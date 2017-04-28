К 80-летию иракского лидера Саддама Хусейна
80 лет назад, 28 апреля 1937 года, родился Саддам Хусейн - иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979-2003). Хусейн формально стал президентом в 1979 году, хотя он уже был де-факто лидером Ирака несколько лет до этого. Хусейн прошёл длительный путь: от эффективного лидера, объединившего страну и построившего обильный «нефтяной социализм», друга Запада в борьбе с исламским Ираном до «кровавого тирана» и олицетворения зла для «мирового сообщества».
После гибели Хусейна и до настоящего времени, когда Ирак погрузился в нищету и кровавый хаос, иракцы всё чаще вспоминают, что во времена Саддама жить простым людям было намного лучше. Саддам среди простых иракцев постепенно стал олицетворением мечты о твердой руке, которая способна остановить кровавый хаос. Видимо, не зря сам Хусейн говорил: «Мне безразлично, что обо мне говорят сейчас. Меня заботит, что скажут обо мне через четыреста-пятьсот веков после моей смерти».
При Хусейне Ирак стал одним из самых развитых арабских государств. Однако длительная кровопролитная война с Ираном (1980-1988), которая принесла огромные людские потери, став одним из крупнейших конфликтов, произошедших после окончания Второй мировой войны, приведя к упадку экономики и резкому снижению уровня жизни населения и столкновение с Западом, вызванное вторжением в Кувейт (1990), привели к социально-экономической и военной деградации Ирака. Вторжение в Кувейт привело к началу международной операции по его освобождению длительностью немногим более месяца, известной как война в Персидском заливе, в ходе которой иракские войска были разгромлены. Страна понесла тяжёлые экономические и людские потери. Из-за поражения Ирака в войне в 1991 году произошло вооружённое восстание шиитов и курдов, жёстко подавленное правительством, в результате чего погибло большое количество людей. Ирак потерял контроль над несколькими курдскими регионами. Западные страны установили бесполётную зону над большей частью воздушного пространства. А экономические санкции практически парализовали экономику Ирака, и привели к высокой смертности населения от нехватки продуктов питания и медикаментов. Особенно пострадали самые слабые члены иракского общества – дети.
В 2003 году США с союзниками, используя как повод террористический акт от 11 сентября 2001 года, вторглись в Ирак и свергли режим Хусейна. Основанием для интервенции послужили обвинения иракского лидера в поддержке международного терроризма и разработке оружия массового поражения, которые не имели под собой никаких фактических обоснований. Как позднее выяснилось, Багдад уже давно не проводил работ в этом направлении. Сам Хусейн был захвачен американскими войсками и казнён 30 декабря 2006 года.
Однако интервенция и падение режима Хусейна не принесли мира на иракскую землю. Многие иракцы вспоминают годы «нефтяного социализма», как лучшие в истории страны. Также воспоминают порядок и безопасность в стране. С 2003 года Ирак переживает один кризис за другим – проблемы в экономике и социальной сфере, тотальная коррупция, этнические и религиозные конфликты, террористическая война. Террористические акты стали происходить настолько часто, что на них уже не обращают особого внимания. В настоящее время Ирак фактически перестал существовать как суверенное государство. Существует несколько государственных образований – Курдистан, шиитская и суннитская зоны, территория Халифата. Иракский Курдистан де-факто независим и идёт по пути создания своего государства. Территория Халифата также самостоятельна. Идёт настоящая война с Халифатом, иракские правительственные войска при поддержке международной коалиции и Ирана пытаются отбить у джихадистов второй по величине город страны – Мосул. Багдад, где теперь преобладает шиитская военно-политическая элита, в последние годы держится только за счёт помощи Ирана. Огромные богатства страны грабят внешние силы (Запад), местные коррупционеры, которые пронизывают весь бюрократический и военный аппарат, различного рода бандформирования, Халифат. Народ живет в полной нищете, бесправии и не имеет никаких светлых перспектив. Социально-экономическая, культурная инфраструктура страны в руинах. Исторические ценности (часто, наследие всего человечества) разграблены и вывезены. Ранее многочисленная христианская община Ирака, которая при Хусейне вполне процветала и жила в безопасности, как и другие малые этноконфессиональные группы, разгромлена и фактически полностью вытеснена из страны.
