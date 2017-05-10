Кое-что о мировой войне

Труд М. Шварте Великая война 1914 - 1918 гг. Организации, непосредственно работавшие на войну. Лейпциг, 1921 г. (М. Sсhwarte. Der grosse Krieg 1914 - 1918. Die fur den Kampf unmit-telbar arbeitenden Organisatiouen) является первой частью 10-томного издания о мировой войне, осуществленного генералом М. Шварте в соавторстве с рядом немецких военных писателей – профильных специалистов.Значение этого труда увеличивается еще и в связи с тем обстоятельством, что в нем исследованы вопросы, неохотно затрагиваемые военными специалистами. А деятельность различных организаций, непосредственно работающих на войну, в соответствующем контексте рассмотрена впервые.Именно в деятельности этих организаций во многом и воплотилась работа на нужды фронта всей Германии в годы Первой мировой войны. «Напряжение всех народных сил не может быть ни слишком хорошо, ни слишком дорого, если вопрос идет об обеспечении национального существования и национальной культуры» говорил в свое время прусский военный деятель Г. Шарнхорст. Предисловие к рассматриваемой книге развивает эту мысль, отмечая, что Германия трижды ее забывала и трижды вновь к ней возвращалась. В частности, период 1900 - 1914 гг. характеризуется как эпоха упадка в развитии организаций, непосредственно работающих на войну.Труд разбит на 10 разделов - авторских статей: 1. «Развитие и пополнение армии» (генерал Врисберг); 2. «Пополнение армии лошадьми» (генерал Фест); 3. «Снабжение армии оружием и боеприпасами» (генерал Вурцбахер); 4. «Пионеры и их боевые средства» (подполковник Августин); 5. «Средства связи» (капитан Шмидт); 6. «Военно-железнодорожное дело» (полковник Вельзен); 7. «Военно-автомобильное дело» (капитан Зусдорф); 8. «Транспорты и обозы» (генерал Фест); 9. «Картографическое дело» (подполковник Бельке); 10. «Служба донесений и разведка» (полковник Николаи). Статьи логически связаны друг с другом.«Наука выдумала, техника построила, организации применили эти боевые средства» - отмечено в рассматриваемом труде. В связи с вынужденным сокращением вооруженных сил в послеверсальский период, Германия более чем когда-либо должна заняться, по мнению автора, развитием организаций, работающих на войну - с таким расчетом, чтобы в случае войны все людские и материальные ресурсы были сразу и полностью использованы. Парижская конвенция от 8-го сентября 1808 г. дала немцам лишь 42-тысячную армию, и, тем не менее, через пять лет Германия снова смогла вступить в бой. Авторы проводят и современные им аналогии, сложившиеся после заключения Версальского мирного договора.На страницах труда приводятся интересные цифры, выявляются тенденции.Состав германской армии мирного времени к началу Первой мировой войны определялся в 34 тыс. офицеров и 663 тыс. солдат. По мобилизации, длившейся 6 дней, вооруженные силы Германии были развернуты до состава в 3840000 человек и 880 тысяч лошадей - из этого количества на полевую Действующую армию (8 армий) приходилось 2100000 человек и 730000 лошадей. Состав германской артиллерии возрос с 1,6 тыс. офицеров, 33 тыс. солдат и 3,4 тыс. лошадей мирного времени до 18 тыс. офицеров, 400 тыс. солдат и 20 тыс. лошадей уже к концу 1916 г.Ежемесячно армия получала от 60 тыс. (спокойные месяцы) до 200 тыс. (в дни боев) человек пополнения, в среднем – 170 тыс. человек в месяц. Всего же в Германии насчитывалось 12 миллионов военнообязанных, из них годных для военной службы было 8,4 млн. человек. Людской запас был исчерпан. В июне 1918 г. был призван 1900-й год, то есть 18-летний контингент. Большой процент военнообязанных не мог быть призван по хозяйственным причинам (военная промышленность).Таким образом, в любом случае в конце 1918-го года Германия была близка к капитуляции из-за нехватки новых пополнений. Но, с другой стороны, необходимо выделить одну из причин, благодаря которой Германия смогла растянуть свои сравнительно небольшие людские ресурсы более чем на 4 года. В одной Пруссии ежемесячное количество выздоравливающих раненых равнялось 64 тыс. человек (то есть более трети ежемесячных пополнений), что объясняется прекрасным медицинским уходом и строгим контролем. Но нехватка живой силы давала себя чувствовать настолько остро, что даже обсуждался вопрос о распространении воинской повинности на все возраста - до 60-ти лет включительно. Но после всестороннего обсуждения этого вопроса было решено, что преимущества этой меры не оправдываются ее недостатками.