10:04 28 апреля

Американский аналитик: "В антироссийской риторике Вашингтона нет ни фактов, ни логики"

Обозреватель журнала Nation Стивен Коэн высказал предположение о том, как США могут спровоцировать вооружённый конфликт с Россией. По словам американского эксперта, риторика Вашингтона отличается тем, что практически на постоянной основе делаются заявление о «разжигании конфликтов Кремлём». При этом, как пишет Стивен Коэн, Вашингтон свои заявления не подкрепляет доказательной базой.

Американский аналитик: "В антироссийской риторике Вашингтона нет ни фактов, ни логики"


Коэн считает, что политические элиты США прикладывают все усилия, чтобы не произошло потепления отношений между Вашингтоном и Москвой. Для этого постоянно вбрасываются бездоказательные материалы то о химатаке Асада при поддержке якобы со стороны Москвы в Хан-Шейхуне, то о действиях «российских хакеров по всему миру».


РИА Новости приводит заявление американского эксперта:
По отдельности и вместе эти идеи усиливают милитаризацию новой холодной войны и порождают русофобские аналитические оценки в американском политико-медийном истэблишменте, в которых не исключается возможность реальной войны.


Коэн уверен, что к такой деятельности подключены и многочисленные американские СМИ, которые активно нагнетают антироссийскую истерию, даже не удосуживаясь проверять, соответствует ли опубликованная информация действительности или нет.

"В антироссийской риторике нет ни фактов, ни логики", -
констатирует Стивен Коэн.

По его мнению, нагнетание обстановки, включая нервозность и наличие многочисленных фейков в информационной среде, вполне способно привести к реальному столкновению.

Использованы фотографии: CNN
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Комментарии 19

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 06:54
    Да ладно! Единственный аналитик который честно во всем признался!
    Блин жаль что на этом его карьера закончится....
    Alex_Rarog
    1. Sterlya Сегодня, 06:57
      Цитата: Alex_Rarog
      Да ладно! Единственный аналитик который честно во всем признался!
      Блин жаль что на этом его карьера закончится....

      Как он так мог сказать, когда Россия угрожает всему миру.непонятно laughing
      Sterlya
    2. Mystery12345 Сегодня, 07:20
      Цитата: Alex_Rarog
      Да ладно! Единственный аналитик который честно во всем признался!

      Дмитрий Саймс тоже так считает...президент Центра национальных интересов,ни много-ни мало...
      Mystery12345
    3. Венд Сегодня, 08:48
      Цитата: Alex_Rarog
      Да ладно! Единственный аналитик который честно во всем признался!
      Блин жаль что на этом его карьера закончится....

      А может только начнется. Вон аналитические западные агентства рвутся в Россию, после провальных аналитических высказываний.
      Венд
  2. Карась Сегодня, 06:54
    "В антироссийской риторике Вашингтона нет ни фактов, ни логики"

    Вот это признание! Да это понятно любому кто не страдает тяжелой формой олигофрении!
    Карась
    1. Orionvit Сегодня, 07:12
      Это не признание, это трезвый взгляд на ситуацию в мире. Вот только кто его там на западе услышит? Глас вопиющего в пустыне.
      Orionvit
  3. Spartanez300 Сегодня, 06:56
    "В антироссийской риторике нет ни фактов, ни логики", - вот это правильно и по существу .
    Spartanez300
  4. Шурале Сегодня, 06:59
    Американский аналитик: "В антироссийской риторике Вашингтона нет ни фактов, ни логики"

    На счет логики мужик ошибается. Логика есть. Посмотрите фильм Унесенные ветром. Нормальный человек по американским меркам , это тот кто достигает своих целей любыми способами , моральных препонов нет , они только мешают. Война такое дело что любые приемы применимы , если они приносят пользу. А значит и нет пределов американцам ведущим войну , атаки будут на всех уровнях , и вранье тут просто один из инструментов достижения цели. Все логично. На этом фоне русские для них , со своими понятиями о добре и зле - ущербные недомерки, непользующиеся очень эффективным типом наступательных вооружений, и поделом , лох это судьба...
    Шурале
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:06
    "В антироссийской риторике нет ни фактов, ни логики"

