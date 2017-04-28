«Ростех» переходит на выпуск гражданской продукции
Согласно информации ТАСС , глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что стоимость контракта по поставке Индии вертолетов Ка-226Т, заключенного в 2016 году, составляет более 1 млрд. долл.
Как ранее указывалось , соглашение предусматривает изготовление 40 машин в РФ (в Кумертау и Улан-Удэ), 160 единиц – на территории заказчика по соответствующей лицензии.
Всего портфель заказов компании составляет 45 млрд. долл.
Со слов С. Чемезова, по итогам 2016 года наблюдается рост общего объема экспорта госкорпорации, проходящего по линии "Рособоронэкспорта":
При этом более существенно выросла выручка "Ростеха" в прошедшем году:
В 2015 году она равнялась 1,14 трлн. руб. (121% от 2014 года).
Доля гражданской продукции увеличена по итогам года до 25% (374 млрд. руб.). Учитывая, как утверждает глава «Ростеха», вероятность снижения объема государственного оборонного заказа, предполагается добиться к 2025 году увеличения доли гражданской продукции до 50%.
Госкорпорация в 2016 году вложила в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 43,9 млрд. руб. собственных средств. С учетом сторонних вливаний данная сумма составила 142 млрд. руб., увеличившись на 10%.
Среднемесячная зарплата работников "Ростеха" в 2016 году выросла на 7%, до 44 тыс. руб.
Как ранее указывалось , соглашение предусматривает изготовление 40 машин в РФ (в Кумертау и Улан-Удэ), 160 единиц – на территории заказчика по соответствующей лицензии.
Всего портфель заказов компании составляет 45 млрд. долл.
Со слов С. Чемезова, по итогам 2016 года наблюдается рост общего объема экспорта госкорпорации, проходящего по линии "Рособоронэкспорта":
Объем экспорта также вырос, правда, не так много, на 3%. Тем не менее объем составил 13,1 млрд. долл. Это объем проданной продукции через "Рособоронэкспорт".
При этом более существенно выросла выручка "Ростеха" в прошедшем году:
Мы увеличили объем выручки на 11% и достигли более чем 1,2 трлн рублей.
В 2015 году она равнялась 1,14 трлн. руб. (121% от 2014 года).
Доля гражданской продукции увеличена по итогам года до 25% (374 млрд. руб.). Учитывая, как утверждает глава «Ростеха», вероятность снижения объема государственного оборонного заказа, предполагается добиться к 2025 году увеличения доли гражданской продукции до 50%.
Госкорпорация в 2016 году вложила в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 43,9 млрд. руб. собственных средств. С учетом сторонних вливаний данная сумма составила 142 млрд. руб., увеличившись на 10%.
Среднемесячная зарплата работников "Ростеха" в 2016 году выросла на 7%, до 44 тыс. руб.
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