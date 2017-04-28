Колесная бронетехника времен Второй мировой (часть 1) – чешский бронеавтомобиль OA vz.30

Чехословацкий бронеавтомобиль OA vz.30 во время маневров, фото: waralbum.ru

Реплика бронеавтомобиля OA vz.30, музей в Рокицанах

Источники информации:

http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/czech/tatra_vz30.htm

http://amonov.livejournal.com/384574.html

http://armor.kiev.ua/Tanks/WWII/tatra/tatra.php

Материалы из открытых источников

Когда мы начинаем говорить о бронетехнике периода Второй мировой войны, на ум непроизвольно приходят различные танки. Действительно, танки оказали огромное влияние на исход войны и приняли участие во всех значимых сражениях, навеки став одним из ее материальных символов. То, что танки прочно засели в сознании людей, наглядно подтверждает популярность современных компьютерных игр, посвященных этим боевым машинам. Однако Вторая мировая война, которая стала настоящей войной моторов, не ограничивалась использованием одних лишь танков. На полях сражений в больших количествах использовалась и колесная бронетехника, которая сегодня гораздо менее известна обывателю.При этом стоит отметить, что 1930-1940-е годы были настоящим периодом расцвета подобных боевых машины. Колесная бронетехника – бронеавтомобили – широко использовались не только армиями воющих стран, свои разработки подобной бронетехники были и у нейтральных государств. Бронеавтомобили могли решать очень широкий спектр боевых задач: от ведения разведки и патрулирования местности, до выполнения полицейских функций и участия в контрпартизанских операциях.Было у бронеавтомобилей и одно неоспоримое преимущество – они были дешевыми в производстве и эксплуатации. А простота конструкции позволяла создавать собственные колесные бронемашины даже странам с относительной слабой промышленной базой и отсутствием развитой школы танкостроения, к примеру, Венгрии или Южно-Африканскому Союзу (сегодня ЮАР). Несмотря на широкое распространение танков более дешевые и простые бронеавтомобили не исчезали с полей сражений Второй мировой войны до самых последних дней конфликта. При этом часть из этих машин конструкторам удалось оснастить орудиями, которые чаще всего устанавливались на средние танки. Знакомство с колесной бронетехникой периода Второй мировой войны мы начнем с чехословацкого бронеавтомобиля OA vz.30 (Obrněný automobil vzor 30).Без преувеличения можно сказать, что данная боевая машина, спроектированная известной компанией Tatra, стала первым чехословацким бронеавтомобилем, который действительно был похож на бронеавтомобиль. До этого в Чехословакии строились достаточно странные боевые машины данного типа с очень специфичным внешним видом. К примеру, бронеавтомобиль OA vz. 23 он же PA-II «Želva» (черепаха). Причем бронемашина в буквальном смысле была похожа на закованную в панцирь черепаху. Следующий чешский бронеавтомобиль OA vz. 27 развивал тему предшественника и также отличался очень необычным внешним видом. Обе боевых машины были построены крайне малыми сериями – 12 и 16 единиц соответственно. Бронеавтомобиль OA vz.30 стал более массовым, их было выпущено уже 52 штуки, часть из них смогла принять участие во Второй мировой войне, правда уже в качестве немецких трофеев.История создания бронеавтомобиля OA vz.30 восходит к 1926 году, когда на вооружение чехословацкой армии был принят полуторатонный трехосный грузовик Tatra 26/30 с колесной формулой 6х4. Этот грузовик обладал отличной для неполноприводного автомобиля проходимостью. Концепция инженеров компании «Татра» (шасси с рамой-трубой и качавшимися полуосями) обеспечивала грузовому автомобилю высокую по тем временам проходимость, которая буквально очаровала военных. Поэтому они с большим интересом отнеслись к предложению конструкторов создать на базе шасси полуторатонного грузовика бронеавтомобиль. Первый опытный образец боевой машины с 6-цилиндровым карбюраторным двигателем воздушного охлаждения, развивавшим мощность 30 л.с. при 3000 оборотах в минуту, обладал четырехступенчатой КПП и двухступенчатым демультипликатором, привод тормозов был механическим, а бронекорпус изготавливался из броневой стали толщиной 3-8 мм.