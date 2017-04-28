13:44 28 апреля

Британские летчики получили сертификат на патрулирование воздушного пространства Румынии

Замомандующего военно-воздушными операциями НАТО, генерал Панагиотис Димопулос вручил вчера отряду британских военных в аэропорту Михаил Когэлничану (уезд Констанца, Румыния) сертификат альянса на выполнение задач воздушной полиции, передает ТАСС .



Согласно сообщению агентства Agerpres, «четыре истребителя Typhoon королевских ВВС Великобритании приземлились на военной базе Михаил Когэлничану в минувший понедельник». Патрулирование воздушного пространства начнется 1 мая. Всего на базе находятся 150 британских военнослужащих. В патрулировании будут также участвовать румынские MiG-21 Lancer.


Совместные миссии воздушной полиции будут способствовать развитию способности реакции и сдерживания, а также укреплению взаимодействия между румынскими и британскими ВВС,
заявили в Минобороны Румынии.

«Дислокация британских самолетов в Румынию – составная часть реализации Плана действий по обеспечению операционной способности НАТО на восточном фланге альянса, как его северного, так и южного сектора», – добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: InfoResist
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Комментарии 12

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:30
    Генерал Панагиотис Димопулос вручил вчера отряду британских военных сертификат на владение Румынским воздушным пространством - так будет правильнее сказать .
    Spartanez300
    1. Чёрный Сегодня, 11:32
      ...а российские войска ПВО - очередную мишень..
      Чёрный
      1. Владимир 38 Сегодня, 11:46
        Мишеней все больше становится, ракет хватит?
        Владимир 38
        1. cniza Сегодня, 11:59
          Все ближе и ближе подползают , становится все горячей.
          cniza
    2. К0щей Сегодня, 11:34
      какая разница... для нас в какой-то мере даже плюс: чем меньше членов нато умеют воевать - тем лучше.
      К0щей
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:42
    на выполнение задач воздушной полиции

    Воздушных хулиганов будут отлавливать? Или может бороться с воздушной преступностью? Четыре британских истребителя быстро наведут порядок в воздушном пространстве Румынии.
    rotmistr60
    1. barclay Сегодня, 11:50
      Четыре - конечно не двадцать четыре. Но конечно несколько раздражает их "длинный нос", который они суют везде, и по возможности поближе к России.
      А Воздушное пространство Румынии очень удачно находится на пути из России в Сербию, если что.
      barclay
    2. Стройбат запаса Сегодня, 12:23
      Будут следить за соблюдением ПДД. Штрафовать за превышение и заставлять всех дуть в трубку.
      Стройбат запаса
  4. Ferdinant Сегодня, 11:43
    Скоро и Украина им сертификат выдаст,по братски.
    Ferdinant
    1. Аскет Сегодня, 11:47
      Цитата: Ferdinant
      Скоро и Украина им сертификат выдаст,по братски.

      Если только на право использовать женщин пониженной социальной ответственности.
      Аскет
      1. рич Сегодня, 12:05
        Нам подобный сертификат надо получить на патрулирование воздушного пространства например Кубы или Мексики
        рич
  5. рич Сегодня, 12:04
    Британские летчики получили сертификат на патрулирование воздушного пространства Румынии

    Теперь над Черным морем официально будут летать. И какой интересно срок действия этого сертификата
    рич
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