Возможно ли остановить безнаказанные налеты?
Можно только представить, каково жителям страны, которую бомбят все, кому не лень. И одно дело, если руководство само пригласило определенные силы для помощи в борьбе с терроризмом, но совсем другое дело – когда недобросовестные «партнеры» и корыстолюбивые «соседи» пользуются чужим бедственным положением в своих целях, зная, что наказания не последует.
27 апреля Израиль нанес очередной удар по Сирии – на этот раз по аэропорту Дамаска. К счастью, причинен лишь материальный ущерб – обошлось без жертв. Израильские объяснения стандартные – якобы там «хранилось оружие для «Хизбаллы». Под таким «соусом» можно бомбить кого угодно и что угодно – проверять истинность подобных утверждений никто не будет.
В условиях двойных стандартов в мире – привлечь агрессора к ответственности пока не представляется возможным. Тем более, что аналогичными грязными делишками занимается и Турция. А американские удары «Томагавками» по базе Шайрат в провинции Хомс еще больше развязали руки всем, кто хочет пожарить свое «мясо» на костре чужой войны.
Как заявило командование Вооруженными силами САР, «Данная агрессия расценивается как отчаянная попытка морально поддержать террористические группировки, теряющие боевой дух… Однако она не способна поколебать стремления Сирии продолжать борьбу с терроризмом вплоть до его полного искоренения».
МИД России осудил агрессивный шаг Израиля. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала случившееся так: «В Москве осуждают акты агрессии против Сирии, считают их недопустимыми и противоречащими нормам и принципам международного права». Захарова от лица МИД призвала все стороны «действовать в рамках уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии - государства-члена ООН».
К сожалению, подобные взывания к международному праву игнорируются теми, для кого никакой закон – не указ. Израильский министр транспорта и по делам разведки Кац уже высказался в том духе, что «удар по аэропорту Дамаска полностью соответствует принципам политики Израиля».
Чтобы противодействовать такому беспределу, видимо, нужны иные аргументы, нежели заявления МИД РФ, пусть даже самые решительные.
Бесполезно также взывать к тому, что победа исламистских группировок в Сирии может создать для того же Израиля опасность. Это пока что сирийская «оппозиция» неоднократно заявляла о том, что рассматривает буйного соседа как своего союзника (оно и не удивительно, учитывая, сколько боевиков проходило лечение в израильских больницах). Но все может повернуться совсем по-иному: США и Европа до определенного момента тоже считали, будто могут полностью контролировать террористов, а теперь во многих западноевропейских городах то взрываются бомбы, то грузовики, управляемые радикалами, врезаются в толпу.
В настоящее время Москва героически отбивает политические и информационные атаки в отношении Сирии. Пример тому – вето на резолюцию СБ ООН по поводу инцидента в Хан Шейхуне. За это в адрес Москвы до сих пор «прилетает» жесточайшая критика. И даже следуют угрозы новых санкций. Но защита международного права в современном мире стоит того, чтобы вытерпеть весь этот шквал лживых обвинений.
Необходимо, однако, что-то делать и с ударами по Сирии исподтишка, наносимые всеми, кому не лень. Потому что сегодня каждый такой удар – это своего рода пощечина России. Мировые беспредельщики показывают, что им плевать не только на борьбу с терроризмом, но и на мнение Москвы.
Характерно, что новые удары последовали после того, как Россия заявила о сокращении своей группировки на авиабазе Хмеймим. Возможно, не стоит больше делать подобных заявлений? И, конечно же, необходимо очень серьезно укрепить систему противовоздушной обороны Сирии. В этом направлении уже были сделаны определенные шаги, но нынешних ресурсов пока не хватает.
В любом случае, подобные акты агрессии – абсолютно незаконны. Это – военные преступления, не имеющие сроки давности. Спасибо России, что она – единственная пока сильная держава в мире, которая постоянно напоминает о необходимости соблюдать международное право. И спасибо Сирии, что она выдерживает эти удары, обрушившиеся на нее со всех сторон. Так маленькое государство дает пример остальным – сопротивляться можно, даже если приходится за это платить огромную цену.
Автор: Елена Громова
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