Протесты в Македонии привели к захвату парламента
Как сообщает РИА Новости , 27 апреля депутаты Собрания Македонии большинством в 62 голоса из 120 избрали этнического албанца Талата Джафери председателем законодательного органа. В связи с этим активисты движения «За единую Македонию», протестовавшие перед зданием Собрания, силой проникли в зал заседания и напали на парламентариев от оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ).
— поясняют местные СМИ.
Специальное подразделение МВД Македонии провело операцию по деблокированию парламентариев с применением дымовых шашек.
Президент Македонии Георге Иванов выступил с обращением к нации и призвал лидеров крупнейших партий вместе обсудить мирный выход из политического кризиса.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик полагает, что нападение на парламент и избиение его депутатов являются неприемлемыми:
Лидер СДСМ Зоран Заев и депутат Дамьян Манчевски с еще двумя однопартийцами ранены в Собрании… Демонстранты вошли в зал заседаний и начали бросать предметы в парламентариев и избивать их.
— поясняют местные СМИ.
Специальное подразделение МВД Македонии провело операцию по деблокированию парламентариев с применением дымовых шашек.
Президент Македонии Георге Иванов выступил с обращением к нации и призвал лидеров крупнейших партий вместе обсудить мирный выход из политического кризиса.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик полагает, что нападение на парламент и избиение его депутатов являются неприемлемыми:
Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием событий в Бывшей Югославской республике Македония и призываем к сдержанности и спокойствию. Насилие, направленное против институтов демократии и избранных представителей народа, недопустимо. Мы призываем все политические силы урегулировать разногласия путем дипломатии, в соответствии с конституцией, чтобы без промедлений преодолеть политический тупик.
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