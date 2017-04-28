Во Франции приступили к разработке фрегатов FTI
Как сообщает интернет-портал ЦАМТО , Генеральная дирекция по вооружениям Минобороны Франции заключила с компанией DCNS контракт, предусматривающий разработку проекта и постройку для нужд ВМС страны 5 средних фрегатов FTI (Fregate de Taille Intermediaire, экспортное обозначение, национальное - [email protected]).
DCNS собирается создать французскую адаптацию фрегата «Белхарра» ([email protected]). Головной корабль предполагается поставить в 2023 году и ввести в боевой состав флота в 2025 году. Стоимость контракта неизвестна, возможно, что она составит примерно 3,8 млрд. евро.
Разработку фрегата будет вести совместно с DCNS компания Thales, в обязанности которой входит оснащение корабля РЛС нового поколения. Трудозатраты на создание проекта оцениваются в 2 млн. рабочих часов. Впервые концепция фрегата была представлена на выставке «Евронаваль-2016», когда был продемонстрирован макет корабля.
Новые корабли призваны заменить фрегаты класса «Лафайет» и станут дополнением к 8 многоцелевым фрегатам FREMM и 2 фрегатам ПВО класса «Оризон». В итоге ожидается иметь в составе ВМС к 2030 году 15 кораблей класса «фрегат».
В DCNS полагают, что судно будет пользоваться спросом и на мировом рынке, подобно «Лафайетам», экспорт которых превысил 20 единиц. Новый корабль должен занять нишу между 6000-тонным многоцелевым фрегатом FREMM и 2500-3000-тонным корветом класса «Говинд».
Планируется, что водоизмещение нового боевого корабля составит 4000 т. Комбинированная дизельная главная энергетическая установка типа CODAD мощностью 32 МВт должна обеспечить максимальную скорость хода 27 узлов, дальность плавания составит 5000 морских миль на крейсерской скорости. На борту смогут разместиться 150 человек, включая 110 человек экипажа и авиагруппу из 15 человек.
В состав вооружения фрегата предполагается включить 76/62-мм артиллерийскую установку «Супер Рапид», 8 ракет «Экзосет» Блок.3, 8-контейнерную ВПУ «Сильвер A50» с ЗУР «Астер-30» компании MBDA, два дистанционно управляемых модуля вооружения компании «Некстер» с 20-мм пушкой, 12,7-мм пулеметы, два двухтрубных торпедных аппарата с легкими торпедами. Потенциально возможна установка 127-мм АУ вместо 76-мм.
В кормовой части корабля будут размещены вертолетная площадка и ангар, обеспечивающие применение вертолета NH-90 «Кайман» или AS-565 «Пантер». В ангаре также может разместиться один БЛА вертолетного типа. Кроме того, фрегат может нести быстроходный катер ECUME.
Корабль будет оснащен новой РЛС «Си Файр» (SEA FIRE) компании «Талес», широким спектром цифровых технологий, включая систему боевого управления последнего поколения. Интеграция самых современных цифровых технологий позволит кораблю оставаться на вооружении на протяжении 40 лет. Предусмотрена возможность модернизации систем обработки данных с учетом изменения выполняемых задач, появления новых угроз и разработки новых технологий.
Корабль предназначен для выполнения широкого спектра задач, в частности проецирования силы, борьбы с подводными лодками и воздушными угрозами.
DCNS собирается создать французскую адаптацию фрегата «Белхарра» ([email protected]). Головной корабль предполагается поставить в 2023 году и ввести в боевой состав флота в 2025 году. Стоимость контракта неизвестна, возможно, что она составит примерно 3,8 млрд. евро.
Разработку фрегата будет вести совместно с DCNS компания Thales, в обязанности которой входит оснащение корабля РЛС нового поколения. Трудозатраты на создание проекта оцениваются в 2 млн. рабочих часов. Впервые концепция фрегата была представлена на выставке «Евронаваль-2016», когда был продемонстрирован макет корабля.
Новые корабли призваны заменить фрегаты класса «Лафайет» и станут дополнением к 8 многоцелевым фрегатам FREMM и 2 фрегатам ПВО класса «Оризон». В итоге ожидается иметь в составе ВМС к 2030 году 15 кораблей класса «фрегат».
В DCNS полагают, что судно будет пользоваться спросом и на мировом рынке, подобно «Лафайетам», экспорт которых превысил 20 единиц. Новый корабль должен занять нишу между 6000-тонным многоцелевым фрегатом FREMM и 2500-3000-тонным корветом класса «Говинд».
Планируется, что водоизмещение нового боевого корабля составит 4000 т. Комбинированная дизельная главная энергетическая установка типа CODAD мощностью 32 МВт должна обеспечить максимальную скорость хода 27 узлов, дальность плавания составит 5000 морских миль на крейсерской скорости. На борту смогут разместиться 150 человек, включая 110 человек экипажа и авиагруппу из 15 человек.
В состав вооружения фрегата предполагается включить 76/62-мм артиллерийскую установку «Супер Рапид», 8 ракет «Экзосет» Блок.3, 8-контейнерную ВПУ «Сильвер A50» с ЗУР «Астер-30» компании MBDA, два дистанционно управляемых модуля вооружения компании «Некстер» с 20-мм пушкой, 12,7-мм пулеметы, два двухтрубных торпедных аппарата с легкими торпедами. Потенциально возможна установка 127-мм АУ вместо 76-мм.
В кормовой части корабля будут размещены вертолетная площадка и ангар, обеспечивающие применение вертолета NH-90 «Кайман» или AS-565 «Пантер». В ангаре также может разместиться один БЛА вертолетного типа. Кроме того, фрегат может нести быстроходный катер ECUME.
Корабль будет оснащен новой РЛС «Си Файр» (SEA FIRE) компании «Талес», широким спектром цифровых технологий, включая систему боевого управления последнего поколения. Интеграция самых современных цифровых технологий позволит кораблю оставаться на вооружении на протяжении 40 лет. Предусмотрена возможность модернизации систем обработки данных с учетом изменения выполняемых задач, появления новых угроз и разработки новых технологий.
Корабль предназначен для выполнения широкого спектра задач, в частности проецирования силы, борьбы с подводными лодками и воздушными угрозами.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru/fti_fregat/
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