Так, монах Иосиф, из одного из древнейших в мире и самого древнего на Ближнем Востоке монастыря «Святого Матфея (основанного в IV в.), в нача отметил ле 2017 г., что в лучшие годы в этой обители и ее окрестностях на территории жили тысячи человек. Сегодня там осталось лишь несколько монахов. По его словам, «до 2003 года в Ираке проживало более полутора миллионов христиан, сейчас — немногим более двухсот тысяч. Просто вдумайтесь: это более 75 процентов, и они никогда не вернутся». И далее: «Самый глубокий кризис начался в 2014-м, когда банды ИГ вошли в Мосул. Тогда из города бежали все христиане… Тогда среди них царили панические настроения: люди видели и слышали, что боевики делают с христианами, как они убивают, режут людям головы, насилуют женщин, все эти чудовищные вещи. … Многие из них сейчас живут в Ливане, Иордании, Турции, тысячи семей уехали в Европу, Австралию, Канаду, Соединенные Штаты в поисках новой, другой жизни».
По мнению монаха, «ИГ было создано для того, чтобы уничтожить этот мир, цивилизацию, историю, стереть с лица земли всех, кто думает иначе. И мы видим, как они преуспели в Ираке и Сирии. Это можно объяснить только каким-то международным сговором, желанием очистить Ближний Восток от христиан в принципе. Это происходит в Сирии, Ираке, Египте, Саудовской Аравии… Правительства западных стран заинтересованы в том, чтобы просто наблюдать за событиями в регионе со стороны. Откуда вообще взялись боевики? Кто поддерживал их, кто давал им оружие и деньги? Катар, Саудовская Аравия, Турция. Смешно говорить, что это происходило без ведома таких крупных государств, как Соединенные Штаты».
По мнению Иосифа, «Саддам Хуссейн покончил бы с этим бардаком за пару недель. Он мог бы остановить эти убийства, эти разрушения, хаос, который теперь царит повсеместно». И подобных мнений, после того как люди пережили длительный период войны, хаоса, насилия, скатывания к самой дикой архаике, множество. При этом у людей есть понимание, что светлого будущего у них нет. Восстановление страны уже невозможно. Для этого нужна добрая воля всего мирового сообщества, уничтожение всех бандитов и воров, огромные средства и пятилетки тяжелого, ударного созидательного труда.
Таким образом, свержение диктаторского режима Хусейна (вполне традиционная власть для региона) и победа «демократии», принесённой на американских штыках, не принесла Ираку и простому народу ничего хорошего. По сути, Ирака как суверенного и целостного государства нет, и видимо, уже не будет. Есть охваченная войной территория, разделенная крупные этноконфессиональные зоны (курды, шииты, сунниты), которую грабят и используют все кому не лень. Курдистан входит в финальную стадию создания своего государства. Халифат создал в Ираке свою государственность. Продолжается тяжелейшая и кровавая война, в ходе которой сносят с лица планеты целые города (как Мосул). Региональные игроки – Саудовская Аравия, Катар, Турция, Израиль, Иран, реализуют на территории Ирака свои задачи, и не заинтересованы в воссоздании сильного иракского государства.
Предыстория
Ирак имеет богатую историю. Плодородная область Месопотамии, в долине Тигра и Евфрата, стала местом зарождения нескольких древних цивилизаций, таких как Шумер, Аккад, Вавилония и Ассирия. Первые города-государства на землях Месопотамии появились в IV тысячелетии до н. э, однако протогосударственные образование появились намного раньше. Долгое время территория современного Ирака находилась в составе Персидской империи и государства Селевкидов. В 636 году Месопотамия завоёвана арабами, которые принесли с собой ислам. В 762 году Багдад становится центром Арабского Халифата.
