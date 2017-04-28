Страшный сон Трампа: то ли смерть с косой, то ли Путин с ракетой…

Зачем России нужна самая большая в мире атомная подводная лодка специального назначения? Когда начнётся выпуск нового поколения стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 и чем они отличаются от нынешних «Белых лебедей»? Что за сверхдальняя и сверхточная ракета под шифром Х-БД разрабатывается для этих самолётов? Каковы первые результаты «военно-силовой» политики президента Трампа на международной арене?