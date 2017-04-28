10:12 28 апреля

Возможно ли остановить безнаказанные налеты?



Можно только представить, каково жителям страны, которую бомбят все, кому не лень. И одно дело, если руководство само пригласило определенные силы для помощи в борьбе с терроризмом, но совсем другое дело – когда недобросовестные «партнеры» и корыстолюбивые «соседи» пользуются чужим бедственным положением в своих целях, зная, что наказания не последует.

27 апреля Израиль нанес очередной удар по Сирии – на этот раз по аэропорту Дамаска. К счастью, причинен лишь материальный ущерб – обошлось без жертв. Израильские объяснения стандартные – якобы там «хранилось оружие для «Хизбаллы». Под таким «соусом» можно бомбить кого угодно и что угодно – проверять истинность подобных утверждений никто не будет.


В условиях двойных стандартов в мире – привлечь агрессора к ответственности пока не представляется возможным. Тем более, что аналогичными грязными делишками занимается и Турция. А американские удары «Томагавками» по базе Шайрат в провинции Хомс еще больше развязали руки всем, кто хочет пожарить свое «мясо» на костре чужой войны.

Как заявило командование Вооруженными силами САР, «Данная агрессия расценивается как отчаянная попытка морально поддержать террористические группировки, теряющие боевой дух… Однако она не способна поколебать стремления Сирии продолжать борьбу с терроризмом вплоть до его полного искоренения».

МИД России осудил агрессивный шаг Израиля. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала случившееся так: «В Москве осуждают акты агрессии против Сирии, считают их недопустимыми и противоречащими нормам и принципам международного права». Захарова от лица МИД призвала все стороны «действовать в рамках уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии - государства-члена ООН».

К сожалению, подобные взывания к международному праву игнорируются теми, для кого никакой закон – не указ. Израильский министр транспорта и по делам разведки Кац уже высказался в том духе, что «удар по аэропорту Дамаска полностью соответствует принципам политики Израиля».

Чтобы противодействовать такому беспределу, видимо, нужны иные аргументы, нежели заявления МИД РФ, пусть даже самые решительные.

Бесполезно также взывать к тому, что победа исламистских группировок в Сирии может создать для того же Израиля опасность. Это пока что сирийская «оппозиция» неоднократно заявляла о том, что рассматривает буйного соседа как своего союзника (оно и не удивительно, учитывая, сколько боевиков проходило лечение в израильских больницах). Но все может повернуться совсем по-иному: США и Европа до определенного момента тоже считали, будто могут полностью контролировать террористов, а теперь во многих западноевропейских городах то взрываются бомбы, то грузовики, управляемые радикалами, врезаются в толпу.

В настоящее время Москва героически отбивает политические и информационные атаки в отношении Сирии. Пример тому – вето на резолюцию СБ ООН по поводу инцидента в Хан Шейхуне. За это в адрес Москвы до сих пор «прилетает» жесточайшая критика. И даже следуют угрозы новых санкций. Но защита международного права в современном мире стоит того, чтобы вытерпеть весь этот шквал лживых обвинений.

Необходимо, однако, что-то делать и с ударами по Сирии исподтишка, наносимые всеми, кому не лень. Потому что сегодня каждый такой удар – это своего рода пощечина России. Мировые беспредельщики показывают, что им плевать не только на борьбу с терроризмом, но и на мнение Москвы.

Характерно, что новые удары последовали после того, как Россия заявила о сокращении своей группировки на авиабазе Хмеймим. Возможно, не стоит больше делать подобных заявлений? И, конечно же, необходимо очень серьезно укрепить систему противовоздушной обороны Сирии. В этом направлении уже были сделаны определенные шаги, но нынешних ресурсов пока не хватает.

В любом случае, подобные акты агрессии – абсолютно незаконны. Это – военные преступления, не имеющие сроки давности. Спасибо России, что она – единственная пока сильная держава в мире, которая постоянно напоминает о необходимости соблюдать международное право. И спасибо Сирии, что она выдерживает эти удары, обрушившиеся на нее со всех сторон. Так маленькое государство дает пример остальным – сопротивляться можно, даже если приходится за это платить огромную цену.
Автор: Елена Громова


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. Mystery12345 Сегодня, 06:11
    Израиль бомбит бородатых(пофигу что "хезболла" или ещё кто-в сортах гумна не разбираюсь) с согласия России.если угодно-с молчаливого согласия, потому как бабах- должен удобрять землю...любой...
    Mystery12345
    1. Titsen Сегодня, 06:38
      Цитата: Mystery12345
      Израиль бомбит бородатых(пофигу что "хезболла" или ещё кто-в сортах гумна не разбираюсь) с согласия России.если угодно-с молчаливого согласия,


      Скорее всего так и есть.

