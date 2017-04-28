10:12 28 апреля

Госдеп: Иран является серьёзной угрозой для США

Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал сегодняшний Иран серьезной угрозой для Америки и региональной стабильности, передает РИА Новости .

Госдеп: Иран является серьёзной угрозой для США


Иран сейчас – серьезная угроза США и стабильности региона,
сказал госсекретарь.


На вопрос, «действительно ли Белый дом заставил госдепартамент сформулировать более жесткую позицию по Ирану», Тиллерсон ответил:

Белый дом считал, что нельзя думать об Иране только в контексте Всеобъемлющего плана действий, и я с этим согласен.


По словам Тиллерсона, «нужно учесть весь комплекс претензий США к Ирану, а не только ядерную сделку, которая позволила остановить иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций».

Решение посмотреть по-новому на соблюдение Ираном условий соглашения он объяснил тем, что «положительное заключение послало бы неверный сигнал» мировому сообществу.

Это бы означало, что все у нас и Ирана в порядке, а у нас не все в порядке,
заключил госсекретарь.

Напомним, Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения по атомной программе страны в июле 2015 года.

Использованы фотографии: РИА Новости . Владимир Астапкович
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Комментарии 20

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  1. Mystery12345 Сегодня, 08:42
    Госдеп: Иран является серьёзной угрозой для США
    бедные американцы...все им угрожают,со всех сторон...С.Корея,Иран,Россия, Эбола...как страшно жить...
    Mystery12345
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:46
      А этого и следовало ожидать! США поставили своё ПРО в Ю. Корее, теперь можно заняться и Ираном, чтобы и в этом регионе разместить "противоракеты".И боюсь они этого добьются, тем самым замкнув дугу своей ПРО вокруг России.
      СРЦ П-15
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:49
        Саш , привет ! hi drinks Одинаково мыслим , друже - глянь мой комент ниже ! wink
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:52
          Паш, привет! hi drinks Извини, увидел твой коммент только после того, как разместил свой. Что-то комп тормозит.
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:56
            Саня , если у двух людей сходятся мысли - кто-то вспомнит пословицу про неумных , а кто-то задумается о том что такая общность мнений неспроста . yes
            bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 09:08
      Когда же американцы начнут долги отдавать? 20 триллионов баксов на дороге не валяются. belay
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 08:44
    Интересно, а Сша когда-нибудь назовут тех кто не представляет для них угрозы (страны НАТО и др. прихлебаи не в счет)? У Сша по всему миру свои т.н. "национальные интересы" и те кто представляет угрозу, т.е. не ложится под американцев.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:45
      Всё понятно - от наездов на Ына преференции и ништяки получили и ещё получат . Ын и КНДР пусть пока отдыхают . Теперь Иран выбрали новым "козлом отпущения" и источником достижения своих целей ...
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:48
        Теперь Иран выбрали новым "козлом отпущения"

        Просто вернулись на круги своя. Иран десятки лет был под американскими санкциями и вдруг Обама решил смягчиться. А у Трампа своя политика (тем более зять под боком).
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:53
          Иран для матрасов всегда являлся незаменимой причиной совать свой нос на БВ под видом "борьбы за дерьмократию" . Зачем же резать курицу , которая несёт золотые яйца , как это пытался сделать Обезьян ?
          bouncyhunter
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:46
    Рекс-хорошая сабачья кличка, наверное еще в утробе матери гавкал, а когда родился перекусал в роддоме весь медперсонал.
    Изгоняющий либероидов
  4. soroKING Сегодня, 08:47
    помните "Криминальое чтиво"?
    с тобой всё всё в порядке?
    нет... со мной не всё в порядке(сцена в подвале магазинчика) good
    soroKING
  5. Толстоевский Сегодня, 08:49
    а ещё эстонцев тормозами обзывали
    Толстоевский
  6. ИванИванов Сегодня, 08:50
    Римские повадки сша
    ИванИванов
  7. dojjdik Сегодня, 08:54
    ну теперь наш Лавров будет бегать за этим рексом чтоб срочно переубедить его в обратном; сколько бегал он за кери года три наверно сколько слов потраченно зря в пустую-ответ от евреев всегда прилетит в виде "томагавков" а мы все болтавней
    dojjdik
  8. soroKING Сегодня, 09:05
    Цитата: dojjdik
    ну теперь наш Лавров будет бегать за этим рексом чтоб срочно переубедить его в обратном; сколько бегал он за кери года три наверно сколько слов потраченно зря в пустую-ответ от евреев всегда прилетит в виде "томагавков" а мы все болтавней

    есть собачий корм "Цезарь"
    надо корм "Рекс"... bully
    soroKING
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 09:19
    ... мерикатосы живут в очень страшном для их существования мире... кругом зрада, угрозы безопасности от зулусов, племени Ням-ням и пр... короче, разводят они всех на бабло...
    a.s.zzz888
  10. serkhan Сегодня, 09:20
    Иран сейчас – серьезная угроза США и стабильности региона
    На данный момент и сегодня- это Иран. Другой вопрос: разве для тоталитарного американского режима, к тому же продвигающий фашистскую идеологию какая нибудь страна в тот или иной период времени может избежать подобного ярлыка?
    serkhan
  11. igorserg Сегодня, 09:25
    ну да... оно и понятно, претензии не кончатся, пока не прогнуться? думаю с северной кореей будет то-же самое.
    igorserg
  12. Вальцманюга Сегодня, 09:38
    Этот Рекс будет отлично в ошейнике на цепи выглядеть .
    Вальцманюга
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