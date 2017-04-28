13:44 28 апреля

В Псков вернулся из Сирии медицинский отряд ВДВ РФ

За несколько месяцев работы в Сирии отдельный отряд ВДВ РФ оказал помощь более 15 тысячам человек, передает РИА Новости сообщение Минобороны России.

В Псков вернулся из Сирии медицинский отряд ВДВ РФ


На двух военно-транспортных самолётах Ил-76 в Псков вернулся 35-й отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск России, выполнявший гуманитарные задачи в Сирийской Арабской Республике… Всего специалисты медицинского отряда ВДВ помогли более 15 тысячам человек. Каждая такая выездная медицинская группа оказывала помощь от 120-140 пациентам за выезд,
говорится в релизе.


Отмечается, что около 100 специалистов отряда были отправлены на авиабазу Хмеймим в январе текущего года.

«Все силы отряда были нацелены на оказание помощи местным жителям не только пострадавшим после обстрелов жилых кварталов боевиками, но и больным. Специалисты проводили многочисленные медицинские осмотры и консультации пациентов», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, «госпиталь был развернут в районе аэродрома Хмеймим, на удалении от базы всегда создавался выездной медпункт, в составе которого были хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, терапевты, врачи и медсестры других медицинских направлений».

Медики совершили более 250 выездов в населенные пункты провинций Латакия, Хама и Хомс.

Отряд был оснащен портативными диагностическим аппаратами УЗИ, ЭКГ, рентгеновским оборудованием, аппаратурой для исследования органов зрения и лабораторией крови.

Использованы фотографии: РИА Новости . Максим Блинов
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Комментарии 5

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  1. Тралл Сегодня, 12:16
    Реально рисковали наши военные медики. Хорошо, что все обошлось.
    на удалении от базы всегда создавался выездной медпункт
    Тралл
    1. рич Сегодня, 12:50
      Выполнили поставленную им задачу и вернулись. Молодцы. Семьи и родня наверное места себе не находили - ждали Вас и переживали. С возвращением домой!
      рич
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:21
    ... полагаю, что сирийцы будут долго помнить наших врачей... молодцы и герои...
    a.s.zzz888
    1. ватник Сегодня, 12:38
      Цитата: a.s.zzz888
      полагаю, что сирийцы будут долго помнить наших врачей... молодцы и герои...

      И не только врачей а вообще Россию и её помощь этой стране.
      В Сирии впервые стартовала акция "Георгиевская ленточка"

      Акцию "Георгиевская ленточка" планируется провести в ближайшие дни за пределами сирийской столицы — в городах Алеппо и Латакия. "Наши дружеские отношения имеют большую историю. Вы наверняка сами видите отношение сирийского народа к русским, когда идете по улицам Дамаска. Поэтому интерес высок, и вы видели, какая была сильная поддержка и соучастие наших студентов в акции. И любовь к России, и интерес к ее истории лишь возросли после того, как Россия начала помогать Сирии в борьбе с терроризмом",- рассказал РИА Новости Мохаммад Уджейль
      https://ria.ru/gl/20170426/1493162006.html
      ватник
  3. Чёрный Сегодня, 12:26
    Цитата: Тралл
    Реально рисковали наши военные медики. Хорошо, что все обошлось.
    на удалении от базы всегда создавался выездной медпункт
    на то они и военные, что бы рисковать...хоть и медики. Опять же хорошую практтку получили
    Чёрный
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