    Даже если в Сша имеется один аналитик (а он не один), который понимает суть происходящего, то это уже хорошо. Вот только его слова ни кого в политическом террариуме Сша не волнуют.
    rotmistr60
    1. Orionvit Сегодня, 07:16
      Все аналитики всё прекрасно понимают. Вопрос в том, на кого они работают, и соответственно озвучивают нужные "факты". Досадно. но в нашем мире, доллар на много перевешивает правду, и честный человек сегодня, практически всегда остаётся в одиночестве.
      Orionvit
  6. Vita VKO Сегодня, 07:09
    [quote]нет ни фактов, ни логики/quote] Это если не видеть первопричин истерии русофобов. Истеблишмент западных стран вложил миллиарды в хаос и террористические организации, что бы освободить нефтегазовые и транзитные районы Ближнего востока от неугодных политиков и даже целых народов. Было бы наивным полагать, что одни человек, даже президент способен противостоять или переломить ситуацию Трампу дали четко понять, что в случае стабилизации отношений с Россией и другими неугодными странами ему и его семье просто придет конец в прямом и переносном смысле. .
    Vita VKO
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:18
    Короче говоря, гнать пургу могут, но за свой базар не отвечают! fool А ведь нужно спросить, по настоящему, по мужицки, чтобы больше рта в нашу сторону не открывали никогда.
    Изгоняющий либероидов
  8. Altona Сегодня, 07:34
    Цитата: Alex_Rarog
    Блин жаль что на этом его карьера закончится....

    ------------------------
    Почему, на RT-Д каждый день американские аналитики приходят и обширный анализ делают, вполне толковый по разным проблемам.
    Altona
  9. Ustrushan Сегодня, 07:34
    Боюсь, логика в действиях истеблишмента США есть и она железная. США воюют постоянно. Всем известно огромная роль ВПК в экономики этой страны и его влияния на власть. Вспомним Обаму "Миротворца", был весь в планах такой "белый", а стал внутри таким каким и снаружи. Так же и Трамп. Заявлял займемся внутренними делами, а внешняя политика побоку. Что теперь?
    Дело не в личностях президента, дело в её элитах. Развитие США требует всё время поедать кого-нибудь, а тут Россия мешает.
    Так что логика есть....
    Ustrushan
  10. pvv113 Сегодня, 07:56
    В антироссийской риторике Вашингтона нет ни фактов, ни логики

    Как и в существовании самих США hi
    pvv113
  11. yurii p Сегодня, 08:26
    "Коэн уверен, что к такой деятельности подключены и многочисленные американские СМИ, которые активно нагнетают антироссийскую истерию, даже не удосуживаясь проверять, соответствует ли опубликованная информация действительности или нет.".......почему бы Коэну не сказать что ВСЕ эти СМИ принадлежат тем кто содержит Белый Дом и Пентагон, тогда была бы видна причинно-следственная связь между политикой Вашингтона и СМИ, т.е. СМИ задают тон антироссийской риторики только потому что это приказывает делать Вашингтон.
    yurii p
    1. Александр Степанович Сегодня, 08:35
      Уверен что трезвых аналитиков там полно. Беда в пьяных установках обкома .
      Александр Степанович
  12. БЛОНДИН Сегодня, 08:46
    В чём не права ФША? Во всём правы...
    1. Россия (СССР) проиграла в холодной войне! (причины здесь не поднимаю, но блин РФ почему то ведёт себя не как поверженный соперник) (перепраздновали ФША и не добили. ИМХО)
    2. Россия и некоторые др. гос-ва стоят на пути мирового господства ФША (поэтому и услышат они РОссию только когда "Сдаёмся")
    3. И почему мы вообще должны обращать внимание на голос ФША и её шавок? (мне абсолютно по барабану что думает обо мне мой сосед... мне важнее оценка моей супруги - мужчина я или нет)
    БЛОНДИН
    1. Вас Влад Сегодня, 09:06
      Согласен с вами,но кроме этого:
      Цитата: БЛОНДИН
      3. И почему мы вообще должны обращать внимание на голос ФША и её шавок? (мне абсолютно по барабану что думает обо мне мой сосед... мне важнее оценка моей супруги - мужчина я или нет)

      Потому что таким путём они подготавливают свой народ к войне с Россией,демонизируя Россию в глазах общественности!Нас это по меньшей мере должно волновать и сложа руки на это смотреть нельзя!Надо вести свою контрпропаганду.
      Вас Влад
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