азиатским противником до 1921-го года. Милиционный характер турецких войск, их неорганизованность, проблемы со связью, отсутствие общего плана и единства действий неоднократно помогали французам и были главными союзниками последних.Французская пехота на марше. Summer I., Emleton G. The french army 1914-18. London, 1997.