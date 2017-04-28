10:07 28 апреля

Модернизация «Барракуд» приостановлена

Подводная лодка "Карп" вошла в состав Северного флота в 1984 году, "Кострома" - в 1987 году, выведены в резерв в 1998 и в 2000 году соответственно. Оба корабля, относящиеся к проекту 945 «Барракуда» , построены на нижегородской верфи "Красное Сормово".

Модернизация «Барракуд» приостановлена


В 2014 году военное ведомство подписало с северодвинским Центром судоремонта "Звездочка" контракт, предусматривающий ремонт и модернизацию субмарин проекта 945 Б-239 "Карп" и Б-276 "Кострома". Планировалось, что подводные лодки будут оснащены новыми гидроакустическими станциями, боевыми информационно-управляющими системами, радарами, навигационными комплексами ГЛОНАС/GPS и системами вооружения. В феврале 2015 года появились сведения о приостановке работ, при этом в пресс-службе предприятия отрицали данную информацию.


Согласно информации интернет-портала FlotProm , работы на Б-239 "Карп" ограничились выгрузкой топлива с корабля в 2014 году. Как полагает источник издания в оборонно-промышленном комплексе, возобновление работ маловероятно:

Модернизация "Карпа" слишком дорога и трудоемка, овчинка выделки не стоит. Сегодня у Минобороны есть куда более актуальные проекты, целесообразность которых не подвергается сомнению.


С его слов, отсутствует уверенность в самой возможности довести конструкционно сложный "Карп" до требований, выдвигаемых Минобороны к подлодкам 4-ого поколения. Как он заявил, окончательное решение пока что не принято.

Как считает основатель сайта "Штурм глубины" Андрей Николаев, если возможность усовершенствования подлодок проекта 945 вызывает вопросы, средства целесообразнее направить на постройку новых "Ясеней":

Каждая подлодка актуальна в свое время. При возможности получить современные корабли, такие, как модернизированные "Ясени", логичнее сосредоточиться на них, или попытаться вернуть в строй 971 проект. Пожалуй, это экономически целесообразнее.


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Комментарии 36

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  1. Арон Заави Сегодня, 07:34
    Ну вообщем почему нет. Новые лодки будут лучше, а кошелек не резиновый.
    Арон Заави
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:56
      Аарон hi -вообще то ставить лодки"под забор "или просто резать не выход! Не такой и большой у нас военный флот, чтобы бездарно его профукивать. Надо каждую боевую единицу использовать с умом, и пользой для государства.
      Изгоняющий либероидов
      1. DenZ Сегодня, 08:21
        Бряцать устаревшим железом тоже далеко не лучший вариант. В случае не дай Бог чего от этих лодок будет не очень много толку (вспоминаются действия подлодок типа "АГ" на Черном море которые на начало ВОВ были уже устаревшими и принимали участие в основном только в патрулировании)
        DenZ
    2. maxim947 Сегодня, 08:23
      Это же по -моему знаменитые титановые лодки, побившие все рекорды скорости (т.к. гораздо легче). Дааа жаль, очень жаль, уникальный проект.
      Важной частью проекта было создание прочного корпуса из титанового сплава. Это позволило в полтора раза увеличить предельную глубину по сравнению с лодками второго поколения. Также использование сплава высокой удельной прочности позволило уменьшить водоизмещение лодки, что представляло возможным строительство на заводе «Красное Сормово» и последующей транспортировки внутренними водными путями. Также титановая конструкция сильно уменьшала магнитное поле корабля. По этому показателю лодки 945 проекта и на сегодняшний день сохраняют мировое лидерство и т.п.[i][/i]
      maxim947
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:29
        Цитата: maxim947
        Дааа жаль, очень жаль, уникальный проект.

