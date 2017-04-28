«Ростех» переходит на выпуск гражданской продукции

Объем экспорта также вырос, правда, не так много, на 3%. Тем не менее объем составил 13,1 млрд. долл. Это объем проданной продукции через "Рособоронэкспорт".

Мы увеличили объем выручки на 11% и достигли более чем 1,2 трлн рублей.