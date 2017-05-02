Почему Путин «потопил» Хиллари Клинтон?
В «Вашингтон Пост» рассказали об «ясном свидетельстве», открывающем тайну того, почему Путин «предпочёл» Дональда Трампа его конкурентке на выборах — Хиллари Клинтон. Роль «агентов», тех, кто «сливал» документы, дезинформаторов в деталях неизвестна, зато «очевидно», что Путин возражал против вероятной «жёсткой линии» Х. Клинтон.
Публицист, редактор Саймон Вэксман (Simon Waxman) в издании «The Washington Post» задался вопросом: когда США действуют за границей, американцы говорят, что эти действия оправданы, но вот когда «то же самое» делает Россия, американцы говорят, что эти действия не оправданы.
«Мы не знаем, насколько эффективны были усилия президента России Владимира Путина добиться избрания Трампа президентом», — пишет автор. Неизвестно, объединились ли с Трампом те, кто «сливал» документы и проводил «дезинформационные кампании». Неизвестно, действовали ли заодно с Трампом «русские агенты», имевшие целью «потопить Хиллари Клинтон». Зато «очевидно», кого «предпочёл» Путин.
Почему? Ответ дать легко: жёсткая позиция Х. Клинтон в отношении России в ту пору, когда она госсекретарём, и её жёсткие заявления во время избирательной кампании. Многие также предположили, что, поскольку Путин обвинял лично Клинтон в поддержке протестов 2011 года против российского правительства, он тех пор желал «отмстить».
Более полное объяснение заключается в попытке найти разницу между тем, что делала Клинтон на протяжении всей своей политической жизни, и тем, что оспаривал Трамп, выстраивавший некий ряд идеалов, от которых он, впрочем, уже успел отказаться.
Там, где Клинтон утверждала, что «усилия по обеспечению демократии и прав человека являются… центральными для наших [американских] внешнеполитических целей в этом столетии» и настаивала на военных действиях в Косово, Ираке, Ливии, внешнеполитическое видение Трампа было намного ближе к путинскому: кандидат от Республиканской партии утверждал, что определять повестку дня в США должны экономические интересы и интересы безопасности, а не либеральные идеалы.
Мы можем вернуться в Югославию, пишет эксперт, где обнаружатся корни ненависти Путина к Клинтон и её идеологии. Именно во время кампании НАТО в Косово в 1999 году тогдашний президент Билл Клинтон поспособствовал запуску «современной эпохи воинствующего гуманизма» (речь о «гуманитарных интервенциях»). Косовская интервенция изменила приоритеты Путина. Зимой 2000 года, после того как он стал президентом, Россия приняла новую концепцию национальной безопасности, которая заглушила прежние призывы к партнёрству с Западом. Вместо этого Россия намеревалась укреплять свои позиции — позиции одной из великих держав и влиятельных центров в мире. Принятие Россией более жёсткой позиции было «явно связано с оценками после Косово» (С. Валландер, Гарвард).
С тех пор Путин последовательно выступал против американских гуманитарных войн, видя в них не высокие идеалы, а необоснованную агрессию.
«Гуманитарные интервенции» в Ираке и Ливии, которые Хиллари Клинтон и другие политики поддержали по целому ряду причин, тоже оказались дестабилизирующими и породили огромные бедствия. Каждое из вмешательств ещё больше разрушило те нормы мирового порядка, которые, по мнению России, существовали после падения железного занавеса.
Разумеется, добавляет публицист, Путин «не выступает против воинствующего гуманизма по идеалистическим соображениям». Оправдывая политику России в отношении Сирии и Украины, Путин и его сторонники «явно опирались на аргументы клинтоновской администрации, которые использовались по отношению к Косово». «Если НАТО может вмешаться в гражданскую войну в Югославии, почему Россия не может сделать то же самое в Сирии?» — задаётся вопросом эксперт. К тому же Россия является союзником Сирии. И почему бы России не защищать преследуемых этнических русских, как это и утверждалось, когда начались известные события в Грузии и на Украине?
Если и имеется «принципиальное различие» между подходами «воинствующего гуманизма» Х. Клинтон и В. Путина, то оно состоит в том, что последний по сути консервативен (стремление сохранить статус-кво или восстановить статус-кво), а первый является «преобразующим», намеревающимся построить такие новые государства, которые одобряют политики и стратеги из США.
Американцы «из всех партий» осуждают Путина, клеймя его как лжеца, неоимпериалиста и проводника опасной нестабильности. Возможно, это так и есть, замечает автор. Однако чем лучше Вашингтон? Вашингтон выступал за войну в Ираке, которая отняла потом жизнь у 100.000 мирных граждан (это как минимум), выступал за вмешательство в Ливию, устроенное по фальшивым обвинениям. Неудивительно, что Путин считает американцев ханжами, когда они критикуют его за действия в Сирии!