      Только что взамен за молчание?

      Огласите весь список, пожалуйста!
      Titsen
      1. Mystery12345 Сегодня, 06:43
        Цитата: Titsen
        Только что взамен за молчание?

        то,что они ПОКА,учавствуют в наземной операции на стороне Асада,но это-до поры.
        Mystery12345
        1. Maskom Сегодня, 08:45



          Вот , они два очередных "террориста", которых лечат в Израиле. Снимок из цфатской больницы
          Maskom
    2. elenagromova Сегодня, 07:10
      Да, чуть не забыла. Бомбят-то - Сирию. Без каких-либо доказательств, передает она что-то Хизбалле или не передает. Где эти доказательства? Получается, как американцы с Хан Шейхуном. Доказательств нет, а удары есть.
      elenagromova
      1. Мар.Тира Сегодня, 07:50
        Можно остановить,если убедить это не делать израильтян.Есть два способа.Первый по хорошему,дипломатическим путём,и консультациями,что сейчас и делается.Но по видимому не помогает..Ну а второй кнутом.В виде засад ЗРК,на путях вероятного удара ВВС Израиля,с дезинформацией о складах вооружений Хезболла,и постоянным мониторингом территории Израиля.Во Вьетнаме это не плохо получалось.А вообще складывается впечатление,что Израиль работает в тесной связке с США,Турцией,и саудитами.Стратегия у них такая ,долбить Сирию со всех сторон,что бы дрогнула,и распалась.Даже евреи сейчас признают,что Хизбалла сменила приоритеты,и не нападает на Израиль.Но хозяин то говорит другое?
        Мар.Тира
      2. Mystery12345 Сегодня, 08:02
        Цитата: elenagromova
        Да, чуть не забыла. Бомбят-то - Сирию. Без каких-либо доказательств, передает она что-то Хизбалле или не передает. Где эти доказательства? Получается, как американцы с Хан Шейхуном. Доказательств нет, а удары есть.

        видите ли Елена, Израиль никогда не доказывет никому и ничего,просто действует в своих интересах.
        Mystery12345
      3. Ольгович Сегодня, 08:05
        Цитата: elenagromova
        Где эти доказательства? Получается, как американцы с Хан Шейхуном. Доказательств нет, а удары есть.


        Они- yes очень "секретные".

        Израиль вообще стал маленьким таким фашистиком в регионе: убивает кого хочет, не заморачиваясь ничем. У него -право силы и израильские коллеги ВО без стеснения обосновывают им все действия страны и считают себя... правыми:" Мы делаем все, что считаем нужным. Ответьте, сирийцы, если сможете. Но вы не сможете, а если попытаетесь-мы вас уничтожим. Так что сидите тихо" Кто сильнее-тот и прав, т.е. мы!.

        В Европе 1939-44г- тоже была правота силы? recourse

        Когда грузовик уничтожил несколько их военных- кто-то кричит о каком-то.... терроризме. belay
        Ольгович
      4. Арон Заави Сегодня, 09:47
        Цитата: elenagromova
        Да, чуть не забыла. Бомбят-то - Сирию. Без каких-либо доказательств, передает она что-то Хизбалле или не передает. Где эти доказательства? Получается, как американцы с Хан Шейхуном. Доказательств нет, а удары есть.

        Обратитесь в МОССАД или в АМАН. Эти организации отвечают за информацию которую предоставляют военно-политическому кабинету перед принятием решения.
        Арон Заави
  2. elenagromova Сегодня, 06:20
    Хизбалла - не террористическая организация.
    elenagromova
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:30
      Цитата: elenagromova
      Хизбалла - не террористическая организация.

      да вы что Елена? может тему изучить?в 1985 году бойцы «Хезболлы» выкрали трех советских дипломатов, позже один из них был расстрелян.-для меня достаточно...но можно продолжить...нужно? кстати,100 дне у трампа прошло,ждём ваш комментарий по этому поводу,вы Романову обещали...
      Mystery12345
      1. elenagromova Сегодня, 06:32
        И после этого ее террористической не признали.
        И потом - важно, что сейчас.
        А сейчас это - организация, которая борется с терроризмом.
        elenagromova
        1. Mystery12345 Сегодня, 06:41
          Цитата: elenagromova
          И после этого ее террористической не признали.
          И потом - важно, что сейчас.
          А сейчас это - организация, которая борется с терроризмом.

