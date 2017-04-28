Модернизация «Барракуд» приостановлена
Подводная лодка "Карп" вошла в состав Северного флота в 1984 году, "Кострома" - в 1987 году, выведены в резерв в 1998 и в 2000 году соответственно. Оба корабля, относящиеся к проекту 945 «Барракуда» , построены на нижегородской верфи "Красное Сормово".
В 2014 году военное ведомство подписало с северодвинским Центром судоремонта "Звездочка" контракт, предусматривающий ремонт и модернизацию субмарин проекта 945 Б-239 "Карп" и Б-276 "Кострома". Планировалось, что подводные лодки будут оснащены новыми гидроакустическими станциями, боевыми информационно-управляющими системами, радарами, навигационными комплексами ГЛОНАС/GPS и системами вооружения. В феврале 2015 года появились сведения о приостановке работ, при этом в пресс-службе предприятия отрицали данную информацию.
Согласно информации интернет-портала FlotProm , работы на Б-239 "Карп" ограничились выгрузкой топлива с корабля в 2014 году. Как полагает источник издания в оборонно-промышленном комплексе, возобновление работ маловероятно:
С его слов, отсутствует уверенность в самой возможности довести конструкционно сложный "Карп" до требований, выдвигаемых Минобороны к подлодкам 4-ого поколения. Как он заявил, окончательное решение пока что не принято.
Как считает основатель сайта "Штурм глубины" Андрей Николаев, если возможность усовершенствования подлодок проекта 945 вызывает вопросы, средства целесообразнее направить на постройку новых "Ясеней":
В 2014 году военное ведомство подписало с северодвинским Центром судоремонта "Звездочка" контракт, предусматривающий ремонт и модернизацию субмарин проекта 945 Б-239 "Карп" и Б-276 "Кострома". Планировалось, что подводные лодки будут оснащены новыми гидроакустическими станциями, боевыми информационно-управляющими системами, радарами, навигационными комплексами ГЛОНАС/GPS и системами вооружения. В феврале 2015 года появились сведения о приостановке работ, при этом в пресс-службе предприятия отрицали данную информацию.
Согласно информации интернет-портала FlotProm , работы на Б-239 "Карп" ограничились выгрузкой топлива с корабля в 2014 году. Как полагает источник издания в оборонно-промышленном комплексе, возобновление работ маловероятно:
Модернизация "Карпа" слишком дорога и трудоемка, овчинка выделки не стоит. Сегодня у Минобороны есть куда более актуальные проекты, целесообразность которых не подвергается сомнению.
С его слов, отсутствует уверенность в самой возможности довести конструкционно сложный "Карп" до требований, выдвигаемых Минобороны к подлодкам 4-ого поколения. Как он заявил, окончательное решение пока что не принято.
Как считает основатель сайта "Штурм глубины" Андрей Николаев, если возможность усовершенствования подлодок проекта 945 вызывает вопросы, средства целесообразнее направить на постройку новых "Ясеней":
Каждая подлодка актуальна в свое время. При возможности получить современные корабли, такие, как модернизированные "Ясени", логичнее сосредоточиться на них, или попытаться вернуть в строй 971 проект. Пожалуй, это экономически целесообразнее.
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