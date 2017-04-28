Губернатор "Донецкой области": "Я поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины"

Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнём восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс - это Луганская и Ростовская области. Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской область в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть.