Пентагон проверит надежность серверов ВВС США с помощью хакеров-добровольцев
Пентагон запустил специальную программу «Взломай воздушные силы» (Hack the Air force) и приглашает специалистов по компьютерной безопасности из США и стран-союзников попытаться взломать ключевые сайты американских ВВС, передает РИА Новости .
Данная «инициатива является частью кампании по кибербезопасности, спонсируемой информационным офисом воздушных сил для привлечения талантов как внутри, так и за пределами министерства обороны», пояснили в Пентагоне.
Как отметил начальник службы информационной безопасности Питер Ким, взломщики «со злыми намерениями» каждый день пытаются попасть в сеть Пентагона.
Данная «инициатива является частью кампании по кибербезопасности, спонсируемой информационным офисом воздушных сил для привлечения талантов как внутри, так и за пределами министерства обороны», пояснили в Пентагоне.
Этот внешний подход по выявлению наших уязвимых мест в сфере безопасности, который полагается на талант и опыт наших граждан и граждан стран-партнеров, будет способствовать укреплению нашей кибербезопасности,сказал начальник штаба ВВС Дэвид Голдфейн.
Как отметил начальник службы информационной безопасности Питер Ким, взломщики «со злыми намерениями» каждый день пытаются попасть в сеть Пентагона.
Будет хорошо, если дружественные хакеры попытаются (взломать системы) и покажут нам, как улучшить нашу кибербезопасность и оборонительную позицию,добавил он.
Использованы фотографии: РИА Новости . Наталья Селиверстова
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