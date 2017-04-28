Пресс-служба Трампа: "Президент США ещё больше изолировал Россию"

(Трамп) ещё больше изолировал Сирию и Россию в ООН путём успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином.

Тот факт, что Китай воздержался, существенный успех для президента. Он показывает, что Россия изолирована по этому, конкретному, вопросу, это важно.