        Вот и надо бы спросить у руководства-Где деньги,Зин? А потом выясняется,что какой-нибудь борец с коррупцией,наворовал на авианосец или многоцелевик...но в казне ведь не поэтому денег нет,а потому что санкции,цена бареля нефти упала...и всю эту батву народу дают хавать,авось не подавится. Лицемеры...
        НЕКСУС
      2. Улиточник N9 Сегодня, 09:29
        Отсюда и "растут ноги" у этой "приостановки". Это только кажется, что это "вечные лодки", но это далеко не так-сам корпус "вечен", но все то, что с ним соприкасается.... Ремонт таких лодок чрезвычайно дорог из-за особенностей титана-чрезвычайной его дороговизны, огромных трудностей в обработке и способности создавать гальванические пары с остальными металлами, которые просто сжираются этой коррозией. Из-за "гальванической коррозии" пришлось применить целый комплекс дорогостоящих изоляционных мер которые позволили сократить (именно сократить, а не полностью убрать) эту коррозию, причем постоянное обслуживание этой защиты тоже стоит денег из-за "расходников". Есть еще один фактор, который не в последнюю очередь, влияет на решение о дальнейшем ремонте и использовании этих лодок- титановые технологии во многом утрачены после развала СССР так же как и персонал который мог эти технологии использовать... Ну, и третья причина, отнюдь не последняя-титан корпусов этих лодок-это лакомый кусочек для наших "купи-продай"-это какие же денжищи можно "завалить" если оттяпать эти корпуса и правильно их "утилизировать"(например в США). wink
        Улиточник N9
        1. Вадим237 Сегодня, 10:03
          Килограмм титанового сплава ВТ 22 стоит 2800 рублей.
          Вадим237
  2. Опасный Сегодня, 07:34
    Да уж... Наплодили наши советские генералы разных типов подлодок, теперь для модернизации каждого вида нужно отдельный проект составлять, а оно оказывается не выгодно. С другой стороны, при нынешнем уровне коррупции и воровства, слабо верится, что высвобожденные деньги пойдут на постройку Ясеней
    Опасный
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:34
    Так приплыли -"мои финансы поют романсы "-в бюджете армии оброзовалась огромная дыра -черная,через которую бабло улетучевается в неизвестном напровлении, и если судить по недофинансированию ударного беспилотника , со страшной скоростью.
    Изгоняющий либероидов
  4. kepmor Сегодня, 07:35
    Торжество здравого смысла !
    Кораблям под 40 лет...какая модернизация?
    kepmor
    1. Опасный Сегодня, 07:38
      Москву с Варягом и Устиновым модернизируют, так же как и 2 орлана. Что же теперь поделать, если основная часть нашего флота была построена во времена СССР. Точнее не так, что же теперь делать, если современная Россия мало и подолгу вводит в строй новые корабли?
      Опасный
      1. yehat Сегодня, 10:02
        или ничего не делать или реально модернизировать производство, промежуточные решения только без толку израсходуют средства.
        yehat
    2. НЕКСУС Сегодня, 08:31
      Цитата: kepmor
      Торжество здравого смысла !

      Да нет,торжество идиотизма.
      Цитата: kepmor
      Кораблям под 40 лет...какая модернизация?

      ПЛ проекта 945-это лодки с корпусом из титана,так называемые "вечные лодки". И этому корпусу глубоко фиолетово 40 лет или сто он будет находиться в соленой воде,в отличии от стального.
      Одна треть стоимости любого корабля-это цена корпуса. Мы имеем два титановых корпуса многоцелевых АПЛ,которые можно и нужно модернизировать,тк многоцелевиков у нас на флотах недопустимо мало.
      По мне ,решение о приостановке модернизации преступно.
      НЕКСУС
      1. yehat Сегодня, 10:04
        я тоже полагал, что титановый корпус просто так выкидывать - глупость.
        yehat
  5. bouncyhunter Сегодня, 07:38
    Каждая подлодка актуальна в свое время. При возможности получить современные корабли, такие, как модернизированные "Ясени", логичнее сосредоточиться на них.

    Следует ожидать сдвига по срокам влево ? request
    bouncyhunter
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:52
      А!!! lol Павел good Утречка доброго hi Если сроки не сдвинут, то я просто буду сильно этим фактом поражен! !!! belay
      Изгоняющий либероидов
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:57
        И тебе доброе утро , Сергей ! hi
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Если сроки не сдвинут, то я просто буду сильно этим фактом поражен! !!!

        А я нет . Как бы перенаправление средств не пошло на строительство особняка очередному товарищу с лампасами на брюках .
        bouncyhunter
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:10
          Павел hi -чессслово, так и будет! Генералам нужны дачи и машины -те что подороже! belay
          Изгоняющий либероидов
          1. yehat Сегодня, 10:05
            будет дача с балками из титана и позолоченой крышей...
            yehat
  6. loginovich Сегодня, 07:42
    Каждая подлодка актуальна в свое время. При возможности получить современные корабли, такие, как модернизированные "Ясени", логичнее сосредоточиться на них, или попытаться вернуть в строй 971 проект. Пожалуй, это экономически целесообразнее.