          сейчас им просто выгодно,они не с терроризмом борются а с группировками как с конкурентами, России,тоже ПОКА выгодно. но кроме нас их никто не признал НЕ террористами.
          Mystery12345
        2. Maskom Сегодня, 08:50
          Елена , про то что Хизбалла не является террористической организацией расскажите пожалуйста лично семье дипломата Аркадия Каткова, растрелянного лично архи-террористом Хизбаллы Имадом Мурнией. Я специально не привожу в пример десятки погибших при взрыве хизбаллой центра еврейской общины, понимаю , что убийство мирных евреев для вас не есть терроризм.
          Maskom
    2. Цой Сегодня, 06:34
      В России да. Хезболла признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств (с марта 2016 года), в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании.
      Цой
      1. alma Сегодня, 06:58
        Что интересно, озвученный Вами список стран почему то почти полностью совпадает с нашими геополитическими противниками. Есть пара исключений
        alma
        1. Цой Сегодня, 07:54
          "Почти с парой исключений" - это не совсем, а точнее совсем не точно.

          Как минимум половина нейтральна к РФ. Лига арабских государств к примеру:
          Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Египет, Иордания, Йемен, Ливия, Судан, Тунис, Марокко, Кувейт, Алжир, Бахрейн, Катар, Оман, ОАЭ, Мавритания, Сомали, Государство Палестина, Джибути, Коморские острова.
          Цой
          1. alma Сегодня, 08:40
            Согласен, ЛАГ не разбирал детально.
            alma
      2. Ольгович Сегодня, 07:41
        Цитата: Цой
        В России да. Хезболла признана террористической организацией


        Чушь.
        Ольгович
  3. dfg Сегодня, 06:37
    Вопрос в никуда и ни о чем. Прежде чем задаваться такими вопросами нужно спросить у ответственных лиц: сколько американских солдат убито в Ираке / Афганистане в ответ на потери военнослужащих РФ в Сирии, сколько подбито и сожено вместе с экипажами еврейских Mk4 в ответ на бомбардировки? И чем занимается управление "В" ФСБ которое в теории и должно отвечать за работу с аборигенами в интересах страны, как это делают наши "партнеры" убиваю чужими руками солдат России. только после получения ответов хотя бы тем кому положено их знать заголовки таких статей будут актуальны а пока .....Хезболла по факту уже давно менее террористическая организация чем одно "избранное" государство
    dfg
  4. Deck Сегодня, 06:37
    Цитата: elenagromova
    Хизбалла - не террористическая организация.


    Само собой,ведь например похищение трех наших дипломатов и расстрел еще одного это чисто гуманитарная и просветительская акция. За это мы их и любим.
    Deck
    1. elenagromova Сегодня, 06:47
      История с дипломатами слишком темна, тут нужно серьезное расследование.
      Не исключено, что это сделали вообще совершенно другие силы.
      К тому же, по-любому, уже и люди там сменились.
      И бывает, что какая-то организация, которая в прошлом была вредной, - стала полезной. И наоборот тоже бывает.
      elenagromova
      1. Lancer Сегодня, 07:13
        Похищение и убийство советских дипломатов - никакая не "темная" история.Это давно общепризнанный факт.Известно и то как советские спецслужбы пресекли дальнейшие подобные шалости - поинтересуйтесь матчастью.
        Lancer
        1. elenagromova Сегодня, 07:16
          Да уж, случай оброс легендами. Однако выгодно-то все это было отнюдь не СССР, не ливанскому сопротивлению, не палестинцам, не Сирии... А совершенно конкретной стороне, той, что на вашем флажке.
          elenagromova
          1. Lancer Сегодня, 08:08
            О как :))) А в чем же выгода-то?Очень интересно посмотреть как вы будете натягивать сову на глобус :)))
            Lancer
          2. Maskom Сегодня, 08:53
            Одно обидно : Лена Громова такая красивая женщина, и при этом явно симпатизирует террористам Хизбаллы...
            Maskom
        2. Cat Man Null Сегодня, 07:36
          Цитата: Lancer
          ... поинтересуйтесь матчастью...

