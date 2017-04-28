05:54 28 апреля

Протесты в Македонии привели к захвату парламента

Как сообщает РИА Новости , 27 апреля депутаты Собрания Македонии большинством в 62 голоса из 120 избрали этнического албанца Талата Джафери председателем законодательного органа. В связи с этим активисты движения «За единую Македонию», протестовавшие перед зданием Собрания, силой проникли в зал заседания и напали на парламентариев от оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ).

Лидер СДСМ Зоран Заев и депутат Дамьян Манчевски с еще двумя однопартийцами ранены в Собрании… Демонстранты вошли в зал заседаний и начали бросать предметы в парламентариев и избивать их.

— поясняют местные СМИ.

Протесты в Македонии привели к захвату парламента



Специальное подразделение МВД Македонии провело операцию по деблокированию парламентариев с применением дымовых шашек.

Президент Македонии Георге Иванов выступил с обращением к нации и призвал лидеров крупнейших партий вместе обсудить мирный выход из политического кризиса.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик полагает, что нападение на парламент и избиение его депутатов являются неприемлемыми:

Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием событий в Бывшей Югославской республике Македония и призываем к сдержанности и спокойствию. Насилие, направленное против институтов демократии и избранных представителей народа, недопустимо. Мы призываем все политические силы урегулировать разногласия путем дипломатии, в соответствии с конституцией, чтобы без промедлений преодолеть политический тупик.




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Комментарии 3

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 05:41
    ... вот и до Македонии добрались... долгохонько она была в запасных ...
    a.s.zzz888
  2. Orionvit Сегодня, 05:46
    Готовят ещё одну украину, был бы повод, а исполнители всегда найдутся. И как всегда, ставка на правых националистов. Знакомые методички, как говорится "На фотографии видны уши фотографа". Хотелось бы знать, кто финансирует этих активистов движения «За единую Македонию», хотя попробуйте сами угадать с трёх раз.
    Orionvit
  3. новичок Сегодня, 05:48
    опа, пошла жара по полю! а если серъёзно, то всё что там творится, это дорога к хаосу в центре европы, дабы укрепить “единство“ европы с сша. не даром сербы так упорно вооружаются и перевооружаются_ дым пошёл. вариант второй: янки посредством направленного и контролируемого хаоса добиваются полного развала балканских квази государств. с целью “навести порядок“ и забрать под свою юрисдикцию. некая пиндолина европе.
    новичок
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