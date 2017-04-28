13:50 28 апреля

Оружие будущего, которое существует уже сегодня (Часть 2)

В основе научно-технических достижений не всегда лежит идея сделать мир лучше. В нашей подборке — 10 видов оружия будущего, которое, мы надеемся, никогда не придется применять.




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