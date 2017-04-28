10:04 28 апреля

Губернатор "Донецкой области": "Я поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины"

Продолжают делать нелепые высказывания представители украинских политических элит. Теперь подобным высказыванием отметился глава контролируемой Киевом части Донецкой области Павел Жебривский. Украинское издание Depo пишет о том, что Жебривский «поддерживает идею возвращения Ростовской области в лоно Украины». При этом добавил, что «нужно развивать то, что есть».

Губернатор "Донецкой области": "Я поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины"


Из заявления «губернатора»:
Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнём восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс - это Луганская и Ростовская области. Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской область в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть.


Такое заявление Жебривский сделал после слов одного из глав подконтрольных Киеву городов Донецкого региона. Среди этих слов было и следующее:
Мы в своём городе строим цветущий Донбасс.


А также:
Ростовская область – тоже является исторической составной частью Донбасса и Украины.


Напомним, что ранее Жебривский уже предлагал «присоединить» к Украине Курскую, Воронежскую, Брянскую, Ростовскую области и Краснодарский край.

На этом фоне обращает на себя внимание поведение ещё одного украинского чиновника. Речь идёт о мэре Конотопа, который ворвался в зал, где проходило заседание оппозиционного движения «Украинский выбор – право народа». Мэр Конотопа Семенихин заявил, что он не давал разрешения на проведение собрания. В это время он осуществлял попытки срыва заседания, посвящённого вопросу ухудшения социально-экономической обстановки в регионе и стране в целом. Из сообщения представителей движения на официальном сайте организации:

Своим поведением он продемонстрировал, что мнение жителей города и представителей гражданского общества его не интересует.


Использованы фотографии: http://dn.depo.ua
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 66

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. сибирячок Сегодня, 06:34
    Сейчас мы отстраиваем Донбасс
    Да как вы его утырки отстраиваете мы хорошо видим. Таким строителям только дороги к курортам колымского края строить. am
    сибирячок
    1. Alex_Rarog Сегодня, 06:38
      Интересно что они там у себя употребляют??? Блин такую ересь в здравом уме нести...
      Alex_Rarog
      1. Ростовчанин Сегодня, 07:12
        Вообще страх потерял.... belay
        Ростовчанин
      2. Александр романов Сегодня, 07:29
        Цитата: Alex_Rarog
        Интересно что они там у себя употребляют???

        Дурь!
        Александр романов
        1. samoletil18 Сегодня, 08:04
          Цитата: Александр романов
          Дурь!

          И несёт её же
          samoletil18
          1. Чёрный Сегодня, 09:24
            Хамство , невежество и свинство - это его стабильное состояние.
            Чёрный
      3. demo Сегодня, 08:16
        Они и без стимуляторов, от рождения такими были. Так что "дурь" им не нужна.
        После назначения Ключко мэром Киева, при наличии сосуда на плечах, который по странному стечению обстоятельств называется у него головой, в которую он ест-пьет и подставляет под молотки, перестал слушать что говорят аборигены Украины.
        demo
    2. vovanpain Сегодня, 06:55
      Напомним, что ранее Жебривский уже предлагал «присоединить» к Украине Курскую, Воронежскую, Брянскую, Ростовскую области и Краснодарский край

      Господи,сколько же там Наполеонов и Чингисханов. fool

      Ну ну воители из 6 ой палаты. fellow
      vovanpain
      1. Злой543 Сегодня, 07:51
        Чем дебильнее заявление, тем выше рейтинг в глазах у нациков?
        Злой543
      2. НЕКСУС Сегодня, 08:47
        Цитата: vovanpain
        Господи,сколько же там Наполеонов и Чингисханов.

        Владимир! hi
        Тут все намного прозаичнее...США урезали на две трети финансирование Хохлостана и теперь в незалежной каждый упоротый даун со всей страстью из трусов выпрыгивая,плюет в сторону России,в надежде хоть что-то получить из-за бугра.
        НЕКСУС
  2. Orionvit Сегодня, 06:38
    При этом добавил, что «нужно развивать то, что есть»
    Ну ну, скоро и этого не будет. На слове "развивать", поржал. laughing
    Orionvit
    1. Тралл Сегодня, 07:42
      Нельзя развивать то, чего нет. Зато можно без шапки ходить - нельзя застудить то, чего нет smile
      Тралл
  3. птс-м Сегодня, 06:40
    Строители ,блин.
    птс-м
    1. Ныробский Сегодня, 07:27
      Цитата: птс-м
      Строители ,блин.

