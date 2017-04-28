Британский эксперт: террористы под Мосулом создали широкую сеть тоннелей
Под иракским Мосулом имеется широкая сеть подземных тоннелей, которые были прорыты боевиками ИГ (запрещена в РФ) с помощью особых буров, созданных специалистами группировки, передает РИА Новости заявление технического советника британской организации «Conflict Armament Research» Девиз Морроу.
Она отметила, что ее команда «не полагается на вторичную информацию, а проводит много времени непосредственно на месте».
По словам эксперта, террористы ИГ используют различные варианты автомата АК. «Различные варианты АК-47 широко используются на Ближнем Востоке. Главные производители – это бывшие страны СССР и Россия».
Она рассказала, что для создания подземных тоннелей боевики используют особые буры.
Эксперт отметила также, что сотрудники организации в 2014 году нашли на севере Ирака боеприпасы, которые были изготовлены еще в гитлеровской Германии.
Уровень создания своего собственного оружия и боеприпасов у ИГ беспрецедентный. Мы не видим такого же качества производства (оружия) в других зонах конфликта,сказала Морроу, чья организация отслеживает и документирует нелегальный перехват оружия в Ираке, Сирия, Сомали, Южном Судане, Ливии и Йемене и других странах.
Она отметила, что ее команда «не полагается на вторичную информацию, а проводит много времени непосредственно на месте».
По словам эксперта, террористы ИГ используют различные варианты автомата АК. «Различные варианты АК-47 широко используются на Ближнем Востоке. Главные производители – это бывшие страны СССР и Россия».
Она рассказала, что для создания подземных тоннелей боевики используют особые буры.
Они сами строят эти машины (буры),заявила Мирроу.
Эксперт отметила также, что сотрудники организации в 2014 году нашли на севере Ирака боеприпасы, которые были изготовлены еще в гитлеровской Германии.
Использованы фотографии: Reuters
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