Данный образец проходил испытания в 1927-28 годах. Чехословацкие военные достаточно высоко оценили ходовые качества бронеавтомобиля, однако остались недовольны недостаточным бронированием. Доработка проекта и модернизация машины продолжались на протяжении нескольких лет. И лишь в 1930 году был утвержден окончательный вариант легкого бронеавтомобиля, который получил официальное обозначение ОА vz.30. С января 1934 года начались поставки серийных бронеавтомобилей в войска. Всего к июню 1935 года завод Tatra выпустил 52 экземпляра, включая опытный образец.В отличие от опытного образца серийные бронеавтомобили строились уже на базе шасси Tatra-72 с укороченной до 2570 мм колесной базой, машины оснащались 4-цилиндровым карбюраторным двигателем воздушного охлаждения объемом 1,9 литра, он развивал максимальную мощность 32 л.с. при 2800 оборотах в минуту. Четырехступенчатая коробка переключения передач и двухступенчатая дополнительная коробка обеспечивали бронеавтомобилю 8 скоростей вперед и 2 назад. Шасси с колесной формулой 6х4 было уникальным в своем роде – все 6 колес бронемашины имели независимую подвеску на листовых рессорах, при этом карданный вал без единого шарнира проходил внутри центральной рамы-трубы, он приводил в движение сначала средний, а от него и задний мост.Конструкторам удалось добиться небольшой массы шасси – всего 780 кг. Конструкция шасси в совокупности с блокируемыми цилиндрическими дифференциалами и односкатными пулестойкими шинами обеспечивала компактному, маневренному (радиус поворота 4,5 метра) и легкому (боевая масса 2550 кг) бронеавтомобилю высокую проходимость на местности.В то же время бронирование боевой машины признавалось слабым. Лоб корпуса – 6-12 мм, борта корпуса – 6 мм, башня – 10 мм. При этом сама броня была качественной, более того каждый из корпусов прошел процедуру отстрела на полигоне. Вооружение бронеавтомобиля состояло из двух 7,92-мм пулеметов vz.26 чешского производства. Один пулемет был установлен во вращающейся конической башне, а второй в лобовом листе корпуса бронеавтомобиля с левой стороны (справа находилось место водителя). Экипаж бронемашины ОА vz.30 состоял из трех человек. В корпусе имелось две боковых и одна задняя дверь для посадки и высадки экипажа, в крыше башни также имелся люк.Запас топлива составлял 50-55 литров. Этого хватало, чтобы преодолеть при движении по шоссе до 200 км. При этом по шоссе бронеавтомобиль мог разогнаться до скорости 60 км/ч, по пересеченной местности скорость была гораздо скромнее – до 15 км/ч. Проведенные испытания показывали, что бронеавтомобиль ОА vz.30 мог преодолевать 20% подъем, стенку высотой 0,28 метра, а также броды глубиной 0,35 метра и рвы шириной до 0,5 метра. Обычно окраска бронеавтомобилей данного типа предполагала наличие пятен темно-зеленого, коричневого и темно-желтого цветов. Данная камуфляжная окраска была стандартной для чехословацкой армии межвоенного периода.В чехословацкой армии каждому взводу, состоявшему из трех легких бронеавтомобилей vz.30 для усиления придавался тяжелый бронеавтомобиль vz.27. Позднее, когда в стране стали создавать ударные (механизированные) полки в ротах бронеавтомобилей по штату числилось по 7 бронеавтомобилей vz.30, два vz.27, а также 4 гусеничных танкетки.Стоит отметить, что к 1938 году данные бронеавтомобили уже признавались устаревшими, они были слишком уязвимы для огня противника. Их можно было поразить даже из легкого стрелкового оружия особенно на малой дистанции ведения боя. Несмотря на свои недостатки бронеавтомобили довольно успешно использовались в боях с гейнлейновцами в Судетах, где не было потеряно ни одной машины. В январе 1939 года чехословацкая армия вела боевые действия с венгерскими войсками в Закарпатской Руси. Здесь за три месяца боев было потеряно 15 бронеавтомобилей. Остальные позднее уже в марте 1939 года стали немецкими трофеями после оккупации всей территории Чехословакии. Немцы дали захваченным бронеавтомобилям обозначение PzSpr-30/T. В 1941 году семь таких бронемашин были переоборудованы немцами в агитационные машины с установленными на них громкоговорителями, все они были переданы в роты пропаганды. Еще 12 бронеавтомобилей чехословацкой армии оказались в марте 1939 года на территории Румынии, где они были интернированы и переданы на вооружение румынской армии.