С учётом лицемерия, лежащего в самом основании «воинствующего гуманизма», становится ясно, почему Путин выступал против того, чтобы Хиллари Клинтон заняла пост президента Соединённых Штатов. Согласно её доктрине, мир должен стать лучше, однако понимание этого «лучше» базировалось на навязывании народам американских предпочтений посредством военной мощи Соединённых Штатов.
Предполагаемое будущее при Трампе, по идее, должно было отличаться: он выступал за сближение и за прекращение бессмысленных конфронтаций. Однако история «с применением с Сирии президентом Асадом нервно-паралитического газа зарина» обозначила поворот: Трампу вдруг стала важна судьба «красивых маленьких младенцев», поэтому президент отдал приказ ударить «по сирийскому режиму» — и показал себя в роли Клинтон.
В действительности Трамп «бессердечен», поскольку он отказался от приёма в США сирийских беженцев. То есть на самом деле он далёк от их страданий.
По мнению эксперта, Трамп — «воинствующий гуманист типа Путина, а не Клинтон». Моральный аргумент он использует не для оправдания «идеалистической трансформации», а как дополнительное оружие в борьбе за власть, безопасность, внутреннюю поддержку, даже за славу. Для Путина гуманизм тоже представляет собой «мощный пропагандистский инструмент», который помогает ему сохранить свой имидж у многих россиян и союзников — имидж справедливого лидера, придерживающегося твёрдой линии и предотвращающего «западное вторжение». То же самое можно сказать и о Трампе, чей удар по Сирии американцы встретили аплодисментами.
Вывод Вэксмана: «извращённый» переход мистера Трампа к «воинствующему гуманизму» является… победой Клинтон.
Возможно, эта дама и проиграла выборы, но идеология её живёт.
Возможно, добавим, Трамп в последние недели оказывает давление не на Сирию, а на КНДР именно с тем, чтобы отмежеваться от обвинений в «клинтонизме». В отношении Северной Кореи команда Трампа нарочно заострила тему национальной безопасности США, хотя корейцы никоим образом не угрожают американцам. Разве что злые пропагандистские ролики снимают, да и то в ответ на подплывающие американские кораблики.
Впрочем, специалисты по мировой политике, в том числе небезызвестный Б. Джонсон из города Лондона, заявляют, что Трамп может ударить по Сирии и второй раз. Если Путин оттуда не уйдёт.
Путин не ушёл.
Публицист, редактор Саймон Вэксман (Simon Waxman) в издании «The Washington Post» задался вопросом: когда США действуют за границей, американцы говорят, что эти действия оправданы, но вот когда «то же самое» делает Россия, американцы говорят, что эти действия не оправданы.
«Мы не знаем, насколько эффективны были усилия президента России Владимира Путина добиться избрания Трампа президентом», — пишет автор. Неизвестно, объединились ли с Трампом те, кто «сливал» документы и проводил «дезинформационные кампании». Неизвестно, действовали ли заодно с Трампом «русские агенты», имевшие целью «потопить Хиллари Клинтон». Зато «очевидно», кого «предпочёл» Путин.
Почему? Ответ дать легко: жёсткая позиция Х. Клинтон в отношении России в ту пору, когда она госсекретарём, и её жёсткие заявления во время избирательной кампании. Многие также предположили, что, поскольку Путин обвинял лично Клинтон в поддержке протестов 2011 года против российского правительства, он тех пор желал «отмстить».
Более полное объяснение заключается в попытке найти разницу между тем, что делала Клинтон на протяжении всей своей политической жизни, и тем, что оспаривал Трамп, выстраивавший некий ряд идеалов, от которых он, впрочем, уже успел отказаться.
Там, где Клинтон утверждала, что «усилия по обеспечению демократии и прав человека являются… центральными для наших [американских] внешнеполитических целей в этом столетии» и настаивала на военных действиях в Косово, Ираке, Ливии, внешнеполитическое видение Трампа было намного ближе к путинскому: кандидат от Республиканской партии утверждал, что определять повестку дня в США должны экономические интересы и интересы безопасности, а не либеральные идеалы.
Мы можем вернуться в Югославию, пишет эксперт, где обнаружатся корни ненависти Путина к Клинтон и её идеологии. Именно во время кампании НАТО в Косово в 1999 году тогдашний президент Билл Клинтон поспособствовал запуску «современной эпохи воинствующего гуманизма» (речь о «гуманитарных интервенциях»). Косовская интервенция изменила приоритеты Путина. Зимой 2000 года, после того как он стал президентом, Россия приняла новую концепцию национальной безопасности, которая заглушила прежние призывы к партнёрству с Западом. Вместо этого Россия намеревалась укреплять свои позиции — позиции одной из великих держав и влиятельных центров в мире. Принятие Россией более жёсткой позиции было «явно связано с оценками после Косово» (С. Валландер, Гарвард).