          - Вы сказали правильно, но слова Ваши услышаны не будут.
          - "корм не в коня" в данном случае request
          Cat Man Null
          1. Lancer Сегодня, 08:10
            Да похоже...Для Громовой главное произнести страсную обличительную филиппику,а факты её не особо интересуют.
            Lancer
            1. Стирбьорн Сегодня, 10:11
              Цитата: Lancer
              Да похоже...Для Громовой главное произнести страсную обличительную филиппику,а факты её не особо интересуют.

              Увы, это существенный недостаток всех статей с ее авторством hi
              Стирбьорн
  5. Басарев Сегодня, 06:40
    А зачем держаться за территориальную целостность Сирии и лично Асада? Израиль, уничтожил на своей земле арабское мракобесие и построил процветающее технологически развитое государство, фактически атеистическое - серьёзных иудеев там в пределах статпогрешности. То есть Израиль, решив все ключевые проблемы Ближнего Востока на своей территории, получил право решать их и вовне. А Сирия ничего не добилась, не вложила в технический прогресс совершенно ничего и прогресс человеческих свобод всеми силами старается остановить. Именно поэтому приходится эти прогрессы двигать в Сирии насильно. Не станет правительства Асада и лично Асада, не станет никакого ислама на территории Сирии - будет прогрес. Израиль, конечно, не догонит, скорее будет выглядеть как доживший до сегодняшнего дня светский Иран.
    Басарев
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:47
      Цитата: Басарев
      . А Сирия ничего не добилась,

      при такой "разношёрстности" и не добьётся..одни воюют,другие побором занимаются,третьи на рынках торгуют и в барах сидят...воюет не страна,не народ,воюет асад.
      Mystery12345
      1. elenagromova Сегодня, 06:49
        Воюет армия, которая уже шесть лет сдерживает террористическую агрессию
        elenagromova
        1. igor67 Сегодня, 08:40
          Цитата: elenagromova
          Воюет армия, которая уже шесть лет сдерживает террористическую агрессию

          Воюет и молодец, зачем провоцировать. израиль? Буквально вчера вечером наши сбили ракетой Пэтриот сирийский беспилотник, я был на улице минут сорок наши самолеты кружили, только они ушли пошла ракета, значит беспилотник долго провоцировал
          igor67
      2. 34 регион Сегодня, 10:01
        06.47. Мистер! А на окраине не так было? Когда всё начиналось то думали, ну вот, щас поднимутся! Но! Харьков второй столицей не стал, одесситов сожгли, русские своих бросили. ЛДНР поднялся!? Не знаю уж как ЛДНР поднялись, но настоящих буйных не оказалось вообще. А что случилось в ЛДНР, я даже и не знаю. Или Путин дал команду, или Стрелков со своими спартанцами поднял? Что то все старательно обходят этот вопрос. Ситуация окраины и Сирии не аналогичны? И там и там сидят в барах и пьют пиво, и там и там торгуют. И много и там и там создалось отрядов сопротивления? Но в Сирии оказался лидер сумевший сплотить вокруг себя и дать команду к сопротивлению. К чему я? Психология людей везде одинакова. Независимо от страны. Волею Саддама и Каддафи народ сплотился и построили свои страны. У нас был Сталин. Но не стало лидеров, и всё, не стало сопротивления, Есть пример Горбачёва. Он сдал всё и всех, и народ не пошёл против Горбачёва. Взять Путина. Страну грабят и продают. Но грабит не народ, а Путин. А народ работает по 25 часов в сутки, начав работать за час до начала суток. И чего добилась Россия от такого сопротивления? И чего ожидать от Сирии? Ну уйдёт Асад. Вокруг кого собирать народ? Ну если Асад плохой, кто тогда хороший? Сирийский Горбачёв?
        34 регион
    2. elenagromova Сегодня, 06:48
      Сирия - суверенное государство с легитимным правительством, и ни у кого нет права "решать проблемы вовне".
      elenagromova
      1. Mystery12345 Сегодня, 06:54
        Цитата: elenagromova
        Сирия - суверенное государство с легитимным правительством, и ни у кого нет права "решать проблемы вовне".

