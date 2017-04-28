Британские летчики получили сертификат на патрулирование воздушного пространства Румынии
Замомандующего военно-воздушными операциями НАТО, генерал Панагиотис Димопулос вручил вчера отряду британских военных в аэропорту Михаил Когэлничану (уезд Констанца, Румыния) сертификат альянса на выполнение задач воздушной полиции, передает ТАСС .
Согласно сообщению агентства Agerpres, «четыре истребителя Typhoon королевских ВВС Великобритании приземлились на военной базе Михаил Когэлничану в минувший понедельник». Патрулирование воздушного пространства начнется 1 мая. Всего на базе находятся 150 британских военнослужащих. В патрулировании будут также участвовать румынские MiG-21 Lancer.
«Дислокация британских самолетов в Румынию – составная часть реализации Плана действий по обеспечению операционной способности НАТО на восточном фланге альянса, как его северного, так и южного сектора», – добавили в военном ведомстве.
Согласно сообщению агентства Agerpres, «четыре истребителя Typhoon королевских ВВС Великобритании приземлились на военной базе Михаил Когэлничану в минувший понедельник». Патрулирование воздушного пространства начнется 1 мая. Всего на базе находятся 150 британских военнослужащих. В патрулировании будут также участвовать румынские MiG-21 Lancer.
Совместные миссии воздушной полиции будут способствовать развитию способности реакции и сдерживания, а также укреплению взаимодействия между румынскими и британскими ВВС,заявили в Минобороны Румынии.
«Дислокация британских самолетов в Румынию – составная часть реализации Плана действий по обеспечению операционной способности НАТО на восточном фланге альянса, как его северного, так и южного сектора», – добавили в военном ведомстве.
Использованы фотографии: InfoResist
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