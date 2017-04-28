Губернатор "Донецкой области": "Я поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины"
Продолжают делать нелепые высказывания представители украинских политических элит. Теперь подобным высказыванием отметился глава контролируемой Киевом части Донецкой области Павел Жебривский. Украинское издание Depo пишет о том, что Жебривский «поддерживает идею возвращения Ростовской области в лоно Украины». При этом добавил, что «нужно развивать то, что есть».
Из заявления «губернатора»:
Такое заявление Жебривский сделал после слов одного из глав подконтрольных Киеву городов Донецкого региона. Среди этих слов было и следующее:
А также:
Напомним, что ранее Жебривский уже предлагал «присоединить» к Украине Курскую, Воронежскую, Брянскую, Ростовскую области и Краснодарский край.
На этом фоне обращает на себя внимание поведение ещё одного украинского чиновника. Речь идёт о мэре Конотопа, который ворвался в зал, где проходило заседание оппозиционного движения «Украинский выбор – право народа». Мэр Конотопа Семенихин заявил, что он не давал разрешения на проведение собрания. В это время он осуществлял попытки срыва заседания, посвящённого вопросу ухудшения социально-экономической обстановки в регионе и стране в целом. Из сообщения представителей движения на официальном сайте организации:
Из заявления «губернатора»:
Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнём восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс - это Луганская и Ростовская области. Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской область в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть.
Такое заявление Жебривский сделал после слов одного из глав подконтрольных Киеву городов Донецкого региона. Среди этих слов было и следующее:
Мы в своём городе строим цветущий Донбасс.
А также:
Ростовская область – тоже является исторической составной частью Донбасса и Украины.
Напомним, что ранее Жебривский уже предлагал «присоединить» к Украине Курскую, Воронежскую, Брянскую, Ростовскую области и Краснодарский край.
На этом фоне обращает на себя внимание поведение ещё одного украинского чиновника. Речь идёт о мэре Конотопа, который ворвался в зал, где проходило заседание оппозиционного движения «Украинский выбор – право народа». Мэр Конотопа Семенихин заявил, что он не давал разрешения на проведение собрания. В это время он осуществлял попытки срыва заседания, посвящённого вопросу ухудшения социально-экономической обстановки в регионе и стране в целом. Из сообщения представителей движения на официальном сайте организации:
Своим поведением он продемонстрировал, что мнение жителей города и представителей гражданского общества его не интересует.
Использованы фотографии: http://dn.depo.ua
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