        Елена,это правительство легитимно номинально,для нас.и всё. а воюет да-армия..но не сирии а Асада. давайте честно говорить. и еслиб не наши- уже правили бы бандиты,и неизвестно за кого была бы "хезболла". ну не "встаёт страна огромная на смертный бой".ведь так? проблемы во вне,да,никто не имеет прав решать...но кого это останавливало ? Нарочницкая сказала абсолютно верно,не дословно,но смысл таков: "факультет международного права нужно отменить за ненадобностью ибо он никому не нужен,никто эти права не соблюдает""
        Mystery12345
        1. elenagromova Сегодня, 07:06
          Эти все заявления - для красного словца. Если отменить закон на основании того, что его никто не соблюдает, - это путь к тому, что последние сдерживающие факторы рухнут. Нет законов - будет что? Не "теплая", не "гибридная", а конкретная война, после которой - ядерная зима.
          elenagromova
          1. Mystery12345 Сегодня, 07:08
            Цитата: elenagromova
            Эти все заявления - для красного словца. Если отменить закон на основании того, что его никто не соблюдает, - это путь к тому, что последние сдерживающие факторы рухнут

            Елена...какие "сдерживающие факторы..." кого они "сдерживали" ? вот РВСН наши-сдерживающий фактор.
            Mystery12345
            1. elenagromova Сегодня, 07:14
              Хотите, чтобы говорили только РВСН, а дипломаты вообще замолчали? А бомбоубежище уже есть?
              elenagromova
              1. Mystery12345 Сегодня, 07:25
                Цитата: elenagromova
                Хотите, чтобы говорили только РВСН, а дипломаты вообще замолчали? А бомбоубежище уже есть?

                Елена,вы же должны знать, что "кольт" и доброе слово,сделают гораздо больше чем просто доброе слово"... дипломаты наши говорят...говорят и говорят...работа такая,у одного вон нервы даже сдали...(в глаза смотреть)-но это лишь политическое словоблудие. не помните сколько раз Лавров с Керри договаривались,а на другой день всё отменялось?...полит-игра...
                Mystery12345
      2. Басарев Сегодня, 06:55
        Это государство ещё со времён Асада-старшего держалось лишь на введённом им чрезвычайном положении, по которому абсолютно все митинги запрещены. И, пользуясь этим, Асады вовсю крутили гайки, считая, что народ молчит - значит, всем доволен. Докрутились: резьбу сорвало. И фактически вся гражданская война - это крик души доведённых бесправием до отчаяния рядовых сирийцев. Это явный знак Асаду: если ты не даёшь простонародью слова, если ты драконишь собственный народ, то ты должен за это нести наказание.
        Басарев
        1. elenagromova Сегодня, 07:04
          А, да... Россия - более технически развитое государство, чем Украина. Значит, мы тоже можем "решать проблемы вовне"? Там, у соседей, даже за Георгиевскую ленточку арестовывают... Можно, мы решим проблему и повесим Порошенко без шума, санкций и осуждений?
          elenagromova
          1. Mystery12345 Сегодня, 07:12
            Цитата: elenagromova
            Можно, мы решим проблему и повесим Порошенко без шума, санкций и осуждений?

            если вопрос ко мне,я Елена-за ! lol (частное мнение) Американцы так и решают дела,и-ничего...мир только подпевает.а наше долготерпение, воспринимется как слабость. а слабых всегда "чмырят"...такие вот законы джунглей...помните прошлый век XX ? СССР так же радикально решал проблемы,и-ничего,все умывались...сейчас до того долиберальничали-танки американские у наших границ! Сталин в гробу вертится...
            Mystery12345
        2. elenagromova Сегодня, 07:07
          Кстати, информация о "чрезвычайном положении" - уже крайне устаревшая. Оно было отменено в 2011 году.
          Да и что касается "отчаяния рядовых сирийцев". Что-то в первые же месяцы среди этих "отчаянных" было множество пакистанцев, ливийцев, египтян и прочих.
          elenagromova
        3. Alone Сегодня, 07:09
          Может сравнить "закручивание гаек" и "исламизацию" с местными королевствами(Эмираты и т.д.)?
          Alone
          1. Басарев Сегодня, 09:23
            В соседних королевствах исламизацию терпят благодаря тамошнему запредельному уровню жизни.
            Басарев
    3. 34 регион Сегодня, 09:33
      06.40. Басарев! А если тоже самое сказать о России? Зачем держаться за территориальную целостность России? США уничтожили у себя средневековое мракобесие и построили процветающее, технологически развитое государство. США решив все ключевые проблемы у себя, получили право решать их и в других странах. А Россия ничего не добилась, не вложила в технический прогресс совершенно ничего и совершенно не продвигает прогресс у себя в стране. Именно поэтому Россию необходимо продолжать демократизировать. И даже делать это насильно. Не станет Путина и будет прогресс России! США Россия конечно не догонит. Подоплёнка комментария именно такая? Верно?
      34 регион
  6. Lancer Сегодня, 07:09
    Громова,как всегда,жжёт глаголом - можно узнать с первых строк :)))
    Lancer
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:15
      Цитата: Lancer
      Громова,как всегда,жжёт глаголом - можно узнать с первых строк :)))