В отношении офицерского состава в книге отмечено, что к 1918-му году в немецкой армии ситуация была следующей. Общая структура строевого офицерства включала в себя 58% кадровых и 42% резервных офицеров. В дивизиях кадровые офицеры составляли 46 - 54%, а резервные 38 - 62%. В высших соединениях, например корпусах, соотношение было более выгодным: кадровых - до 66%, резервных - до 34%.Подготовка рядовых бойцов показала, что в условиях мировой войны двухмесячное обучение было недостаточным. Поэтому обучение пришлось продолжать и дальше - всеми доступными способами, в том числе и на фронте. Было установлено, например, что свежий контингент, прибывший в боевые части, лучше готовится к тяготам фронтовой службы, чем в запасных частях в тылу. Вследствие этого пришлось создать «полевые рекрутские депо», находящиеся непосредственно за линией фронта. Во фронтовые депо направлялись, в частности, офицеры из запасных частей - для того, чтобы перенять полезный боевой опыт. Постепенно это дело настолько пошло в гору, что каждая пехотная дивизия имела свое рекрутское депо на 2 – 4 тыс. человек.В вопросе снабжения армии лошадьми в рассматриваемой работе отмечается, что только конюшенное «воспитание» лошади – то есть в тепле и при овсяном корме - было причиной того обстоятельства, что в начале войны немецкие лошади были невыносливыми и недостаточно приспособленными к условиям боевой жизни. Наиболее выносливыми оказались лошади берлинских омнибусных товариществ, которые содержались днем и ночью, зимой и летом в открытых конюшнях - их не стеснялись поить в разгоряченном виде и по-разному кормить. Русских лошадей, захваченные немцами в западных областях России, в отношении выносливости автор считает образцовыми.Отмечены темпы снабжения армии боевыми ресурсами.Так, в 1918 году ежемесячно производилось до 13 тыс. пулеметов, 200 тыс. винтовок, 2,5 тыс. орудий, 4,3 тыс. минометов. Вопросы военного хозяйства были сосредоточены в «Военном управлении» (Kriegsamt). Немцы сожалеют, что начальник этого управления не пользовался такими правами, какие, например, были даны английскому «министру боевых припасов», который в сфере военной промышленности имел почти диктаторские полномочия, мог по своему усмотрению перебрасывать рабочую силу и т. д.В вопросах применения новых средств вооруженной борьбы (огнеметы, минометы, химическое оружие и т. д.), как важного фактора обеспечения тактической внезапности, автором отмечается, что французы смогли опередить немцев только в одном - в применении химических бомб.Автор статьи о средствах связи указывает, в частности, на то, что еще в 1910-м году немцы пришли к заключению, что аппараты Морзе отжили свой век. Война подтвердила верность этого вывода. С другой стороны, до войны различные виды сигнализации считались почти бесполезными. Война же заставила применять самые различные виды сигнализации - и в широких масштабах.Статья о работе немецких железных дорог в мировую войну доказывает следующий постулат: «Чем больше железных дорог, тем меньшими силами решаются большие сражения». С 6-го по 15-е августа 1914 г. сработали 11 тыс. поездов, которые перевезли 3 миллиона людей и 860 тыс. лошадей. Автор статьи делает вывод, что за 3 дня можно было перебросить 3 корпуса с левого на правый фланг немецкого стратегического построения на заключительной фазе Марнского сражения - и, таким образом, переломить ход этой битвы.Не менее интересна и статья о развитии картографического дела, вылившегося в создание целой сети фронтовых картографических пунктов. Более того, для обслуживания артиллерии были созданы особые «войска измерения» (Messtrupps), тригонометрически обрабатывавшие местность на соответствующих боевых участках. Управление артиллерийским огнем стало в значительной степени базироваться на картографии (батарейные планы). Т. к. военных специалистов-картографов в нужном количестве не имелось, пришлось использовать тысячи гражданских специалистов, прошедших специальную подготовку.Вопрос стратегической и тактической маскировки также нашел свое отражение в рассматриваемом труде. Например, при постройке переправ немцы нередко применяли хитрость: опускали мостовое полотно в воду, и это делало невозможным обнаружение объекта даже при помощи воздушной разведки. Местонахождение моста определялось только малозаметными перилами.Статья о разведывательной службе представляет собой конспект труда В. Николаи «Разведывательная служба, пресса и общественное мнение в мировую войну».Исследователь мировой войны не может пройти мимо данного труда, дающего интересные фактические данные, и анализирующего опыт Первой мировой войны.Обложка труда - Sсhwarte М. Der grosse Krieg 1914 - 1918. Die fur den Kampf unmit-telbar arbeitenden Organisatiouen. Leipzig, 1921.