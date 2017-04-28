05:56 28 апреля

«Ростех» переходит на выпуск гражданской продукции

Согласно информации ТАСС , глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что стоимость контракта по поставке Индии вертолетов Ка-226Т, заключенного в 2016 году, составляет более 1 млрд. долл.

Как ранее указывалось , соглашение предусматривает изготовление 40 машин в РФ (в Кумертау и Улан-Удэ), 160 единиц – на территории заказчика по соответствующей лицензии.

Всего портфель заказов компании составляет 45 млрд. долл.


Со слов С. Чемезова, по итогам 2016 года наблюдается рост общего объема экспорта госкорпорации, проходящего по линии "Рособоронэкспорта":

Объем экспорта также вырос, правда, не так много, на 3%. Тем не менее объем составил 13,1 млрд. долл. Это объем проданной продукции через "Рособоронэкспорт".


При этом более существенно выросла выручка "Ростеха" в прошедшем году:

Мы увеличили объем выручки на 11% и достигли более чем 1,2 трлн рублей.


В 2015 году она равнялась 1,14 трлн. руб. (121% от 2014 года).



Доля гражданской продукции увеличена по итогам года до 25% (374 млрд. руб.). Учитывая, как утверждает глава «Ростеха», вероятность снижения объема государственного оборонного заказа, предполагается добиться к 2025 году увеличения доли гражданской продукции до 50%.

Госкорпорация в 2016 году вложила в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 43,9 млрд. руб. собственных средств. С учетом сторонних вливаний данная сумма составила 142 млрд. руб., увеличившись на 10%.

Среднемесячная зарплата работников "Ростеха" в 2016 году выросла на 7%, до 44 тыс. руб.


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Комментарии 17

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  1. Uncle Lee Сегодня, 04:11
    до 44 тыс. руб.
    - остается только порадоваться за них !
    Uncle Lee
    1. Mystery12345 Сегодня, 04:24
      Цитата: Uncle Lee
      до 44 тыс. руб.
      - остается только порадоваться за них !

      recourse да уж...
      Mystery12345
    2. Sirocco Сегодня, 05:35
      Цитата: Uncle Lee
      - остается только порадоваться за них !

      Вот вот, ключевое слово, До 44 тыр. Как всегда уравниловка, Верхи получают 100 и более низы 15 и менее. А так в среднем не плохо смотрится)))))
      Ну и вот достижение которым позориться можно, а не гордиться.
      Как ранее указывалось , соглашение предусматривает изготовление 40 машин в РФ (в Кумертау и Улан-Удэ), 160 единиц – на территории заказчика по соответствующей лицензии.

      В Улан Удэ, и Кумертау 40 машин, остальные 160, на територии Индии, создаем рабочие места Индусам, нам то зачем они нужны? У нас и так зарплаты ДО 44 тыров. Позорище.(((((((((
      Sirocco
  2. tolmachiev51 Сегодня, 04:22
    Опять замаячил призрак конверсии !!! - сапожнику сапоги , гончару горшки . Когда мощнейшие заводы по выпуску продукции ВПК начинают выживать .хорошего в этом мало. Рад за успехи оборонщиков.
    tolmachiev51
    1. Mystery12345 Сегодня, 04:25
      Цитата: tolmachiev51
      Опять замаячил призрак конверсии

      почему? не на выпуск кастрюль же переходят...
      Mystery12345
    2. cariperpaint Сегодня, 04:40
      это совершенно нормальные шаги. с их потенциалом не работать на гражданский рынок вообще глупость.
      cariperpaint
      1. l7yzo Сегодня, 04:46
        Тем более, что у нас, походу кроме них и уже некому работать на гражданский рынок в высокоточным приборостроении и продукции...
        l7yzo
  3. Шукшин Сегодня, 04:57
    Отличная новость. Первая ласточка новой индустриализации страны.
    Шукшин
  4. Orionvit Сегодня, 05:07
    Что за идиотская мода. для рекламы одевать женщин в форму и обвешивать снаряжением (на фото). В результате мы не видим ни женщины. ни солдата, смех один. Или они таким способом стараются привлечь толерантных западных клиентов. или как вариант, просто не "оскорбить" опять таки западных феминисток? К чему этот цирк, солдат должен внушать уважение и страх.
    Orionvit
  5. Perviy Сегодня, 05:21
    Ребята, хоть и не в тему, но скажу, ибо возмущение переполнило меня, когда услышал эту новость! 75% процентов акций концерна "Калашников" планируется отдать в частные руки! На наших глазах пятая колонна распродает страну, а Путин сидит и помалкивает!
    Perviy
    1. cariperpaint Сегодня, 05:29
      25 блокирующих то остается. в одни руки не отдадут. чего тут необычного?
      cariperpaint
      1. Perviy Сегодня, 05:31
        А что, тут не действует правило контрольного пакета 50%+1 акция?
        Perviy
        1. cariperpaint Сегодня, 05:34
          это разные вещи. обладатель блокирующего пакета может заворачивать большинство всех решений.да контрольный пакет на практике обычно меньше чем 50+1.
          cariperpaint
          1. Perviy Сегодня, 05:42
            У государства останется 25% акций. Оно превратится в одного из инвесторов! И уже не сможет единолично решать судьбу концерна - придётся согласовывать с частниками! Если я не прав, то слава Богу. Да всю страну в 90-е растащили подобным образом. А вы говорите "разные вещи". Зато над Украиной ржем, что у них там воровство и беспредел. У нас тоже самое, только завуалированно происходит.
            Perviy
            1. cariperpaint Сегодня, 05:46
              акции во первых разные бывают простые и голосующие это раз. во вторых зачем государству вмешиваться в его работу? а любое решение которое может навредить 25 процентов блокируют легко. ну не сможет развиваться во что то сильное организация без частных вложений. инвестиции откуда им брать? из бюджета?
              cariperpaint
  6. uporov65 Сегодня, 05:36
    За «Ростех» можно только искренне порадоваться! Но как-то нас тревожит такое пристальное внимание государства к участию в гражданском секторе экономике оборонных предприятий. На наш взгляд, участие госкомпаний, здесь должно быть сведено к минимуму. ИМХО.
    uporov65
    1. cariperpaint Сегодня, 05:40
      почему? что в этом плохого? они зарабатывают деньги расширяются. выходят на другие рынки. вкладывают в производство. но госпрограма то не вечная по контрактам снижение будет по заказам и существенное рано или поздно. и что им тогда делать? да и представить не сложно сколько всего полезного они могут создать при правильном подходе для простых людей.
      cariperpaint
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