      нечего сказать-чего припёрся? request
      Mystery12345
      1. Lancer Сегодня, 08:37
        А что вообще можно говориь в ответ на абсолютно бессодержательную статью?
        Lancer
    2. elenagromova Сегодня, 07:18
      Так и должно быть - у каждого хорошего публициста узнаваемый стиль. ))))
      elenagromova
      1. Cat Man Null Сегодня, 07:30
        Цитата: elenagromova
        ... у каждого хорошего публициста...

        - сам себя не похвалишь - фик от кого дождешься laughing
        - а стиль Ваш и правда узнаваем, и он как раз для ВО - тут много... алармистов request
        Cat Man Null
  7. Cat Man Null Сегодня, 07:39
    Цитата: elenagromova, статья
    Необходимо, однако, что-то делать и с ударами по Сирии

    - и что же, например?
    - "фсех сбивать" не предлагать, оставьте это местным "радикалам"
    - а что еще?

    Все написанное - Капитан Очевидность + немного конь Спирологии.

    Зачем вообще Вы написали это все? Не понимаю what
    Cat Man Null
    1. Улиточник N9 Сегодня, 09:48
      Чуваку просто обидно... Не, ну чо-тебя по мордасам не только "большие дяди", но и совсем уж мелкие хлещут периодически, а ты только утираешься и сопли глотаешь-конечно малышу обидно.
      Улиточник N9
  8. rotmistr60 Сегодня, 08:06
    Посетители сайта в споре как ответить и чем ломают копья. но при этом отлично понимают, что этот вопрос может быть решен только на высоком уровне. тем более нам не известно какие и о чем ведутся переговоры с тем же Израилем. Поэтому мы остаемся при своей обиде (а кто-то радости), а в верхах не принято слушать низы тем более по вопросам внешней политики.
    rotmistr60
    1. Lancer Сегодня, 08:39
      И правильно - если слушать публику с ВО и им подобных,таких дров наломать можно...
      Lancer
    2. Cat Man Null Сегодня, 09:44
      Цитата: rotmistr60
      ... в верхах не принято слушать низы тем более по вопросам внешней политики

      - сто раз уже говорил: представьте себе "Презадента самолета" (КВС), который, принимая решение, советуется с пассажирами good
      Cat Man Null
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:47
        Очевидно я мягко написал - "не принято". Я имел ввиду, что вопросами внешней политики занимаются глава государства и профессионалы из МИДа.
        rotmistr60
  9. tforik Сегодня, 08:59
    Цитата: Ольгович
    Хезболла признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств

    )))
    а если так?
    "Хезболла признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств"
    tforik
  10. tat_shurik Сегодня, 09:40
    Израиль наказать очень просто - поставить в Сирию С-300, договор о которых был заключён ещё до всех этих событиях. Израиль слёзно умолял этого не делать и Путин им это пообещал. Можно же отказаться от обещания после удара по СТОЛИЧНОМУ аэропорту. А уж имея в руках С-300 сирийцы смогут сбивать самолёты Израиля хоть в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
    Мне кажется, наши на такое не пойдут всё-таки. Не в интересах России вписываться за арабов и всерьёз ссорится с Израилем. Но пригрозить то можно. Чтобы уж совсем евреи берега не теряли.
    tat_shurik
  11. Altona Сегодня, 10:08
    Цитата: elenagromova
    И бывает, что какая-то организация, которая в прошлом была вредной, - стала полезной. И наоборот тоже бывает.

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    Вы уже как Госдеп стали рассуждать. Когда СССР присутствовал в Афганистане у США были "полезные" муджахеды, когда США вошли в Афганистан "полезные" муджахеды стали "вредной" "Аль-каедой".
    Altona
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