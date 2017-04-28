Госдеп: Иран является серьёзной угрозой для США

Иран сейчас – серьезная угроза США и стабильности региона,

Белый дом считал, что нельзя думать об Иране только в контексте Всеобъемлющего плана действий, и я с этим согласен.

Это бы означало, что все у нас и Ирана в порядке, а у нас не все в порядке,