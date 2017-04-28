Оружие будущего, которое существует уже сегодня (Часть 2) Сегодня, 11:14 В основе научно-технических достижений не всегда лежит идея сделать мир лучше. В нашей подборке — 10 видов оружия будущего, которое, мы надеемся, никогда не придется применять. 0 Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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