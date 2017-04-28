Латвия закупает подержанные 155-мм гаубицы M109
Как сообщает новостной портал lenta.ru со ссылкой на Mixnews, глава военного ведомства Латвии Раймонд Бергманис подписал договор, предусматривающий покупку у Австрии бывших в эксплуатации 155-мм самоходных артиллерийских установок серии M109 .
Предполагается приобретение 47 самоходок, стоимость которых составит от 60 до 140 тыс. евро в зависимости от модификации. Общие затраты запланированы на уровне 6 млн. евро. Отгрузка гаубиц ожидается осенью текущего года. Латвийские военные уже приступили к обучению в Австрии.
В 2016 году ВС Австрии обладали 30 гаубицами в варианте M109A5. Они вооружены орудием M284 с максимальной дальностью стрельбы 30 км. В зависимости от пожеланий заказчика, они могут оснащаться GPS и автоматизированной системой управления огнем.
М109 является американской самоходной артиллерийской установкой, класса самоходных гаубиц, ставшей самой распространенной в мире. М109 создана в 1953 – 1960 гг. для замены малоудачной САУ M44, параллельно с M108 калибра 105 мм. Серийно производилась в Соединенных Штатах. В период с 1962 по 2003 годы неоднократно модернизируясь. В 1990-х годах выпускалась по лицензии в Южной Корее. Всего за время было выпущено 9205 самоходок всех модификаций. Довольно быстро стала стандартной самоходной артиллерийской установкой войск США, вытеснив не только более старые образцы, но и M108. Первое боевое применение M109 во время Вьетнамской войны и впоследствии применялась практически во всех военных конфликтах с участием Соединенных Штатов. Помимо США, стала стандартной самоходкой стран НАТО.
Предполагается приобретение 47 самоходок, стоимость которых составит от 60 до 140 тыс. евро в зависимости от модификации. Общие затраты запланированы на уровне 6 млн. евро. Отгрузка гаубиц ожидается осенью текущего года. Латвийские военные уже приступили к обучению в Австрии.
В 2016 году ВС Австрии обладали 30 гаубицами в варианте M109A5. Они вооружены орудием M284 с максимальной дальностью стрельбы 30 км. В зависимости от пожеланий заказчика, они могут оснащаться GPS и автоматизированной системой управления огнем.
М109 является американской самоходной артиллерийской установкой, класса самоходных гаубиц, ставшей самой распространенной в мире. М109 создана в 1953 – 1960 гг. для замены малоудачной САУ M44, параллельно с M108 калибра 105 мм. Серийно производилась в Соединенных Штатах. В период с 1962 по 2003 годы неоднократно модернизируясь. В 1990-х годах выпускалась по лицензии в Южной Корее. Всего за время было выпущено 9205 самоходок всех модификаций. Довольно быстро стала стандартной самоходной артиллерийской установкой войск США, вытеснив не только более старые образцы, но и M108. Первое боевое применение M109 во время Вьетнамской войны и впоследствии применялась практически во всех военных конфликтах с участием Соединенных Штатов. Помимо США, стала стандартной самоходкой стран НАТО.
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