Часть бронеавтомобилей ОА vz.30 досталась словацкой армии. Новообразованное независимое государство Словацкая Республика, по сути, было марионеточным государством, зависимым от нацистской Германии. Армии Словакии досталось 19 бронеавтомобилей ОА vz.30. Словацкие бронеавтомобили приняли участие в боях с венграми в Прикарпатской Руси, активна фаза конфликта продолжалась несколько дней, за это время словаки потеряли безвозвратно один бронеавтомобиль, еще один был серьезно поврежден. В дальнейшем армия Словакии приняла участие в нападении на Польшу 1 сентября 1939 года. За время боев с польскими войсками словаки потеряли поврежденным лишь один бронеавтомобиль OA vz.30.Спустя еще два года Словакия решила вступить в войну против СССР на стороне своего союзника гитлеровской Германии. Летом 1941 года был сформирован Словацкий экспедиционный корпус, который насчитывал порядка 45 тысяч солдат и офицеров и был направлен на Украину. В начале августа 1941 года в составе корпуса была сформирована 1-я моторизованная дивизия (Rychla divizia, «Быстрая дивизия») и 2-я охранная дивизия. В составе «Быстрой дивизии» действовала рота из 47 легких танков и мобильная группа, в которой на 24 июня 1941 года имелось 5 бронеавтомобилей OA vz.30. Первое время мобильной группе сопутствовал успех, однако, в ходе наступлении мобильной группы под городом Липовец в конце июля 1941 года, один бронеавтомобиль был полностью уничтожен, еще два получили серьезные повреждения. По некоторым данным они подорвались на советских минах.Словаки довольно быстро поняли, что бронеавтомобили OA vz.30 не годятся для прямых боестолкновений с противником. Поэтому уже 25 августа 1941 года все оставшиеся бронеавтомобили отправили назад в Словакию для несения охранной службы. Однако этот спокойный период их военной карьеры продлился относительно недолго. В связи с ростом партизанской активности на оккупированных территориях СССР и большими потерями, Германия приказала отправить 2-ю охранную дивизию в Белоруссию, соединению были приданы 13 танков и 6 бронеавтомобилей.27 июня 1942 года бронемашины прибыли на белорусскую землю и через несколько дней приступили к охране населенных пунктов и патрулированию дорог. Для того чтобы в полной мере задействовать потенциал имеющейся словацкой бронетехники немцы решили привлечь ее для проведения карательной операции в районе города Лоев, где 8 ноября крупный партизанский отряд уничтожил группы немецких солдат и полицаев. При этом карательная операция провалилась. Посланное в бой 9 ноября подразделение словацких солдат, усиленное четырьмя бронеавтомобилями, которыми командовал поручик Багар, встретило неожиданно очень сильное сопротивление. Под огнем партизан словаки вынуждены были отступить, потеряв от огня минометов и ручных противотанковых средств три OA vz.30 (два сгорели, один был подбит). Помимо самих машин словаки потеряли четырех членов экипажа убитыми, в том числе самого поручика Багара. Пробыв на территории Белоруссии еще два месяца, оставшиеся бронеавтомобили 12 января 1943 года вернулись назад в Словакию.Дальнейшая участь этой колесной бронетехники была незавидной. Во время Словацкого народного восстания, которое началось летом 1944 года, бронеавтомобили продолжали использовать лишь для вспомогательных целей. После подавления восстания в октябре того же года немцы захватили пять бронеавтомобилей OA vz.30, однако все они находились в крайне изношенном состоянии и не обладали никакой боевой ценностью. Поэтому немцы переправили их на танковый полигон в Малакцы, где бронеавтомобили использовались в качестве мишеней. К сожалению, до наших дней не сохранилось ни одного бронеавтомобиля OA vz.30. Энтузиастами были изготовлены лишь их реплики. В частности одна из реплик находится сегодня в музее в Рокицанах.Тактико-технические характеристики бронеавтомобиля OA vz.30:Габаритные размеры: длина – 4020 мм, ширина – 1575 мм, высота – 2050 мм, клиренс – 205 мм.Боевая масса – 2550 кг.Колесная формула – 6х4.Бронирование – 6-12 мм.Силовая установка – 4-цилиндровый карбюраторный двигатель воздушного охлаждения Tatra T52 мощностью 32 л.с.Максимальная скорость – 60 км/ч (по шоссе).Запас хода – 200 км (по шоссе).Вооружение – 2х7,92-мм пулемета vz.26 (один в башне и один в корпусе).Боекомплект – 3000 патронов.Экипаж – 3 человека.