С тех пор Путин последовательно выступал против американских гуманитарных войн, видя в них не высокие идеалы, а необоснованную агрессию.
«Гуманитарные интервенции» в Ираке и Ливии, которые Хиллари Клинтон и другие политики поддержали по целому ряду причин, тоже оказались дестабилизирующими и породили огромные бедствия. Каждое из вмешательств ещё больше разрушило те нормы мирового порядка, которые, по мнению России, существовали после падения железного занавеса.
Разумеется, добавляет публицист, Путин «не выступает против воинствующего гуманизма по идеалистическим соображениям». Оправдывая политику России в отношении Сирии и Украины, Путин и его сторонники «явно опирались на аргументы клинтоновской администрации, которые использовались по отношению к Косово». «Если НАТО может вмешаться в гражданскую войну в Югославии, почему Россия не может сделать то же самое в Сирии?» — задаётся вопросом эксперт. К тому же Россия является союзником Сирии. И почему бы России не защищать преследуемых этнических русских, как это и утверждалось, когда начались известные события в Грузии и на Украине?
Если и имеется «принципиальное различие» между подходами «воинствующего гуманизма» Х. Клинтон и В. Путина, то оно состоит в том, что последний по сути консервативен (стремление сохранить статус-кво или восстановить статус-кво), а первый является «преобразующим», намеревающимся построить такие новые государства, которые одобряют политики и стратеги из США.
Американцы «из всех партий» осуждают Путина, клеймя его как лжеца, неоимпериалиста и проводника опасной нестабильности. Возможно, это так и есть, замечает автор. Однако чем лучше Вашингтон? Вашингтон выступал за войну в Ираке, которая отняла потом жизнь у 100.000 мирных граждан (это как минимум), выступал за вмешательство в Ливию, устроенное по фальшивым обвинениям. Неудивительно, что Путин считает американцев ханжами, когда они критикуют его за действия в Сирии!
С учётом лицемерия, лежащего в самом основании «воинствующего гуманизма», становится ясно, почему Путин выступал против того, чтобы Хиллари Клинтон заняла пост президента Соединённых Штатов. Согласно её доктрине, мир должен стать лучше, однако понимание этого «лучше» базировалось на навязывании народам американских предпочтений посредством военной мощи Соединённых Штатов.
Предполагаемое будущее при Трампе, по идее, должно было отличаться: он выступал за сближение и за прекращение бессмысленных конфронтаций. Однако история «с применением с Сирии президентом Асадом нервно-паралитического газа зарина» обозначила поворот: Трампу вдруг стала важна судьба «красивых маленьких младенцев», поэтому президент отдал приказ ударить «по сирийскому режиму» — и показал себя в роли Клинтон.
В действительности Трамп «бессердечен», поскольку он отказался от приёма в США сирийских беженцев. То есть на самом деле он далёк от их страданий.
По мнению эксперта, Трамп — «воинствующий гуманист типа Путина, а не Клинтон». Моральный аргумент он использует не для оправдания «идеалистической трансформации», а как дополнительное оружие в борьбе за власть, безопасность, внутреннюю поддержку, даже за славу. Для Путина гуманизм тоже представляет собой «мощный пропагандистский инструмент», который помогает ему сохранить свой имидж у многих россиян и союзников — имидж справедливого лидера, придерживающегося твёрдой линии и предотвращающего «западное вторжение». То же самое можно сказать и о Трампе, чей удар по Сирии американцы встретили аплодисментами.
Вывод Вэксмана: «извращённый» переход мистера Трампа к «воинствующему гуманизму» является… победой Клинтон.
Возможно, эта дама и проиграла выборы, но идеология её живёт.
Возможно, добавим, Трамп в последние недели оказывает давление не на Сирию, а на КНДР именно с тем, чтобы отмежеваться от обвинений в «клинтонизме». В отношении Северной Кореи команда Трампа нарочно заострила тему национальной безопасности США, хотя корейцы никоим образом не угрожают американцам. Разве что злые пропагандистские ролики снимают, да и то в ответ на подплывающие американские кораблики.
Впрочем, специалисты по мировой политике, в том числе небезызвестный Б. Джонсон из города Лондона, заявляют, что Трамп может ударить по Сирии и второй раз. Если Путин оттуда не уйдёт.
Путин не ушёл.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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