10:13 28 апреля

Пентагон проверит надежность серверов ВВС США с помощью хакеров-добровольцев

Пентагон запустил специальную программу «Взломай воздушные силы» (Hack the Air force) и приглашает специалистов по компьютерной безопасности из США и стран-союзников попытаться взломать ключевые сайты американских ВВС, передает РИА Новости .

Пентагон проверит надежность серверов ВВС США с помощью хакеров-добровольцев


Данная «инициатива является частью кампании по кибербезопасности, спонсируемой информационным офисом воздушных сил для привлечения талантов как внутри, так и за пределами министерства обороны», пояснили в Пентагоне.


Этот внешний подход по выявлению наших уязвимых мест в сфере безопасности, который полагается на талант и опыт наших граждан и граждан стран-партнеров, будет способствовать укреплению нашей кибербезопасности,
сказал начальник штаба ВВС Дэвид Голдфейн.

Как отметил начальник службы информационной безопасности Питер Ким, взломщики «со злыми намерениями» каждый день пытаются попасть в сеть Пентагона.

Будет хорошо, если дружественные хакеры попытаются (взломать системы) и покажут нам, как улучшить нашу кибербезопасность и оборонительную позицию,
добавил он.

Использованы фотографии: РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Комментарии 13

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  1. Чёрный Сегодня, 09:32
    ....так настоящие хакеры прям и кинулись в шоу учавствовать и светиться laughing ..
    "Вера! Сделай мне больно!!! - Антоша, фу-фу-фу!"...( Сердючка)
    Чёрный
    1. сорок восьмой Сегодня, 09:35
      Многие давно так и работают.
      Хакеры делятся на "черные шляпы" и "белые шляпы". Первые - взламывают системы и используют уязвимости для собственной выгоды. Вторые - взламывают системы и докладывают об этом владельцам для устранения уязвимостей.
      И те, и другие методы используют одинаковые, а результаты получают разные.
      сорок восьмой
  2. друг зверей Сегодня, 09:33
    Хакеры-добровольцы. wassat
    друг зверей
    1. Чёрный Сегодня, 09:36
      Цитата: друг зверей
      Хакеры-добровольцы.

      Записаться что ли...добровольцем wassat
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:41
        Цитата: Чёрный
        Цитата: друг зверей
        Хакеры-добровольцы.

        Записаться что ли...добровольцем wassat

        Вячеслав hi Не рискуйте - взломаете , они на Вас всех собак повесят . Даже часовню ХIV-го века ... lol
        bouncyhunter
        1. Чёрный Сегодня, 09:45
          Цитата: bouncyhunter
          Даже часовню ХIV-го века

          Про часовню я как то не подумал what ....
          Чёрный
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:43
        Чёрный Сегодня, 09:36 ↑ Новый
        Цитата: друг зверей
        Хакеры-добровольцы.
        Записаться что ли...добровольцем wassat
        Будет хорошо, если дружественные хакеры попытаются (взломать системы) ]

        ... так Вы из "дружественных"?... шутка
        a.s.zzz888
      3. erudit 017 Сегодня, 09:43
        ага и под шумок, стырить, что нибудь дельное!
        erudit 017
        1. Orionvit Сегодня, 09:52
          Кому будет надо. взломают и не спросят.
          Orionvit
    2. ohtandur Сегодня, 09:42
      зря смеетесь. Они получат за это вознаграждение, займутся интересным для ним делом (нетривиальные задачи) и еще безопасность того что тебя посадят. Таких найдутся достаточно. По хорошему каждая система должна пройти такое стресс-тестирование. В Россиии бы взяли на вооружение.
      ohtandur
      1. Чёрный Сегодня, 09:55
        Цитата: ohtandur
        Таких найдутся достаточно

        Безусловно найдут,...школьников, молодых бездельников и т.д. серьёзные хакеры на это НИКОГДА не клюнут.....я ведь выше шутканул - "запишусь добровольцем"...иак вот толку с таких?...ну протестирует подобный мне "хакер" их систему, скажет: " у вас тут всё сложно, ни шмагла я" и что?...а потом придёт профессионал и ломанёт..
        Чёрный
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:41
    «Взломай воздушные силы»

    Задумка конечно хорошая и с полезными целями. А вдруг на призыв откликнуться не совсем "дружественные" хакеры" и что тогда? Серверы взломаны, какая-то информация ушла - опять обвинять Россию?
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 09:46
      какая-то информация ушла - опять обвинять Россию?

      дело в том, что обвинять все равно будут... ушла информация или не ушла, без разницы...
      Masya Masya
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