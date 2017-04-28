Британские летчики получили сертификат на патрулирование воздушного пространства Румынии

Совместные миссии воздушной полиции будут способствовать развитию способности реакции и сдерживания, а также укреплению взаимодействия между румынскими и британскими ВВС,

Замомандующего военно-воздушными операциями НАТО, генерал Панагиотис Димопулос вручил вчера отряду британских военных в аэропорту Михаил Когэлничану (уезд Констанца, Румыния) сертификат альянса на выполнение задач воздушной полиции, передает ТАСС Согласно сообщению агентства Agerpres, «четыре истребителя Typhoon королевских ВВС Великобритании приземлились на военной базе Михаил Когэлничану в минувший понедельник». Патрулирование воздушного пространства начнется 1 мая. Всего на базе находятся 150 британских военнослужащих. В патрулировании будут также участвовать румынские MiG-21 Lancer.заявили в Минобороны Румынии.«Дислокация британских самолетов в Румынию – составная часть реализации Плана действий по обеспечению операционной способности НАТО на восточном фланге альянса, как его северного, так и южного сектора», – добавили в военном ведомстве.