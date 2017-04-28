Протесты в Македонии привели к захвату парламента

Лидер СДСМ Зоран Заев и депутат Дамьян Манчевски с еще двумя однопартийцами ранены в Собрании… Демонстранты вошли в зал заседаний и начали бросать предметы в парламентариев и избивать их.

Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием событий в Бывшей Югославской республике Македония и призываем к сдержанности и спокойствию. Насилие, направленное против институтов демократии и избранных представителей народа, недопустимо. Мы призываем все политические силы урегулировать разногласия путем дипломатии, в соответствии с конституцией, чтобы без промедлений преодолеть политический тупик.