Пентагон проверит надежность серверов ВВС США с помощью хакеров-добровольцев

Этот внешний подход по выявлению наших уязвимых мест в сфере безопасности, который полагается на талант и опыт наших граждан и граждан стран-партнеров, будет способствовать укреплению нашей кибербезопасности,

Будет хорошо, если дружественные хакеры попытаются (взломать системы) и покажут нам, как улучшить нашу кибербезопасность и оборонительную позицию,