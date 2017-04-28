Поставка 200 вертолетов Ка-226Т обойдется Индии в 1 млрд. долл.

Также был подписан (в 2016 году) контракт на создание совместного производства вертолетов Ка-226 с Индией. Мы должны поставить туда 200 вертолетов, 40 [будут] готовы.

Согласно информации РИА Новости , глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что в рамках военно-технического сотрудничества Россия поставит Индии 200 вертолетов Ка-226.Это означает, что дальнейшая работа в рамках данного контракта стоимостью более 1 млрд. долл. будет сосредоточена на развертывании производственной площадки в Индии, на которой по лицензии должны быть изготовлены 160 Ка-226Т согласно условиям соглашения.Ка-226Т – легкий многоцелевой вертолет, модификация разработанного ОАО "Камов" (входит в "Вертолеты России") Ка-226. Позволяет перевозить до семи человек, в транспортной версии — одну тонну груза. Оснащен двумя двигателями Arrius французской Safran Helicopter Engines, способен летать днем и ночью в любых метеоусловиях. В России к началу 2017 года выпущено около 70 Ка-226Т, в основном для госструктур.Их выпуск в России ведется на Кумертауском авиапредприятии, сборку для индийцев предполагалось также организовать в Улан-Удэ.