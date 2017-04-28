В Псков вернулся из Сирии медицинский отряд ВДВ РФ

На двух военно-транспортных самолётах Ил-76 в Псков вернулся 35-й отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск России, выполнявший гуманитарные задачи в Сирийской Арабской Республике… Всего специалисты медицинского отряда ВДВ помогли более 15 тысячам человек. Каждая такая выездная медицинская группа оказывала помощь от 120-140 пациентам за выезд,

За несколько месяцев работы в Сирии отдельный отряд ВДВ РФ оказал помощь более 15 тысячам человек, передает РИА Новости сообщение Минобороны России.говорится в релизе.Отмечается, что около 100 специалистов отряда были отправлены на авиабазу Хмеймим в январе текущего года.«Все силы отряда были нацелены на оказание помощи местным жителям не только пострадавшим после обстрелов жилых кварталов боевиками, но и больным. Специалисты проводили многочисленные медицинские осмотры и консультации пациентов», – говорится в сообщении.По данным ведомства, «госпиталь был развернут в районе аэродрома Хмеймим, на удалении от базы всегда создавался выездной медпункт, в составе которого были хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, терапевты, врачи и медсестры других медицинских направлений».Медики совершили более 250 выездов в населенные пункты провинций Латакия, Хама и Хомс.Отряд был оснащен портативными диагностическим аппаратами УЗИ, ЭКГ, рентгеновским оборудованием, аппаратурой для исследования органов зрения и лабораторией крови.