Страны Латинской Америки заинтересованы в закупках МиГ-29М и Су-30МК2
Ряд стран Латинской Америки изыскивают возможности для покупки российских МиГ-29М, Су-30МК2 и Бе-200, передает РИА Новости сообщение главы делегации «Рособоронэкспорта» на выставке FAMEX-2017 в Мексике Александра Денисова.
По его словам, «за более чем 15-летний период, прошедший с момента основания "Рособоронэкспорта", в латиноамериканский регион по линии компании было поставлено российских вооружений и военной техники на сумму более 10 миллиардов долларов».
В настоящее время компания участвует в тендерах, проводимых Аргентине, Бразилии, Колумбии, Перу и Мексике.
Российская автомобильная техника также пользуется повышенным вниманием в Латинской Америке.
Высокотехнологичная продукция предприятий авиационной промышленности России позволяет "Рособоронэкспорту" удерживать лидирующие позиции в авиационном сегменте мирового рынка вооружений, в том числе в латиноамериканском регионе. Некоторые страны Латинской Америки уже прислали заявки на закупку российских учебно-боевых самолетов Як-130. Кроме того, ВВС ряда стран изыскивают возможности для закупки в России самолетов МиГ-29М, Су-30МК2 и Бе-200,рассказал Денисов.
По его словам, «за более чем 15-летний период, прошедший с момента основания "Рособоронэкспорта", в латиноамериканский регион по линии компании было поставлено российских вооружений и военной техники на сумму более 10 миллиардов долларов».
Это очень серьезный показатель нашей успешной работы здесь, в этом отдаленном от России регионе, причем в условиях жесточайшей конкуренции со стороны основных мировых производителей продукции военного назначения, в первую очередь США,заметил Денисов.
В настоящее время компания участвует в тендерах, проводимых Аргентине, Бразилии, Колумбии, Перу и Мексике.
Мы, естественно, надеемся на победу в каждом из них. Тематика этих тендеров разная, как сухопутная, так и авиационная,сказал представитель «Рособоронэкспорта».
Российская автомобильная техника также пользуется повышенным вниманием в Латинской Америке.
Для современных специальных подразделений латиноамериканских государств, которые активно противостоят террористам и наркодельцам, необходима высокомобильная, мощная и неприхотливая колесная техника, способная пройти по любому бездорожью. "Рособоронэкспорт" предлагает своим партнерам в регионе образцы, отвечающие этим жестким требованиям и готовые к использованию в экстремально сложных климатических и боевых условиях,сказал Денисов.
Использованы фотографии: https://vistanews.ru
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