В 1258 году территория нынешнего Ирака была захвачена монголами во главе с Хулагу-ханом. Монголы захватили и разграбили Багдад и опустошили Месопотамию. Монгольская династия Хулагуидов правила в регионе до середины XIV века. Её сменила династия Джалаиридов. Затем правили тюркские династии. В 1534 году в результате турецко-персидской войны территория нынешнего Ирака была присоединён к Османской империи, чья власть продолжалась почти 400 лет.
Первая мировая война привела к поражению и развалу Османской империи. В 1917 году британцы заняли Багдад и Киркук, и к 1918 году контролировали почти всю территорию Ирака. Как государство Ирак был создан в 1920 году путём выделения в него трёх вилайетов Османской империи: Басра, Мосул и Багдад. В апреле 1920 года Лига Наций на конференции в Сан-Ремо выдала мандат на управление Ираком Англии. В 1921 году Ирак был провозглашен королевством во главе с эмиром Фейсалом (сыном шерифа Мекки Хусейна) из династии Хашимитов. Была установлена конституционная монархия с двухпалатным парламентом. Реальная же власть оставалась у британцев. Для Запада контроль над страной, обладающей огромными запасами нефти, и из-за её географического положения, имел стратегическое значение. Концессию на разработку нефтяных богатств Ирака еще в 1925 получил англо-франко-американский консорциум «Туркиш петролеум», через четыре года переименованный в «Ирак петролеум».
Во время Второй мировой войны, после поражений Англии в Европе и Северной Африке, премьер-министр Ирака Рашид Али аль-Гайлани, которого поддерживали военные и националисты, осуществили военный переворот, направленный против Великобритании. Правительство «национальной обороны попыталось найти поддержку у Германии. Однако в Берлине в это время всё внимание сосредоточили на СССР. Поэтому в мае 1941 года британцы провели Иракскую операцию и оккупировали важнейшие стратегические пункты Ирака. Британия восстановила свой контроль над Ираком. В 1952 году доля Ирака в быстро растущих доходах от добычи нефти компанией «Ирак петролеум» увеличилась до 50%, но до полного суверенитета было ещё далеко.
Юность Хусейна. Путь борьбы
Саддам Хусейн Абдель Маджид аль-Тикрити родился 28 апреля 1937 года в селении аль-Ауджа в округе иракского города Тикрит в бедной семье крестьян-суннитов. Его мать назвала новорождённого «Саддам» - в одном из значений по-арабски это «тот, кто противостоит» (весьма символично, противостояние стало основой его жизни). Своего отца Саддам не знал: его воспитывала мать Субха (Сабха) и отчим Ибрагим аль-Хасан, а затем дядя по материнской линии Хейралла Тульфах. Семья страдала от крайней нищеты, и Саддам рос в атмосфере бедности и постоянного голода. Дядя Саддама с отцовской стороны Ибрагим по обычаю взял его мать себе в жены, но Хусейна не любил.
В 1947 году Саддам, который страстно мечтал учиться, сбежал в Тикрит, чтоб поступить там в школу. Здесь он воспитывался дядей Хейраллахом Тульфахом — набожным мусульманином-суннитом, националистом, армейским офицером, ветераном Англо-иракской войны. Дядя сформировал его характер и объяснил юному Саддаму, как важно держаться родни. С тех пор Хусейн неизменно окружал себя родственниками и земляками, которые в целом обеспечивали ему необходимую защиту и поддержку.
Под влиянием Хейраллы Саддам проникся идеями панарабского национализма и в 1956 году вступил в Партию арабского социалистического возрождения («Баас»). Идеология партии представляла собой смесь арабского национализма, социализма и борьбы против западного империализма. Хусейн быстро продвинулся благодаря личной храбрости. Он прославился благодаря неудачному покушению на премьер-министра Ирака, генерала Абдель Керима Касема в 1959 году (он захватил власть в 1958 году). Тогда Хусейн вынужден был бежать в Египет, а его бегство превратилось в красивую легенду.
