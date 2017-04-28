10:08 28 апреля

Поставка 200 вертолетов Ка-226Т обойдется Индии в 1 млрд. долл.

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Согласно информации РИА Новости , глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что в рамках военно-технического сотрудничества Россия поставит Индии 200 вертолетов Ка-226.

Также был подписан (в 2016 году) контракт на создание совместного производства вертолетов Ка-226 с Индией. Мы должны поставить туда 200 вертолетов, 40 [будут] готовы.





Это означает, что дальнейшая работа в рамках данного контракта стоимостью более 1 млрд. долл. будет сосредоточена на развертывании производственной площадки в Индии, на которой по лицензии должны быть изготовлены 160 Ка-226Т согласно условиям соглашения.

Ка-226Т – легкий многоцелевой вертолет, модификация разработанного ОАО "Камов" (входит в "Вертолеты России") Ка-226. Позволяет перевозить до семи человек, в транспортной версии — одну тонну груза. Оснащен двумя двигателями Arrius французской Safran Helicopter Engines, способен летать днем и ночью в любых метеоусловиях. В России к началу 2017 года выпущено около 70 Ка-226Т, в основном для госструктур.

Их выпуск в России ведется на Кумертауском авиапредприятии, сборку для индийцев предполагалось также организовать в Улан-Удэ.


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Комментарии 12
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  1. soroKING Сегодня, 09:31 Новый
    "деньги давай! давай деньги!" (12 стульев)
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    soroKING
  2. ser-pov Сегодня, 09:39 Новый
    [/quote] Оснащен двумя двигателями Arrius французской Safran Helicopter Engines[quote]

    Зашибись!!! А куда наши двигатели делись! Этот вертолет еще при Союзе начали делать!! Печалька... sad
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    ser-pov
    1. Арон Заави Сегодня, 09:40 Новый
      Цитата: ser-pov
      Оснащен двумя двигателями Arrius французской Safran Helicopter Engines

      Зашибись!!! А куда наши двигатели делись! Этот вертолет еще при Союзе начали делать!! Печалька... sad

      Тем не менее прекрасный контракт. Можно вас поздравить.
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      Арон Заави
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:50 Новый
        Спасибо. А то не часто от ваших земляков дождешься доброго слова.
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        rotmistr60
        1. НасРать Сегодня, 09:54 Новый
          Цитата: rotmistr60
          Спасибо. А то не часто от ваших земляков дождешься доброго слова.


          странно, что Вы ждете похвалы и доброго слова.... what Арон констатировал факт!
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          НасРать
          1. rotmistr60 Сегодня, 09:56 Новый
            А кто вам сказал, что я что-то жду?
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            rotmistr60
            1. НасРать Сегодня, 09:58 Новый
              Цитата: rotmistr60
              Спасибо. А то не часто от ваших земляков дождешься доброго слова.


              Как бы ...
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              НасРать
              1. rotmistr60 Сегодня, 10:01 Новый
                Вы, что не поняли в каком смысле было написано? Почитайте тогда комментарии из Израиля.
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                rotmistr60
      2. Vita VKO Сегодня, 09:53 Новый
        Главное, что бы двигатели для Ка-226т были российскими.
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        Vita VKO
        1. Чёрный Полковник Сегодня, 10:00 Новый
          Если индусам хочется французские двигуны - пусть будет так.
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          Чёрный Полковник
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:47 Новый
    ... что ни мало важно для Индии, этот борт очень хорошо себя "чувствует" в горах...
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    a.s.zzz888
  4. Чёрный Полковник Сегодня, 09:56 Новый
    В добрый путь! Лишь бы индийская сборка не подорвала имидж марки вертолёта.
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    Чёрный Полковник
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