Возможно ли остановить безнаказанные налеты?

Можно только представить, каково жителям страны, которую бомбят все, кому не лень. И одно дело, если руководство само пригласило определенные силы для помощи в борьбе с терроризмом, но совсем другое дело – когда недобросовестные «партнеры» и корыстолюбивые «соседи» пользуются чужим бедственным положением в своих целях, зная, что наказания не последует.27 апреля Израиль нанес очередной удар по Сирии – на этот раз по аэропорту Дамаска. К счастью, причинен лишь материальный ущерб – обошлось без жертв. Израильские объяснения стандартные – якобы там «хранилось оружие для «Хизбаллы».– проверять истинность подобных утверждений никто не будет.В условиях двойных стандартов в мире – привлечь агрессора к ответственности пока не представляется возможным. Тем более, что аналогичными грязными делишками занимается и Турция. АКак заявило командование Вооруженными силами САР, «».МИД России осудил агрессивный шаг Израиля. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала случившееся так: «». Захарова от лица МИД призвала все стороны «действовать в рамках уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии - государства-члена ООН».Израильский министр транспорта и по делам разведки Кац уже высказался в том духе, что «».Чтобы противодействовать такому беспределу, видимо, нужныБесполезно также взывать к тому, что победа исламистских группировок в Сирии может создать для того же Израиля опасность. Это пока что сирийская «оппозиция» неоднократно заявляла о том, что рассматривает буйного соседа как своего союзника (оно и не удивительно, учитывая, сколько боевиков проходило лечение в израильских больницах). Но все может повернуться совсем по-иному: США и Европа до определенного момента тоже считали, будто могут полностью контролировать террористов, а теперь во многих западноевропейских городах то взрываются бомбы, то грузовики, управляемые радикалами, врезаются в толпу.В настоящее время Москва героически отбивает политические и информационные атаки в отношении Сирии. Пример тому – вето на резолюцию СБ ООН по поводу инцидента в Хан Шейхуне. За это в адрес Москвы до сих пор «прилетает» жесточайшая критика. И даже следуют угрозы новых санкций. НоНеобходимо, однако, что-то делать и с ударами по Сирии исподтишка, наносимые всеми, кому не лень. Потому что. Мировые беспредельщики показывают, что им плевать не только на борьбу с терроризмом, но и на мнение Москвы.Характерно, что новые удары последовали после того, как Россия заявила о сокращении своей группировки на авиабазе Хмеймим. Возможно, не стоит больше делать подобных заявлений? И, конечно же, необходимо очень серьезно укрепить систему противовоздушной обороны Сирии. В этом направлении уже были сделаны определенные шаги, но нынешних ресурсов пока не хватает.В любом случае, подобные акты агрессии – абсолютно незаконны. Это – военные преступления, не имеющие сроки давности. Спасибо России, что она – единственная пока сильная держава в мире, которая постоянно напоминает о необходимости соблюдать международное право. И спасибо Сирии, что она выдерживает эти удары, обрушившиеся на нее со всех сторон. Так маленькое государство дает пример остальным – сопротивляться можно, даже если приходится за это платить огромную цену.