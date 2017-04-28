Страны Латинской Америки заинтересованы в закупках МиГ-29М и Су-30МК2

Высокотехнологичная продукция предприятий авиационной промышленности России позволяет "Рособоронэкспорту" удерживать лидирующие позиции в авиационном сегменте мирового рынка вооружений, в том числе в латиноамериканском регионе. Некоторые страны Латинской Америки уже прислали заявки на закупку российских учебно-боевых самолетов Як-130. Кроме того, ВВС ряда стран изыскивают возможности для закупки в России самолетов МиГ-29М, Су-30МК2 и Бе-200,

Это очень серьезный показатель нашей успешной работы здесь, в этом отдаленном от России регионе, причем в условиях жесточайшей конкуренции со стороны основных мировых производителей продукции военного назначения, в первую очередь США,

Мы, естественно, надеемся на победу в каждом из них. Тематика этих тендеров разная, как сухопутная, так и авиационная,

Для современных специальных подразделений латиноамериканских государств, которые активно противостоят террористам и наркодельцам, необходима высокомобильная, мощная и неприхотливая колесная техника, способная пройти по любому бездорожью. "Рособоронэкспорт" предлагает своим партнерам в регионе образцы, отвечающие этим жестким требованиям и готовые к использованию в экстремально сложных климатических и боевых условиях,