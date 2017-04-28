Пресс-служба Трампа: "Президент США ещё больше изолировал Россию"
Пресс-служба Белого дома назвала успехи в работе Дональда Трампа на начальном периоде его президентства. Речь идёт о первой стодневке Трампа, по итогам которой в США обычно (в отношении каждого из президентов) принято подводить определённые итоги. В числе «успехов» Трампа пресс-служба Белого дома назвала (внимание!) «изоляцию России и Сирии в ООН».
РИА Новости приводит перевод заявления пресс-секретариата:
«Ещё большей изоляцией России» окружение Трампа называет то, что китайский представитель в Совбезе ООН воздержался в ходе голосования по проекту резолюции, который внесли на рассмотрение США, Британия и Франция. Речь – о проекте резолюции, в которой содержатся очередные попытки возложить ответственность за химическую атаку в Хан-Шейхуне на Башара Асада, после чего в проекте заявляется о необходимости оказания помощи ООН в проведении расследования. Россия резолюцию заблокировала, отметив, что нужно сначала проводить расследование, а уж потом объявлять, кто является виновным в химатаке.
Шон Спайсер:
При этом в Китае прокомментировали, почему при голосовании решили воздержаться. По мнению Пекина, проект резолюции, внесенный американским, британским и французским представителями, явно нуждается в доработке. Такая изоляция...
РИА Новости приводит перевод заявления пресс-секретариата:
(Трамп) ещё больше изолировал Сирию и Россию в ООН путём успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Ещё большей изоляцией России» окружение Трампа называет то, что китайский представитель в Совбезе ООН воздержался в ходе голосования по проекту резолюции, который внесли на рассмотрение США, Британия и Франция. Речь – о проекте резолюции, в которой содержатся очередные попытки возложить ответственность за химическую атаку в Хан-Шейхуне на Башара Асада, после чего в проекте заявляется о необходимости оказания помощи ООН в проведении расследования. Россия резолюцию заблокировала, отметив, что нужно сначала проводить расследование, а уж потом объявлять, кто является виновным в химатаке.
Шон Спайсер:
Тот факт, что Китай воздержался, существенный успех для президента. Он показывает, что Россия изолирована по этому, конкретному, вопросу, это важно.
При этом в Китае прокомментировали, почему при голосовании решили воздержаться. По мнению Пекина, проект резолюции, внесенный американским, британским и французским представителями, явно нуждается в доработке. Такая изоляция...
Использованы фотографии: Hollywood Reporter
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