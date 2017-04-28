ВС РФ планируют до конца года начать испытания первого беспилотного вертолета-радиопеленгатора

ТБ-20Э - возможный прообраз нового беспилотника

Для того чтобы наиболее эффективно обнаружить излучение систем радиосвязи, антенну–пеленгатор надо поднять как можно выше над землей. Чем выше антенна, тем большую площадь она накрывает. Но на возможностях традиционных наземных станций-пеленгаторов сказывается рельеф местности. Поэтому пеленгаторы также ставят на самолеты-разведчики. Но такие машины не могут подолгу висеть на одном месте, в связи с чем точность пеленгации самолетами-разведчиками не всегда высока.

Российские военные, помимо наиболее традиционных для БЛА задач по разведке и наблюдению, начинают осваивать и новые направления. В частности, радиоэлектронную борьбу. БЛА малой размерности из-за их меньшей грузоподъемности и энерговооруженности больше подходят для размещения средств радиоэлектронной разведки. За последние годы в различных странах мира велись разработки относительно компактных систем РЭБ, предназначенных в том числе для борьбы с БЛА. Подобные системы также могут быть размещены на борту беспилотных вертолетов.