В 1963 году после баасистского переворота вернулся на родину, но двумя годами позже был заключен в тюрьму правительством нового лидера Ирака Абдель Салама Арифа. В 1967 году совершил побег и стал одним из руководителей революции 1968 года. К власти тогда пришел генерал Ахмад Хасан аль-Бакр, на дочери которого Саддам был женат. Аль-Бакр и Хусейн стали близкими соратниками и доминирующей силой в партии Баас. Оказавшись вторым лицом в баасистском правительстве генерала Хасана аль-Бакра, Саддам неуклонно наращивал свое влияние, создавая мощную систему спецслужб и продвигая на руководящие посты представителей тикритского клана.
Национализация. Процветание
В середине 1970-х гг. новое иракское руководство предпринимает ряд шагов, вызвавших явное недовольство Запада. В 1972 г. - подписывает 15-летний договор о сотрудничестве с Советским Союзом. В 1973 г., опираясь на поддержку Москвы, Багдад принимает решение о национализации «Ирак Петролеум», продававшей Западу дешевую нефть. Национализация этой компании имела для Ирака такое же значение, как национализация Суэцкого канала для египетского народа.
Из-за роста цен на нефть после энергетического кризиса 1973 г. Ирак, национализировавший нефтепромышленность, буквально купался в деньгах. Багдад до введения санкций в 90-е годы считался богатым государством. Страна имела богатейшие запасы нефти – 2-3 место в мире. Причём нефть в Ираке т. н. легкая, доступная, «чёрное золото» буквально сочится из-под земли. Значительное увеличение поступлений от продажи «чёрного золота» позволило иракскому правительству увеличить вложения как в саму нефтяную отрасль, так и в социальную сферу - образование и в здравоохранение. Иракское правительство ввело всеобщее бесплатное образование и медицинское обслуживание, поддерживало фермеров, модернизировало армию, обеспечив военным высокий уровень жизни. По всей стране строили отличные дороги, проводили ЛЭП. Экономика и промышленность развивались форсированными темпами. Уровень жизни в Ираке стал одним из самых высоких во всем арабском мире. Саддаму по этому поводу в 1982 г. даже вручили специальную премию ЮНЕСКО. К 1979 году, когда президентом стал Саддам Хусейн, нефть давала 95% валютных поступлений страны.
Восстание курдов. Всеобщий друг
10 марта 1970 гг. было подписано соглашение с курдами, включающее в себя положения о правах курдского народа на автономию в рамках Ирака. Планировалось, что закон об автономии будет разработан в течение четырех лет по обоюдному соглашению. Однако 11 марта 1974 г. Багдад в одностороннем порядке провозгласил закон, не устраивавший курдов. Более всего курдов возмутило установление границ, в результате чего в состав автономии не вошла половина Иракского Курдистана, включая нефтеносный Киркук (основная нефтяная область Ирака). Тем временем, в самом Киркуке правительство уже несколько лет проводило активную арабизацию, изгоняя курдов и поселяя на их месте арабов.
Курды оказали сопротивление, и при поддержке Ирана и США (Иран в то время был проамериканской страной), подняли восстание, продолжавшееся год. Восстание потерпело поражение, так как Багдад и Тегеран смогли договориться. 6 марта 1975 г. было заключено Алжирское соглашение. В обмен на пограничные уступки со стороны Ирака оно предусматривало прекращение Ираном поддержки восстания. В итоге курдское восстание было подавлено. В этот период улучшились и ирано-иракские отношения. Осенью 1978 г. Багдад выслал главного противника иранского шаха аятоллу Рухоллу Хомейни, который затем на протяжении 15 лет находился в изгнании. С этого момента Хусейн стал личным врагом Хомейни, что не могло не отразиться на отношениях двух стран после приходя аятоллы к власти в Иране в 1979 г.
Таким образом, Хусейн поддерживал хорошие отношения сразу с СССР и США, помирился с Ираном. Особые отношения у Багдада сложились с Францией. В сентябре 1975 г. Саддам первый и последний раз посетил западную страну, прибыв в Париж и встретившись с премьером Жаком Шираком. Франция поставляла в Ирак оружие и помогала развивать атомную программу.
Ирано-иракская война 1980-1988 гг.
