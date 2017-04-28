Модернизация «Барракуд» приостановлена

Модернизация "Карпа" слишком дорога и трудоемка, овчинка выделки не стоит. Сегодня у Минобороны есть куда более актуальные проекты, целесообразность которых не подвергается сомнению.

Каждая подлодка актуальна в свое время. При возможности получить современные корабли, такие, как модернизированные "Ясени", логичнее сосредоточиться на них, или попытаться вернуть в строй 971 проект. Пожалуй, это экономически целесообразнее.