    Я ,то думал" экономическая целесообразность" и укрепление обороны не совместимы .А если завтра начнется?
    loginovich
  7. Burbon Сегодня, 07:43
    модифнуть пару кондоров гораздо дешевле,нежели построить пару ясеней, к тому же как идет строительство этой серии можно с уверенностью в 101% говорить о том, что они построены не будут, а лодки охотники и многоцелевеки нужны как воздух....решение связано с полным обнищанием кошелька, пока с иглы газо-нефте не слезем в реале - будем только оперировать хотелками!
    Burbon
    1. Meliodous Сегодня, 08:05
      Почему 885 построены не будут? Хто Бореи то прикрывать будет?
      Meliodous
      1. Burbon Сегодня, 08:30
        Цитата: Meliodous
        Почему 885 построены не будут?

        потому что уже кол-во лодок сократили и строительство ведется темпами спринтерской черепахи
        Burbon
        1. Meliodous Сегодня, 08:35
          Так а сколько их нужно? Бореев 8 шт., новые пока не собираются, Ясеней 6 шт., седьмую должны заложить, про восьмую пока не известно. Почти поровну получается.
          Meliodous
    2. yehat Сегодня, 10:07
      чтобы слезть с иглы, мало просто хотеть это сделать.
      для восстановления производства нужно реальное ущемление прав монополий и группировок, нужно радикальное расширение рынков сбыта (примерно в 2-3 раза). Нужно понимать, насколько это серьезно и какие силы потребуются.
      yehat
  8. sashok1951.21 Сегодня, 07:44
    Кто в курсах... Федоса нужно и все будет тип-топ.
    А кто тупит... Корпуса этих лодок переживут строящиеся даже в 2030 г. "Ясени" и "Бореи" .
    sashok1951.21
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:53
      Цитата: sashok1951.21
      Кто в курсах... Федоса нужно и все будет тип-топ.

      а по русски?
      Mystery12345
  9. просто ПАЛЫЧ Сегодня, 07:56
    В стране,где нет экономики,а есть только расхищение государственных средств будет всегда бардак и виноват в этом только один раб на галерах,распустивший своё окружение. Только смертная казнь остановит развал государства!!!И НАЧИНАТЬ НАДО С ГОЛОВЫ!!!
    просто ПАЛЫЧ
  10. Meliodous Сегодня, 08:07
    Это кстати последние титановые лодки в нашем ВМФ(945 и 945А) или еще остались?
    Meliodous
    1. Mystery12345 Сегодня, 09:06
      Цитата: Meliodous
      Это кстати последние титановые лодки

      как это верно... контрольный пакет нашей "титановой долины" в В Салде-продали американцам.абзац.
      Mystery12345
      1. jeka424 Сегодня, 09:44
        Её, ещё не построили, там и не будут производить титан, а будет мех обработка.
        jeka424
  11. обыватель Сегодня, 08:13
    945-е проекты имеют титановые корпуса. И работа с ними на порядок сложнее и дороже стальных. Технологии фактически утрачены. Все надо заново. Если в процессе модернизации не удастся снизить шумность, то смысл теряется.
    обыватель
  12. silberwolf88 Сегодня, 08:23
    Обращаю внимание коллег по сайту ... на рубке видим цифру 1 ... Кострома это именно та подлодка которая отправила иностранку на "иголки" ... западники потеряли несколько человек экипажа ... еле дотелепались до базы в надводном положении ... и их утилизировали
    silberwolf88
  13. Stas157 Сегодня, 08:45
    При возможности получить современные корабли, такие, как модернизированные "Ясени", логичнее сосредоточиться на них, или попытаться вернуть в строй 971 проект. Пожалуй, это экономически целесообразнее.

    Экономически может быть, а по характеристикам? Нельзя терять лодки с уникальным титановым сплавом! Эти корпуса не гниют не портятся, на века! Заново такое сделать современной России не под силу.
    Stas157
  14. igorserg Сегодня, 09:22
    а продать после модернизации?
    igorserg
  15. AKsvlad047 Сегодня, 09:23
    Необходимо думать еще и о количестве подводных крейсеров!! Даже десяток Ясеней мало для нашего флота! Надо ориентироваться на обеспечение гарантированной стратегической безопасности страны!!!
    AKsvlad047
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