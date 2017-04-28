Американский аналитик: "В антироссийской риторике Вашингтона нет ни фактов, ни логики"

По отдельности и вместе эти идеи усиливают милитаризацию новой холодной войны и порождают русофобские аналитические оценки в американском политико-медийном истэблишменте, в которых не исключается возможность реальной войны.

Обозреватель журнала Nation Стивен Коэн высказал предположение о том, как США могут спровоцировать вооружённый конфликт с Россией. По словам американского эксперта, риторика Вашингтона отличается тем, что практически на постоянной основе делаются заявление о «разжигании конфликтов Кремлём». При этом, как пишет Стивен Коэн, Вашингтон свои заявления не подкрепляет доказательной базой.Коэн считает, что политические элиты США прикладывают все усилия, чтобы не произошло потепления отношений между Вашингтоном и Москвой. Для этого постоянно вбрасываются бездоказательные материалы то о химатаке Асада при поддержке якобы со стороны Москвы в Хан-Шейхуне, то о действиях «российских хакеров по всему миру». РИА Новости приводит заявление американского эксперта:Коэн уверен, что к такой деятельности подключены и многочисленные американские СМИ, которые активно нагнетают антироссийскую истерию, даже не удосуживаясь проверять, соответствует ли опубликованная информация действительности или нет."В антироссийской риторике нет ни фактов, ни логики", -констатирует Стивен Коэн.По его мнению, нагнетание обстановки, включая нервозность и наличие многочисленных фейков в информационной среде, вполне способно привести к реальному столкновению.