13:43 28 апреля

Страны Латинской Америки заинтересованы в закупках МиГ-29М и Су-30МК2

Ряд стран Латинской Америки изыскивают возможности для покупки российских МиГ-29М, Су-30МК2 и Бе-200, передает РИА Новости сообщение главы делегации «Рособоронэкспорта» на выставке FAMEX-2017 в Мексике Александра Денисова.

Страны Латинской Америки заинтересованы в закупках МиГ-29М и Су-30МК2


Высокотехнологичная продукция предприятий авиационной промышленности России позволяет "Рособоронэкспорту" удерживать лидирующие позиции в авиационном сегменте мирового рынка вооружений, в том числе в латиноамериканском регионе. Некоторые страны Латинской Америки уже прислали заявки на закупку российских учебно-боевых самолетов Як-130. Кроме того, ВВС ряда стран изыскивают возможности для закупки в России самолетов МиГ-29М, Су-30МК2 и Бе-200,
рассказал Денисов.


По его словам, «за более чем 15-летний период, прошедший с момента основания "Рособоронэкспорта", в латиноамериканский регион по линии компании было поставлено российских вооружений и военной техники на сумму более 10 миллиардов долларов».

Это очень серьезный показатель нашей успешной работы здесь, в этом отдаленном от России регионе, причем в условиях жесточайшей конкуренции со стороны основных мировых производителей продукции военного назначения, в первую очередь США,
заметил Денисов.

В настоящее время компания участвует в тендерах, проводимых Аргентине, Бразилии, Колумбии, Перу и Мексике.

Мы, естественно, надеемся на победу в каждом из них. Тематика этих тендеров разная, как сухопутная, так и авиационная,
сказал представитель «Рособоронэкспорта».

Российская автомобильная техника также пользуется повышенным вниманием в Латинской Америке.

Для современных специальных подразделений латиноамериканских государств, которые активно противостоят террористам и наркодельцам, необходима высокомобильная, мощная и неприхотливая колесная техника, способная пройти по любому бездорожью. "Рособоронэкспорт" предлагает своим партнерам в регионе образцы, отвечающие этим жестким требованиям и готовые к использованию в экстремально сложных климатических и боевых условиях,
сказал Денисов.

Использованы фотографии: https://vistanews.ru
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Комментарии 14

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  1. cniza Сегодня, 11:54
    Для современных специальных подразделений латиноамериканских государств, которые активно противостоят террористам и наркодельцам, необходима высокомобильная, мощная и неприхотливая колесная техника, способная пройти по любому бездорожью. "Рособоронэкспорт" предлагает своим партнерам в регионе образцы, отвечающие этим жестким требованиям и готовые к использованию в экстремально сложных климатических и боевых условиях,
    сказал Денисов.


    Нам надо активней работать на рынках южной Америки.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:00
      Привет , Витя ! hi
      Цитата: cniza
      Нам надо активней работать на рынках южной Америки.

      Поддерживаю . Но вот это :
      Ряд стран Латинской Америки изыскивают возможности для покупки российских МиГ-29М, Су-30МК2 и Бе-200

      наводит на мысли о кредите . Сие не есть хорошо ...
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:08
        Доброго времени Паша , там есть варианты как мы можем заработать даже больше чем прямая продажа , особенно через энергетику.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:13
          Цитата: cniza
          там есть варианты как мы можем заработать даже больше чем прямая продажа , особенно через энергетику.

          Вить , я это понимаю . Когда я писал "сие не есть хорошо" , то имел ввиду что это даст повод кое-кому для истерики и паники .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:20
            Да это понятно , мол Россия далеко , а оно нам надо , США под боком и будут давить местных политиков и т. д. , но мы должны там быть , именно для того чтобы иметь рычаги на США.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:22
              Да и в самой России визг могут поднять толерастные либерасты .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:31
                Да эти пусть визжат сколько угодно , они больше пиарятся , что бы про них не забывали.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:47
                  Цитата: cniza
                  пиарятся , что бы про них не забывали.

                  И баблосы из-за лужи регулярно перечисляли .
                  bouncyhunter
      2. роман66 Сегодня, 12:09
        а не жирно им СУ-30? 27-х за глаза хватит
        роман66
    2. рич Сегодня, 12:01
      Страны Латинской Америки заинтересованы в закупках МиГ-29М и Су-30МК2
      Лишь бы не в долг, а так дело хорошее
      рич
      1. Mystery12345 Сегодня, 12:26
        Ряд стран Латинской Америки изыскивают возможности для покупки российских МиГ-29М, Су-30МК2 и Бе-200, передает РИА Новости
        чего там "изыскивать" ? взяли кредит в "спёрбанке" под 18% как все...и делов то.... laughing
        Mystery12345
  2. Berkut24 Сегодня, 12:11
    С латиносами у нас традиционно не складывается. Они ребята не плохие. но постоянно помнят, что россия далеко, а США, если что - близко. Америкосы, как правило, наказывают всех, кто от их юбки, в том числе и военной отбивается. Почти во всех странах латинской америки офицеры ВС проходят подготовку у американцев, а бизнес и политики кормятся из рук гегемона.. И если что, то у США всегда под рукой есть инструмент по смене правительства или для военного переворота. Поэтому наши потенциальные клиенты принимая решение о закупке чего-либо всегда косятся на север.
    Berkut24
  3. yuriy55 Сегодня, 12:49
    Нам надо активней работать на рынках...Нам надо бла-бла-бла...

    stop НАМ НАДО УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ВЫПУСКАЮЩЕМ ТАКУЮ И ПОДОБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИЮ!!!
    А когда в рабочее время пол-страны разъезжают на иномарках, изображая кипучий бизнес, а в вечернее время их отпрыски садятся за руль ещё более скоростных или заваливаются в ночные клубы, не опасаясь статьи "за тунеядство", то вы хоть "на гопки ставати", а толку не будет...
    yuriy55
  4. Владимир Постников Сегодня, 13:30
    Ряд стран Латинской Америки изыскивают возможности для покупки российских МиГ-29М, Су-30МК2

    Что за ряд стран и какие возможности они изыскивают? Без ответа на эти два вопроса новость не стоит ничего.
    В настоящее время компания участвует в тендерах, проводимых Аргентине, Бразилии, Колумбии, Перу и Мексике.

    Между "принимать участие в соревнованиях" и "побеждать в них" дистанция огромного размера. Девиз всех тендеров: Участвуйте сколько хотите и где хотите, но за свой счет.
    Да и рынки вооружений в Латинской Америке не вчера открылись, да и про Россию они там не вчера узнали.
    Короче, хорошей погоды и мягкого солнца нашей делегации.
    Владимир Постников
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