      Ага. Специалисты по норам.....
      Ныробский
  4. Spartanez300 Сегодня, 06:45
    Своеобразное соревнование у нынешней украинской власти , кто глупее и нелепее сделает заявление .
    Spartanez300
    1. Толстоевский Сегодня, 07:03
      некоторые зоологи утверждают, что великоукурки произошли от человека. но, данное утверждение спорно
      Толстоевский
      1. Балу Сегодня, 08:17
        некоторые зоологи утверждают, что великоукурки произошли от человека. но, данное утверждение спорно
        Бандерлоги-тупиковая ветвь эволюции, точнее ее деградирующая. Как же им помочь? request
        Балу
        1. Ст.пропорщик Сегодня, 09:39
          Окраина - гротескная матрица ФША. Каков поп , таков и приход. Нового ничего. Фашизм развивается, расползается по миру.
          Ст.пропорщик
  5. Смог Сегодня, 06:46
    Все, я в ауте........ Видео с мэром Конотопа "сделало" мой день......
    Остается только добавить-
    Смог
  6. Басарев Сегодня, 06:47
    А разве не наоборот? Я всегда думал, что Украина это Россия, собрание оторванных от русских земель в угоду мелкой запорожской банде, кто в отличие от закрепощённых русских царя не боялась, действовала активно и легко говорила с царём угрозами, ультиматумами и приказами. Привыкший к русской покорности царь такого не ожидал. Опешил и дал слабину. В общем, история в точности как с чеченами.
    Басарев
    1. Orionvit Сегодня, 06:54
      Глупости, какое отношение запорожское казачество имеет к украине и украицам? Разве только территориальное, и то по нынешним административным границам. Запорожцы, это как говорится вещь в себе, со своей воинской культурой и своим видением мира. Не путайте сюда украину, тогда и слова такого не было. Когда запорожцы поняли, что Россия это держава, и дальше грабежом жить им не позволит, то в 1791г., в большинстве переселились на Кубань и перешли на службу Российской империи. Кто может не знает, но Кубанцы, всегда верой и правдой служили отечеству и составляли элиту Российской армии. Где тут сходство с чеченцами? Учите историю.
      Orionvit
      1. Околоточный Сегодня, 08:26
        Это время сделало запорожцев, привило им воинскую культуру. А изначально откуда они взялись? Беглые крепостные, "лихие" люди и т.д.
        Околоточный
  7. loginovich Сегодня, 06:48
    Цитата: Spartanez300
    Своеобразное соревнование кто глупее и нелепее сделает заявление , непроходимые .


    Почему глупое? -просто троллинг и ничего больше.
    loginovich
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:50
    Эй, рти! Приезжай к нас в Ростов на Дону, мы тебя оставим живым -пока-только горантирую лично тебе группу инвалидности. Если бы не цензура, высказал бы подонку все с удовольствием !Таких как я здесь многие сотни людей, так что разговор будет короток -век помнить будешь.
    Изгоняющий либероидов
    1. Балу Сегодня, 08:21
      Эй, рти! Приезжай к нас в Ростов на Дону, мы тебя оставим живым
      Жебривский, не делай папе нервы fool angry .
      Балу
  9. Василенко Владимир Сегодня, 06:52
    лучше бы он свои штаны поддерживал
    Василенко Владимир
  10. Masya Masya Сегодня, 06:53
    Весна! Грибы пошли!!! wink
    Masya Masya
    1. Смог Сегодня, 07:17
      Цитата: Masya Masya
      Весна! Грибы пошли!!! wink

