Госдеп: Иран является серьёзной угрозой для США
Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал сегодняшний Иран серьезной угрозой для Америки и региональной стабильности, передает РИА Новости .
На вопрос, «действительно ли Белый дом заставил госдепартамент сформулировать более жесткую позицию по Ирану», Тиллерсон ответил:
По словам Тиллерсона, «нужно учесть весь комплекс претензий США к Ирану, а не только ядерную сделку, которая позволила остановить иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций».
Решение посмотреть по-новому на соблюдение Ираном условий соглашения он объяснил тем, что «положительное заключение послало бы неверный сигнал» мировому сообществу.
Напомним, Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения по атомной программе страны в июле 2015 года.
Иран сейчас – серьезная угроза США и стабильности региона,сказал госсекретарь.
На вопрос, «действительно ли Белый дом заставил госдепартамент сформулировать более жесткую позицию по Ирану», Тиллерсон ответил:
Белый дом считал, что нельзя думать об Иране только в контексте Всеобъемлющего плана действий, и я с этим согласен.
По словам Тиллерсона, «нужно учесть весь комплекс претензий США к Ирану, а не только ядерную сделку, которая позволила остановить иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций».
Решение посмотреть по-новому на соблюдение Ираном условий соглашения он объяснил тем, что «положительное заключение послало бы неверный сигнал» мировому сообществу.
Это бы означало, что все у нас и Ирана в порядке, а у нас не все в порядке,заключил госсекретарь.
Напомним, Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения по атомной программе страны в июле 2015 года.
Использованы фотографии: РИА Новости . Владимир Астапкович
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