Тем временем Саддам Хусейн укреплял режим личной власти, продвигая на ключевые роли в правительстве и бизнесе родственников, земляков и союзников. В 1978 году вступление в ряды оппозиционных партий стало караться смертной казнью. А в 1979 Саддам Хусейн вынудил генерала Бакра подать в отставку (официально в связи с состоянием здоровья) и стал главой государства. В течение нескольких дней после прихода к власти он казнил десятки своих соперников.
Частично такая политика была связана с ситуацией в соседнем Иране. Там в 1979 году произошла революция: шах Мохаммед Реза Пехлеви утратил власть, монархия была упразднена. В Иран вернулся опальный аятолла Хомейни, который взял власть в свои руки. В марте был проведен референдум о новом политическом устройстве, и 1 апреля 1979 года Иран был объявлен первой Исламской республикой. Исламская революция в Иране стала одним из ключевых событий XX столетия и имела огромное историческое значение для всего мира. Установление прочной исламской власти в богатом углеводородами Иране поставило под сомнение неформальное лидерство суннитской Саудовской Аравии в мусульманском мире, устранило власть Запада (США) в Иране, и бросало вызов Ираку, который также стремился к гегемонии в регионе. Тегеран участил нападки на баасистский режим в Ираке с помощью его шиитских противников. Воодушевить на борьбу иракских шиитов, долгое время притесняемых суннитской элитой, оказалось несложно. Они подняли восстание, а в 1980 организовали покушение на жизнь вице-премьера Тарика Азиза.
В этих условиях Хусейн поднял старый вопрос об ирако-иранской границе по р. Шатт-эль-Араб (восточный берег был богат залежами нефти и имел два довольно крупных порта, Абадан и Хорремшахр) и о статусе богатого нефтью иранского Хузестана (называемого в Ираке Арабистаном). По всей видимости, Саддам рассчитывал и на то, что победа в войне против Ирана помогла бы ему подавить шиитское движение в стране и справиться с курдскими повстанцами. Он также надеялся на поддержку Запада и получил её. 22 сентября 1980 г. началось вторжение Ирака на территорию соседней страны.
Интересен тот факт, что, несмотря на то, что агрессором был Ирак, а жертвой агрессии — Иран, никто и не поднял вопрос о том, что агрессором быть плохо, и что надо как-то помочь жертве агрессии. Наоборот, на протяжении войны режим Хусейна пользовался широкой политической и военной поддержкой стран Запада и США (что неудивительно, учитывая ненависть Вашингтона к Исламской республике). Эта война очень хорошо показывает всё лицемерие мировой политики. Запад заигрывал с Хусейном, предлагая ему роль лидера арабских стран, Багдад поддался на эту уловку, что в итоге и предопределило падение режима Саддама. В этот период Хусейн был «партнером» для США. По распоряжению президента Рейгана, изданному после совместного обсуждения конфликта с госсекретарем Шульцем и министром обороны Уайнбергером, в Ирак стало поставляться американское оружие. Кроме того, ЦРУ регулярно передавало Багдаду данные по дислокации иранских войск, полученные американскими самолетами АВАКС. Ирак также активно поддерживали Франция, ФРГ, Италия. Одновременно Ирак продолжал оставаться союзником СССР и получать от него вооружения. Кроме того, Ирак вооружал и «третий мир» - Югославия, Бразилия, ЮАР. Обеим сторонам конфликта продавал оружие и Китай. Ирану оружие поставляли только Северная Корея, Ливия и Сирия (сирийцы и ливийцы конфликтовали с режимом Саддама).
Поддержка Запада не прекратилась даже после того, как в 1986 году эксперты ООН подтвердили, что Ирак, в нарушение Женевской конвенции, использовал против Ирана химическое оружие. Ранее, в 1981 году, когда израильская авиация разбомбила иракский ядерный реактор «Осирак» французского производства, США поддержали осуждавшую действия Израиля резолюцию ООН. В 1982 году США вывели Ирак из списка стран, поддерживающих терроризм. Два года спустя были восстановлены двусторонние дипломатические отношения, прерванные во время арабо-израильской войны 1967 года. Охлаждение началось только после скандала «Иран-контрас» («Ирангейт»), в результате которого выяснилось, что Вашингтон тайно продавали оружие и Тегерану, надеясь на освобождение заложников в Ливане. В частности, с помощью израильтян США ещё осенью 1985 года осуществили поставки Ирану зенитных ракет «Хок». Также Ирану в ходе войны оружие и запасные части к истребителям и танкам поставлял Израиль. Таким образом, Запад провёл хорошую комбинацию, стравив Ирак и Иран, получая политические и экономические выгоды от этой жесточайшей бойни.