      Да еще какие.....
      .
      Смог
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:02
      "Весна!Грибы пошли!!!-Строем на в укроину lol Точнее-большими шеренгами! laughing
      Изгоняющий либероидов
  11. Толстоевский Сегодня, 06:57
    пусть катится в лоно
    Толстоевский
  12. Kot3713 Сегодня, 06:58
    На чужой каравай ростка не разевай. am
    Kot3713
  13. демотиватор Сегодня, 07:00
    Ключевое слово "возвращение". Специально погуглил, и с удивлением узнал, что ещё в 18 веке ряд донских территорий, в частности Азов, Таганрог и Ростов, действительно входили в состав Екатеринославской губернии. А в советское время, Таганрог даже успел побывать столицей(!) Советской Украины. В конце концов, российское правительство приняло решение отобрать Ростовский уезд от Екатеринославской губернии и приобщить его к Области Войска Донского, так сказать, «для казачьего кормления». Так, только в 1887 году Ростов, Азов и Таганрог стали частью самостоятельной Донской Области. Из этих земель в Области Войска Донского были созданы два округа - Ростовский и Таганрогский. После гражданской войны между двумя республиками (РСФСР и Украиной), началась нешуточная борьба за Таганрог и Восточный Донбасс. 17 января 1920 года приказом Донецкого губревкома (Украина ) объявлялось присоединения к Донецкой губернии Украины четырех районов с бывшей Области войска Донского: Чистяковского, Белокалитвинського, Боковое-Хрустальского и Александровско-Грушевского. Ответ из советского Ростова в Таганрог поступил через два месяца 27 марта 1920 года: “Донская область сохраняется в старых границах. Окружными исполкома предложено принять срочные меры обратному включению в состав всех местностей, отошедших к другим губерниям “. "Устаканилось" всё только после 1924г., когда были расставлены все точки. 11 июля 1924 года Политбюро ЦК РКП (б) обнародовало решение о возвращении Восточного Донбасса и Таганрога в Россию. Вот такая история.
    демотиватор
    1. Orionvit Сегодня, 07:50
      что ещё в 18 веке ряд донских территорий, в частности Азов, Таганрог и Ростов, действительно входили в состав Екатеринославской губернии
      Екатеринослав, это русский город, основанный князем Потёмкиным и названный в честь Российской императрицы. Это главное что нужно знать. Все административные "перестановки" с переносом границ, ни когда не изменят этого факта. Даже последующие переименование в Днепропетровск и далее в Днiпро.
      Orionvit
      1. Околоточный Сегодня, 08:29
        Да, также как и Херсон, Николаев, Одесса. Благодаря трудам светлейшего и России.
        Околоточный
  14. rotmistr60 Сегодня, 07:00
    Жебривский «поддерживает идею возвращения Ростовской области в лоно Украины»

    Глупость понять еще можно, а непросветную дремучесть вперемежку с украинскими понтами уже нет. Этим людям требуется только лоботомия с удалением последней извилины. Самое интересное в его призыве - слово "возвращение". Это когда Ростовская обл принадлежала Украине, территорию которой создали искусственно?
    rotmistr60
  15. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:02
    Клоун! А почему не в состав Объединённых арабских эмиратов?
    Лёня Пантелеев
    1. Балу Сегодня, 08:20
      почему не в состав Объединённых арабских эмиратов?
      По факту бандерия-еще не штат ФША, но уже колония с колониальной администрацией. Правда некоторые засланцы дрогнули и пытаются свалить...
      Балу
  16. Фагелов Сегодня, 07:09
    Хотеть не вредно. Ну, а пока, казаки из Ростовской области, рвут добрбаты на части, как Тузик грелку. Уши от осла вам, нешановный пан Жэбривский, а не Ростовскую область.
    Фагелов
  17. алекс-сп Сегодня, 07:12
    А может отдать? Ростов-папа быстренько прибирает к рукам Одессу -маму. Она будет не против и они месте вернутся в родные края. feel 0
    алекс-сп
    1. Платов Сегодня, 09:27
      Я как житель Ростова скажу, что и без этого можем прибрать...)))
      Платов
      1. алекс-сп Сегодня, 09:32
        Я -не против. Это-ж я так, вариант предложил...
        алекс-сп
  18. annodomene Сегодня, 07:14
    На видео - не мэр, а какой-то гопник. Да и губернатор ряженый, несет непонятно что. Бедные люди...
    annodomene
  19. демос1111 Сегодня, 07:26
    Мнение людей с Ростова послушать интересно.
    демос1111
    1. Александр романов Сегодня, 07:32
      Цитата: демос1111
      Мнение людей с Ростова послушать интересно.

