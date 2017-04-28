10:13 28 апреля

Британский эксперт: террористы под Мосулом создали широкую сеть тоннелей

Под иракским Мосулом имеется широкая сеть подземных тоннелей, которые были прорыты боевиками ИГ (запрещена в РФ) с помощью особых буров, созданных специалистами группировки, передает РИА Новости заявление технического советника британской организации «Conflict Armament Research» Девиз Морроу.



Уровень создания своего собственного оружия и боеприпасов у ИГ беспрецедентный. Мы не видим такого же качества производства (оружия) в других зонах конфликта,
сказала Морроу, чья организация отслеживает и документирует нелегальный перехват оружия в Ираке, Сирия, Сомали, Южном Судане, Ливии и Йемене и других странах.


Она отметила, что ее команда «не полагается на вторичную информацию, а проводит много времени непосредственно на месте».

По словам эксперта, террористы ИГ используют различные варианты автомата АК. «Различные варианты АК-47 широко используются на Ближнем Востоке. Главные производители – это бывшие страны СССР и Россия».

Она рассказала, что для создания подземных тоннелей боевики используют особые буры.

Они сами строят эти машины (буры),
заявила Мирроу.

Эксперт отметила также, что сотрудники организации в 2014 году нашли на севере Ирака боеприпасы, которые были изготовлены еще в гитлеровской Германии.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 19

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  1. Farid05 Сегодня, 09:19
    самое длинное в истории на моей памяти взятие города...
    Farid05
    1. Marksman Сегодня, 09:25
      Цитата: Farid05
      самое длинное в истории на моей памяти взятие города...

      Так извини меня, город-милионник, отстроенный в восточном стиле. Для Иракской армии - темп нормальный. Город почти взят.

      А что до тоннелей, так восточный города, которому х. тьма лет. Ещё Зенге оттуда крестоносцев воевать ходил. Поэтому там и так их.
      Marksman
      1. Чёрный Сегодня, 09:30
        Цитата: Marksman
        Для Иракской армии - темп нормальный. Город почти взят.

        ...учитывая, что старшие друзья по коалиции сыпят бомбы щедро и без разбора smile
        Чёрный
    2. роман66 Сегодня, 09:27
      Трою брали дольше( ...гнев о богиня воспой Ахиллеса, Пелеева сына...."
      роман66
      1. нахтигалзиф Сегодня, 10:01
        Цитата: роман66
        ...гнев о богиня воспой Ахиллеса, Пелеева сына...."

        воспой Ахиллеса Пелеевича... wassat Наш мужик. drinks
        нахтигалзиф
  2. bouncyhunter Сегодня, 09:20
    Различные варианты АК-47 широко используются на Ближнем Востоке. Главные производители – это бывшие страны СССР и Россия

    Ну вот и ответ на вопрос "Что они там ищут ?" . Опять виновата Россия . Нахрена она , будучи ещё СССР , поставила производство АК-47 на поток и сделала его самым массовым и популярным автоматом в мире ? Заметьте - про Му-16 ни слова ...
    bouncyhunter
    1. роман66 Сегодня, 09:28
      Калашников - главный пособник терроризма
      роман66
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
        Цитата: роман66
        Калашников - главный пособник терроризма

        А если учесть то , что Михаила Тимофеевича нет , да ещё вспомнить страсть некоторых плескать грязью на могилу - получается "идеальный виновник" . fool
        bouncyhunter
        1. роман66 Сегодня, 09:39
          жалко гения виноватить, может румына какого?
          роман66
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:46
            Да западлянщикам пофиг кого , лишь бы русский след чётко присутствовал ...
            bouncyhunter
    2. Uryukc Сегодня, 09:29
      Про Гитлеровские снаряды эксперт упомянул, но не про американские мины, взрывчатку патроны итд..
      Uryukc
  3. HAM Сегодня, 09:21
    Плохому танцору и "мать всех бомб" не помогает....хотя этот "танцор" только делает вид,что "танцует".
    HAM
    1. Александр 3 Сегодня, 09:33
      Нашли виноватого ,оказывается террористы виноваты.
      Александр 3
  4. роман66 Сегодня, 09:25
    ну , видимо, я тоже эксперт, так как и ежу ясно, что туннели они строят всегда
    роман66
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:26
    Главные производители – это бывшие страны СССР и Россия».

    Это даже не намек, а обвинение (как бы невзначай), что Россия снабжает боевиков оружием.
    ее команда «не полагается на вторичную информацию, а проводит много времени непосредственно на месте

    Это нужно понимать, как непосредственно среди боевиков стволы считают? Если боевики позволяют это значит британская «Conflict Armament Research» для них своя организация.
    rotmistr60
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 09:26
    Эксперт отметила также, что сотрудники организации в 2014 году нашли на севере Ирака боеприпасы, которые были изготовлены еще в гитлеровской Германии.

    ... и конечно же эти "гитлеровские боеприпасы" продала бармалеям Россия...
    a.s.zzz888
    1. роман66 Сегодня, 09:40
      а может, сам Гитлер?закладочку на будующее делал
      роман66
  7. soroKING Сегодня, 09:29
    Цитата: роман66
    ну , видимо, я тоже эксперт, так как и ежу ясно, что туннели они строят всегда

    ох уж эти британские эхперды...уже смеяться не смешно negative
    soroKING
  8. ALLxANDr Сегодня, 09:37
    Всё это звучит как отчёт перед заказчиками..
    Уровень создания своего собственного оружия и боеприпасов у ИГ беспрецедентный. Мы не видим такого же качества производства (оружия) в других зонах конфликта

    Это больше похоже на жалобу, мол чего другие зоны конфликта сочкуют

    Они сами строят эти машины (буры),
    заявила Мирроу.

    ЦРУ мол им ничего не показывала и ничему не учила! Они всё САМИ!

    Какие же они всё-таки молодечики, самостоятельные!
    ALLxANDr
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