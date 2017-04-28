ВС РФ планируют до конца года начать испытания первого беспилотного вертолета-радиопеленгатора
Как сообщает интернет-газета « Известия », Минобороны РФ планирует до конца 2017 года получить первый беспилотный вертолет-радиопеленгатор.
Новая техника будет способна с высокой точностью самостоятельно находить линии связи и передачи информации. Она имеет небольшие размеры, позволяющие без затруднений разместить дрон в автомобиле и даже переносить на руках.
Как пояснили в главном командовании Воздушно–космических сил, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа с широкодиапазонной станцией радиоразведки на данный момент находится в производстве. Предполагается передать БЛА на испытания до конца года. Первоначально он будет оснащен лишь пеленгатором-радиообнаружителем. Впоследствии планируется оборудовать беспилотник специальной системой постановки помех.
Масса машины составляет несколько десятков килограммов. Продолжительность полета – чуть более часа, скорость до 100 км/ч и предел высоты до 1 км. Разработка имеет возможность практически неподвижно зависать в воздухе, заменяя наземную станцию.
В состав комплекса входят вертолет–беспилотник, оснащенный радиопеленгатором с антенной, радиопередатчиками и радиомодемами; наземное оборудование – антенная стойка, система управления БЛА, специальный электронный блок, посредством которого оператор комплекса получает информацию от радиопеленгатора вертолета-дрона.
— пояснил один из авторов книги «Радиоэлектронная борьба. От экспериментов прошлого до решающего фронта будущего» Антон Лавров.
БЛА может быть задействован при патрулировании по заданным маршрутам подобно самолетам, что позволит эффективно использовать его как против отрядов террористов, так и против высокотехнологичного противника.
— заявил эксперт в области беспилотной летательной техники, редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов.
В настоящее время Пентагон массово приобретает беспилотные вертолеты. В частности ВМС США располагают примерно 30 БЛА MQ-8 Fire Scout, применяемых для разведки, целеуказания и наведения высокоточного оружия. Они прошли обкату в условиях боевых действий в Афганистане. В ближайшие годы минобороны США намерено закупить еще около сотни данных БЛА.
Новая техника будет способна с высокой точностью самостоятельно находить линии связи и передачи информации. Она имеет небольшие размеры, позволяющие без затруднений разместить дрон в автомобиле и даже переносить на руках.
Как пояснили в главном командовании Воздушно–космических сил, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа с широкодиапазонной станцией радиоразведки на данный момент находится в производстве. Предполагается передать БЛА на испытания до конца года. Первоначально он будет оснащен лишь пеленгатором-радиообнаружителем. Впоследствии планируется оборудовать беспилотник специальной системой постановки помех.
Масса машины составляет несколько десятков килограммов. Продолжительность полета – чуть более часа, скорость до 100 км/ч и предел высоты до 1 км. Разработка имеет возможность практически неподвижно зависать в воздухе, заменяя наземную станцию.
В состав комплекса входят вертолет–беспилотник, оснащенный радиопеленгатором с антенной, радиопередатчиками и радиомодемами; наземное оборудование – антенная стойка, система управления БЛА, специальный электронный блок, посредством которого оператор комплекса получает информацию от радиопеленгатора вертолета-дрона.
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Для того чтобы наиболее эффективно обнаружить излучение систем радиосвязи, антенну–пеленгатор надо поднять как можно выше над землей. Чем выше антенна, тем большую площадь она накрывает. Но на возможностях традиционных наземных станций-пеленгаторов сказывается рельеф местности. Поэтому пеленгаторы также ставят на самолеты-разведчики. Но такие машины не могут подолгу висеть на одном месте, в связи с чем точность пеленгации самолетами-разведчиками не всегда высока.
— пояснил один из авторов книги «Радиоэлектронная борьба. От экспериментов прошлого до решающего фронта будущего» Антон Лавров.
БЛА может быть задействован при патрулировании по заданным маршрутам подобно самолетам, что позволит эффективно использовать его как против отрядов террористов, так и против высокотехнологичного противника.
Российские военные, помимо наиболее традиционных для БЛА задач по разведке и наблюдению, начинают осваивать и новые направления. В частности, радиоэлектронную борьбу. БЛА малой размерности из-за их меньшей грузоподъемности и энерговооруженности больше подходят для размещения средств радиоэлектронной разведки. За последние годы в различных странах мира велись разработки относительно компактных систем РЭБ, предназначенных в том числе для борьбы с БЛА. Подобные системы также могут быть размещены на борту беспилотных вертолетов.
— заявил эксперт в области беспилотной летательной техники, редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов.
В настоящее время Пентагон массово приобретает беспилотные вертолеты. В частности ВМС США располагают примерно 30 БЛА MQ-8 Fire Scout, применяемых для разведки, целеуказания и наведения высокоточного оружия. Они прошли обкату в условиях боевых действий в Афганистане. В ближайшие годы минобороны США намерено закупить еще около сотни данных БЛА.
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