      Ростовские пока не отоидут от безумного смеха,не отпишутся
      Александр романов
      1. Балу Сегодня, 08:23
        Ростовские пока не отоидут от безумного смеха,не отпишутся

        Все, придется в Ростове на Дону еще один дополнительный выходной объявить laughing
        Балу
        1. Платов Сегодня, 09:29
          Ржу не могу))) Нам в Ростов нужно расширять)) У нас как то ходили слухи, что к нам Республики могут присоединить... Вот это скорее может случиться, а не наоборот !))))))
          Платов
  20. СКАД Сегодня, 07:34
    Шиза мглою
    бошки кроет
    СКАД
  21. Трубопроводчик Сегодня, 07:35
    Предлагаю провести референдум и войти всей Страной....закончить в конце концов этот идиотизм....
    Трубопроводчик
  22. Трубопроводчик Сегодня, 07:36
    Предлагаю провести референдум и войти всей Страной....закончить в конце концов этот идиотизм....
    Трубопроводчик
  23. роман66 Сегодня, 07:40
    не зря там армию развертывают, скоро вернетесь
    роман66
  24. СерегаБосс Сегодня, 07:41
    Расплата ждёт каждого утырка, и народная и божья!
    СерегаБосс
  25. К-50 Сегодня, 08:05
    Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнём восстанавливать Донбасс.

    Ну если считать за строительство рытьё окопов и установку минных и прочих заграждений, то да строите. одной рукой. Другой рукой разрушаете заводы, шахты, очистные сооружения и водозаборы, жилые здания и частные дома.
    Вот такое строительство. Надеюсь верёвка и мыло найдут своих героев среди "строителей"!!!! am
    К-50
    1. Балу Сегодня, 08:24
      Ну если считать за строительство рытьё окопов
      Ну какой строитель из бандерлога? Скакуасы канаву им.Яйценюха докопать не могут. Строители... fool
      Балу
  26. нахтигалзиф Сегодня, 08:08
    "...лоно Украины..." laughing А если ассоциировать лоно с более похабным словом,то вообще от ржаки описаешся laughing
    нахтигалзиф
  27. просто ПАЛЫЧ Сегодня, 08:08
    на сегодняшний день Украину надо развалить ,отделив Новороссию,все западные области,отдав их прежним хозяевам на момент 39г,затем оставшиеся 9 областей ,ровно столько,сколько и было до присоединения к России в 17 веке,сами приползут на коленях,как в былые времена,но необходима будет коренная чистка их свидомых мозгов,отрофированных скачками!
    просто ПАЛЫЧ
  28. HAM Сегодня, 08:18
    Губернатор "Донецкой области" в ИЗГНАНИИ из Донецка.....ПРИКОЛЬНО!
    HAM
  29. RASKAT Сегодня, 08:21
    Губернатор "Донецкой области": "Я поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины"

    Ну опять запели старую песню, вам на Донбассе но морде надавали, а в Ростове вас вообще в Дону всех перетопят. Наивные.....
    RASKAT
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 09:47
      Дон хорошая река, не надо ее портить.
      Ст.пропорщик
  30. sergo1914 Сегодня, 08:24
    Где можно научиться шутить как Жебривский?
    sergo1914
  31. Slon_on Сегодня, 08:30
    Экий смешной он. Донецк и Луганск - часть области Войска Донского! Откуда знать про это житомирскому селюку.
    Slon_on
  32. ibu355yandex.ru Сегодня, 08:36
    "Ростовская область – тоже является исторической составной частью Донбасса и Украины." То, что Донбасс - это Луганская, Донецкая и Ростовская область, соответствует действительности. Но вот то, что Донбасс - это Украина, это очень спорное заявление! Майданутым скакуасам необходимо провести полную декоммунизацию окраины, отменить все Декреты Советской власти и тогда все станет на свои места. И не будет никакого спора по принадлежности Донбасса!
    ibu355yandex.ru
  33. Kenneth Сегодня, 08:42
    Сапогом ему в это лоно.
    Kenneth
  34. Bronevick Сегодня, 08:49
    Он рукой это лоно и показывает что ли?
    Bronevick
  35. PValery53 Сегодня, 09:26
    Конотопский голова - это не голова, а натуральная ..опа. По какой-то неуважительной причине на него не надели смирительную рубашку.
    PValery53
  36. PValery53 Сегодня, 09:32
    С этим Жебривским прямо и не знаю, что делать. Надо его отправить на экскурсию в Ростовскую область. И в дурдом, но на долгое лечение.
    PValery53
  37. Вадим237 Сегодня, 09:55
    А я поддерживаю идею выхода из Минских договорённостей - в виду их абсолютного несоблюдения с Украинской стороны в течении двух лет и возвращение силовым путём, всей территории Луганской и Донецкой областей под контроль ЛДНР.
    Вадим237
Картина дня