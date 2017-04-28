06:01 28 апреля

Пресс-служба Трампа: "Президент США ещё больше изолировал Россию"

Пресс-служба Белого дома назвала успехи в работе Дональда Трампа на начальном периоде его президентства. Речь идёт о первой стодневке Трампа, по итогам которой в США обычно (в отношении каждого из президентов) принято подводить определённые итоги. В числе «успехов» Трампа пресс-служба Белого дома назвала (внимание!) «изоляцию России и Сирии в ООН».



РИА Новости приводит перевод заявления пресс-секретариата:
(Трамп) ещё больше изолировал Сирию и Россию в ООН путём успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином.



«Ещё большей изоляцией России» окружение Трампа называет то, что китайский представитель в Совбезе ООН воздержался в ходе голосования по проекту резолюции, который внесли на рассмотрение США, Британия и Франция. Речь – о проекте резолюции, в которой содержатся очередные попытки возложить ответственность за химическую атаку в Хан-Шейхуне на Башара Асада, после чего в проекте заявляется о необходимости оказания помощи ООН в проведении расследования. Россия резолюцию заблокировала, отметив, что нужно сначала проводить расследование, а уж потом объявлять, кто является виновным в химатаке.

Шон Спайсер:
Тот факт, что Китай воздержался, существенный успех для президента. Он показывает, что Россия изолирована по этому, конкретному, вопросу, это важно.


При этом в Китае прокомментировали, почему при голосовании решили воздержаться. По мнению Пекина, проект резолюции, внесенный американским, британским и французским представителями, явно нуждается в доработке. Такая изоляция...

Использованы фотографии: Hollywood Reporter
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Uncle Lee Сегодня, 05:56
    Какой-то сомнительный успех ! Вот если бы позиции и действия США и России сблизились по любой из тем в мире, а между лидерами установились дружественные и доверительные отношения, вот это был бы успех !
    Uncle Lee
  2. Kot3713 Сегодня, 06:00
    Трамп не чего не решает. Там иванка рулит как скажит батьке Трампу так и будет. wink
    Kot3713
Картина дня