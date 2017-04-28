10:05 28 апреля

ВС РФ планируют до конца года начать испытания первого беспилотного вертолета-радиопеленгатора

Как сообщает интернет-газета « Известия », Минобороны РФ планирует до конца 2017 года получить первый беспилотный вертолет-радиопеленгатор.

Новая техника будет способна с высокой точностью самостоятельно находить линии связи и передачи информации. Она имеет небольшие размеры, позволяющие без затруднений разместить дрон в автомобиле и даже переносить на руках.

Как пояснили в главном командовании Воздушно–космических сил, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа с широкодиапазонной станцией радиоразведки на данный момент находится в производстве. Предполагается передать БЛА на испытания до конца года. Первоначально он будет оснащен лишь пеленгатором-радиообнаружителем. Впоследствии планируется оборудовать беспилотник специальной системой постановки помех.


Масса машины составляет несколько десятков килограммов. Продолжительность полета – чуть более часа, скорость до 100 км/ч и предел высоты до 1 км. Разработка имеет возможность практически неподвижно зависать в воздухе, заменяя наземную станцию.
В состав комплекса входят вертолет–беспилотник, оснащенный радиопеленгатором с антенной, радиопередатчиками и радиомодемами; наземное оборудование – антенная стойка, система управления БЛА, специальный электронный блок, посредством которого оператор комплекса получает информацию от радиопеленгатора вертолета-дрона.

ВС РФ планируют до конца года начать испытания первого беспилотного вертолета-радиопеленгатора

ТБ-20Э - возможный прообраз нового беспилотника


Для того чтобы наиболее эффективно обнаружить излучение систем радиосвязи, антенну–пеленгатор надо поднять как можно выше над землей. Чем выше антенна, тем большую площадь она накрывает. Но на возможностях традиционных наземных станций-пеленгаторов сказывается рельеф местности. Поэтому пеленгаторы также ставят на самолеты-разведчики. Но такие машины не могут подолгу висеть на одном месте, в связи с чем точность пеленгации самолетами-разведчиками не всегда высока.

— пояснил один из авторов книги «Радиоэлектронная борьба. От экспериментов прошлого до решающего фронта будущего» Антон Лавров.

БЛА может быть задействован при патрулировании по заданным маршрутам подобно самолетам, что позволит эффективно использовать его как против отрядов террористов, так и против высокотехнологичного противника.

Российские военные, помимо наиболее традиционных для БЛА задач по разведке и наблюдению, начинают осваивать и новые направления. В частности, радиоэлектронную борьбу. БЛА малой размерности из-за их меньшей грузоподъемности и энерговооруженности больше подходят для размещения средств радиоэлектронной разведки. За последние годы в различных странах мира велись разработки относительно компактных систем РЭБ, предназначенных в том числе для борьбы с БЛА. Подобные системы также могут быть размещены на борту беспилотных вертолетов.

— заявил эксперт в области беспилотной летательной техники, редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов.

В настоящее время Пентагон массово приобретает беспилотные вертолеты. В частности ВМС США располагают примерно 30 БЛА MQ-8 Fire Scout, применяемых для разведки, целеуказания и наведения высокоточного оружия. Они прошли обкату в условиях боевых действий в Афганистане. В ближайшие годы минобороны США намерено закупить еще около сотни данных БЛА.


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Комментарии 9

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:51
    Идея как таковая хорошая, но слабенькие общие характеристики вертушки-мала скорость, мал потолок полета, дальность и общий вес. Уж если создавать так дайте армии комплекс с максимальными , или почти максимальными характеристиками и возможностями, а не большую и малоэффективную поделку.
    Изгоняющий либероидов
    1. Marksman Сегодня, 09:31
      Новости о нашей беспилотной отрасли ДАЖЕ у МИХАНа не вызывают рефлекса выдать что-то бойкое, радостное и 100%позитивное. Показательно.
      Marksman
  2. Лопатов Сегодня, 08:52
    Вообще, разумно. Несколько пеленгов на один и тот же источник в процессе полёта, и вот уже есть "треугольник ошибок". Причём для этого хватает одного пеленгатора вместо трёх наземных.

    Единственное- точность. Хватит ли возможностей инерционной навигационной системы и (или) спутниковой? Всё таки углы- проблемная тема для разведдронов.
    Лопатов
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:06
      Хотел задать вопрос о целесообразности такого дрона , но Вы своим комментарием уже на него ответили . Спасибо ! hi
      bouncyhunter
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:58
    В кружке "умелые руки "ничего побольше создать пока не смогли?
    Изгоняющий либероидов
    1. Лопатов Сегодня, 09:03
      ???
      А зачем "побольше"? Необходимо ровно столько, сколько требует вес конкретной полезной нагрузки.
      Лопатов
  4. HAM Сегодня, 09:42
    Радиопеленгатор и должен быть небольшим и малозаметным,только желательно работать подольше и поточнее,его задача-найти и вычислить,а не "спалиться".Противнику "сюрприз будет"!
    HAM
  5. bratchanin3 Сегодня, 09:43
    Похоже, что опять в "хвосте" плетёмся.
    bratchanin3
    1. Слон Сегодня, 10:02
      Что-то с мозгами не так во многих отраслях нашего ВПК...
      Слон
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