В последние месяцы войны Ирак и Иран развернули так называемую «танкерную войну» и направили атаки против торговых нефтеналивных танкеров в Персидском заливе, стремясь подорвать экспортные поступления друг друга. В залив были направлены американские, британские и французские боевые корабли. Нескольким кувейтским танкерам, которым грозило нападение со стороны Ирана, был предоставлен американский флаг и американское же военное сопровождение. Параллельно американские военные уничтожили несколько иранских нефтяных платформ и, «случайно», по словам Вашингтона, - сбили иранский самолет с 290 гражданскими пассажирами на борту.
В августе 1988 было заключено ирано-иракское соглашение о прекращении огня. В район боевых действий были направлены миротворцы ООН. В итоге война завершилась без убедительной победы одной из сторон. Но для внутренней пропаганды сначала Саддам, а потом и окружение Хомейни по очереди заявили о своем триумфе. К концу войны ирано-иракская граница не претерпела значительных изменений, однако обе стороны понесли огромные человеческие и экономические потери. Точные потери сторон неизвестны. Погибли сотни тысяч человек. Приграничная полоса в Иране была сильно разрушена. Была сильно повреждена инфраструктура нефтяной промышленности. Обе региональные державы понесли большие экономические потери (сотни миллиардов долларов), годы, которые можно было использовать на созидание, ушли впустую. Война привела к появлению у Ирака значительной задолженности ряду арабских стран. В частности, долг Ирака Кувейту превысил 14 млрд. долларов.
С военной точки зрения, обе стороны показали низкий уровень боевой подготовки, как на уровне командования, так и рядового состава. Война велась с крайним ожесточением, боевая техника, причем достаточно современная, использовалась весьма активно. Ирак в вооружении и технике имел преимущество, пользуясь поддержкой как Запада, так и СССР и стран соцблока. Советская техника составила основу вооружённых сил Ирака, и именно её применением иракская армия обязана своим основным успехам, особенно в начале войны. Иран до революции в основном сотрудничал в военной сфере с США, и все военно-технические связи были оборваны. Поэтому вооруженные силы Ирана испытывали проблемы с пополнением оружием, техникой, материальной частью, обслуживанием и т. д. Со второй половины войны Иран также в значительной степени воевал на трофейной советской технике и её китайских и северокорейских клонах. Иран спасла воля исламского режима: правительство смогло мобилизовать народ на «священную войну». А иракское командование не смогло использовать первые успехи, провалив блицкриг.
В ходе войны Саддам Хусейн также осуществил операцию по «решению» курдского вопроса, получившую название «Анфаль», в ходе которой десятки тысяч курдов было вывезено в неизвестном направлении и, очевидно, казнено. Из 5 тыс. курдских деревень полностью были разрушены 4 тыс., сотни тысяч человек были помещены в специальные лагеря, а беженцами стали около 1 млн. человек. Ряд курдских селений и город Халабджа подверглись бомбардировкам химическими бомбами (только в Халабдже погибло 5 тыс. человек). Одновременно на территорию иракского Курдистана, особенно в город Киркук, целенаправленно переселялось бедное арабское население из южных районов страны, чтобы изменить этнический состав региона. Многие курдские районы были полностью опустошены, находившиеся в них селения и городки уничтожены, а население переселено в «образцовые посёлки», напоминающие концлагеря. Стоит отметить, что страны Запада, включая США, в это время проигнорировали акции Хусейна против курдского населения, так как вопрос борьбы с Ираном был для них важнее курдской проблемы. Про курдов «вспомнили» только, когда Хусейн из «партнера» Запада превратился в «кровавого тирана».
Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр
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